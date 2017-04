Serie B: Omgång 33: Salernitana är ligans formstarkaste lag!

Reflektioner och statistik

Avellino-Spal 1-0

Målskytt: Eusepi

Cesena-Frosinone 1-1

Målskyttar: Cocco, Mokulu

Pro Vercelli-Bari 1-0

Målskytt: Emmanuello

Spezia-Benevento 1-3

Målskyttar: Piccolo, Ceravolo, Ciciretti, Melara

Ascoli-Carpi 1-2

Målskyttar: Cacia, Gagliolo, Sabbione

Latina-Cittadella 0-2

Målskyttar: Strizzolo, Chiaretti

Målskyttar: Pazzini, Luppi

Pisa-Salernitana 0-1

Målskytt: Rosina

Novara-Ternana 1-2

Målskyttar: Palombi x2, Calderoni

Brescia-Virtus Entella 2-2

Målskyttar: Ferrante, Moscati, Caputo, Caracciolo

Perugia-Vicenza 1-0

Målskytt: Mustacchio

1 Frosinone 33 17 9 7 44 31 +13 60 2 Hellas Verona 33 16 10 7 51 32 +19 58 3 SPAL 33 16 10 7 52 32 +20 58 4 Perugia 33 12 15 6 44 30 +14 51 5 Benevento 33 14 10 9 45 32 +13 51 6 Cittadella 33 15 5 13 45 41 +4 50 7 Virtus Entella 33 11 14 8 46 38 +8 47 8 Bari 1908 33 12 11 10 35 35 +0 47 9 Carpi 33 12 11 10 31 33 -2 47 10 Novara 33 12 10 11 37 35 +2 46 11 Salernitana 33 11 12 10 37 34 +3 45 12 Spezia 33 11 12 10 33 31 +2 45 13 Avellino 33 10 10 13 32 45 -13 40 14 Ascoli 33 8 14 11 37 43 -6 38 15 Pro Vercelli 33 8 14 11 29 39 -10 38 16 Cesena 33 7 14 12 38 41 -3 35 17 Brescia 33 7 13 13 36 47 -11 34 18 Vicenza 33 7 13 13 27 42 -15 34 19 Latina 33 5 18 10 31 38 -7 32 20 Ternana 33 8 8 17 31 46 -15 32 21 Trapani 33 6 14 13 34 46 -12 32 22 Pisa 33 6 17 10 19 23 -4 31

Latina är det tredje laget i ordningen att få minuspoäng utdelade mot sig. Tajmingen är långt ifrån optimal då man slåss med näbbar och klor för att behålla sin Serie B status.Baris svaga bortaspel fortsätter och man ligger först på artonde plats i tabellen sett enbart till bortamatcher. Det är givetvis alldeles för svagt för ett lag som ska ha ambitioner att vara med i toppen.Beneventos seger mot Spezia var den första sedan i slutet av februari. Det betydde att man hade gått sex matcher utan att vinna innan man slog Spezia på bortaplan. Det ska dock påminnas om att Benevento är nykomlingar och jag tycker att man gör en riktigt bra säsong.Den första halvleken var chansfattig men tempot var högt. Det syntes att Avellino ville stänga igen bakåt. Spal hade svårt att komma till farliga lägen. Det var hemmalaget som tog ledningen. Migliorinis passning skar igen igenom ett passivt bortaförsvar. Det ledde till att Eusepi fri med Meret kunde sätta bollen i mål. D'Angelo hade kunnat avgöra matchen när han tog sig till ett bra läge i straffområdet, skottet gick strax över. Bidaouis soloprestation låg till en grund för en bra chans. Ardemagni fick inte fart på avslutet. Spal gjorde en dålig insats och tappade mark i toppen. Avellino visade karräktar när man bröt en negativ trend och tog en tung seger.(4-4-2): Radunovic, Gonzalez, Migliorini, Djimisti, Perrotta, Laverone (Jidayi), Paghera (Bidaoui), Omeonga, D'Angelo, Ardemagni, Eusepi (Castaldo)(3-5-2): Meret, Cremonesi, Gasparetto, Giani, Ghiglione (Espeto), Schiattarella, Arini, Schiavon (Antenucci), Del Grosso, Zigoni (Floccari), FinottoGarritano tog sin in mot mål men han lyckades inte stötta bollen förbi Bardi. Cesena tog ledningen efter ett snabbt anfallsspel. Ciano spelade fram Garritano som förlängde bollen inåt i banan. Cocco var omarkerad när han dunkade in bollen i mål. Dionsi testade Agliardi som räddade de skottet och tog hand om den efterföljande returen. Cocco var på hugget i denna match och han nickade precis över Bardis ribba. Frosinone visade karräktar när man på övertid kvitterade. Maiellos fina inlägg och Mokulu nådde högst och nickade in bollen. Agliardi hängde tvätt vid målet. Han ska givetvis inte agera på det sättet. Cesena var spelmässigt bättre men man lyckades inte stänga matchen. Istället tappar man viktiga poäng i bottenstiden. Frosinones poäng gör att man befäster serieledningen.(3-5-2): Agliardi, Perticone, Capelli, Ligi, Schiavone, Crimi, Garritano (Laribi), Falasco, Balzano, Ciano, Cocco(3-5-2): Bardi, Krajnc (Gori), Ariaudo, Terranova, Fiamozzi, Soddimo (Kragl), Maiello, Sammarco (Mokulu), Crivello, D. Ciofani, DionisiBari startade bäst och det gav ett visst övertag i matchens inledning. Parigini återeröverade bollen långt in på Pro Vercellis planhalva. Brienza fick bollen och tog med sig den i steget och fick till ett bra skott som gick precis utanför. En bra målchans. Salzanos inspel från vänsterkanten nådde Parigini som förlängde inlägget, Provedel fick sträcka ut för att rädda. Hemmalaget skulle ta ledningen. Palazzi hann upp bollen vid kortlinjen och spelade in till Emmanuello som ostört kunde sätta den bakom Micai. Floro Flores nådde högst på Salzanos frispark men nicken gick över. Romizzi tappade bollen strax utanför eget straffområde. Det gav Palazzi ett öppet läge. Hans skott träffade stolpen. En chans för hemmalaget att stänga matchen. Bari forcerade med det man hade att ge, det var till stora delar uddlöst men Sabellis distansskott gav ett bra avslut mot mål. Pro Vercellis vinner matchen för att man är välorganiserade och effektiva. Baris problem på bortaplan fortsätter och det är tydligt att man har svårt att hitta lösningar på det.(3-5-2): Provedel, Berra, Bani, Eguelfi, Palazzi, Vives (Altobelli), Legati, Luperti, Emmanuello (Germano), Aramu (Morra), Bianchi(4-3-3) Micai, Sabelli, Moras, Capradossi, Daprela, Macek, Romizi, Salzano, Brienza (Galano), Raicevic (Maniero), Parigini (Floro Flores)Spezia fick en drömstart och gjorde mål redan efter tolv minuters spel. Piccolo bröt in från högerkanten och överlistade Gori. Matchen öppnandes upp efter målet från bägge lagen och det var en intensiv första halvlek. Granoche avslutade en omställning, skottet gick i burgaveln. Benevento fick straff efter att domaren friade den första sitautionen tidigare under halvleken. Ceravolo satt säkert straffen. Matchen fortsatte att vara jämn även under den andra halvleken. Chichizolas missbedömde en utrusning men en försvarare kunde rensa bort bollen på mållinjen. Gästerna skulle ta ledningen i slutet av matchen. Cicirettis hörna nådde Melara som nickade in bollen. Benevento avgjorde matchen definitivt på stopptid. Ceravolo snodde bollen av Ceccaroni och hittade en fristående Ciciretti som kunde stöta in bollen i mål. Det sista som hände var att Granoches missade en straff men det var av mer akademisk betydelse. Spezia förlorar igen och tappar mark. Benevento tar en imponerade seger och sätter stopp på en negativ form.(4-3-3): Chichizola, De Col, Valentini, Ceccaroni, Migliore, Pulzetti (Sciaudone), Signorelli (Baez), Djokovic, Piccolo, Granoche, Fabbrini (Giannetti)(4-2-3-1): Gori, Pezzi, Lucioni, Camporese, Gyamfi (Lopez), Buzzegoli (Chibsah), Del Pinto, Eramo, Ciciretti, Ceravolo, Cissé (Melara)Letizia får ett superläge att göra mål i början av halvleken men han missar ett helt öppet läge. Där måste han göra mål. Mengoni når högst på en hörna men försvararens nick går i ribban. Spelet böljade fram och tillbaka och lagen bytte chanser med varandra. Letizia bröt sig fram på högerkanten och hittade Mbakogu. Jerry fick inte alls till avslutet. Fem minuter innan paus skulle Ascoli ta ledningen och det var mycket tack vare Favilli. Favilli var kall när han vek undan från en försvarare och spelade fram Cacia som petade in bollen i mål. Ett slarv från hemmaförsvaret hade kunnat leda till kvittering innan paus. Lasagnas skott smet precis utanför den högra stolpen. Gagliolos skott från distans ledde ändå till kvitteringen i den första halvleken. Riccardos skott överlistade Lanni. Det öppna spelet fortsatte i den andra halvleken. Fedato fick ett bra läge men han kunde inte hålla ner skottet. Orsolini var nästa man att få ett bra läge. Belec stod i vägen vid detta tillfälle efter en fin räddning. Ascoli forcerade för att återta ledningen i matchen. Favilli fick ett läge från nära håll men Belec gjorde på nytt en bra räddning. Lasagna hittade Poli som sköt i ribban. Det var Carpi som skulle gå segrande ur denna batalj. Sabbiones tunga distansskott överlistade Lanni. En mycket vackert långskott fick avsluta denna välspelade match.(4-3-1-2): Lanni, Almici, Mengoni (Cinaglia), Gigliotti, Mogos, Addae, Bianchi, Giorgi (Lazzari), Orsolini, Favilli, Cacia (Perez)(4-4-2): Belec, Letizia, Struna, Gagliolo, Bianco (Sabbione), Mbakogu, Poli, Lasagna (Mbaye), Lollo, Roma gnoli, Fedato (Concas)Cittadella tog tag i spelet från start och det gav också bra lägen att göra mål. Valzanias vänsterskott var nära att gå innanför stolpen men gick knappt utanför. En snabb omställning gav Vido chansen men han fick inte alls till skottet. Latina var inte ofarliga och Rolandos fina framspelning borde ha lett till något bättre. Buonaiuto sumpade ett bra läge från nåra håll. Cittadella fortsatte med sitt frejdiga anfallspel i den andra halvleken och man närmade sig ett ledningsmål. Målet kom till efter ett inspel från Valzania och Strizzolo mötte passningen och styrde in den bakom Pinsoglio. Cittadella avgjorde definitivt matchen efter att ett fint anfall som avslutades med Chiaretti knoppade in bollen. Vido hade kunnat göra ytterligare ett mål för Cittadella men stolpen stod i vägen. Latinas svaga form fortsätter och man är fast i bottenstriden. Cittadellas tar sin andra raka seger och venetolaget forsätter att klättra i tabellen.(3-4-3): Pinsoglio, Brosco (Coppolaro), Dellafiore (Insigne), Garcia Tena, Bruscagin, De Vitis, Rocca, Rolando (Di Nardo), De Giorgio, Buonaiuto, Bandinelli(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Benedetti, Iori, Valzania (Pedrelli), Chiaretti, Bartolomei (Paolucci), Strizzolo, Pelagatti, Kouame (Vido), Pascali Trapani ville ha straff i inledningen men domaren friade. Pazzini skarvade fram bollen till Zaccagni som fick till ett snabbt avslut. Pigliacelli stoppade skottet med en vass räddning. Franco Zuculini s spelade fram Siligardi som försökte sig på ett avancerat avslut som dock för alldeles för högt. Hellas fortsatte att trycka på för att få med sig ett mål. I början på den andra halvleken skulle utdelningen komma. Siligardi fick in bollen till en fristående Pazzini som kunde peta in bollen i öppet mål. Jallow bröt sig loss och löpte från backlinjen men han sköt rakt på Nicolas. Trapanis bästa målchans. Hemmalaget lyfte fram allt man hade och det gjorde att Luppi stängde matchen på övertid. Trapani segerföljd blev två matcher. Verona tog en meriterande seger som gör att man återtar direktplatsen till Serie A (4-3-1-2): Pigliacelli, Pagliarulo, Legittimo, Nizzetto (Manconi), Barillà (Raffaello), Maracchi, Coronado, Colombatto, Jallow (Curiale), Rizzato, Casasola.(3-5-2): Nicolas, Pisano, Caracciolo, Bianchetti, Souprayen, Ferrari, F. Zuculini (Valoti), Zaccagni (Luppi), B. Zuculini Siligardi (Fossati), PazziniEn jämn och chansfattig första halvlek där bägge lagen var vaksama om att inte göra misstag som kostade i farliga lägen åt motståndaren. Salernitana hade den bästa chansen. Odjer tog sig fram och fick till ett bra skott som strax över Ujkanis ribba. Sprocati stod för det första avslutet under den andra halvleken men hans skott var aningen missriktat. Zito tog sig kust till kust och men hans skott gick rakt på Ujkani. Gästerna skulle göra matchens enda mål. Zito slog inlägget som Coda skarvade vidare mot den bortre stolpen där kunde Rosina raka in bollen i öppet mål. Rosina hade varit på planen i dryga tio minuter när han gjorde målet. Pisa segerlösa trend fortsätter. Hos Salernitana är tongångarna de motsatta. Segern innebär att Kampanienlaget nu har fyra raka segrar.(4-3-1-2): Ujkani, Mannini, Lisuzzo, Del Fabro, Longhi, Verna (Zammarini), Lazzari (Peralta), Angiulli (Gatto), Tabanelli, Manaj, Masucci(4-3-3): Gomis, Perico (Bittante), Tuia, Bernardini, Vitale, Zito, Odjer (Ronaldo), Minala, Sprocati, Silva (Rosina), CodaPalombi fick ett jätteläge direkt i matchen men han nådde inte bollen. Simone skulle dock ha en nyckelroll senare i matchen. Galabinov sköt en lurig frispark som Aresti fick vara snabbt nere på för att avvärja. Novara hade en bra period under halvleken där man kom till en del avslut. Sansone fick ett bra läge men sköt högt över. Petriccione var först på ett högerinlägg men mittfältaren klarade inte av att få skallen på bollen. Ternana tog ledningen omgående i den andra halvleken. Da Costa stod för en superräddning på Petricciones skott men Palombi kunde sätta returen i öppet mål. Hemmalaget reagerade positivt på de insläppta målet och började skapa chanser. Galabinov var nära för andra gången i matchen att göra mål på frispark. Trycket fortsatte och Sansone testade Aresti men skottet gick rakt på Ternanas målvakt. Kvitteringen kom också med cirka tio minuter kvar att spela. Galabinov slog en kross i straffområdet och Calderoni avslutade vackert med vänstern i bortre krysset. Aresti var grym i denna match och han räddade även Casarinis försök. Det som hände sedan var lite överranske när Palombi blev tvåmålsskytt. Petriccione slog in fin genomskärrare och Palombi var iskall när han rullade in bollen bakom Da Costa. Novara och Galabinov fick matchens sista målchans men bulgarens nick räddades av Aresti. Novaras förlust gör att man inte hänger på de andra lagen i striden om playoff. Ternana vinner sin andra raka match och fortsätter att klättra uppåt i tabellen.(3-5-2) Da Costa, Troest, Mantovani (Dickman), Casarini, Cinelli, Chiosa, Galabinov, Sansone, Kupisz (Macheda), Calderoni, Orlandi (Adorjan)(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Meccariello, Coppola (Valjent), Falletti (Contini), Palombi, Petriccione, Germoni, Avenatti, Ledesma, DiakiteEntella fick en smakstart när man tog en tidig ledning i matchen. Caputo gjorde det bra som tog emot bollen och spelade till en fristående Moscati som satt bollen vid första stolpen. Minellis ingripande vid målet lämnade en del övrigt att önska. Gästerna fick ett mycket bra läge att utöka ledningen. Ammari sköt över från en position i straffområdet. Brescia utjämnade efter knappa tio minuter i andra. Caracciolo assisterade på ett fint sätt men Iacobucci missbedömde helt vilket gav Ferrante ett öppet läge att göra mål. Det återstod en kvart när Virtus skulle återta ledningen i matchen. Diaw hittade Caputo som inte gjorde något misstag och tog tillvara på chansen på bästa sätt. Brescia kvitterade i matchens absoluta slutskede. En högerhörna som Iacobucci på något sätt lyckas att fumla in i eget mål. En tung afton för Iacobucci som kostade sitt lag segern. Brescia är det laget som kommer kunna ha mest nytta av krysset i denna match.(4-3-3): Minelli, Untersee, Romagna, Blanchard, Coly, Bisoli, Mauri (Crociata), Martinelli, Lancini (Torregrossa), Caracciolo, Ferrante (Camara)(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Benedetti, Pelizzer, Filippini, Moscati, Troiano, Palermo (Sini), Ammari (Pecorini), Caputo, Catellani (Diaw)Di Carmine var ytterst nära att ge Perugia en kanonstart men han förmådde inte att få till avslutet att hota Vigorito. Nicastro nickade vid den bortre stolpen men Vigorito gjorde en fin reflexräddning. Perugia dominerade den första halvleken spelmässigt. Trots det kraftiga spelövertaget var det mållöst i paus. Perugia fortsatte att pressa på även i den andra halvleken. Nicastro borde ha fått ut mer av sitt nickläge i straffområdet. Vicenza stack upp vid ett tillfälle och De Luca hade kunnat göra mål från sitt läge. Mustacchio bröt dödläget för hemmalaget. Han slet sig loss från sin försvarare och fick till en hård nick som gick in vid den första stolpen. Segern tar Perugia upp till fjärde plats i tabellen. Vicenza kommer få kämpa hela vägen in för att klara nytt kontrakt.(4-3-3): Rosati, Del Prete, Volta, Belmonte, Di Chiara, Acampora, Brighi, Ricci (Forte), Guberti (Terrani), Di Carmine, Nicastro (Mustacchio)(4-3-3): Vigorito, Pucino, Esposito, Adejo, Zaccardo, Vita (Zivkov), Gucher, Signori, Bellomo (Urso), De Luca, Orlando (Giacomelli)