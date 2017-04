Serie B: Omgång 34: Omgångarna duggar tätt

Reflektioner och statistik

Frosinone-Avellino 1-1

Målskyttar: Dionisi, Castaldo

Virtus Entella-Ascoli 2-1

Målskyttar: Troiano, Cacia, Caputo

Målskyttar: Schiavone, Coly

Salernitana-Cittadella 0-0

Bari-Latina 2-0

Målskyttar: Galano, Fedele

Spal-Novara 2-0

Målskyttar: Antenucci, Schiavon

Perugia-Pisa 2-2

Målskyttar: Mustacchio, Gnahore, Di Tacchio, Lisuzzo

Carpi- Pro Vercelli 0-0

Hellas Verona-Spezia 0-1

Målskytt: Granoche

Benevento-Ternana 2-1

Målskyttar: Ceravolo x2, Meccariello

Målskytt: Casasola

1 Frosinone 34 17 10 7 45 32 +13 61 2 SPAL 34 17 10 7 54 32 +22 61 3 Hellas Verona 34 16 10 8 51 33 +18 58 4 Benevento 34 15 10 9 47 33 +14 54 5 Perugia 34 12 16 6 46 32 +14 52 6 Cittadella 34 15 6 13 45 41 +4 51 7 Virtus Entella 34 12 14 8 48 39 +9 50 8 Bari 34 13 11 10 37 35 +2 50 9 Carpi 34 12 12 10 31 33 -2 48 10 Spezia 34 12 12 10 34 31 +3 48 11 Novara 34 12 10 12 37 37 +0 46 12 Salernitana 34 11 13 10 37 34 +3 46 13 Avellino 34 10 11 13 33 46 -13 41 14 Pro Vercelli 34 8 15 11 29 39 -10 39 15 Ascoli 34 8 14 12 38 45 -7 38 16 Cesena 34 7 15 12 39 42 -3 36 17 Brescia 34 7 14 13 37 48 -11 35 18 Trapani 34 7 14 13 35 46 -11 35 19 Vicenza 34 7 13 14 27 43 -16 34 20 Pisa 34 6 18 10 21 25 -4 32 21 Ternana 34 8 8 18 32 48 -16 32 22 Latina 34 5 18 11 31 40 -9 31

Ivan Provedel är tjugotre år och ägs av Chievo . Han har varit utlånad de senaste säsongerna till olika Serie B lag. Denna säsong står han i Pro Vercelli och har gjort det rikitgt bra. Hans senaste insats mot Carpi var ett kvitto på vilken bra målvakt han håller på att växa ut till.Den rafflande avslutningen av Serie B. När högsta ligan är så gott avgjord på alla fronter så är det tvärtom i Serie B. Toppstriden är öppen. Racet om playoff platser lika så. Bottenstriden är även den helt jämn. Serie B kommer att avgöras den allra sista omgången även denna säsong.Benevento som hade en tung period där segrarna uteblev har nu tagit sig ur formsvackan och man börjar plocka segrar igen. Kampanienlaget har nu två raka segrar och ligger fyra. Benevento kommer att bli ett obehagligt i ett eventuellt kval.Omeonga tappade bollen djupt ner på egen planhalva. Mazzotta snodde åt sig bollen och spelade in den centralt till Dionisi. Federico fick till ett bra vänsterskott som tvingade Radunovic till en vass räddning. Frosinones pigga start skulle ge frukt efter en kvart in i halvleken. Ariaudo slog en välavvägd krossboll som via Mazzotta gav Dionisi ett öppet nickläge som han tog till vara på. Hemmalaget fortsätta att skapa avslut. Firma Mazzotta/Dionisi stod för det mesta i anfallsväg. Dionisi klarade inte av att pressa ner skottet denna gång. Avellino skapade en het chans efter en rörig sitaution i straffområdet. Eusepi fick inte tag i bollen och Bardi kunde rädda. Spelövertaget avtog för hemmalaget under den andra halvleken. Gästerna kvitterade efter att Russo nickade rakt ut i skottsektorn. Castaldo fick en ren träff och via stolpen var kvitteringen ett faktum. Terranova fick det bästa läge att åter igen sätta Frosinone i förarsätet. Skottet gick i ribban. Frosinone behåller serieledningen i och med krysset. Avellinoligger säkert i mitten av tabellen.(3-5-2): Bardi, Russo, Ariaudo (Krajnc), Terranova, Fiamozzi, Sammarco (Kragl), Maiello, Gori, Mazzotta (Crivello), D. Ciofani, Dionisi(4-5-1): Radunovic, Gonzalez (Belloni), Djimisti, Migliorini, Perotta, Laverone, Moretti (Castaldo), Omeonga, D'Angelo, Bidaoui, Eusepi (Verde)Entella fick en smaksmart när man tog ledningen redan efter sex minuters spel. Caputo dämpade bollen och spelade ut till Sini på vänsterkanten. Hans inlägg gick till mot den bortre stolpen där Troiano med kraft nickade in bollen bakom Lanni. Cacias kunde omgående ha kvitterat på ett riktigt vackert vis. Cacias stenhårda vänsterskott gick i ribban. Catellani bröt sig fram och spelade fram Caputo. Caputos avslut var svag, där borde han ha gjort det mycket bättre. En kvart in i den andra halvleken skulle matchen kvitteras. Ascoli fick en ganska billig straff. Cacia gjorde dock inget misstag när han rullade in bollen. Entella skulle få med sig segern och segermålet kom också de till vid straffpunkten. Addaes huvudlösa försvarsspel gav en helt korrekt dömd straff. Caputo satte straffen vid Lannis högra stolpe. En viktig seger för Ligurienlaget som i och med resultatet går upp på sjunde plats i tabellen. Ascoli ligger på fjortonde plats och kommer att behöva plocka fler segrar i slutet av säsongen för att helt avskriva sig själva från den absoluta botten av tabellen.(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Pelizzer, Benedetti, Sini, Moscati (Pecorini), Troiano, Ardizzone (Ammari), Tremolada, Caputo, Catellani (Palermo)(3-5-2): Lanni, Cinaglia, Mengoni, Gigliotti, Mogos, Bianchi, Addae (Gatto), Cassata (Orsolini), Giorgi, Favilli (Perez), CaciaGarritano spelade fram Schiavone som från distans gör mål efter en tabbe från Arcari som måste ta det skottet. En perfekt start för ett hårtpressat hemmalag. Bonzzaoli fick till en praktträff långt utifrån. Agliardi gjorde en bra räddning när han stoppade det luriga skottet. Laribis soloraid avslutade med ett tungt skott som gick i virket. En mycket fin aktion av Karim. I slutet av den första halvleken skulle gästerna kvittera. Bisoli slog en precis passning mot den bortre stolpen. Coly var först framme och kunde sätta bollen i öppet mål. Ciano testade Arcari som gjorde en snabb reflexräddning. Cesena började mer desperat jaga ett ledningsmål ju längre den andra halvleken fortlöpte. Laribi försökte överlista Arcari som räddade ännu en gång. Falasco sköt från distans men rakt på Arcari. Garritano fick det sista läget men Arcari gjorde en ny kanonräddning. Arcari spelade verkligen upp sig efter tavlan som gav baklängesmålet. Cesena gör återigen en tillräckligt bra match för att vinna men man klarar inte av att omsätta det till vinster. Brescia tar en tung poäng på bortaplan mot en direkt bottenkonkurrent. Tränarbytet fick effekt för Brescia. Cagni är i dagsläget ett bättre alternativ än Brocchi.(3-5-2): Agliardi, Perticone, Capelli, Ligi, Balzano (Di Roberto), Laribi (Vitale), Schiavone, Garritano, Falasco, Ciano (Panico), Cocco(4-3-3): Arcari, Calabresi, Roma gna, Blanchard, Coly, Bisoli, Pinzi, Martinelli, Bonazzoli (Caracciolo), Torregrossa (Lancini), Camara (Ferrante)Hemmalaget tog kontroll över inledningen av matchen. Ronaldo ville ha straff när han gick omkull i straffområdet. Reprisen visar att domaren gjorde rätt som friade. Pressen fortsatte från Salernitana och Improta testade från distans, dock utan problem för Alfonso. Spelövertaget ledde inte till direkta målchanser och Cittadella kunde relativt enkelt hålla nollan intakt. Gästerna bestämde sig för ett mer anfallsinriktat spel i den andra halvleken dock utan den där riktiga spetsen framåt. Den bästa målchansen för hemmalaget fick Coda. Rosina som gjorde en bra match hittade Coda som inte fick till avslutet. Salvi var nära att få igenom ett skott men de stoppades av hemmaförsvaret. Rosina fick ett bra läge men skottet täcktes av Varnier. Della Rocca fick den sista möjligheten men mittfältaren hann inte fram med huvudet. En jämn match mellan två bra lag som behåller sina tabellplaceringar.4-2-2): Gomis, Bittante, Tuia, Bernardini, Vitale, Della Rocca (Perico), Ronaldo (Zito), Minala, Rosina, Coda, Improta (Sprocati)(4-3-1-2): Alfonso, Pedrelli, Scaglia, Varnier, Martin (Salvi), Paolucci, Iori, Pasa, Chiaretti (Iunco), Litteri, Arrighini (Strizzolo)Nicas inlägg nådde Pinato som inte fick ordentlig kraft i nicken. Ett bra läge för mittfältaren. Floro Flores tunga skott gav retur. Parigini hann först på returen men fick ingen riktning på nicken. Latina är bättre spelmässigt under den första halvleken och har kommandot rent spelmässigt. Corvia försöker konstsparka in bollen från en postion någon meter från målet. Fedele avlossar ett skott som går strax över Pinsoglios ribba. Bari rycker upp sig efter paus och spelar betydligt bättre. Det ger också utdeldning med cirka halvtimmen kvar att spela. Sabelli står för assisten. Galano tar med sig bollen och lirkar in bollen bakom Pinsoglio. Bounaiuto får den bästa kvitteringschansen men från snäv vinkel skjuter han över. Fedele avgör matchen på ett vackert sätt. En frispark precis på straffområdetslinjen. Han skjuter ett stenhårt skott mitt i mål. Bari tar en ny hemmaseger och det gör att man ligger på åttonde plats. Latina har det fortsatt kämpigt och ligger sist.(4-3-3): Micai, Sabelli, Capradossi, Tonucci, Daprela, Romizi, Basha, Fedele, Galano (Macek), Floro Flores (Maniero), Parigini (Raicevic)(3-4-3): Pinsoglio, Coppolaro, Bruscagin, Dellafiore, Nica (Insigne), Pinato (De Giorgio), Rocca (Mariga), Di Matteo, Corvia, Buonaiuto, BandinelliCastagnetti fick till ett bra volleyskott som gick tätt över. Spal gasade på från start och det gav chanser. Antenucci spelade fram Floccari som fick iväg ett snabbt avslut. Da Costa gjorde en fin en handsräddning. Floccari borde ha gett Spal ledningen efter Costas inlägg men Sergio missade målet. Casarini fick Novaras bästa chans. På rullande boll tryckte han till men Meret gjorde en kanonräddning. Da Costa höll verkligen kvar sitt lag i matchen när han räddade Moras avslut. Antenucci bröt dödläget när han tog hand om straffen som Spal korrekt fick tilldömd. Costa fick ett friläge men han sköt över. Ett gyllene läge att avgöra matchen som gick till spillo. Costas inspel når Schiavon som stötter in bollen bakom da Costa. Spal var helt överlägnsa i denna match och man tar en viktig seger efter att man hade förlorat två raka matcher. Novara har fortsatt chans att nå playoff men då vill det till sig att man rycker upp sig en aning.(3-5-2): Meret, Gasparetto (Silvestri), Vicari, Giani, Lazzari, Schiattarella (Arini), Castagnetti (Schiavon), Mora, Costa, Antenucci, Floccari(3-4-1-2): da Costa, Troest, Mantovani, Chiosa, Dickmann, Bolzoni (Chajia), Casarini, Calderoni, Orlandi (Cinelli), Galabinov, Lukanovic (Sansone)Perugia chockar Pisa i matchinledningen och leder med 2-0 redan efter tio minuter. Mustacchio är alert efter en hörna och snappar upp bollen. Han sätter den vid den bortre stolpen. Gnahore gör det andra på ett snyggt sätt. Eddy skjuter ett hårt pressat skott vid Ujkanis vänstra stolpe. Det tar bara fem minuter innan Pisa reducerar. Di Tacchio får till ett välriktad skott som Rosati inte har någon möjlighet att rädda. Pisa får ny energi av målet och jämnar ut matchbilden. Di Carmine får till ett hårt skott men han skjuter får rakt på Ujkani. Milan ovic agerar räddande ängel när han hinner före en framrusande anfallare och avvärjer läget. Lisuzzo kvitterar och Pisas imponerade upphämtning är ett faktum. Mannini slog frisparken och Lisuzzo nickade in den bakom Rosati. Perugia slänger fram allt man har på slutet men matchen slutar oavgjort. Perugia har alltså spelet sexton oavgjorda matcher. Denna match måste man bara klara av att stänga när man dessutom leder med två mål redan efter tio minuter. Pisa å sin sida visar prov på imponerade lagsammanhållning och trots minuspoängen man har fått har man bara två poäng upp till playout plats.(4-3-3): Rosati, Belmonte, Volta, Monaco, Di Chiara, Brighi (Nicastro), Gnahore (Dezi), Acampora, Mustacchio, Di Carmine, Guberti (Terrani)(4-3-3): Ujkani, Birindelli (Cani), Milanovic, Landre (Lisuzzo), Longhi, Zammarini, Di Tacchio, Angiulli, Peralta, Manaj, Masucci (Mannini)Biancos vänsterskott gick precis utanför stolpen. Aramus frispark var nära att hitta nätet. Belec gjorde dock en kvalitetsräddning. Letizia testade även han lyckan men Provedel gjorde en bra räddning. Comi var nära att nicka in bollen men han fick inte riktigt den styrning på nicken som han önskade. Lasagna höll på egen hand se till att Carpi tog ledningen. Provedel gjorde de bra när han var snabbt ute och gjorde det svårare för Kevin att få till skottet som han ville ha det. Lasagna var aktiv efter att han blev inbytt. Concas styrde inlägget i stolpen och på returen hindras Concas av att Provedel gör en mirakelräddning. Carpis dominas var total i andra halvlek. Provedel höll kvar sitt i matchen vid ett flertal tillfällen. Bani fick ett öppet läge att göra mål men hann inte ställa in kroppen rätt för att få till avslutet. Carpi gör spelmässigt en bra match men effektiviteten var för dålig. Pro Vercelli fortsätter att plocka poäng. Den här matchen förlorar man om inte Provedel gör en sådan kanonmatch. Carpi tappar mark mot Bari som ligger åtta. Pro Vercelli närmar sig nytt kontrakt.(4-3-3): Belec, Struna, Romagnoli, Gagliolo, Poli (Bifulco), Bianco, Sabbione, Letizia, Concas (Beretta), Mbakogu, Fedato (Lasagna)(3-5-2): Provedel, Konate, Bani, Luperto, Berra, Palazzi, Castiglia, Germano (Starita), Nardini (Eguelfi), Aramu (Altobelli), ComiEn snabb omställning från Spezia leder till matchens första målchans. Maggiore hittar Granoche i djupled. Pablo är trängd när han ska skjuta och får inte till skottet. Spezia hotade mest i första halvlek. Maggiore får ett kanonläge att göra i straffområdet men Nicolas gör en bra räddning och håler nollan intakt. Souprayen sätter upp Valoti till ett bra läge men han skjuter utanför. Siligardi hittar yta men skjuter en bit utanför. Trots spelövertaget för hemmalaget under den andra halvleken gör tar Spezia ledningen. Pisano får bollen på armen och straffen är solklar. Granoche är iskall när han sätter straffen bakom Nicolas. Bianchetti tar fram bollen och slår ett inlägg mot straffpunkten. Pazzini nickar dock utanför. Ett riktigt bra läge för Verona att kvittera. Hellas fortsätter att blanda och ge. Det finns stora frågetecken om man verkligen kommer att klara av att ta någon av de två direktplatserna till Serie A . Spezia bryter den negativa trenden med två raka förluster och avståndet till Bari är endast två poäng.(3-5-2): Nicolas, Ferrari, Bianchetti, Pisano, Romulo, Valoti (Luppi), B. Zuculini (Cappelluzzo), Bessa, Souprayen (Zaccagni), Pazzini, Siligardi(3-5-2): Chichizola, Valtentini, Terzi, Ceccaroni, De Col, Sciaudone, Maggiore (Mastinu), Djokovic, Migliore, Granoche, Piccolo (Giannetti)Benevento inledde matchen bäst och skapade ett tryck. Lopez nick gick dock rakt på Aresti. Det hade nästan gått en halvtimme när det första målet kom. Ceravolo drogs ner i straffområdet och domaren valde att döma straff. Målkungen Ceravolo satt dit straffen utan problem. Fabio gör i början av den andra halvleken Beneventos andra mål. Han löper på en djupledsbol och tar med sig bollen innan han behärskat sätter dit den vid bortre stolpen. Ternana reducerar efter att Meccariello gör ett drömmål. Försvararen tar mot bollen i halvmånen och får till en perfekt bollbana. Ternanas chans att kvittera kom efter att Falettis skott gick via Camporese och över mål. Benevento tar sin andra raka seger och ligger fyra. Ternanas förlust innebär att man ligger nästsist.(4-3-3): Gori, Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez, Chibsah (Matera), Viola, Eramo, Ciciretti, Ceravolo (Pezzi), Melara (Del Pinto)(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Diakite, Meccariello, Germoni, Petriccione, Ledesma (Palumbo), Coppola, Faletti (Monachello), Avenatti (La Gumina), PalombiDe Luca ville ha straff efter han gick omkull i straffområdet. Reprisen visade att Giuseppe kastade sig allt för enkelt. Vicenza hade kommandot i början av matchen. Ebagua nickade över från ett bra läge. Trapani bröt fram några gånger i den första halvleken. Jallow fick ett läge men skottet var för svagt. De Luca testade på ett akrobatiskt nummer och var inte allt för långt ifrån att bli riktigt farligt. Matchen jämnade ut sig ju längre matchen led. Coronado fick till ett bra skott som Vigorito räddade. Timmen in i matchen kommer så det första målet. Casasola blir helt omarkerat på en hörna och kan ostört nicka in bollen. Vicenza förmår inte att sätta ett tydligt tryck efter målet och Trapani vinner matchen med matchens enda mål. Vicenza förlorar detta ytterst viktiga bottenmöte och gör det på ett sätt som inte bådar gott för Venetolaget. Trapanis fina form fortsätter och Sicilienlaget har verkligen ryckt upp sig under vårsäsongen.(4-3-1-2): Vigorito, Pucino, Zaccardo (Rizzo), Esposito, D'Elia, Vita (Giacomelli), Urso, Signori, Bellomo (Orlando), Ebagua, De Luca(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola (Fazio), Kresic, Legittimo, Visconti, Barilla, Colombatto, Raffaello (Maracchi), Nizzetto, Coronado, Jallow (Curiale)