Serie B: Omgång 31: Spal fortsätter att dominera!

Reflektioner och statistik

Perugia-Benevento 3-1

Målskyttar: Nicastro, Ceravolo, Di Carmine, Acampora

Trapani-Bari 4-0

Målskyttar: Legittimo, Jallow x2, Coronado

Ascoli-Cittadella 2-1

Målskyttar: Litteri, Gigliotti, Orsolini

Pro Vercelli-Hellas Verona 1-1

Målskyttar: Bianchi, Ganz

Pisa-Latina 1-1

Målskyttar: Manaj, Corvia

Avellino-Novara 1-1

Målskyttar: Macheda, Ardemagni

Carpi-Spal 1-4

Målskyttar: Floccari x2, Lasagna, Zigoni

Brescia-Spezia 1-1

Målskyttar: Sciaudone, Mauri

Frosinone-Vicenza 3-1

Målskyttar: Dionisi x3, Pucino

Cesena- Ternana 1-0

Målskyttar: Rodriguez

Virtus Entella-Salernitana 0-1

Målskytt: Coda

1 SPAL 31 16 10 5 52 29 +23 58 2 Frosinone 31 16 8 7 41 30 +11 56 3 Hellas Verona 31 15 9 7 48 31 +17 54 4 Benevento 31 13 10 8 41 28 +13 48 5 Perugia 31 11 14 6 43 30 +13 47 6 Bari 1908 31 12 10 9 35 34 +1 46 7 Spezia 31 11 12 8 32 27 +5 45 8 Novara 31 12 9 10 36 33 +3 45 9 Cittadella 31 13 5 13 42 41 +1 44 10 Virtus Entella 31 10 13 8 42 35 +7 43 11 Carpi 31 11 10 10 29 32 -3 43 12 Salernitana 31 9 12 10 34 34 +0 39 13 Ascoli 31 8 14 9 36 39 -3 38 14 Avellino 31 9 10 12 30 41 -11 37 15 Pro Vercelli 31 7 13 11 28 39 -11 34 16 Cesena 31 7 13 11 36 38 -2 34 17 Vicenza 31 7 12 12 26 40 -14 33 18 Latina 31 5 17 9 31 36 -5 32 19 Brescia 31 7 11 13 33 44 -11 32 20 Pisa 31 6 16 9 18 21 -3 30 21 Trapani 31 5 14 12 31 43 -12 29 22 Ternana 31 6 8 17 25 44 -19 26

0 KOMMENTARER 127 VISNINGAR 0 KOMMENTARER127 VISNINGAR SIMON WEISS

simon.weiss@live.se

På Twitter: @maistro_simon

2017-03-21 17:46:51

ANNONS:

Fler artiklar om La Curva

La Curva

2017-03-21 17:46:51

La Curva

2017-03-21 08:36:00

La Curva

2017-03-17 10:00:00

La Curva

2017-03-17 09:00:00

La Curva

2017-03-15 10:39:00

La Curva

2017-03-14 11:37:00

La Curva

2017-03-13 18:00:00

La Curva

2017-03-13 15:46:00

La Curva

2017-03-10 09:00:00

La Curva

2017-03-10 08:58:00

ANNONS:

Dionisi har verkligen toppat formen under vårsäsongen. Hans hattrick mot Vicenza visar vilken duktig anfallare han är. Det är verkligen rätt läge för Frosinone att Dionisi levererar på detta sätt. Hellas vacklande form ger Frosinone chansen att göra ett miniryck i tabellen.Omgångens utropstecken hittade vi på västra Sicilien. Trapani fullständigt körde över Bari och hade faktiskt kunnat vinna med större marginal. De syns att hoppet har kommit tillbaka hos fans och spelare. Förutsättningarna finns absolut för Trapani att slippa nedflyttning denna säsong och jag tror att man gör det tillslut.Pisa har blivit av med tre poäng till vilket innebär att man nu totalt har tappat fyra poäng pga av försenade betalningar. Detta gör att Pisa ännu mer än tidigare är indragna i den absoluta botten av tabellen.Det tog endast tjugosju sekunder innan Nicastro ger Perugia ledningen. Del Prete slår inlägget och Nicastro får stå helt omarkerad och nicka in bollen vid den bortre stolpen. Perugia startade matchen bäst och man fick mycket energi efter det tidiga ledningsmålet. Benevento tog sig in i matchen spelmässigt och kvitterade efter dryga tjugo minuters spel. Ceravolo sätter ett avslut med vänsterfoten och bollen går vackert in bakom Brignoli. Di Carmine visar vilken näsa han har för att göra mål. Belmonte lyfter fram bollen och han vräker sig fram och petar in bollen bakom Gori. I mitten av den andra halvleken gör Perugia mål och utökar sin ledning. Acampora skjuter ett stenhårt vänsterskott vid den bortre stolpen. När det återstår cirka tio minuter av matchen får Belmonte sitt andra gula kort. Ciciretti får ett gyllene läge att reducera. Venuti hittar Ciciretti men hans volleyskott är missriktad. Benevento var numret mindre än sina motståndare denna match och Perugia tar en klar seger.(4-3-3): Brignoli, Del Prete, Belmonte, Volta, Di Chiara, Brighi, Ricci (Gnahorè), Acampora, Guberti (Terrani), Di Carmine, Nicastro (Monaco)(4-2-3-1): Gori, Gyamfi (Pajac), Camporese, Lucioni, Pezzi (Venuti), Chibsah, Viola (Eramo), Ciciretti, Falco, Cisse, CeravoloTrapani körde över Bari fullständigt under den första halvleken. Det tog drygt tjugo minuter innan ledningsmålet kom. Nizzetto stod för framspelningen och Legittimo nådde först på bollen bland en klunga av motståndare och nickade in bollen. Strax därefter var det dags för Trapani att utöka sin ledning. Jallow tog sig in i straffområdet och fick iväg ett skott som inte såg otagbart ut för Micai. Jallow skulle göra sitt andra mål och de betydde att hemmalaget hade gjort tre mål på sexton minuter. Trapani spelade riktigt bra i den första halvleken. Baris försvarsspel var under all kritik. Barilla var nära att göra det fjärde målet men hans vänsterskott smet precis utanför. Bari ryckte upp sig till viss del och fick igång ett eget spel. En snabb omställning för Trapani och ett kyligt avslut av Coronado stängde matchen totalt. Floro Flores fick det bästa läget att reducera men anfallarens avslut var alldeles för svagt. Trapani gör en perfekt insats. Bari måste ta sig samman om man vill haka på racet i om playoff.(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Pagliarulo, Legittimo, Rizzato, Maracchi, Colombatto, Barillà (Ciaramitaro), Nizzetto (Raffaello), Coronado, Jallow (Curiale)(3-4-2-1): Micai, Saugher, Capradossi (Sabelli), Tonucci, Furlan, Macek, Basha, Daprela, Galano (Raicevic), Floro Flores, Brienza (Parigini)Felicioli får en jättechans att ge hemmalaget ledningen direkt. Yttern hann dock inte fram för att få en bättre chans att göra mål. Han borde ha gjort mer av läget. Det var en svängig första halvlek och Chiaretti stod för en fin aktion men stolpen var i vägen för den offensiva mittfältaren. Mignanellis inlägg prickade Favilli som fick till en bra nick. Alfonso gjorde en kvalificerad räddning. Förutsättningarna förändrades när domaren ger Iori ett helt felaktigt kort. Trots det så är det Valzania som är nära att ge Cittadella ledningen. Han skjuter dock över. I början av andra halvlek ger Litteri gästerna ledningen efter ett tveksam dömd straff. Ascoli gav inte upp utan fick till ett tryck mot Alfonsos mål. Det gav utdelningen efter Almicis hörna. Gigliotti knoppade in bollen i mål. Alfonso höll kvar sitt lag i matchen när han gjorde en snabb reflexräddning på Orsolinis nick. Orsolinis soloraid var värt ett bättre öde men Alfonso var på tårna och gjorde ytterligare en fin räddning. Orsolinis skulle på sin tredje heta målchans tillslut överlista Alfonso. Riccardo mötte ett inlägg från vänsterkanten vid den bortre stolpe och nickade in bollen i nättaket. En tung förlust för Cittadella men Ascoli visade stor lagmoral när man klarade av att vända på steken och få med sig tre poäng.(4-4-2): Lanni, Almici, Mengoni (Mogos), Augustyn (Gigliotti), Mignanelli, Gatto, Bianchi, Cassata, Felicioli (Orsolini), Favilli, Cacia(4-3-1-2): Alfonso, Pedrelli, Scaglia, Varnier, Benedetti, Bartolomei, Iori (utv.), Valzania, Chiaretti (Paolucci), Litteri (Kouamé), Arrighini (Schenetti)Bianchetti fiskade upp bollen efter visst palaver i hemmaförsvaret. Provedel reagerade snabbt och styrde ut bollen till en resultatlös hörna. Den första halvleken präglades av ett slarvigt Verona. Pro Vercelli låg rätt i positionerna och kunde relativt enkelt hålla sin motståndare på behagligt avstånd. Hemmalaget tog ledningen i slutet av halvleken. Germano spelade fram Bianchi som på ett elegant vis satt skottet vid Nicolas bortre stolpe. Snyggt mål av Rolando. Hellas kom ut som ett mer bestämt lag i den andra halvlek och styrde matchen. Man skapade man dock få heta målchanser. Det skulle inte hindra bortalaget att få med sig en viktig poäng från denna match. Siligardi assisterade Ganz som tog sig fram och nickade in bollen vid den bortre stolpen. Sätt till hur matchen såg var nog ett oavgjort resultat de som bäst beskrev vad som faktiskt hände under matchen.(3-5-2): Provedel, Bani, Legati, Luperto, Berra, Germano, Vives (Castiglia), Emmanuello, Eguelfi, Aramu (Nardini), Bianchi (Comi)Nicolas, Pisano, Bianchetti (Fares), Caracciolo, Souprayen, Zaccagni (Luppi), Fossati, Romulo (Cappeluzzo), Bessa, Ganz, SiligardiPisa tog kommandot från start och styrde spelet under den första halvleken. Det ledde dock inte till några målchanser. Hemmalaget skulle också ta ledningen. Longhis svepande inlägg nådde Manaj som förlängde bollen in i mål. Spelet jämnades ut så längre halvleken gick. Latina skulle få sista ordet när man med tio minuter kvar att spela fick till den viktiga kvitteringen. De Giorgios fina inspel hittade Corvia som nickade in bollen utan chans för Ujkani. Latina hade chanser att få med sig en seger Buonaiutos skott krävde en fin räddning av Ujkani. Pisa som fortsätter att sjunka i tabellen fick ytterligare ett kryss. Latina gör det bra som får med sig en poäng på bortaplan.(4-3-1-2): Ujkani, Mannini, Del Fabro, Milan ovic, Longhi, Verna (Cani), Di Tacchio, Angiulli, Tabanelli (Gatto), Masucci, Manaj (Lores)(3-4-3): Pinsoglio, Brosco, Dellafiore, Coppolaro, Rocca, De Vitis, Mariga (De Giorgio), Bruscagin, Rolando (Corvia), Insigne, Buonaiuto (Jordan)Calderoni jobbar in bollen i straffområdet. Macheda får med sig bollen men skjuter i burgaveln. Novaras fina inledning leder till att man tar ledningen redan efter tio minuters spel. Chiosas skott styrs via Macheda in i mål. Novara belägring fortsätter och Galabinov avlossar ett tungt skott som Radunovic räddar. Avellino reser sig i den andra halvleken och börjar sätta ett tryck mot da Costa. I matchens slutskede kommer kvitteringen för Avellino. da Costa fäller en Avellino spelare i straffområdet. Ardemagni kliver säkert fram och rullar in straffen. Detta var en match med två helt olika halvlekar. Novara dominerade den första och Avellino dominerade den andra halvleken.(4-4-2): Radunovic, Gonzalez, Djimisti, Jidayi (Migliorini), Laverone, Verde (Belloni), Solerio (Bidaoui), Omeonga, D'Angelo, Castaldo, Ardemagni(3-4-3): da Costa, Chiosa, Troest, Lancini, Kupisz, Cinelli, Casarini, Calderoni, Orlandi, Galabinov (Lukanovic), Macheda (Sansone)Emilia Roma gnaderby. Floccari gav Spal ledningen redan efter åtta minuters spel. Arini låg bakom målet när han drev med sig bollen och sköt i stolpen. Floccari kunde sätta returen från nära håll. Gästerna fortsatte att ösa på i anfallsspelet och redan tre minuter senare skulle ledningen utökas. Poli gick bort sig i eget straffområde när han med klumpigt försvarsspel orsakade en straff. Antenucci förvaltade straffen på bästa sätt. Del Grosso borde ha punkterat matchen redan under den första halvleken. Han lyckades med konststycket att skjuta över från mycket nära håll. Spal fortsatte att jag fler mål och efter ett långt inkast från Del Grosso, sköt Arini precis över ribban. Det tredje målet skulle komma innan paus och det var ett mycket vackert sådant. Antenucci gav Floccari bollen som med ett vänsterskott hittade bortre krysset. Carpi jagade en reducering i inledningen av den andra halvleken och Lasagna var påpassligt framme och stötte in bollen bakom Meret. Carpi fick liv efter målet och skapade en bra chans. Fedato sköt ett lågt skott som Meret var snabbt nere och räddade. Carpi lyfte fram styrkorna på slutet vilket gav Spal möjlighet att kontra. Zigoni ryckte sig loss och var kylig när han överlistade Belec. Spal krossade Carpi i detta derby. Det är det som bäst beskriver på vilket sätt Spal spelade denna match. Man visar upp en sådan oerhörd effektivitet och det är ingen slump att man med det spelet leder tabellen. Carpi måste lyfta sig om man ska nå playoff denna säsong.(3-5-2): Belec, Lasicki (Bifulco), Gagliolo, Poli, Struma, Lollo (Bianco), M'Baye, Fedato, Letizia, Mbakogu, Lasagna (Beretta)(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari (Ghiglione), Schiavon, Castagnetti, Arini, Del Grosso, Antenucci (Zigoni), Floccari (Finotto)Spezia borde ha tagit ledningen direkt i matchinledningen. Piccolos inlägg var perfekt men Valentini förmådde inte att nicka in bollen från ett mycket bra läge. Ledningen tog man tog bara minuter senare. Granoche visade prov på styrka när han höll undan en motståndare för att spela fram Sciaudone som pricksköt in bollen till höger om Minelli. Vignali tog sin vid en bortre stolpe men Minelli gjorde en bra räddning när han skar av skottvinkeln för Vignali. Spezia blev bestulna på ett mål i upptakten av den andra halvleken. Granoche rundade Minelli och rulla bollen mot mål. Untersee hann upp bollen på mållinjen. Reprisen visar dock att bollen redan hade passerat mållinjen när Untersee fick tag i den. Det är värt att notera att det endast är i Serie A som ”mållinjekamera” används. Brescia flyttade fram sina positioner och började skapa ett tryck. Mauri skulle kvittera genom en fin aktion. Untersee slog en långboll som Stefano elegant tog ner och fick iväg ett skott som via stolpen gick i mål. Brescia forcerade för det vinnande målet utan att komma riktigt nära. Det var en viktigt poäng för Brescia och deras nya tränare Cagni. Spezia borde känna sig riktigt frustrerade med tanke på hur många chanser man hade att göra fler och dessutom målet som inte godkändes.(4-3-3): Minelli, Untersee, Romagna, Prce, Lancini, Bisoli, Mauri, Martinelli (Torregrossa), Bonazzoli (Ferrante), Caracciolo, Sbrissa (Camara)(4-3-3): Chichizola, Vignali, Valentini, Terzi, Migliore, Sciaudone (Pulzetti), Errasti, Djokovic, Piccolo, Granoche (Giannetti) Fabbrini (Baez)Den första halvtimmen var avvaktande utan att något av lagen skulle ta intiativet. Det förändras efter trettiotre minuters. Dionisi avlossade en frisparkskanon och bollen gick vid hårt precis vid stolpen. Ett mycket fint mål av Dionisi som skulle göra ytterligare två mål denna match. Federico var nära att skruva in ett vänsterskott men bollen gick precis utanför Amelias högra stolpe. Urso sköt ett tungt skott som inte Bardi kunde hålla men ingen Vicenzaspelare hann upp och ta vara på returen. Det var knappt en kvart kvar att spela när Frosinone skulle avgöra matchen. Dionisi sköt ett rappt vänsterskott som inte Amelia hann med på. Dionisi skulle fullborda sitt hattrick när han rundade Amelia och rullade in bollen i öppet mål. Vicenza skulle reducera på tilläggstid. Pucino gjorde mål på straff. Frosinones seger gör att man gör ett litet ryck och har två poäng tillgodo på Hellas Verona. Vicenzas förlust gör att man tappar mark i bottenstriden.(3-5-2): Bardi, Russo, Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi, Maiello, Soddimo (Gori), Sammarco (Frara), Mazzotta, Dionisi (Mokulu), D. Ciofani(3-5-2): Amelia, Zaccardo, Esposito, Pucino, Urso, Gucher, Signori (Bellomo), Vita, De Luca (Cernigoi), Giacomelli (Ebagua)Ternana började bäst och skapade några halvchanser. Cesena åt sig in i matchen började få ta över matchen mer och mer. Rodriguez försökte lobba bollen över Aresti men spanjorens avslut gick knappt över. Hemmalagets spelövertag fortsatte även under den andra halvleken och man närmade sig mer och mer ett mål. Laribi fick ett bra läge men skott strax över. Det blev tilltrasslad efter en frispark från Ciano men Perticone lyckades inte trycka in bollen. Matchklockan hade passerat sextio minuter när Cesena tog ledningen. Det var efter en hörna och retur som Rodriguez från nära håll tryckte upp bollen i nättaket. Ternana lyfte upp laget och jagade en kvittering. Avenatti fick ett bra läge att skjuta men skottet var missriktad. Cesena tar en efterlängtad seger och Ternana ligger fortsatt sist i tabellen.(3-5-2): Agazzi, Donkor, Capelli, Perticone, Balzano, Kone (Laribi), Schiavone, Garritano (Crimi), Renzetti, Rodriguez, Ciano (Panico)(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Valjent, Meccariello, Germoni, Petriccione, Ledesma (Defendi), Di Noia, Falletti (Pettinari), Avenatti, Monachello (Palombi)Coda bröt sig loss och sköt i ribban. Entella och Caputo fick ett mål bortdömt för offside och reprisen visade att den assisterande domaren gjorde rätt. Gästerna skulle få jubla först. Det var en efter en långpassning från eget straffområde som prickade Coda. Massimo tog med sig bollen och avslutade säkert bakom Iacobucci. Innan den första halvleken skulle ta slut fick Entella ett nytt bortdömt mål och även denna gång anser jag att domarteamet hade rätt. Efter fint kombinationsspel fick Sprocati bollen men han sköt utanför. Zito blir onödigt utvisad med cirka tjugo minuter kvar att spela. Pelizzer får de sista läget att göra mål men Gomis tar hand om nicken på ett förtroendegivande sätt. Virtus Entella tappar dyrbara poäng i playoff racet. Salernitana tar sin andra raka seger och fortsätter att klättra i tabellen.(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Pelizzer, Benedetti, Baraye, Moscati, Troiano, Palermo (Tremolada), Ammari (Sini), Catellani (Diaw), Caputo(4-3-3): Gomis, Perico, Tuia, Bernardini, Vitale, Minala, Odjer (Bittante), Zito (utv.), Improta (Silva), Coda, Sprocati (Ronaldo)Amarcord - "jag minns" på romagnolsk dialekt får stå som bärare för den här tråden. Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.Tror du att du kan mycket om Serie A? Då är det dags att bevisa det!Ingen Lacazette, Icardi i farten, Checkpoint Dardai, klass har ingen ålder, Vardy nitar sig själv.La Curva Podcast - där kvaliteten på diskussionen är garanterat bättre än kvaliteten på ljudet - tar och fördjupar sig i aktuella frågor kring italiensk fotboll i allmänhet och Serie:A i synnerhetSPAL nya serieledare efter vinst hemma i derbyt mot Cesena och Ternana fick effekt av tränarbytet och slog Trapani i bottenmötet.En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Amarcord - "jag minns" på romagnolsk dialekt får stå som bärare för den här tråden. Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.Fransk kollaps, Ramos i luften, tyska tavelmaskiner, tryck i Neapel, ”den tiden på året”.Välkommen till La Curva Big Match - specialpodden som kollar läget hos berörda redaktioner och snackar upp den kommande stormatchen. I helgen gäller det alla vinnares vinnare - Juventus mot Milan.