Serie B: Omgång 35: Trapani är ligans mest formstarka lag!

Reflektioner och statistik

Ascoli-Frosinone 1-1

Målskyttar: Dionisi, Favilli

Avellino-Carpi 1-0

Målskytt: Perrotta

Cittadella-Benevento 1-0

Målskytt: Iori

Latina-Vicenza 0-1

Målskytt: De Luca

Målskytt: Ciano

Pro Vercelli-Viruts Entella 1-0

Målskytt: Morra

Spezia-Bari 1-0

Målskytt: Granoche

Ternana-Salernitana 1-0

Målskytt: Avenatti

Trapani-Perugia 3-0

Målskyttar: Pagliarullo, Manconi x2

Brescia-Spal 1-3

Målskyttar: Mora x2, Ferrante, Antenucci

Novara-Hellas Verona 2-2

Målskyttar: Siligardi, Macheda, Calderoni, Pazzini

1 SPAL 35 18 10 7 57 33 +24 64 2 Frosinone 35 17 11 7 46 33 +13 62 3 Hellas Verona 35 16 11 8 53 35 +18 59 4 Benevento 35 15 10 10 47 34 +13 54 5 Cittadella 35 16 6 13 46 41 +5 54 6 Perugia 35 12 16 7 46 35 +11 52 7 Spezia 35 13 12 10 35 31 +4 51 8 Virtus Entella 35 12 14 9 48 40 +8 50 9 Bari 1908 35 13 11 11 37 36 +1 50 10 Carpi 35 12 12 11 31 34 -3 48 11 Novara 35 12 11 12 39 39 +0 47 12 Salernitana 35 11 13 11 37 35 +2 46 13 Avellino 35 11 11 13 34 46 -12 44 14 Pro Vercelli 35 9 15 11 30 39 -9 42 15 Cesena 35 8 15 12 40 42 -2 39 16 Ascoli 35 8 15 12 39 46 -7 39 17 Trapani 35 8 14 13 38 46 -8 38 18 Vicenza 35 8 13 14 28 43 -15 37 19 Brescia 35 7 14 14 38 51 -13 35 20 Ternana 35 9 8 18 33 48 -15 35 21 Pisa 35 6 18 11 21 26 -5 32 22 Latina 35 5 18 12 31 41 -10 31

-Hellas Verona var storfavoriter att ta sig tillbaka upp till Serie A . Verkligheten har dock inte sett ut så. Den fina starten där man ångade på och plocka segrar titt som tätt har byts ut mot betydligt mer ojämna resultat. De fem senaste matcherna har inneburit endast sex av femton möjliga poäng. Setti har spelat ett högt spel som inte har sparkat Pecchia och snart får vi facit om han gjorde rätt eller fel som litade på sin tränare.- Spal, Ferraralaget som hamnade i en kortare svacka reste sig ur den formsvackan snabbt och har efter det börjat leverera på den höga och jämna nivå man haft hela denna säsong. Det är lätt att glömma bort att detta lag faktiskt är nykomlingar denna säsong. En välfungerade klubb som vet vilken riktning man ska ta för att sportsligt kunna konkurrera hela vägen om uppflyttning till Serie A.- Spezia som är ett av lagen med bäst ekonomiska förutsättningar i Serie B. Ligurienlaget hade två raka förluster men nu har man under de två senaste matcherna tagit två raka segrar. Vinsterna är dessutom mot Hellas och Bari. Det ser ut som att Di Carlos mannar har prickat formen i rätt läge av säsongen. Det blir intressant att följa Spezia under avslutningen av säsongen.Gästerna ägde matchinledningen och Mazzotas vänsterskott vållade problem för Lanni som ändå fick fingertopparna på bollen. Mokulu hann inte upp returen. Soddimos frispark är bra slagen och gick strax över ribban. Frosinone fortsatte att trycka på i andra halvleks inledning. Mokulus inlägg nådde tillslut fram till Maiello som sköt rakt på målvakten. Lanni gjorde dock en fin räddning när han stog bra placerad i målet, tack vare hans fina målvaktsspel är hemmanollan intakt. Ascoli stack upp i ett sällsynt omställningsläge. Favillis försök hotade inte Bardi utan skottet gick utanför. Hemmalaget började få igång sitt spel och det gav målchanser. Gigliottis frispark är mer eller mindre perfekt slagen men träffade trots det ribban. Anfallsvågen fortsatte och ledde till ett inspel som Mengoni vräkte sig fram på men han lyckades inte få träff på bollen.Orsolini fick ett mål bortdömt för offside. Frosinone tog ledningen med knappa kvarten kvar att spela. Dionisi sprintade förbi försvaret och satte säkert dit bollen bakom Lanni. Terranova fick ett gyllene läge att avgöra efter Kragls passning men han sköt över från några meters håll. Där borde matchen ha avgjorts. Orsolini fortsatte att hota och sköt i ribban efter en rörig situation i straffområdet. I matchens absoluta slutskede kommer kvitterningen. Orsolini slog in ett inlägg mot bortre stolpen. Perez nickade in bollen mot mål och där förlängde Favilli in bollen i mål. En chansrik match som Frosinone bör känna sig besvikna på att man inte vann med tanke på det lägen man skapade. Ascoli och å sin sida fick med sig en viktig poäng i bottenstriden.(3-5-2): Lanni, Cinaglia, Mengoni, Gigliotti, Amici, Giorgi (Carpani), Bianchi, Cassata, Mignanelli (Perez), Favilli, Cacia (Orsolini)(3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Russo, Fiamozzi, Maiello, Gori (Sammarco), Soddimo (Kragl), Mazzotta, Dionisi, Mokulu (D. Ciofani)Hemmalaget fick straff redan efter några minuters spel. M'Bayes vårdlösa tackling på Perotta i straffområdet renderade i en solklar straff. Belec var snabbt nere och räddade Ardemagnis straff. Lasagnas inspel gick till Mbakogu som volleysköt men Radunovic stod för en kalasräddning. Lasagna fick till ett bra skott som gick utanför. Laverones skottinlägg överraskade Belec som trots det fick undan bollen tillslut. Nyinbytte Concas fick ett bra nickläge i början av halvlek nummer två men han fick ingen bra riktning på nicken. Lasagna var hetast hos Carpi och stod för det mesta i offensiven. Radunovic reflexräddade efter att bra skott från Kevin. Avellino skulle gå segrande ur denna jämna match. Målet kom till efter hörna där Lasik nickade tillbaka bollen in i straffområdet. Perotta var först framme och petade in det avgörande målet. Segern gör att Avellino befästar sin postion i tabellens mitt. Capris förlust betydde att man tappade viktiga poäng i kampen om playoff.(4-4-2): Radunovic, Gonzalez (Bidaoui), Djimsiti, Migliorini, Perrotta, Laverone, Moretti (Lasik), Omeonga, D'Angelo, Eusepi (Castaldo), Ardemagni(4-4-2): Belec, Sabbione, Roma gnoli, Gagliolo, Struna (Poli), Bifulco (Concas), Lollo, Mbaye, Letizia, Lasagna, Mbakogu (Beretta)Hemmalaget fick en drömstart när man tog ledningen redan efter nio minuter spel. Chiarettis inlägg nådde Strizzolo som skarvade bollen vidare till Iori som resolut tryckte in bollen bakom Gori. Det tog inte lång tid innan Benevento skulle få ett jätteläge att kvittera. Lucioni nickade i stolpen och Ceravolo var först på returen men han fick inte till avslutet. Gästerna ryckte upp sig efter baklängesmålet. Alfonsos mirakelräddning hindrade Beneveno ifrån att kvittera. Del Pinto hade det första läget som Alfonso enhandsräddade och på något sätt lyckades han hinna upp och rädda returen från Cisse. Den andra halvleken började på samma sätt som den första slutade det vill säga att gästerna tryckte på för att kvittera. Cisses stenhårda skott gick strax utanför Alfonsos högra stolpe. Pressen avtog och Cittadella kunde därmed utjämna spelet. Benevento fick inte till någon slutforcering som hotade hemmalaget. Cittadellas seger i detta toppmöte innebar att man tog över femteplatsen i tabellen. Benevento är fortsatt fyra trots förlusten.(4-3-1-2): Alfonso, Pedrelli, Pelagatti, Scaglia, Benedetti, Valzania, Iori, Pasa (Bartolomei), Chiaretti (Schenetti), Litteri, Strizzolo (Vido)(4-2-3-1): Gori, Venuti, Lucioni, Camporese, Pezzi (Lopez), Del Pinto (Melara), Buzzegoli, Chibsah (Eramo), Ciciretti, Cissè, CeravoloLatina startade med mycket energi och det gav direkt ett jätteläge att ta ledningen. Pinato tog med sig bollen på högerkanten och fick till en välavvägd passning. Buonaiuto hade bara att sätta till foten för att göra mål men anfallaren missade ett kanonläge att ge Latina ett välbehövligt ledningsmål. Bounaiuto fick ett nytt läge att göra mål denna gång sköt han strax utanför. I den andra halvleken fick De Luca ett dubbelläge att göra mål och visst borde Giuseppe ha gjort mål efter detta drömläge. Han tog sin egen retur men skottet gick utanför. De Luca fick de sista ordet i matchen när han trots allt avgjorde matchen. Han var påpasslig och smidig när han konstsparkade in bollen bakom en chanslös Pinsoglio. Vicenzas seger betydde att man fick ett visst andrum i bottenstriden och tog en viktig seger i detta ytterst viktiga möte. Latina fortsätter att ha stora problem och är även efter denna omgång jumbo i tabellen.(3-4-3): Pinsoglio, Bruscagin, Dellafiore, Coppolaro, Nica (Rolando), De Vitis, Mariga (De Giorgio), Di Matteo, Pinato, Corvia (Insigne), Buonaiuto(4-3-3): Vigorito, Pucino (Bianchi), Adejo, Esposito, D'Elia, Rizzo, Gucher (Giacomelli), Signori, De Luca, Ebagua, Orlando (Vita)Ciano visade direkt upp vilken giftig vänsterskott han har till sitt förfogande. Ujkani stod pall denna gång när han parerade skottet. Pisa hade stundtals spelövertaget i den första halvleken men den där sista skärpan saknades allt som oftast. Gatto fick dock till ett bra skott som inte var allt för långt borta. Pisa fortsatte att jaga de första målet och Manaj fick till en bra nick som Agliardi sträckte ut för att rädda. Cesena hade inte så mycket under halvleken men Panicos läge var bra men Ujkani var snabbt ute och skar av skottvinkeln. Panico var aktiv hos gästerna och fick ett nytt läge som Ujkani räddade via stolpen. Det tog inte mer en tio minuter in i den andra halvleken innan Cesena tog ledningen. Det var ett kontroversiellt mål. Ciano styrde in Panicos framspelning. Ujkani försökte desperat rädda bollen men den domaren ansåg att bollen var över linjen. Reprisbilderna som jag hade att tillgå gör det omöjligt för mig att avgöra om domaren gjorde gjorde rätt eller fel. Pisa orkade inte få till en någon forcering på slutet. Förlusten för Pisa gör att man är nästjumbo i tabellen. Cesena tar en viktig seger och klättrar i tabellen mot säkrare mark.(4-3-3): Ujkani, Birindelli, Lisuzzo, Del Fabro, Longhi, Zammarini, Di Tacchio, Verna, Gatto (Peralta), Manaj (Lores), Mannini (Cani)(4-3-3): Agliardi, Balzano, Capelli, Ligi, Renzetti, Garritano (Di Roberto), Schiavone, Crimi, Ciano (Falasco), Cocco, Panico (Laribi)Caputo presenterade sig direkt när han fick till ett farlig skott. Provedel gjorde en bra räddning och stoppade skottet. En svängig matchinledning mellan två lag som försökte ta sig framåt. Bianchi fick nästa läge. Rolando sköt från snäv vinkel som dock tvingade Iacobucci till en räddning. Entella tog över intiativet och skapade avslut. Ammari fick iväg det första och Moscasti det andra som var något bättre utan att resultera i ett mål. Bianchi var ständigt ett hot i första och sköt från distans i stolpen. Matchen var fortsatt öppen och lagen bytte chanser mellan varandra. Tremoladas precisa passning nådde Caputo som från en svår vinkel inte fick till sitt avslut. Morra skulle avgöra matchen efter att bollen smet förbi flera spelare innan han satt bollen i nät. Pro Vercellis fina form är bestående och Piemontelaget närmar sig med stormsteg nytt Serie B kontrakt. Entella behåller den sista kvalplatsen trots att man förlorade denna match.(3-5-2): Provedel, Legati, Bani, Luperto, Berra, Emmanuello, Vives (Konate), Germano (Castiglia), Eguelfi, Aramu (Morra), Bianchi(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pelizzer, Sini, Moscati (Ardizzone), Troiano, Palermo , Ammari (Tremolada), Caputo, Diaw (Catellani)Spezia tog ledningen efter en kvart in i matchen. Målet kom till efter en frispark. Piccolo slog in bollen i straffområdet och Granoche avslutade med huvudet. Galano skapade ett läge på egen hand när han sköt strax utanför straffomårdet. Bollen touchade på en försvare men Chichizola kunde peta bollen över ribban. Det var spelmässigt en jämn första halvlek. Det som skillde lagen ifrån varandra var att Spezia var effektivare och gjorde mål på sin hetaste målchans. Fedele sög åt sig bollen i offensivt straffområde men han lyckades inte få till skottet tillräckligt bra. Capradossi dåliga omdömde ledde till att han blev utvisad efter att inom loppet av fem minuter dragit på sig två gula kort. Det saboterade verkligen Baris chanser att komma in i matchen. Det bästa kvitteringsläget för gästerna hade Maniero men han blev avblåst för kontakt med Chichizola. Domaren gjorde rätt som dömde emot Riccardo. Spezias seger tar laget upp till sjunde plats i tabellen. Baris usla bortafacit gör att man tappar viktiga poäng mot sina närmaste konkurrenter om kvalplatser.3-5-2): Chichizola, Valentini, Terzi, Ceccaroni, De Col, Sciaudone, Maggiore (Fabbrini), Djokovic, Migliore, Granoche, Piccolo (Mastinu)3-5-2) Micai, Tonucci, Moras, Capradossi, Sabelli, Fedele (Macek), Romizi (Basha), Salzano, Daprelà, Raicevic, Galano (Maniero)Improta fick till ett bra skott som Aresti reflexräddade. Ternana tog ledningen efter tjugo minuter. Ledesmas frispark letade sig fram till Avenatti som inte gjorde något misstag och nickade in bollen. Minala återerövrade bollen högt uppe på offensiv planhalva han spelade ut till vänster där Improta sköt rakt på Aresti. Di Noia spelade fram Petriccione som fick till ett bra skott som krävde en bra räddning från Gomis. Zanons högerinlägg nådde Avenatti som nickade utanför från nära håll. Där hade anfallaren ett mycket bra läge att avgöra matchen. Salernitana lyfte fram spelet och fick till ett bra tryck på slutet. Tuia var närmast att göra mål efter en retur. Ternanas form är fortfarande mycket bra och man har tagit tre segrar på de fyra senaste matcherna. Salernitanas förlust gör att man fortfarande ligger stabilt mitten av tabellen med fyra poäng upp till den åttonde platsen.(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Meccariello, Diakite, Germoni, Petriccione, Ledesma, Di Noia (Defendi), Falletti (Valjent), Avenatti (La Gumina), Palombi(4-4-2): Gomis, Perico (Silva) Tuia, Bernardini, Vitale, Sprocati, Odjer, Minala, Zito (Ronaldo), Coda, Improta (Rosina)Trapani tog ledningen efter åtta minuters spel. Coronado välriktade inlägg gick fram till Pagliarullo som styrde in bollen bakom Rosati. Hemmalaget fortsatte att spela med mycket energi. Barillas tunga distansskott krävde en fin räddning av Rosati. Gnahore var nära att kvittera tack vare ett vänsterskott men Eddy lyckades inte pressa ner skottet tillräckligt för att göra mål. Perugia fortsatte att skapa chanser i slutet av första och Dezi sköt i stolpen efter ett fint anfall från gästerna. Inom loppet av två minter skulle Manconi avgöra matchen. Det första gick till genom att han tog med sig bollen och pricksköt vid den bortre stolpen. Det tredje målet kom efter att bollen studsade fram till Manconi som satt bollen vid den bortre stolpen. Jacopo visade klass och kyla när han på egen hand avgjorde matchen. Volta hade ett bra reduceringsläge men han missade den chansen och blev utvisad i sitautionen efter för att han protesterade. Trapanis uppryckning fortsätter och Sicilienklubben har snart säkrat nytt kontrakt. Perugia ligger kvar på sjätte plats.(4-3-1-2): Pigliacelli, Fazio, Pagliarullo, Legittimo, Rizzato, Maracchi, Colombatto (Ciaramitaro), Barilla (Raffaello), Nizzetto, Manconi, Coronado(4-3-1-2) Rosati, Belmonte, Volta, Monaco (Terrani), Di Chiara, Brighi (Guberti), Acampora, Gnahore, Dezi, Mustacchio (Nicastro), Di CarmineFirma Antenucci/Zigoni var nära att ge gästerna ledningen omgånde. Zigonis skott var dock för löst och gick utanför. Spal tog ledningen efter en kvart. Lazzaris stod för en fin prestation när han tog sig fram på högerkanten och slog ett inlägg som Mora rusade fram på och nickade in bollen bakom Arcari. Crociata hittade Ferrante i djupled men anfallaren hann inte riktigt fram på inlägget för att få till ett avslut. Antenucci satte upp ett anfall som avslutade med att Zigoni sköt över, ett bra läge för Spal att döda matchen. Ferrante kvitterade på ett mycket vackert sätt när han med vänstern fick till en kanonträff som letade sig in i mål. Spal tog åter ledningen på övertid på stopp i den första halvleken. Costas inspel nådde Antenucci som säkert satt bollen vid den första stolpen. Lanicini fick ett nickläge i straffområdet man han lyckades få rätt riktningen på avslutet. Zigoni fortsatte att bomma fina lägen och matchen var fortfarande inte avgjord. Spal fortsatte att ösa på och Cremonesi nickade mot men Arcari gjorde en bra räddning. Mora gjorde sitt andra mål och avgjorde matchen definitivt. Han vräkte sig fram och nickade in sitt andra mål för dagen. Det såg ut som att Brescia blev snuvade på en reducering men den assisterande domaren ansåg inte att bollen var över linjen, reprisen såg ut att visa något annat. Brescia ligger kvar på den sista playout platsen. Spal fortsätter att imponera och är tillbaka i serieledning.(3-4-1-2): Arcari, Calabresi, Blanchard (Camara), Romagna, Bisoli, Martinelli, Pinzi (Untersee), Lancini, Crociata, Caracciolo, Ferrante (Torregrossa)(3-5-2): Meret, Cremonesi, Vicari, Giani, Lazzari (Ghiglione), Schiattarella (Schiavon), Castagnetti (Arini), Mora, Antenucci, ZigoniOmgångens sista match spelades i Piemonte mellan Novara och Hellas Verona. Bessa sköt ett tungt distansskott som tvingade Da Costa till en retur. Pazzini hann dock inte fram på den. Calderoni fick ett bra och sköt men Ferrari täckte skottet. Gästerna tog ledningen i mitten av den första halvleken. Luppi krigade åt sig bollen och spelade fram en fristånde Siligardi som tryckte upp bollen i nättaket. Galabinov var nära att kvittera men hans högerskott gick strax utanför stolpen. Macheda kvitterade i början av andra efter att Bolzoni slog inlägget som Calderoni skarvade vidare till Macheda som enkelt kunde nicka in bollen. Novara borde ha tagit ledningen efter en dubbelchans. Macheda avslutade i ribban och på den efterföljande returen missade Galabinov att göra mål från några meters avstånd. Nicolas ska dock ha stor cred på Galabinovs avslut. Novara såg ut att ha avgjort matchen när Calderoni gjorde mål efter att Macheda sköt i stolpen. Hellas skulle dock omgående kvittera. Da Costa boxade ut bollen långt från målet men Pazzini mötte bollen på volley och gjorde ett mycket snyggt mål. En underhållande match som slutade oavgjort. Novara gick upp till elte plats i och med poängen man tog. Hellas ligger kvar på tredje plats och det är fortsatt tre poäng upp till andraplacerade Frosinone.(3-4-3): Da Costa, Troest, Mantovani, Chiosa, Dickmann, Bolzoni (Cinelli), Casarini, Calderoni, Adorjan (Chajia), Galabinov, Sansone (Macheda)(4-3-3): Nicolas, Romulo, Ferrari, Bianchetti, Souprayen, Fossatti (Valoti), B. Zuculini, Bessa, Siligardi (Caracciolo), Pazzini, Luppi (Cappelluzzo)