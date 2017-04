Serie B: Omgång 38: Orlando Show!

Reflektioner och stas

Vicenza-Novara 3-1

Målskyttar: Macheda, Ebagua, Bellomo, Orlando

Salernitana-Bari 0-0

Ascoli-Avellino 2-0

Målskyttar: Cacia, Orsolini

Spal-Cittadella 2-1

Målskyttar: Giani, Zigoni, Litteri

Virtus Entella-Latina 0-1

Målskytt: Bounaiuto

Pisa-Pro Vercelli 1-1

Målskyttar: Comi, Cani

Frosinone-Spezia 1-0

Målskytt: D. Ciofani

Brescia-Ternana 2-1

Målskyttar: Crociata, Defendi, Bisoli

Cesena-Benevento 4-1

Målskyttar: Crimi, Ligi, Laribi, Ciano, Chibsah

Målskyttar: Luppi, Dezi

Carpi-Trapani 2-1

Målskyttar: Lasagna x2, Coronado

1 SPAL 38 21 10 7 63 36 +27 73 2 Hellas Verona 38 18 12 8 58 36 +22 66 3 Frosinone 38 18 11 9 50 38 +12 65 4 Perugia 38 13 18 7 48 36 +12 57 5 Cittadella 38 17 6 15 51 46 +5 57 6 Benevento 38 15 11 12 48 39 +9 55 7 Carpi 38 14 12 12 36 39 -3 54 8 Spezia 38 14 12 12 37 34 +3 54 9 Virtus Entella 38 12 15 11 49 44 +5 51 10 Bari 1908 38 13 12 13 37 40 -3 51 11 Salernitana 38 12 15 11 39 36 +3 51 12 Novara 38 13 11 14 43 45 -2 50 13 Pro Vercelli 38 10 17 11 32 40 -8 47 14 Cesena 38 10 16 12 46 44 +2 46 15 Avellino 38 12 12 14 36 49 -13 45 16 Ascoli 38 9 17 12 41 46 -5 44 17 Brescia 38 9 15 14 41 52 -11 42 18 Trapani 38 9 14 15 41 50 -9 41 19 Vicenza 38 9 14 15 31 45 -14 41 20 Ternana 38 10 9 19 37 51 -14 39 21 Latina 38 6 18 14 34 45 -11 34 22 Pisa 38 6 19 13 22 29 -7 33

-Francesco Orlando är tjugoett år och född i Taranto. Han gör sin första säsong i Serie B. Den lilla flärdfulle anfallaren har gjort en bra säsong. Mot Novara spelade han ut hela sitt register och var högst bidragande till att Vicenza kunde ta en nödvändig seger. Han assisterade det två första målen och gjorde sedan själv det tredje.-En av det finaste sakerna som finns med italiensk fotboll är vänskapsband mellan ultras, såkallad Gemelaggio. Salernitana och Bari är ett exempel på detta och när de möttes igår var det packat med folk i curvorna och man visade kärlek till varandra.-Kevin Lasagna som inför denna säsong efter att Carpi åkte ur Serie A framstod som en av de bästa anfallarna i serien. Han har bevisat att han är det och har gjort totalt tretton mål. Mot Trapani gjorde han två mål och visade att formen är mycket god inför ett eventuellt kvalspel. En mycket viktig pusselbit för Carpi.Giacomelli bröt sig in till vänster i straffområdet. Han försökte nå Ebagua som hade en central postion i strafformådet men han nådde inte bollen. Galabinov höll undan en försvarare och testade med att chippa in bollen till en medspelare men passning var för hård. Det var också Novara som tog ledningen i den första halvleken. Troest klackade fram bollen till Macheda som gjorde mål. Kvitteringen kom dock innan halvtid. Gucher låg bakom målet när han slog in en fin passning i straffområdet, Orlando spelade in bollen till Ebagua som stötte in den bakom da Costa. Vicenza fick ny kraft efter kvitteringen och tog sedermera ledningen efter en dryg kvart i andra. Orlando satte upp Bellomo som gjorde målet efter ett skott som da Costa borde ha kunnat rädda men det gav Vicenza ledningen för första gången i matchen. Matchens bästa spelare avgjorde för hemmalaget. Orlando som hade assisterat vid det två första målen gjorde det tredje själv. Francesco sköt med vänster från distans, bollen gick in via stolpen. Segern var mycket viktigt för Vicenza som nu har två poäng ner till den sista nedflyttningsplatsen. Novara föll ner i tabellen och ligger tolva.(4-3-3): Vigorito, Pucino, Esposito, Adejo, D'Elia, Signori, Gucher (Rizzo), Bellomo (Siega), Orlando (Vita), Ebagua, Giacomelli(3-5-2): da Costa, Scognamiglio (Di Mariano), Lancini, Troest, Dickmann, Cinelli, Selasi (Chajia), Casarini, Calderoni, Galabinov (Lukanovic), MachedaBari startade matchen bättre och fick till några avslut på mål. Fedeles skott var närmast att gå in då Bari fick en indirekt frispark. Fedele sköt en bit utanför. Galanos avslut var inte speciellt nära utan mer ett resultat av att bortalaget spelade ganska bra. Salernitana fick ett korrekt bortdömt mål efter att Rosina gick in tufft mot Micai. Det tog en kvart innan hemmalaget började skapa chanser och det var Coda som låg bakom bägge chanserna. Lägen var nästan identiska. Massimo tog mot bollen och sköt hårt mot den bortre stolpen. Micai gjorde det bra vid de båda chanserna och reagerade snabbt. Salernitana hade lättare att komma till bra avslutslägen men matchbilden var överlag jämn. Furlan fick iväg ett bra långskott som inte alls var ofarligt. Macek hade Baris bästa chans att göra mål i andra halvlek men hans skott blockades av en försvarare. Matchen öppnades upp något men heta målchanser fanns det få av. Det varma vädret tog ut sin rätt på bägge lagen som tydligt hade slut på energi. Det kombinerat med att det var ganska tufft spel och många avblåsningar gjorde det hela till en ganska medioker fotbollsmatch. Inget av lagen tjänade på ett oavgjort men kvaliteten saknades offensivt för att något lag skulle vinna.(4-3-3): Gomis, Perico, Tuia, Bernardini, Vitale, Minala, Della Rocca, Odjer, Rosina (Zito), Coda, Silva (Donnarumma)(4-3-3): Micai, Sabelli, Moras, Tonucci (Capradossi), Morleo (Daprela), Fedele (Salzano), Basha, Macek, Galano, Furlan, ManieroDet var en liten trevande start i matchen där inget av lagen tog kommandot. Ascoli tog ledningen. Cassata serverade Cacia som enkelt kunde göra matchens första mål. Ascoli utnyttjade energin som det första målet gav och man fick igång ett bättre anfallspel. Addae testade med ett akrobatiskt nummer men han fick inte ner avslutet tillräckligt mycket. Avellino var tillbaka tryckta men Belloni fick till ett bra vänsterskott som inte var ofarligt alls. Direkt i den andra halvleken avgjorde hemmalaget matchen. Cacia drev bollen framåt och spelade ut till Orsolini som direktsköt bollen i en grann bana i de bortre hörnet. Avellino hade inget att sätta till efter det andra målet. Man fick ett bortdömt mål för offside annars var det inget mer.(4-3-3): Lanni, Almici, Augustyn, Mengoni (Gigliotti), Mignanelli, Giorgi (Carpani), Addae, Cassata, Orsolini, Cacia, Favilli (Perez)(4-4-2): Radunovic, Gonzalez (Belloni), Djimisti, Jidayi, Perrotta, Laverone, Moretti (Castaldo), Paghera, D'Angelo, Verde (Bidaoui), EusepiEtt fullsatt Paolo Mazza kokade och Spal var piskade att vinna för att hålla avståndet ner till andra plats. Målet kom i den andra halvleken. Del Grosso slog hörnan som Giani nickade in och Spal var i förarsättet även i denna match. Tjugo minuter senare utökade hemmalaget sin ledning och det var Antenucci som startade attacken innan han spelade fram Schiavon som hittade Zigoni som vräkte sig fram och styrde in bollen bakom en chanslös Alfonso. Spal hade definitivt kunnat avgöra matchen med ett tredje mål. Bollen gick i mål men den assisterande domaren dömde bort målet. Istället reducerade Cittadella med cirka tio minuter kvar att spela. Chiaretti hittade Kouame i djupled och han friställde Litteri som kunde sätta dit bollen. Segern gör att Spal har hela åtta poäng ner till det tredje placerade Frosinone. Cittadella ligger kvar på femte plats trots förlusten.(3-5-2): Meret, Giani, Gasparetto, Cremonesi, Lazzari, Arini, Castagnetti (Schiavon), Mora, Del Grosso (Vicari), Antenucci, Zigoni (Finotto)(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Scaglia, Pascali, Pedrelli, Pasa, Iori (Paolucci), Schenetti, Chiaretti, Vido (Litteri), Strizzolo (Kouame)De Giorgio stod för en fin soloprestation när han dribblade förbi motståndare och fick till ett bra skott som Iaccobucci gjorde en bra räddning på. Caputo fick yta att vända med bollen och avsluta men skottet var för svagt för att hota Pinsoglio på allvar. Hemmalaget ökade trycket och Caputo fick ett nytt bra läge att göra mål efter att han löpte sig fri men även denna gång var avslutet oskärpt. Catellani slog in bollen centralt och Pecorino mötte bollen bra men sköt över. I den andra halvleken fick Caputo den tredje chansen att göra mål men det var inte hans match och han missade även den chansen att göra mål. Helt ologiskt sett till matchbilden var det gästerna som tog ledningen. De Giorgio släptte bollen till Bounaiuto som kyligt satt bollen vid den bortre stolpen. Hemmalaget orkade inte mobilisera en jakt för att kvittera utan Latina åkte hem efter en riktig skrällseger. Entella ligger nia i tabellen och för Latinas del handlade de om att man tog ett av de sista halmstråna då man ligger prekärt till i botten av tabellen.(4-3-1-2): Iaccobucci, Belli, Ceccarelli, Benedetti, Sini, Pecorini (Zaniolo), Palermo , Moscati, Tremolada (Puntoriere), Catellani (Di Paola), Caputo(3-4-3): Pinsoglio, Garcia, Coppolaro, Bruscagin, Nica (Bounaiuto), Bandinelli, Mariga (De Vitis), Maciucca (Di Matteo), Insigne, Di Nardio, De GiorgioPisa startade matchen bäst och förde också spelet. Masucci kastade sig fram för att kunna styra bollen mot mål men hans avslut var för löst. Del Fabro fick bollen på armen och domaren blåste helt riktigt för straff. Comi stegade fram och rullade in straffen. Peralta slog in bollen i straffområdet men Longhi klarade inte av att dämpa skottet tillräkligt för att kunna träffa målet. Germano forcerade sig fram på sin högerkant och passade in bollen till Mora som inte riktigt fick till avslutet och Ujkani kunde rädda. Pro Vercelli flyttade fram postionerna för att kunna öka trycket mot Pisa. Altobelli nickade över efter ett inlägg från Eguelfi. Det återstod en kvart när Pisa skulle kvittera. Mannini passade till Cani som visade styrka när han vände om för att kunna skjuta in bollen i de borte hörnet. Trots krysset ligger Pisa fortsatt sist i tabellen. Pro Vercelli ligger stabilt i mitten.(3-4-3): Ujkani, Lisuzzo, Del Fabro, Milan ovic (Gatto), Golubovic, Lazzari, Di Tacchio, Longhi, Peralta (Cani), Masucci (Mannini), Lores(3-5-2): Provedel, Legati, Bani, Konate, Germano, Emmanuello, Vives (Castiglia), Altobelli, Eguelfi, Mora (Starita), Comi (La Mantia)Den första halvleken hade högt tempo och bra spel. Gori tog sig fram och fick bra tryck med vänsterfoten men Chichizola gjorde en bra räddning. Matchens första riktiga läge kom till efter att Mazzotta fick ett fritt läge i straffområdet. Han sköt dock utanför. Granoche fick bollen strax utanför straffområdet och fick på en riktigt pärla som gick via ribban och ner. Domaren borde ha dömt det som mål eftersom att bollen var över linjen. Chichizola missbedömde en hörna och Terranova var nära att kunna nicka in bollen i mål men bollen gick över. I slutet av den första halvleken sköt Dionisi en frispark i stolpen. Frosinone var det spelmässigt bättre laget i den första lagen. Spezia var dock farliga när det väl tog chansen att ställa om till anfall. Andra halvleken är mer trevande fram tills att Dionisi på egen hand gör ledningens målet efter en kvart. Han väggspelar med Dionisi och tar med sig bollen och dunkar in bollen i nättaket. Spezia flyttade fram sina postioner och försökte skapa ett tryck mot hemmalaget men man var inte bra nog i denna match för att på allvar hota Frosinones backlinje. Ciofani avgjorde matchen efter att han från en fri postion kunde nicka in bollen.(3-5-2): Bardi, Krajnc, Ariaudo, Terranova, Fiamozzi, Maiello, Gori, Sammarco (Frara), Mazzotta (Crivello), Dionisi (Mokulu), D. Ciofani(3-4-2-1): Chichizola, Valentini, Ceccaroni (Fabbrini), Terzi, Pulzetti (Maggiore), Vignali, Djokovic, Migliore, Piccolo, Giannetti (Nene), GranocheBrescia fick en kanonstart i den första halvleken då man gjorde mål redan efter fyra minuters spel. Camara släppte in bollen centralt i banan till Crociata som på ett mycket elegant sätt vred in bollen i mål. Ett klassmål. Ternana replikerade redan fyra minuter senare efter en omställning som innehöll tre spelare. Falleti spelade Monachello som spelade vidare till Defendi som satt bollen i mål, ett snyggt mål. Di Noia hittade Palombi i djupled som från en dålig vinkel sköt i burgaveln. Calabresi nickade fram bollen till Ferrante som avslutade med cykelspark men Aresti gjorde en riktigt snygg räddning och förhindrade argentinaren från ett drömmål. Brescia ökade trycket och man skapade flera bra chanser att ta ledningen. Coly sköt från distans i ribban. I början av andra fick Diakite ett mål bortdömt för offiside. Avgörandet kom med en halvtimme kvar att spela. Ferrante hittade Coly som serverade Bisoli som distinkt nickade in hemmalagets andra mål i matchen. Brescia seger betydde att man klättrade upp på säker mark. Ternana ligger på tjuoende plats.(4-3-1-2) Minelli, Untersee, Roma gna (Lancini), Calabresi, Coly, Bisoli, Pinzi (Sbrissa), Martinelli (Dall'Oglio), Crociata, Caracciolo, Ferrante(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Diakitè, Meccariello, Contini (La Gumina), Petriccione, Ledesma, Defendi (Di Noia), Falletti, Monachello (Pettinari), PalombiFalco tog sig fram på vänsterkanten och fick iväg ett mellanting av skott och inlägg bollen gick ribban. Gästerna startade bra och Violas känsliga slagna frispark krävde en bra räddning från Agliardi. Cesenas bästa läge i den första halvleken kom efter att Ciano sköt via en försvarare. Cragno reagerade snabbt och räddade skottet. Direkt i andra tog Cesena ledningen. Ciano assisterade Crimi som sköt bollen under Cragno och in i mål. Fem minuter senare kom det andra målet och det efter hörna. Capelli nickade fram bollen och Ligi smällde in bollen med vänsterfoten. Cesenas spelade ut efter de snabba målen och Laribi avslutade en snabb kontring med att rulla in bollen i mål. Det fjärde målet kom av bara farten och Garritano ska ha stor cred för det målet han dribblade först förbi en motståndare sen friställde han Ciano med en klackspark. Ciano satt bollen i nättaket. Chibsah reducerade efter att han nickade in en hörna. Cesenas seger gör att man med här spelet har säkrat nytt kontrakt i Serie B. Beneventos förlust gör att man ramlar ner till sjätte plats i tabellen.(3-5-2): Agliardi, Perticone, Capelli, Ligi, Balzano (Rodriguez), Crimi, Laribi, Garritano (Vitale), Falasco, Ciano (Di Roberto), Cocco(4-2-3-1): Cragno, Venuti, Camporese (Padella), Lucioni, Pezzi, Chibsah, Buzzegoli (Viola), Ciciretti (Matera), Falco, Eramo, PuscasPerugia startade matchen med ett högt tempo. Det gjorde att man fick kontroll över spelet men svårt att få till det där riktigt heta målchanserna. Verona stack upp vid några tillfällen i omställningar. Det hetaste läget kom efter att Valoti spelade fram Fares som nickade utanför. Di Chiara slog in bollen från vänster. Dezi släppte bollen till Mustacchio som sköt utanför från en snäv vinkel. Bortalaget hade kunnat åka på ett snöpligt baklängesmål då Nicolas höll på att snubbla in bollen i eget mål men brassen kunde rädda upp sitt eget misstag. Hellas skulle ta ledningen i inledningen av andra halvlek. Dezi slog en felpass som Valotti snappade upp. Fri med Brignoli sköt han i stolpen, Luppi kunde dock sätta returen. Det tog bara en minut innan hemmalaget kvitterade och det var genom ett vackert mål. Di Chiara prickade Dezi som nickade i en båge över Nicolas. Pazzini fick ett bra läge att återigen ge bortalaget ledningen. Fares hittade Pazzini som styrde bollen mot mål men rakt på Brignoli. Perugia styrde matchen på slutet och skapade några chanser som hade kunnat ge segern. Dezi som var en matchens mest aktiva spelare sköt utanför från ett ganska bra läge. Det sista läget fick Forte som från kanten sköt mot mål. Nicolas var snabbt nere och räddade. Perugia bör vara missnöjda med att inte vann. Hellas borde vara nöjda med poängen med tanke på att det var en svår bortamatch och man saknade några nyckelspelare.(4-3-3): Brignoli, Del Prete, Mancini, Belmonte, Di Chiara, Brighi (Fazzi), Gnahore, Dezi (Nicastro), Mustacchio, Forte, Terrani (Acampora)(4-3-3) Nicolas, Romulo, Boldor, Bianchetti, Souprayen, Valoti, Zuculini, Bessa (Zaccagni), Luppi (Troianello), Pazzini (Ganz), FaresLasagna skulle ha en mycket trevlig kväll mot Trapani och det första målet kom till efter en blixtsnabb spelvändning. Mbakogu slog passning i djupled och Kevin sprintade förbi backlinjen och avslutade på ett kyligt sätt bakom Pigliacelli. Coronado var inte långt ifrån att kvittera efter att han var nära att göra mål på en frispark men skottet gick tätt över Belces ribba. Letizia slog in bollen från vänsterkanten och De Gaudio förlängde bollen till Lasagna som tog mot bollen och avslutade distinkt. I början av andra reducerade Trapani efter att Coronadao pricksköt ett långskott i mål. En fin prestation av anfallaren. Coronado låg bakom de mesta i chansväg för gästerna och Igor hade med lite mer precision kunnat göra fler mål. Lasagna var någon decimeter från att göra hat-trick men hans vänsterskott gick precis utanför stolpen. Carpis seger gör att man ligger sjua och Trapanis förlust gör att man inte längre ligger på säker mark i tabellen.(4-4-2): Belec, Sabbione, Romagnoli, Poli, Letizia, Jelenic,(M'Baye), Bianco, Lollo, Di Gaudio (Concas), Mbakogu, Lasagna (Beretta)(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Pagliarullo, Legittimo, Visconti, Maracchi (Rossi), Colombatto (Manconi), Barilla, Nizzetto, Jallow (Citro), Coronado