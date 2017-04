Serie B: Omgång 36: Slutspurten har börjat i Serie B!

Reflektioner och statistik

Målskyttar: Barilla, Antenucci x2

Perugia-Ascoli 0-0

Carpi-Bari 2-0

Målskyttar: Självmål, Mbakogu

Brescia-Benevento 1-0

Målskytt: Självmål

Hellas Verona-Cittadella 2-0

Målskyttar: Bessa, Pazzini

Salernitana-Latina 2-1

Målskyttar: De Giorgio, Rosina, Sprocati

Frosinone-Novara 2-3

Målskyttar: D. Ciofani, Galabinov, Macheda x2, Mokulu

Vicenza-Pro Vercelli 0-1

Målskytt: Comi

Målskyttar: Mota, Diakite

Pisa-Avellino 0-1

Målskytt: Laverone

Cesena-Spezia 1-0

Målskytt: Ciano

1 SPAL 36 19 10 7 59 34 +25 67 2 Frosinone 36 17 11 8 48 36 +12 62 3 Hellas Verona 36 17 11 8 55 35 +20 62 4 Benevento 36 15 10 11 47 35 +12 54 5 Cittadella 36 16 6 14 46 43 +3 54 6 Perugia 36 12 17 7 46 35 +11 53 7 Virtus Entella 36 12 15 9 49 41 +8 51 8 Spezia 36 13 12 11 35 32 +3 51 9 Carpi 36 13 12 11 33 34 -1 51 10 Novara 36 13 11 12 42 41 +1 50 11 Bari 1908 36 13 11 12 37 38 -1 50 12 Salernitana 36 12 13 11 39 36 +3 49 13 Pro Vercelli 36 10 15 11 31 39 -8 45 14 Avellino 36 12 11 13 35 46 -11 44 15 Cesena 36 9 15 12 41 42 -1 42 16 Ascoli 36 8 16 12 39 46 -7 40 17 Trapani 36 8 14 14 39 48 -9 38 18 Brescia 36 8 14 14 39 51 -12 38 19 Vicenza 36 8 13 15 28 44 -16 37 20 Ternana 36 9 9 18 34 49 -15 36 21 Pisa 36 6 18 12 21 27 -6 32 22 Latina 36 5 18 13 32 43 -11 31

-Det finns en faktor som gör att det kan bli tre lag som blir direktuppflyttade i Serie B. För att detta ska hända måste det skillja tio poäng mellan trean och fyran i tabellen. Blir så fallet så blir det inget playoff och lag 1-3 går direkt till Serie A . I dagsläget är det inte omöjligt och med sex matcher kvar att spela så skiljer det just nu åtta poäng mellan Hellas och Benevento.-Mirko Antenucci är trettiotvå år gammal och något av en ”late bloomer”. Han gjorde mycket mål i Ascoli 2010. Det var i Ternana säsongen 13/14 som jag fick upp ögonen på riktigt för Mirko. Han snittade ett mål varanan match i Ternana men spelade mer i en ytterpostion. Förra säsongen spelade han i Leeds och gjorde det bra. I Spal har det fortsatt gått bra och han har hittils gjort sexton mål för ligaledarna. I den senaste matchen gjorde han två mål och var en bidragande orsak till att Spal kunde vända matchen och få med sig en viktig seger i toppstriden.-Avellino fick som väntat minuspoäng utdelade mot sig. Det hela hände under säsongen 13/14 då Avellino var nykomligar och slutade elva i tabellen. Genoas Izzos var den spelare som drabbades hårdast och stängs av arton månader för sin inbladning i det hela. Avellino straffas med tre minuspoäng. Man har sportsligt sätt ryckt upp sig och nedflyttning ska inte vara något bekymmer för Kampaninenklubben.Trapani startade matchen i ett rasande tempo och tog ledningen redan efter fyra minuters spel. Barilla drev fram med bollen och avlossade ett vänsterskott som letade sig in i målet. Meret borde ha gjort bättre ifrån sig för skottet såg inte ottagbart ut. Schiattarella fick ett jätteläge att kvittera omgående efter svagt försvarsspel från bortalaget. Skottet gick dock rakt på Pigliacelli. Hemmalaget jämnade ut spelet utan att man för den delen spelade särskilt bra. Manconi var nära att göra ett riktigt kalasmål. Jacopo testade att skjuta strax före mittlinjen och försöktet var riktigt bra då bollen gick strax över målet. Lazzari fick ett kanonläge i straffområdet men han sköt över avslutet högt över mål. Spal startade den andra halvleken med ett högt tempo som satte press på Trapani. Antenuccis kvittering kom tio minuter in i andra halvlek. Mirkos avslut gick via en försvarare och ställde Pigliacelli. Den intensiva pressen lade sig efter målet och spelet jämnades ut. Det återstod en kvart när Antenucci gjorde sitt andra mål och gav hemmalaget ledningen. En fin frisparksvariant låg bakom målet och Antenucci placerade in bollen. Meret gjorde en snabb reflexräddning på Manconis närskott i slutminuterna vilket gav Spal vinsten. Trapani försökte sig på en slutforcering men orken var till stora delar slut och man förmådde inte att under längre tid hota hemmalaget. Spal imponerade stort när man vände underläge till seger i den andra halvleken. Trapani gjorde en bra match men är numret för litet mot ett högtflygande Spal.(3-5-2): Meret, Giani, Vicari, Cremonesi, Lazzari, Mora, Castagnetti (Arini), Schiattarella, Costa (Del Grosso), Finotto (Schiavon), Antenucci(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Pagliarullo, Legittimo, Visconti (Rizzato), Rossi (Curiale), Maracchi, Raffaello Barilla (Canotto), Nizzetto, ManconiFavilli halkade till när han sköt men det blev en bra träff i alla fall. Bollen gick strax utanför Brignolis högra stolpe. Almici slog en missriktad passning som gav Nicastro chansen att avsluta. Lanni gjorde en bra räddning på anfallarens skott. I början av andra halvleken borde Perugia ha tagit ledningen. Di Carmine stod för det fina förarbetet och hittade en fri Brighi som dock nickade över. Förutsättningarna förändrades för hemmalaget när Belmonte blev utvisad när han drog på sig sitt andra gula kort. På den efterföljande frisparken sköt Almici i ribban och gästernas farligaste målchans var ett faktum. Det fortsatte att skapas 100 procentiga målchanser. Dezi slog en välavägd passning som friställde Mustacchio som sköt i ribban även han. Lagen bytte målchanser fram och tillbaka i denna underhållande match. Gatto löpte sig loss från backlinjen och petade bollen förbi Brignoli och i stolpen. Ascoli var laget som tydligast gick för segern på slutet. Bianchi var närmast men sköt utanför. Perugia ligger fortfarande sexa i tabellen. Ascoli som är i behov av poäng klättrade upp till femtonde plats i tabellen i och med poängen man tog.(4-3-3): Brignoli, Belmonte, Mancini, Monaco, Di Chiara, Brighi, Ricci (Mustacchio), Dezi, Guberti (Terrani), Di Carmine, Nicastro (Fazzi)(4-2-3-1): Lanni, Almici, Augustyn (Gigliotti), Mengoni, Mignanelli, Carpani (Addae), Bianchi, Orsolini, Gatto (Bentivegna), Giorgi, FavilliGalano fick till ett bra skott som Belec kunde parera. Carpi tog ledningen redan efter nittion minuters spel. Tonucci missbedömde sin brytning som istället gick i en båge över en chanslös Micai. Hemmalaget fick energi efter målet och Lasagna hittade Concas som inte hann fram till att avsluta. Fabio ville ha straff men domaren valde att fria. Bari och Martinho stack fram och brassen fick till ett tungt högerskott som gick en bit utanför målet. Moras gick bort sig i en duell med Mbakogu och slog in bollen till Lasagna som slog in bollen i mål. Domaren ansåg att Kevin fick bollen på handen, det var svårt att avgöra på reprisen om han gjorde rätt som dömde bort målet. Det var cirka tjugo minuter kvar att spela när Mbakogu avgjorde matchen. Lasagna som var matchens förgrundsfigur assisterade målet som Jerry gjorde i öppet mål. Bianco fick de sista läget i matchen men Micai gjorde en fin räddning och höll på så sätt nere segermarginalen. Carpis seger gör att man nu är på nionde plats i tabellen och skuggar Spezia. Baris usla bortaform fortsätter och det gör att man rasade ner till elfte plats i tabellen i och med förlusten.(4-4-2): Sabbione, Struna, Poli, Letizia, Concas, Lollo, Bianco (M'Baye), Di Gaudio (Jelenic); Lasagna (Seck), Mbakogu(4-3-3): Micai, Sabelli, Tonucci, Moras, Daprela, Salzano, Basha (Greco), Macek (Furlan), Galano, Maniero, Martinho (Parigini)Falco testade omgående Minelli men han sköt utanför. Brescia fick den perfekta starten i matchen när man tog ledningen redan efter åtta minuters spel. Målet kom till via hörna efter att Lucioni oturligt nickade in bollen i eget mål. Caracciolo vann duellen med Cragno men Andrea nickade bollen över målet. Melara fick ett bra läge att kvittera men avslutet var alldeles för svagt. Caracciolo var het under den första halvleken och ribban stod i vägen för att anfallaren skulle göra ett riktigt drömmål. Gästerna lyfte upp sig i början av andra och startade att skapa bra chanser att göra mål. Cisse fick ett bra läge men han missade i avslutsläget. Det räckte dock inte för gästerna för att kunna kvittera och Brescia tog en helt nödvändig seger i bottenstriden. Benevento är kvar på fjärde plats i tabellen men avståndet upp till trean Verona blev större.(3-5-2): Minelli, Calabresi, Roma gna, Blanchard, Untersee, Bisoli, Crociata (Lancini), Martinelli, Coly, Ferrante (Prce), Caracciolo(3-4-3): Cragno, Camporese, Lucioni, Pezzi (Cisse), Venuti, Viola, Del Pinto (Buzzegoli), Lopez, Falco, Ceravolo, Melara (Puscas)Venetoderby och toppmatch var två faktorer till att detta möte var extra intressant på förhand. Verona skulle ta ledningen efter sexton minuters spel. Luppi spelade in bollen centralt till Bessa som elegant satt bollen vid den bortre stolpen. Chiarettis soloprestation var värt ett bättre öde men brassen fick inte till avslutet som han önskade. Fares fick till en riktig rökare som krävde en fin räddning från Alfonso. Hellas tog tag i taktpinnen direkt i den andra halvleken och började skapa chanser omgånde. Bessa släppte bollen till B. Zuculini men Alfonso kunde rädda skottet från argentinaren. Pazzini avgjorde matchen med knappa tio minuter kvar att spela. Bessa som var bäst på plan låg bakom målet. Pazzini var först på returen och kunde stöta in bollen i mål. Iunco sköt ett distansskott i ribban och närmare än så kom inte gästerna att göra mål. Hellas tog en viktig seger och ligger nu på samma poäng i tabellen som tvåan Frosinone. Cittadella ligger kvar på femte plats.(4-3-3): Nicolas, Romulo, Bianchetti, Caracciolo, Souprayen, B. Zuculini, Fossati, Bessa (Valoti), Luppi (Troianello), Pazzini, Fares (Ferrari)(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Pelagatti, Scaglia, Benedetti, Valzania, Iori, Pasa (Bartolomei), Chiaretti (Iunco), Litteri, Strizzolo (Vido)De Giorgio gjorde allt på egen hand när han dribblade bort sin bevakning men han fick inte till skottet för att hota Gomis. En intensiv start i matchen och Coda fick till en bra skott från långt håll och det var inte långt ifrån att träffa målet. Latina tog ledningen genom De Giorgio. Roberto Insigne stod för framspelningen och De Giorgio överlistade Gomis som borde ha kunnat rädda skottet. Hemmalaget startade en jakt för kvittering och Rosinas inlägg nådde Della Rocca som nickade bollen mot mål. Pinsoglio gjorde dock en fin räddning. Pressen fortsatte från hemmalaget under den andra halvleken. Vitale prickade Bernardini som från nära håll nickade rakt på Pinsoglio. Kvitteringen kom också i inledningen av den andra halvleken. Coda assisterade Rosina som med högern överlistade Pinsoglio. Ronaldo slog ett inlägg som Coda var först på men han nickade i ribban. Salernitana skulle få in det avgörande med knappa kvarten kvar att spela. Sprocati bröt sig loss i straffområdet och sköt vid den bortre stolpen utan chans för Pinsoglio. Inbytte Donnarumma fick ett läge att utöka ledningen men Pinsoglio gjorde en fin räddning. Segern gör att Salernitana endast har två poäng upp till playoff spel. Latina har de fortsatt tungt och ligger sist i tabellen.(4-3-3): Gomis, Tuia (Bittante), Schiavi, Bernardini, Vitale, Odjer (Donnarumma), Ronaldo, Della Rocca, Rosina (Zito), Coda, Sprocati(3-4-3): Pinsoglio, Coppolaro, Dellafiore, Garcia, Nica (Rolando), Mariga, Pinato, Di Matteo (Di Nardo), Insigne, Corvia, De Giorgio (Buonaiuto)Kiko Macheda avslutade ett snyggt bortanfall och Novara hade tagit ledningen. Calderonis inlägg nådde Galabinov som kyligt bröstade ner bollen till Macheda som ostört kunde göra de första målet. Det tog tio minuter för Frosinone att kvittera. Dionisi drogs tydligt ner av Scognamiglio i straffomrdet. D. Ciofani lurade bort Da Costa och rullade in bollen i det bortre hörnet. Målfesten fortsatte när Galabinov bombade in en straff i nättaket. Det återstod en halvtimme av matchen när Macheda avgjorde matchen. Målet kom till efter att Cinelli spelade Federico som kliniskt satt bollen i nät bakom Da Costa. Kragl sköt ett tungt skott från en bra bit utanför straffområdet men Da Costa stod pall för det försöket. Mokulu reducerade på övertid och det var mycket tack vare att Da Costa gick bort sig totalt när han sprang ut för att ta undan en förlupen boll. Frosinone ligger trots förlusten kvar på andraplats. Novara seger gör att man nu ligger tio och har hugg i racet om de sista kvalplatserna.(3-5-2): Bardi, Russo (Kragl), Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi, Maiello, Sammarco (Gori), Soddimo (Mokulu), Mazzotta, Dionisi, D. Ciofani(3-5-2): Da Costa, Troest, Chiosa, Scognamiglio, Dickmann, Cinelli, Selasi (Koch), Casarini, Calderoni (Lancini), Galabinov, Macheda (Adorjan)Vicenza startade matchen bäst och de gav en viss utdelning i form av skott på mål. Urso sköt ett tungt skott som han sköt rakt på mål utan problem för Provedel. Eguelfi testade även han lyckan med att skjuta långskott. De heta målchanserna lös med sin frånvaro under den första halvleken. En kvart in i den andra halvleken skulle de första målet komma. Eguelfi drev bollen långt in på Vicenzas planhalva innan han sköt mot mål. Vigorito släppte en enkel retur som Comi tog till vara på och gjorde mål. Hemmalaget ryckte upp sig efter de insläppta målet och började få ett visst tryck mot Provedel. Signori hade ett bra läge men Provedel gjorde en kvalificerad räddning. Signori fick också det sista läget att göra mål för Vicenza men Provedel stod i vägen även vid detta tillfälle. Förlusten för Vicenza innebär att man ligger på den sista playout platsen och på allvar riskerar nedflyttning. Pro Vercelli fortsätter att imponera och jag skulle sträcka mig så långt och hävda att man nu har säkrat Serie B spel även nästa säsong.(4-3-3): Vigorito, Bianchi, Adejo, Esposito, Pucino, Rizzo (Bellomo), Urso (Cernegoi), Signori, Vita (Orlando), Ebagua, Giacomelli(3-5-2): Provedel, Legati, Bani, Luperto, Berra (Germano), Palazzi, Vives, Altobelli, Eguelfi, Aramu (Nardini), Bianchi (Comi)Tremoladas fina framspelning gav Caputo ett kanonläge att göra mål men Francesco sköt högt över. Svagt gjort av en bra målgörare. Entellas tryck bestod och man skapade många chanser. Moscatis hårda skott gav Aresti vissa problem men målvakten blev foulad i sitautionen efter. Gästerna var farliga på omställningar och nog borde Palombi ha gett Ternana ledningen efter Petricciones precisa framspelning. I början av den andra halvleken fick Palombi ett nytt superläge att göra mål men det ville sig inte för anfallaren som även denna gång stod för ett svagt avslut. I slutet av matchen skulle målen komma. Mota avslutade ett mönsteranfall från hemmalaget. Gästerna skulle inte åka hem som förlorare. Dåligt försvarsspel i eget straffområde gav Diakite chansen att vräka in kvitteringen på hörna. Det oavgjorda resultatet gör att Entella klättrar till sjunde plats och att Ternana närmar sig playout spel.(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pelizzer, Sini, Moscati (Ardizzone), Palermo , Ammari, Tremolada (Zaniolo), Caputo, Catellani (Mota)(4-3-1-2): Aresti, Valjent, Diakite, Meccariello, Contini, Petriccione, Ledesma, Defendi (Coppola), Falletti (Monachello), Avenatti, Palombi (Masi)Ardemagni slog in bollen i straffområdet och efter ett visst flipperspel i straffområdet kunde Ujkani rädda. Gästerna fortsatte att spela inspirerat och Lasiks skott var inte allt för långt borta ifrån att ställa Ujkani. I början av andra tog Avellino tillslut ledningen i matchen. Horribellt försvarsspel av hemmalaget gav Laverone chansen att från nära håll skjuta in ledningsmålet. Gästerna fortsatte att skapa chanser och Ujkani höll kvar Pisa i matchen när han gjorde en kanonräddning på Lasiks skott. Mannini fick fri yta att skjuta men Pisas lagkapten sköt högt över. Pisa tog sig in i matchen och Peralta fick till en bra träff men Radunovic kunde säkert greppa bollen. Albanen Cani fick matchens sista läge att göra mål men Radunovic täckte effektivt av skottvinkeln och Cani missade målet.(4-3-3): Ujkani, Golubovic, Milan ovic (Lores), Lisuzzo, Longhi, Di Tacchio, Verna, Angiulli (Peralta), Mannini, Manaj (Cani), Masucci(4-4-2): Radunovic, Gonzalez, Jidayi (Solerio), Djimisti, Perotta, Laverone, Moretti, Omeonga (D'Angelo), Lasik, Eusepi (Castaldo), ArdemagniDe Col tog sig in i straffområdet från sin högerkant och spelade snett inåt bakåt till Maggiore som sköt över. Ett riktigt bra läge för gästerna att göra mål. Cesenas mittback Ligi höll på att göra ett mycket snyggt mål men hans vänsterskott gick strax över ribban. Cesena ökade farten i anfallsspelet och tog över kommandot i matchen. Cocco skarvade fram bollen till Garritano som tog med sig bollen men fick se sitt avslut räddas efter att Chichizola var snabbt ute och stoppade bollen. I början av andra kom utdelningen för Cesena. Migliore fick bollen på armen och domaren valde att döma straff. Ciano satt straffen tätt in till den högra stolpen. Några minuter efter målet förstörde Sciaudone Spezias chanser att på allvar ta sig in i matchen igen. Mittfältaren drog på sig ett klumpligt andra gult kort. Ciano sköt en frispark som gick utanför. Cesena tog en nödvändig seger och närmar sig med stormsteg ett nytt kontrakt i Serie B. Spezia ligger kvar på åttonde plats tack vare att de övriga närliggande lagen inte heller vinner sina matcher.(3-5-2): Agliardi, Perticone, Capelli, Ligi, Balzano, Crimi, Schiavone, Garritano, Renzetti, Cocco, Ciano(3-4-1-2): Chichizola, Valentini, Terzi, Ceccaroni, De Col, Sciaudone, Djokovic, Migliore, Maggiore, Giannetti, Piccolo