Serie B: Omgång 32: Frosinone är ny serieledare!

Reflektioner och statistik

Cittadella-Spezia 1-0

Målskytt: Kouamé

Målskyttar: Coronado x2, Ceravolo, Curiale

Hellas Verona-Pisa 1-1

Målskyttar: Siligardi, Tabanelli

Salernitana-Ascoli 2-0

Målskyttar: Sprocati, Bernardini,

Ternana-Avellino 4-1

Målskyttar: Avenatti, Palombi, Meccariello, Ardemagni, Falletti

Målskyttar: Blanchard, Pucino

Virtus Entella-Cesena 2-1

Cesena

(4-3-3):

Målskyttar: Crimi, Caputo, Catellani

Spal-Frosinone 0-2

Målskyttar: D. Ciofani, Ariaudo

Carpi-Perugia 0-0

Latina-Pro Vercelli 0-0

Bari-Novara 0-0

1 Frosinone 32 17 8 7 43 30 +13 59 2 Spal 32 16 10 6 52 31 +21 58 3 Hellas Verona 32 15 10 7 49 32 +17 55 4 Perugia 32 11 15 6 43 30 +13 48 5 Benevento 32 13 10 9 42 31 +11 48 6 Cittadella 32 14 5 13 43 41 +2 47 7 Bari 1908 32 12 11 9 35 34 +1 47 8 Virtus Entella 32 11 13 8 44 36 +8 46 9 Novara 32 12 10 10 36 33 +3 46 10 Spezia 32 11 12 9 32 28 +4 45 11 Carpi 32 11 11 10 29 32 -3 44 12 Salernitana 32 10 12 10 36 34 +2 42 13 Ascoli 32 8 14 10 36 41 -5 38 14 Avellino 32 9 10 13 31 45 -14 37 15 Pro Vercelli 32 7 14 11 28 39 -11 35 16 Cesena 32 7 13 12 37 40 -3 34 17 Vicenza 32 7 13 12 27 41 -14 34 18 Latina 32 5 18 9 31 36 -5 33 19 Brescia 32 7 12 13 34 45 -11 33 20 Trapani 32 6 14 12 34 44 -10 32 21 Pisa 32 6 17 9 19 22 -3 31 22 Ternana 32 7 8 17 29 45 -16 29

0 KOMMENTARER 115 VISNINGAR 0 KOMMENTARER115 VISNINGAR SIMON WEISS

simon.weiss@live.se

På Twitter: @maistro_simon

2017-03-27 17:58:00

ANNONS:

Fler artiklar om La Curva

La Curva

2017-03-27 18:19:00

La Curva

2017-03-27 17:58:00

La Curva

2017-03-27 14:34:00

La Curva

2017-03-27 08:00:00

La Curva

2017-03-26 18:38:00

La Curva

2017-03-26 08:48:00

La Curva

2017-03-25 19:09:00

La Curva

2017-03-25 08:29:00

La Curva

2017-03-24 19:33:00

La Curva

2017-03-24 09:00:00

ANNONS:

har tre raka segrar. Den formtoppen gör att man i dagsläget har goda chanser att nå play-off. Kapaciteten finns i laget men det gäller det att man klarar av att hålla denna postiva formkurva ett tag till. Det andas postiva vindar i Salerno just nu.som innan formsvackan hade vunnit tre matcher ser nu riktigt dåliga ut. På sina fem senaste matcher har man två oavgjorda och tre förluster. Frågan är hur säkert Novellino sitter?Omgångens match var givetvis seriefinalen mellanoch. Spal som hade riktigt bra form till matchen och hade en chans att rycka ifrån i tabellen. Frosinone ville annat och visade styrka när man vann borta tog över serieledningen. Det man kan konstatera är att trots att den yttersta toppen av tabellen är jämn så är det tydligt att Frosinone och Spal är de två bästa lagen.Piccolo bröt in från högerkanten och var väldigt nära att ge Spezia en drömstart men bollen smet precis utanför stolpen. Benedetti avlossade ett hårt skott men Chichizola visade upp sina snabba reflexler. Cittadella tog tag i spelet mer och mer. Det ledde också till att hemmalaget tog ledningen efter knappa halvtimmen spelad. Spezias virriga försvarsspel gav tillslut Kouamé möjlighet att ostörst sätta bollen i mål. Pascali hade chansen att utöka ledningen men hans nick gick i stolpen. Piccolos inspel från kanten blev mer av ett avslut och det tvingade Alfonso att peta bollen i ribban. Det var ingen bortaspelare som hann först på returen. Spezia började mer och mer desperat att få till en kvittering. Sciaudones konstspark gav Alfonso vissa problem men inte mer att bollen gick till ut till hörna. Migliore sköt ett ett pressat skott som Alfonso snabbt var nere på för att rädda. Cittadella bröt sin negativa trend och i och med segern ligger man på sjätte plats i tabellen. Spezias förlust gör att man tappar mark mot de andra laget i det jämna striden om playoff platserna.(4-3-1-2): Alfonso, Pedrelli, Pelagatti, Pascali, Benedetti, Bartolomei, Pasa, Valzania (Salvi), Chiaretti (Iunco), Litteri, Kouamé (Strizzolo)(4-3-3): Chichizola, Vignali, Valtentini, Terzi, Migliore, Djokovic, Errasti (Mastinu), Sciaudone (Pulzetti), Fabbrini (Okereke), Granoche, PiccoloTrapani tog sig fram direkt. Manconi skarvade bollen till Nizzettto som sköt strax utanför Goris högra stolpe. Det var en svängig inledning mellan två lag som ville gå spela anfallsspel. Trapani tog ledningen efter straff. Beslutet att döma straff visade sig vara fel om man ska tro reprisbilderna. Coronado satt dock säkert bollen mitt i mål. Det tog knappt fem minuter för Benevento att kvittera. Ciciretti stod för det fina förspelet och Ceravolo kunde vid den bortre stolpen kvittera i öppet mål. Cervolo borde ha blivit tvåmålsskytt innan den första halvleken tog slut. Pigliacellis kanonräddning är absolut värd att notera till protokollet när de dessutom räddade ett mål. Bortalaget skulle få en till straff med cirka timmen spelad. Denna gång gjorde domaren rätt som blåste straff. Coronado klev återigen fram och hur behärskat som helst satt han straffen i krysset. Benevento spelade upp sig ordentligt efter baklängesmålet och skapade ett fast tryck med lite bättre skärpa i avsluten hade det kunnat leda till en kvittering. Istället avgjorde Curiale på stopptid efter att Coronado friställade honom.(4-4-2): Gori, Lopez, Camporese, Lucioni, Venuti, Ciciretti, Chibsah (Melara), Del Pinto (Buzzegoli), Matera (Eramo), Ceravolo, Cisse(4-3-1-2): Pigliacelli, Cassasola, Pagliarulo, Legittimo, Rizzato, Maracchi, Rossi (Raffaello), Barilla, Nizzetto (Fazio), Coronado, Manconi (Curiale) Franco Zuculini sköt matchens första avslut men han lyckades inte få ner skottet tillräckligt för att på allvar hota Ujkani. Hemmalaget gör en bra första halvlek och det är Franco Zuculini som ligger bakom målet när han spelar in bollen till Pazzini som i sin tur släpper bollen till Siligardi som placerar in bollen vid den bortre stolpen. Det mesta i Hellas spel under den första halvleken går igenom Siligardi. Luca skjuter en frispark som går en bit över ribban. Pisa är inte ofarliga utan Tabanelli är en hårsmån ifrån att nicka in kvitteringen efter ett inspel från högerkanten. Verona går ner i tempo under den andra halvlekeken och det är tydligt att man också blir försiktigare. Pazzini får trots det ett läge att avgöra men trots att det är en bra nick visar Ujkani kvalitet när han räddar bollen. Det återstod knappa tio minuter när Pisa kvitterade. Longhis svepande inlägg når Tabanelli som håller bort sin försvarare och nickar in bollen bakom en chanslös Nicolas. Det blir stora protester från hemmaspelerna efter en duell mellan Mannini och Zaccagni i straffområdet. Repriserna visar att det var en 50/50 sitaution där vissa domare väljer att blåsa och andra inte. Hellas Verona tappar igen poäng trots det ligger man bara tre poäng efter andraplacerade Spal. Pisa visar moral och denna poäng kan komma att bli väldigt viktigt för Toscanalaget.(4-3-3): Nicolas, Pisano, Caracciolo, Boldor, Souprayen, F. Zuculini (Fossati), B. Zuculini, Romulo, Siligardi (Zaccagni), Pazzini (Ganz), Bessa(4-3-1-2): Ujkani, Birindelli (Peralta), Del Fabro, Lisuzzo, Longhi, Mannini, Di Tacchio (Zammari), Lazzari, Tabanelli, Masucci, Gatto (Varela)Codas skott styrde via Mignanelli och gick i stolpen. Hemmalaget var nära att ta ledningen vid den sekvensen. Formtoppade Coda var ett ständigt hot för bortaförsvaret. Andrea fick ett bra läge efter en hörna men han nickade över. Salernitana fortsatte att pumpa på för att ta ledningen. Det bästa läget under den första halvleken hade Minala som efter att han blev frispelad sköt rakt på Lanni. Det handlade väldigt mycket om Coda denna match och efter en frispark så tvingades Lanni till en kanonräddning för att hålla nollan intakt. Sprocati skulle ta vara på en retur och göra det första målet några minuter in i den andra halvleken. Utdelningen målmässigt fortsatte för Salernitana. Vitale sköt en frispark som gick i stolpen. Bernardini kunde peta in returen. Salernitana fortsatter att vinna och man ger sig själva chansen att blika uppåt i tabellen. Ascoli ligger relativt säkert i mitten av tabellen.(4-3-3): Gomis, Perico, Tuia, Bernardini, Vitale (Della Rocca), Minala, Ronaldo, Odjer, Donnarumma (Bittante), Coda, Sprocati (Improta)(4-2-3-1): Lanni, Almici, Gigliotti, Cinaglia, Mignanelli, Bianchi, Cassata, Orsolini (Giorgi), Bentivegna (Perez), Felicioli (Lazzari), CaciaHemmalaget fick en drömstart när man tog ledningen redan efter knappa kvarten spelad. Det var tackvare en billig straff. Avenatti visade kyla när han distinkt satt straffen bakom Lezzerini. Avellino borde också fått straff efter att Diakite drog ner Ardemagni men domaren friade. Ternana visade hunger och effektivitet vilket gjorde att man också utökade ledningen. Falletti stod för det fina förarbetet och Palombi var säker när han satt bollen vid den bortre stolpen. Petriccione borde ha avgjort matchen redan under den första halvleken men han lyckades inte nå fram till bollen. Ternana avgjorde matchen istället direkt i den andra halvleken. Meccariello bombade in bollen i mål. Avellino reducerade efter att Ardemagni satt en straff. Matchens bästa spelare skulle göra det sista målet. Falletti snappade upp bollen och prickskött snyggt in bollen. Ternanas seger innebär att man tar livsviktiga poäng i botten av tabellen. Avellinos tunga form fortsätter och får man inte slut på den så kommer man dras in i bottenstiden.(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Diakite, Meccariello, Rossi, Petriccione, Ledesma (Coppola), Di Noia (Defendi), Falletti (Contini), Avenatti, Palombi(4-4-2): Lezzerini, Gonzalez, Jidayi, Djimisti, Laverone, Lasik (Bidaoui), Omeonga (Camara), D'Angelo, Belloni (Paghera), Verde, ArdemagniDet var efter en jämn matchinledning som Brescia tog ledningen i detta viktiga bottenmöte. Blanchard nådde högst på en frispark och nickade in bollen vid den bortre stolpen. Det tog knappt tio minuter för Vicenza att kvittera. Pucino förvaltade läget som uppstod efter en hörna och matchen var därmed kvitterad. Vicenza tog över händelserna i andra halvleken. Gucher testade från distans vilket gav Minelli vissa bekymmer. Trycket var kompakt från hemmalaget men man lyckades inte skapa heta målchanser utifrån det. Det bästa läget kom i matchens absoluta slutskede och där borde Di Luca gjort det bättre men han fick inte till sitt avslut tillträckligt mycket. Vicenza bör känna att man tappade två poäng och Brescia är nog det laget som är mest nöjda med resultatet.(4-2-3-1): Amelia, Zaccardo, Adejo, Esposito, Pucino, Orlando (Signori), Urso, Gucher, Vita (Ebagua), Bellomo (Cernigoi), De Luca;(4-3-3): Minelli, Untersee, Blanchard, Roma gna, Martinelli (Prce), Bisoli, Mauri, Lancini, Ferrante (Bonazzoli), Caracciolo, Camara (Coly)Cesena chockstartade genom att ta ledningen redan efter två minuters spel. Efter en hörna skarvade Rodriguez bollen vid den främre stolpen och Crimi stöte in bollen vid den bortre stolpen. Entella började hitta in i matchen under den andra delen av den första halvleken. Tremolada fick iväg ett bra skott som Agazzi gjorde en bra räddning på. Caputo kvitterade på straff med tio minuter kvar av halvleken. Crimis stenhårda skott mot mål gick utanför. Cesena som förde spelet under stora delar av den andra halvleken skapade tryck mot Iacobucci. Vitale sköt ett bra skott men Iacobucci var med på noterna. Cesena förvaltade inte spelövertaget utan Entella gjorde vinstmålet efter en snabb omställning. Catellani gjorde de bra när han tog med sig bollen och överlistade Agliardi som i paus ersatte den skadade Agazzi. Virtus Entella visade prov på karaktär när man vände underläge till seger. Cesena fortsätter att hacka och frågan är om Camplone kommer att leda laget länge till för detta ser inte bra ut.Iacobucci, Belli, Benedetti, Pelizzer, Baraye, Palermo (Ardizzone), Troiano, Moscati (Diaw), Tremolada (Ammari), Caputo, CatellaniAgazzi (Agliardi), Donkor (Ligi), Perticone, Capelli, Renzetti, Vitale, Crimi, Schiavnone, Ciano, Di Roberto, Rodriguez (Cocco)Det var seriefinal i Ferrara när ligaledarna tog emot tvån Frosinone. Ett misstag från vikarien Marchegiani kunde ha kostat i ett baklängesmål men ingen bortaspelare kunde ta tillvara på det. Hemmaspelarna tyckte att man hade tagit ledningen när bollen skulle ha varit över mållinjen. Jag kan inte avgöra på reprisen om bollen är över eller inte. Antenucci fick ett jätteläge och avslutade mot mål men Bardi stod för en fin räddning när han lyckades peta bollen i stolpen. Terranova hade ett bra läge att göra mål men han nickade över. Marchegiani revanscherade sig när han gjorde en bra räddning på Soddimos frispark. Det var Frosinone som gjorde det första målet. D. Ciofani tog emot bollen i straffområdet och via stolpen överlistade han Marchegiani. Gästerna avgjorde matchen efter en timme. Maiellos fina inlägg nådde en fristående Ariaudo som nickade in bollen. Spal jagade en reducering men det var Dionisis stolpskott som var närmast att resultera i ytterligare mål. Resultatet betyder att Frosinone övertar serieledningen men Spal behåller en direktplats till Serie A trots förlusten.(3-5-2): Marchegiani, Vicari, Gasparetto (Finotto), Cremonesi, Costa, Castagnetti (Arini), Schiattarella, Lazzari, Mora (Zigoni), Antenucci, Floccari;(3-5-2): Bardi, Ariaudo, Terranova, Russo, Fiamozzi, Maiello, Sammarco, Mazzotta (Crivello), Soddimo (Gori), Dionisi, D. Ciofani (Mokulu)Det var en tätt och tight första halvlek. Det var tydligt att inget av lagen ville bjuda på någonting bakåt. Spetsen i det offensiva spelet saknades också under halvleken. Det var väntat att halvleken skulle sluta mållös med tanke på hur spelet såg ut. Tempot gick upp under den andra halvleken och Carpi började ta över lite mer av spelet. Matchens dittils hetaste chans fick Lasagna då han lobbade bollen över Brignoli men Brignoli gjorde en bra räddning när han hann upp bollen från att gå i mål. Capris spelövertag avtog snabbt. Detta var en svag match som bägge lagen borde känna sig besvikna med. Poängen gör egentligen inget av lagen särskilt gott.(4-4-2): Petkovic, Sabbione, Romagnoli, Gagliolo, Poli, Letizia, Bianco (MBaye), Lollo, Fedato (Concas), Lasagna, Beretta (CarlettI)(4-3-3): Brignoli, Del prete, Volta, Monaco, Di Chiara, Gnahore, Brighi, Acampora, Guberti (Terrani), Di Carmine, Nicastro (Mustacchio)Latina tog kommandot från start och Bonaiutos fina aktion var nära att resultera i ett tidigt mål. Bonaiuto var en de mest aktiva spelarna i första halvlek och anfallaren borde ha gjort bättre när han fick ett bra läge från nära håll. Latina gjorde en bra första halvlek och man lite mer skärpa hade man kunnat leda i paus. Corvia satt Latina i ett svårt läge när han på ett onödigt sätt drog på sig ett rött kort. Bianchi fick ett kanonläge att att göra mål men Rolando fick inte till avslutet som han hade hoppats. Latinas segerchanser försvinner ju när man får en utvisning i den andra halvleken. Pro Vercelli såg nöjda ut med att få med sig en poäng. Detta bottenmöte gör att lagen klättrar något i tabellen.(3-4-3): Pinsoglio, Coppolaro, Dellafiore, Garcia Tena, Bruscagin, De Vitis (Bandinelli), Rocca, Di Matteo (De Giorgio), Insigne, Corvia, Bonaiuto (Jordan)(3-5-2): Provedel, Legati, Konate, Luperto, Berra (Nardini), Palazzi (Baldini) Vives, Emmanuello, Eguelfi, Aramu (Comi), Bianchi;Omgånges sista match spelades i Bari mellan två lag som jagar play-off spel. Bari sparkar i gång i ett rasande tempo och Floro Flores får ett jätteläge direkt. Brienza spelar fram Antonio som från nära håll borde ha gjort det bättre. Trycket fortsatte. Salzano släppte bollen till Brienza som sköt i stolpen. Fedele sköt från långt avstånd och även han träffade stolpen. Floro Flores hann före da Costa och spelade in bollen till Brienza som sköt över. Bari var totalt överlägnsa i den första halvleken och borde ha gjort mål med tanke på alla chanser. Man saknade helt effektivitet framför mål. Floro Flores fick ett nytt läge att göra mål men han sköt strax utanför. Trycket avtog ju längre halvleken led och Novara kunde till viss del jämna ut spelet. Casarini sköt ett distansskott på slutet. Ett sällsynt avslut från gästerna. Bari måste vinna matcher som denna där man skapar så väldigt många bra chanser att göra mål. Novara kommer undan med blotta förskräckelsen.(4-3-2-1): Micai, Sabelli, Capradossi, Tonucci, Daprela, Fedele, Romizi, Salzano (Maniero), Brienza, Galano (Parigini), Floro Flores(3-4-1-2): da Costa, Troest, Lancini, Mantovani, Kupisz, Cinelli, Casarini, Chiosa (Dickmann), Orlandi, Sansone (Adorjan), Macheda (Galabinov)Upploppsklockan har klämtat. Serie:A är inne på sin sista kvart. La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.Vi gör en djupdykning i arkiven och kollar vad som hände motsvarande vecka för en herrans massa år sedan.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avslutning av serien.Upploppsklockan har ringt och Serie:A ska hämtas hem. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de övriga redaktionerna för att se hur det tycker det har gått så här långt och vad väntar sig de sista nio matcherna.Upploppsklockan har dånat. Serie:A är inne på sin sista kvart. La Curva-redaktionen har tagit och frågat ut redaktionerna om säsongen så här långt och var det tror om avslutningen.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva-redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Ja, bara knappa "kvarten kvar" återstår av Serie;A säsongen 2016/17. La Curva redaktionen har tagit pulsen på de andra lagredaktionerna för att se hur deras lag har skött sig och vad de väntar sig som avlsutning av serien.Billigare biljetter, video, kramar & stenkastning, #PoldibutGoldie och Mbappé.