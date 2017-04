Serie B: Omgång 37: Fem matcher kvar!

Reflektioner och statistik

Novara-Perugia 0-1

Målskytt: Dezi

Benevento-Vicenza 0-0

Målskyttar: Pazzini, B. Zuculini

Cittadella-Carpi 4-1

Målskyttar: Arrighini, Iori, Valzania, Paolucci

Avellino-Cesena 1-1

Målskyttar: Ardemagni, Laribi

Ternana-Frosinone 2-0

Målskytt: Palombi x2

Trapani-Pisa 1-0

Målskytt: Citro

Pro Vercelli-Salernitana 0-0

Latina-Spal 1-2

Målskyttar: Corvia, Bonifazi, Antenucci

Spezia-Virtus Entella 2-0

Målskyttar: Migliore, Pulzetti

1 SPAL 37 20 10 7 61 35 +26 70 2 Hellas Verona 37 18 11 8 57 35 +22 65 3 Frosinone 37 17 11 9 48 38 +10 62 4 Cittadella 37 17 6 14 50 44 +6 57 5 Perugia 37 13 17 7 47 35 +12 56 6 Benevento 37 15 11 11 47 35 +12 55 7 Spezia 37 14 12 11 37 32 +5 54 8 Carpi 37 13 12 12 34 38 -4 51 9 Virtus Entella 37 12 15 10 49 43 +6 51 10 Salernitana 37 12 14 11 39 36 +3 50 11 Novara 37 13 11 13 42 42 +0 50 12 Bari 1908 37 13 11 13 37 40 -3 50 13 Pro Vercelli 37 10 16 11 31 39 -8 46 14 Avellino 37 12 12 13 36 47 -11 45 15 Cesena 37 9 16 12 42 43 -1 43 16 Ascoli 37 8 17 12 39 46 -7 41 17 Trapani 37 9 14 14 40 48 -8 41 18 Brescia 37 8 15 14 39 51 -12 39 19 Ternana 37 10 9 18 36 49 -13 39 20 Vicenza 37 8 14 15 28 44 -16 38 21 Pisa 37 6 18 13 21 28 -7 32 22 Latina 37 5 18 14 33 45 -12 31

-Vicenza har haft en jobbig säsong och man slåss för att kunna hålla sig kvar i Serie B. Torrente är den tredje tränaren för säsongen. Lerda startade säsongen och efter det tog Bisoli över. Tålamodet för Bisoli tog slut och man valde alltså Vincenzo Torrente, en kapabel tränare med flera års erfarenhet av att träna i Serie B. Torrente fick en skön start när man tog en poäng borta mot hemmastarka Benevento.-Frosinones dåliga form har gjort att man har tappat mark i serietoppen. Fem matcher utan seger, varav två raka förluster gör att man nu ligger trea i tabellen. Det återstår att se om formsvackan är temporär eller om det blir mer långvarigt?-Simone Palombi har varit ett utropstecken i Ternana denna säsong. Den tjugoett årige anfallaren som är fostrad och tillhör Lazio har blommat ut under vårsäsongen och visat att han är en talangful spelare som har en intressant framtid tillmötes.Dickmann kastade ett långt inkast som Galabinov sög ner och vände runt för att avsluta, avslutet var bra men Brignoli gjorde en fin räddning. Novaras fina inledning fortsatte och med det även skapandet av målchanser. Macheda släppte bollen till Dickmann vars avslut var tamt. I början av andra halvleken fick Novara ett bortdömt mål efter att Lancini gjorde mål. Reprisen visade att domarteamet gjorde ett misstag som dömde bort målet. Hemmalagets tryck fortsatte och Scognamiglios nick gick tätt utanför stolpen. Terranis fina soloprestation var nära att ge utdelning men anfallarens skott gick utanför. Andra halvlek var jämnare spelmässigt och det var gästerna som skulle göra vinstmålet. Brighis skott gick via en försvarare fram till Dezi som kyligt kunde raka in bollen i mål. Novaras förlust gjorde att man tappade mark i kampen om de åtravärda playoff platsena. Perugias seger gör att man postionerade sig bra inför ett eventuellt kval.(3-5-2): Montipo, Lancini, Scognamiglio, Chiosa, Dickmann (Lukanovic), Cinelli, Casarini, Selassi (Chajia), Calderoni, Galabinov, Macheda(4-3-3): Brignoli, Fazzi, Monaco, Mancini, Di Chiara, Acampora,(Dezi), Brighi, Gnahore, Mustacchio (Dossena), Forte, Nicastro (Terrani)Ciciretti drev med sig bollen men hans vänsterskott saknade önskad riktning för att hota på allvar. Cragno räddade Benvento efter hans fina räddning på Orlandinis skott. Benevento hade energi i sitt anfallsspel i första halvlek. Ciciretti hittade Ceravolo som sköt utanför. Falco gav Ceravolo en ny chans att avsluta från ett bra läge men Fabio sköt rakt på Vigorito. Bellomos svepande inlägg nådde Ebagua som inte fick ordentligt träff med skallen. Bra chans. Camporese fick en jättechans att göra mål på hörna och nog borde han också ha gjort det. Bellomo sköt från distans och det var inte långt borta att bli riktigt farligt. Benevento försökte på alla sätt och vis att få till ett vinstmål i denna match men skärpan i avslutningslägena saknades och 0-0 var ett faktum. Benevento halkade ner till sjätte plats och Vicenzas poäng var riktigt viktig i bottenstriden.(4-2-3-1): Cragno, Venuti, Lucioni, Camporese, Lopez, Chibsah, Buzzegoli (Puscas), Ciciretti, Falco (Eramo), Cisse, Ceravolo(4-3-3): Vigorito, Pucino, Adejo, Espostito (Bianchi), D'Elia, Bellomo (Rizzo), Gucher, Signori, Vita (De Luca), Ebagua, GiacomelliRomulos inlägg nådde Pazzini som gick hårt mot bollen och nickade över. Maniero satt bollen i nät men domaren dömde bort målet och det såg korrekt ut att göra så. Trettiofem minuter in i den första halvleken ger Pazzini Hellas ledningen i matchen. Luppi skjuter det första skottet som Micai räddade. Moras och Tonucci blir stående tittande och Giampaolo förvaltar returen och ger gästerna ledningen. Några minuter senare är kvitteringen nära för Bari. Martinho krossar in bollen från högerkanten och Maniero får till ett bra avslut med huvudet. Nicolas gjorde en vass reflexräddning och förhindrade ett mål. Galano avslutade ett bra anfall från hemmalaget, Nicolas kunde utan större bekymmer greppa bollen.I början av den andra halvleken ändrades förutsättningarna efter att Ferrari drog på sig sitt andra gula kort. Bari tog över spelet efter utvisningen. Hellas stack upp med en kontring som Valotti avslutade som krävde en bra räddning från Micai. Bari körde fast i spelet och hade stora problem att låsa upp Veronas försvar. Galano sköt över efter ett bra anfall. Det återstod en kvart kvar att spela när avgörandet kom. Bessa slog in bollen i straffområdet där Luppi sköt det första avslutet och Micai lyckades på något sätt rädda bollen. B. Zuculini kunde sätta bollen i öppet mål. Hemmaspelarna gav upp totalt efter det andra målet och Hellas hade mycket väl kunnat göra ytterligare mål. Bari och Galano hade den sista chansen. Galanos frispark var bra och Nicolas gjorde en bra räddning. Hellas imponerade när man tog en tung bortaseger som gör att man ökar sitt avstånd ner till Frosinone. Bari såg håglösa ut och måste lyfta sig för att kunna nå playoff spel. Redigera/korta ner texten(4-4-1-1): Micai, Sabelli, Tonucci, Moras, Daprela (Portoghese), Furlan, Fedele, Greco (Macek), Martinho (Parigini), Galano, Maniero(4-3-3): Nicolas, Romulo, Ferrari, Bianchetti, Souprayen, B. Zuculino, Fossati (Valoti), Bessa, Siligardi (Bordor), Pazzini (Troianello), LuppiHemmalaget startade bäst och tog tag i taktpinnen från avspark. Ett bra anfall som dock slutade med att Giorgi inte fick till sitt avslut i straffområdet. Giorgi borde ha agerat kyligare och gjort något bättre av den fina chansen han fick. Trycket var bestående under den första halvleken. Almici kom runt på högerkanten och fick till ett bra inlägg. Favilli fick inte tillräckligt mycket kraft i nicken och Minelli kunde enkelt rädda. Ascoli fortsatte att ösa på även efter paus och Orsolini borde ha gjort mål i början av andra. Anfallaren fick ett öppet skottläge men fick foten under bollen. Brescia hade mest fått ägna sig åt försvarsspel tills Untersee satt fart längs högerkanten och frispelade Mauri. Stefans avslut var alldeles för svagt. En riktigt bra målchans som gick till spillo. Bentivegna sköt en frispark strax utanför den vänstra stolpen. Det var viktiga poäng i bottenstriden som stod på spel i denna match. Ascoli bör vara mest missnöjda med att få en poäng då man ägde matchen under stora delar. Brescia gör det bra defensivt och tar som sagt en viktig poäng i botten av tabellen.(4-3-3): Lanni, Almici, Gigliotti, Mengoni, Mignanelli, Giorgi (Cacia), Cassata, Bianchi (Addae), Orsolini (Bentivegna), Favilli, Gatto(3-5-1-1): Minelli, Calabresi, Roma gna, Blanchard, Untersee, Bisoli, Martinelli, Crociata (Pinzi), Coly, Mauri (Ndoj), FerranteCarpi fick en drömstart i matchen när Mbakogu gjorde mål redan efter tre minuters spel. Jerry väggspelade med Concas innan han kunde göra matchens första mål. Cittadella kvitterade dryga kvarten senare. Martin slog inlägget som nådde Arrighini vid den bortre delen av straffområdet. Anfallaren dämpade ner bollen på bröstet och sköt behärskat in bollen i mål. Hemmalagets vändning fullbordades innan paus. Arrighini blev neddragen i straffområdet. Iori lurade bort bort Belec och satt bollen i de bortre hörnet. Carpi hade inte mycket i anfallsväg efter att man tidigit i matchen tog ledningen. Lasagna stack dock upp och fick iväg ett avslut mot mål. Cittadella avgjorde matchen i mitten av andra halvlek. Concas snubblade och det blev en kontring för hemmalaget. Arrighini spelade fram Valzania som säkert satt bollen i mål. Paolucci gick lättvindigt ner i straffområdet och Cittadella fick matchens andra straffspark. Paolucci tog själv hand om straffen och gjorde inget misstag. Cittadellas seger betyder att man nu ligger fyra i tabellen. Carpis förlust innebar faktiskt att man tog en placering i tabellen och nu ligger man på åttonde plats.(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Pelagatti, Varnier, Martin, Valzania (Paolucci), Iori, Bartolomei, Iunco (Schenetti), Arrighini, Litteri (Strizzolo)(5-4-1): Belec, Sabbione, Struna, Gagliolo, Poli (Lasagna), Letizia, Concas, Lollo, Bianco, Di Gaudio (Beretta), Mbakogu (Jelenic)Hemmalaget skulle ta ledningen efter tretton spelade minuter i den första halvleken. Målet kom till efter att Jidayi slog en långboll som efter att Ligi missbedömde den kom fram till Ardemagni som tog med sig bollen och överlistade Agliardi. Ledningen skulle inte stå sig allt för länge efter en horribel målvaktstavla av Radunovic. Bollen touchade förvisso lätt på en försvarare men från de långa avståndet ska han rädda bollen oavsett. D'Angelo fick ett bra läge att göra mål men hans högerskott rullade precis utanför stolpen. Radunovic fick revanschera sig till viss del när han gjorde en fin räddning efter en fast situation. Radunovic hade mycket att stå i under denna match. Crimi fick till ett hårt skott som den serbiske målvakten kunde rädda. Båda lagen kan känna sig hyfsat belåtna med det oavgjorda resultatet, då man ligger på relativ säker mark i tabellen.(4-4-2):Radunovic, Gonzalez, Jidayi, Djimisti, Perrotta, Laverone, Omeonga (Belloni), D'Angelo, Lasik (Paghera), Castaldo (Bidaoui), Ardemagni(4-3-3): Agliardi, Balzano, Capelli, Ligi, Renzetti, Crimi, Laribi, Garritano, Ciano (Di Roberto), Cocco, Panico (VitaleMatchen inleddes med en otäck krock mellan Mokulu och Aresti men som tur var skadades ingen av spelare i situationen. I början av den andra halvleken var Mokulu nära att ge Frosinone ledningen. Han petade bollen förbi Aresti och avslutade mot mål men Meccariello räddade bollen på mållinjen. Trots ett visst övertaget för gästerna rent spelmässigt var det Ternana som tog ledningen. Ledesma fint måttade frispark gick till Palombi som nickade in bollen vid stolpen. Avenatti borde ha avgjort matchen från straffpunkten istället valde han att nonchalant chippa bollen i ribban. Några minuter senare avgjorde istället Palombi med sitt andra mål i matchen. Petriccione lyfte in bollen från vänsterkanten och Palombi nickade kraftfullt in bollen i nättaket. Ternana klättar upp till playout plats. Frosinones dåliga form håller i sig och det gör att man har halkat ner till tredje plats i tabellen, tre poäng bakom Hellas.(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Diakite, Meccariello, Germoni (Contini), Petriccione, Ledesma, Di Noia (Defendi), Faletti, Avenatti (Pettinari), Palombi(3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Krajnc (D. Ciofani), Frara (Fiamozzi), Maiello, Gori, Sammarco (Soddimo), Mazzotta, Mokulu, DionisiMasucci passade till Lores som försökte lobba över Pigliacelli men sköt utanför. Pisa startade bäst vilket renderade i några halvchanser. Legittimo tog mot bollen efter en för långt slagen hörna och fick till en bra träff men riktningen på skottet var inte nog bra. Trapani tog sig in matchen och i början av andra var Coronado nära att göra mål från distans. Ujkani gjorde dock en fin räddning och fick undan bollen. På övertid avgjorde Citro och såg till att Trapani tog en mycket viktig seger. Segern gör att man har två poäng ner till lagen på playoutplatserna. Pisa dåliga form gäller fortfarande och det svårt att se att man kommer kunna hålla sig kvar i Serie B.(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Fazio, Legittimo, Rizzato, Barilla (Citro), Colombatto, Maracchi, Nizzetto (Raffaello), Manconi (Jallow), Coronado)(4-3-3): Ujkani, Birindelli (Angiulli), Del Fabro, Milan ovic, Longhi, Verna, Di Tacchio, Golubovic, Lores, Masucci (Cani), Mannini (Tabanelli)Comi sköt bollen högt över i matchens första organiserade anfall. Coda tog mot bollen och vände upp och sköt ett bra skott som inte gick långt utanför. Emmanuello sköt ett långskott som krävde att Gomis fick sträcka sig för att nå men ingen hemmaspelare tog vara på returen. Salernitana startade andra halvlek bäst och det mesta av spelet gick igenom Coda som var het i denna match. Nardini assisterade Aramu som fick ett bra läge men Gomis gjorde en fin räddning på skottet. Bägge lagen såg relativt nöjda ut med poängen. Pro Vercelli ligger stabilt i mitten och Salernitana har hugg på att klättra upp till playoff platserna.(3-5-2): Provedel, Legati, Bani, Luperto, Berra (Nardini), Palazzi (Germano), Vives, Emmanuello, Eguelfi, Aramu (Morra), Comi(4-3-3): Gomis, Bittante, Schiavi, Bernardini, Vitale, Odjer (Zito), Ronaldo, Minala, Donnarumma (Rosina), Coda, Sprocati (Silva)Insigne lirkade fram en passning till Corvia som elegant tog med sig bollen och avslutade vid den bortre stolpen. En smakstart för hemmalaget. Lyckan skulle dock inte bli långvarig när Bonifazi kvitterade två minuter senare. Det var ett riktigt snyggt mål också. Costa slog hörnan och Kevin vräkte sig fram och avslutade med någon typ av konverterad karatespark. Gästerna fick ett gratisläge att ta ledningen efter att Pinsoglio gav bort bollen till Antenucci som dock inte lyckades att förvalta chansen. Det var en händelserik första halvlek med chanser åt bägge hållen. Insigne fick ett ett friläge efter ett försvarsmisstag men Roberto fick inte med sig bollen. Latina pressade på för att ta ledningen och De Giorgio hade att bra nickläge som Meret kunde rädda. Bonifazi drog klumpigt på sig ett rött kort och Latina fick vittring på seger. Det blev dock så att Antenucci skulle avgöra för Spal även denna omgång efter Lazzaris fina assist. Latina ligger kvar på sista plats i och med förlusten. Suveräna Spal har nu hela åtta poäng ner till Frosinone. Ferraralaget har allt i sina egna händer inför avslutningen.(3-4-3): Pinsoglio, Garcia, Dellafiore (Nica), Coppolaro, Bruscagin, De Vitis, Bandinelli, Pinato (Rolando), Insigne (Bounauito), Corvia, De Giorgio(3-5-2): Bonfazi, Vicari (Gasparetto), Cremonesi, Lazzari, Schiattarella, Arini, Mora, Costa, Finotto (Zigoni), Antenucci (Schiavon)Det var en hel del som stod på spel i denna match förutom att det var Ligurienderby som var det också viktiga poäng gällande att kvalificera sig till uppflyttningskvalet. Tremolada testade Chichizola men skottet vållade inga större problem för den duktige argentinske målvakten. Piccolo slog in en välriktad frispark från kanten. Granoche mötte bollen med pannan. Iacobucci gjorde en fin räddning. Spezia ökade tempot i andra och Migliore gjorde ledningsmålet, ett fint och precist vänsterskott i borte hörnet. Catellani sköt ett bra skott som gick strax utanför. Pulzetti avgjorde matchen efter en tilltrasslad sitaution. Nico mötte bollen och med ett tungt skott i bortre hörnet gav han inte Iacobucci någon chans att rädda. Spezia ligger kvar på sjunde plats. Virtus Entella ramlade ner till nionde plats.(3-4-2-1): Chchizola, Valentini, Terzi, Ceccaroni, De Col (Vignali), Maggiore (Pulzetti), Djokovic, Migliore, Piccolo, Fabbrini (Giannetti), Granoche(4-3-1-2): Iacobucci, Belli, Ceccarelli, Pelizzer, Sini, Moscati, Palermo , Ardizzone (Zaniolo), Tremolada (Di Paola), Caputo, Catellani