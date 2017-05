Serie B: Omgång 39: Racine Coly!

Reflektioner och statistik

Latina-Ascoli 0-0

Ternana-Carpi 0-0

Cittadella-Cesena 2-3

Målskyttar: Ligi, Arrighini, Rodriguez, Ciano, Chiaretti

Pro Vercelli-Perugia 0-1

Målskytt: Mancini

Bari-Pisa 0-0

Spezia-Spal 0-0

Trapani-Virtus Entella 2-0

Målskyttar: Nizzetto, Barilla

Novara-Brescia 2-3

Målskyttar: Ferrante, Galabinov, Coly x2, Chiosa

Benevento-Avellino 2-1

Målskyttar: Ceravolo, Eusepi, Falco

Helllas Verona-Vicenza 2-2

Målskyttar: Siligardi, Bellomo, Esposito, Bessa, Romulo

Salernitana-Frosinone 0-3

Målskyttar: Mazzotta, Självmål, D. Ciofani

1 SPAL 39 21 11 7 63 36 +27 74 2 Hellas Verona 39 19 12 8 61 38 +23 69 3 Frosinone 39 19 11 9 53 39 +14 68 4 Perugia 39 14 18 7 49 36 +13 60 5 Benevento 39 16 11 12 50 40 +10 58 6 Cittadella 39 17 6 16 53 49 +4 57 7 Carpi 39 14 13 12 36 39 -3 55 8 Spezia 39 14 13 12 37 34 +3 55 9 Bari 1908 39 13 13 13 37 40 -3 52 10 Salernitana 39 12 15 12 40 39 +1 51 11 Virtus Entella 39 12 15 12 49 46 +3 51 12 Novara 39 13 11 15 45 48 -3 50 13 Cesena 39 11 16 12 49 46 +3 49 14 Pro Vercelli 39 10 17 12 32 41 -9 47 15 Ascoli 39 9 18 12 41 46 -5 45 16 Brescia 39 10 15 14 44 54 -10 45 17 Avellino 39 12 12 15 37 51 -14 45 18 Trapani 39 10 14 15 43 50 -7 44 19 Vicenza 39 9 14 16 33 48 -15 41 20 Ternana 39 10 10 19 37 51 -14 40 21 Latina 39 6 19 14 34 45 -11 35 22 Pisa 39 6 20 13 22 29 -7 34

-Camillo Ciano är tjugosju år gammal och har gjort sig mest känd när han spelat i Crotone, Avellino och sedan 2015 i Cesena . Han är först och främst en framspelare men tiden i Cesena har han utvecklat sitt målskytte på allvar. Förra säsongen gjorde han tolv och just nu står han på fjorton mål.-Måndagens matcher bjöd på flera godbitar. Där de två derbymatcherna gav mest avtryck på mig. Kampanienderbyt bjöd på bäst spel där det bjöds på fin fotboll i solskenet. Venetoderbyt var en match som innehöll en magisk upphämntning på slutet då Hellas gjorde två mål. Racine coly är ung senegales som är fostrad i Brescia . Han är en duktig och stabill vänsterback men i den svåra bortamatchen mot Novara klev han fram och med sina två mål avgjorde han matchen. Rätt tajming att kliva fram när Brescia är i stort behov av segrar.Latina skapade ett bra läge omgående. Ett fint anfall som avslutades med att Corvia nickade över ribban. De Giorgios skott träffade Gigliottis arm i straffområdet men domaren friade. Hemmalaget spelade bra under den första halvleken men skärpan framför mål saknades. Bounaiuto nickade över från ett läge där han borde gjort det bättre. Ascoli hade inte så mycket till anfallsspel i första men Mignanellis vänsterskott var bra men Grandi kunde rädda. Latinas anfallsspel var fyndigt och det gav Corvia ett bra läge men han fick inte bort skottet från Lanni. Ascoli kom igen efter paus och började spela mer framåt. Cacia fick ett bra nickläge men Danielle fick ingen bra träff. De Giorgio löpte in straffområdet till ett bra läge men hann inte ställa in kroppen för att få till avslutet. Ett riktigt bra läge för hemmalaget att ta ledningen. Cacia borde ha avgjort matchen efter Carpanis passning. Han hade bara att sätta till foten för att göra mål men han lyckades med konststycket att missa från en halvmeters avstånd. Det syntes i denna match att det var två lag med jobbiga säsonger bakom sig som gjorde upp om viktiga poäng. Latina hade inte råd att inte vinna denna match. Ascoli ”tjänade” väl lite mer på att få oavgjort men Cacia borde ha gett gästerna segern.(3-4-3): Grandi, Coppolaro, Dellafiore, Garcia (Rolando), Bruscagin, De Vitis (Pinato), Bandinelli, De Giorgio (Di Nardo), Insigne, Corvia, Buonaiuto(4-4-2): Lanni, Almici, Augustyn, Gigliotti, Mignanelli, Orsolini (Lazzari), Addae, Cassata, Giorgi (Gatto), Cacia, Favilli (Carpani)Di Gaudio bröt sig loss och fick till ett avslut som Aresti tillslut kunde rädda efter att han släppte en retur. Ternana kom så småningom i matchen och började skapa ett visst tryck mot gästernas mål. Faletti lyckades inte pressa ner sitt skott tillräckligt för att skapa problem för Belec. Carpi bjöds på fina omställningslägen i första halvlek och man skapade också chanser utifrån detta. Beretta släppte bollen till Lasagna som dock sköt en bit utanför. Jelenic försökte curla in bollen vid den borte stolpen men fick inte till knorren tillräckligt. Ternana kom ut starkt efter paus och Avenati fick till ett bra skott som Belec räddade. Ternana fick ett bortdömt mål. Reprisen visade att den assisterande domaren gjorde rätt som vinkade av Diakite. Lasagna löpte sig till ett bra läge men detta var inte Kevins match som missade en målchans. Det var en ganska svag match och det var ingen överaskining sett till spelkvaliteten att matchen slutade oavgjort. Ternana ligger kvar på nedflyttningsplats. Carpi ligger alltjämnt sjua.(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Diakite, Valjent, Contini (Coppola), Petriccione, Ledesma, Di Noia (Rossi), Falletti, Avenatti (Aquafresca), Palombi(4-4-2): Belec, Sabbione, Struna (Romagnoli), Poli, Letizia, Jelenic (Concas), M'Baye, Lollo, Di Gaudio, Beretta (Bianco), LasagnaCesena startade matchen lite bättre än Cittadella men efter dryga tjugo minuter fick hemmalaget en korrekt dömd straffspark. Iori klarade inte av uppdraget att förvalta straffen utan Agliardi räddade den. Några minuter senare skulle istället gästerna ta ledningen. Ciano slog frisparken och Ligi nådde högst och nickade in bollen bakom Alfonso. Arrighini kvitterade innan halvtid. Valzania spelade fram anfallaren. Gästerna fullbordade vändningen i början av andra. Ciano tog sig runt på högerkanten och hittade en fristående Rodriguez som kunde rulla in bollen i öppet mål. Kouame sköt ett hårt skott som gick rakt på Agliardi. Cittadella kom igen efter målet dock utan att man fick till heta målchanser. I den sjuttionionde matchminuten skulle istället Ciano se till att avgöra matchen. En omställning där Cocco hittade Ciano som vackert lobbade bollen över Alfonso. Hemmalaget fick ett tröstmål efter att Agliardi missbedömde Bartolomeis hörna. Det gav Chiaretti ett enkelt avslut för att göra mål. Cittadella dåliga form består då man har förlorat två raka matcher. Cesenas form är grym och man har vunnit fyra av det fem senaste matcherna.(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Pelagatti, Varnier (Scaglia), Martin, Valzania, Iori, Bartolomei, Chiaretti, Litteri (Kouame), Arrighini(3-5-2): Agliardi, Perticone, Capelli (Donkor), Ligi, Di Roberto, Crimi, Laribi, Garritano (Kone), Falasco, Ciano, Rodriquez (Cocco)Aramu fick två möjligheter att skjuta frispark från ett bra läge. Det blev farligt den andra gången då han var nära att göra mål. Del Prete slog ett inlägg från högerkanten och Forte nickade bollen mot mål. Provedel var med på noterna och räddade. Bra chans. Forte testade med vänsterna men sköt högt över. På den efterföljande hörnan gjorde Mancini mål. Di Chiara slog hörnan och Mancini styrde in bollen bakom Provedel. Direkt i den andra halvleken ändrades förutsättningarna för lagen efter att gästerna fick en utvisning. Dezi fick ett hjärnsläpp när han sparkade Aramu i magen. En solklar utvisning. Pro Vercelli fick ny energi efter utvisningen och man började skapa chanser. Comi fick ett bra läge men Brignoli gjorde en bra räddning. Man fortsatte att trycka på men utan att testa Brignoli allt för mycket. Morra fick det bästa läget i straffområdet men han lyckades inte sätta bollen i de bortre hörnet.(3-5-2): Provedel, Legati, Bani (Morra), Konate, Berra, Emmanuello (Altobelli), Vives, Germano (La Mantia), Eguelfi, Comi, Aramu(4-3-3): Brignoli, Del Prete, Mancini, Belmonte (Dossena), Di Chiara, Brighi, Gnahore, Dezi, Mustacchio, Forte (Terrani), Guberti (Acampora)Pisa ville mest från början och gick framåt för att kunna sätta press på hemmalaget. Man hade dock svårt att inledningsvis hota på allvar. Sabelli kom loss och spelade fram Galano som missade bollen. Det var en usel första halvlek och det syntes väldigt tydligt att det var två formsvaga lag som mötte varandra. Golubovic var pigg på sin högerbacks postion och den som också bidrog i offensiven. Han slog in ett inlägg som gick fram till Gatto som blev helt naken i strafformrådet men trots detta så sköt han över. En superchans för Pisa att göra mål som man inte tog tillvara på. Pisa fick ett bra läge att kontra Gatto spelade in bollen mot Manaj men en hemmaförsvare hann in i bollbanan och bröt. Baris bästa möjlighet att göra kom efter Maceks nick. Cardelli gjorde ett strålande jobb när han räddade. Bari var i ett stort poängbehov men gjorde en svag match och man fortsätter att tappa poäng i kampen om playoff. Pisa var piskade att vinna denna match för att kunna äta in lite av de poäng man ligger efter i botten. Gattusos mannar ser ut som ett slaget lag och det ska till ett mirakel för att man ska undvika nedflyttning.(4-3-3): Micai, Sabelli, Moras, Capradossi, Daprela, Macek, Basha (Romizi), Greco (Salzano), Galano, Maniero, Martinho (Furlan)(4-3-3): Cardelli, Golubovic, Del Fabro, Lisuzzo, Mannini, Verna, Di Tacchio, Angiulli (Lazzari), Lores, Cani (Manaj), Masucci (Gatto)Piccolo lyfte in en frispark mot den bortre delen av straffområdet. Terzi slog in bollen mot straffpunkten där en omarkerad Maggiore nickade över. Ett bra läge som uppkom tidigt i den första halvleken. Spezia hade kontroll över spelet i början av matchen och det gjorde att Spal trycktes tillbaka i planen. Piccolo testade Meret som kunde fånga bollen. Trots hemmalagets dominans var det mållöst i paus. Spezia fortsatte i inledningen av andra att anfalla men Spezia förvaltade inte övertaget. Djokovic spelade in bollen till Migliore som från nära håll nicka på mål. Spal stack upp och fick en hörna. Costas slog in bollen, Cremonesi nådde bollen först men nickade utanför. Det var även en händelserik andra halvlek. Fabbrini kom runt på vänsterkanten och slog in bollen Vignali fick inte till avslutet. Arini borde ha gett Spal ledningen efter att han missade ett helt öppet mål. Vicari frispelade Arini som sumpade ett helt fritt läge. Bortalaget lyfte upp sitt spel på slutet. Antenucci spelade ut till Lazzari som sköt i burgaveln. Piccolo som var en av matchen mest aktive spelare fick till ett riktigt bra vänsterskott men Meret gjorde en lysande räddning och petade bollen över ribban. Det sista som hände var att Sciaudone slog in bollen i straffområdet där Nene cyckelsparkade bollen strax utanför. En intensiv och händelserik match som högst oväntat slutade 0-0. Spezia är kvar på åttonde plats. Spal kommer att leda serien oavsett måndagens resultat.(3-4-2-1): Chichizola, Ceccaroni, Terzi, Valentini, Vignali, Maggiore, Djokovic, Migliore (Sciaudone), Piccolo (Mastinu), Fabbrini (Nene), Granoche(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari, Arini, Schiavon, Mora, Costa (Castagnetti), Zigoni (Floccari), AntenucciMaracchi testade från distans men sköt högt över. Trapani fick en bra start och fart i anfallspelet. Barilla testade men Iacobucci räddade utan problem. Entella utförde en snabb spelvänding och bollen hamnade hos Moscati som sköt via Legittimo och strax över ribban. Halvtimmen av första hade passerat och hemmalaget skulle ta ledningen. Nizzettos inlägg från högerkanten letades in i mål utan att någon med eller motspelare var på bollen. Märkligt mål. Fem minuter senare avgjordes matchen. Casasola slog ett perfekt inlägg. Barilla kunde ostört nicka in bollen bakom Iacobucci. Nizzetto sköt ett tungt skott som krävde en fin räddning från Iacobucci. Pecorini tog sig in i straffområdet och serverade Caputo som inte överlistade Pigliacelli som stod för en högklassig parad. Nizzetto spelade fram Citro som inte lyckades möta inlägget med pannan. Ett riktigt bra läge. Catellani sköt en frispark från långt håll som Pigliacelli var redo på och räddade. Tremolada avlossade ett tungt skott från en bra bit ut men Pigliacelli gjorde återigen en fin räddning. Trapani tog en ny hemmaseger och det gör att deras utgångsläge inför avslutningen ser mycket bättre ut. Entellas usla form fortsätter. Virtus har förlorat fyra av de fem senaste matcherna.(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Pagliarullo, Legittimo, Rizzato, Maracchi, Colombatto, Barilla (Raffaello), Nizzetto (Ciaramitaro), Citro (Curiale), Coronado(3-5-2): Iacobucci, Ceccarelli, Benedetti, Pellizzer, Belli (Catellani), Moscati, Palermo , Pecorini (Tremolada), Sini, Caputo, Zaniolo (Di Paola)Macheda slog en lång passning som nådde Galabinov men han fick inte med sig bollen för att kunna avsluta. Novara startade pigg och Cinelli testade från distans. Trots inledningen skulle Brescia ta ledningen. Blanchard svepte in bollen och Ferrante mötte bollen med pannan och Brescia var i ledning. Fem minuter senare var matchen utjämnad. Calderoni krossade in bollen i straffområdet och Galabinov var klinisk framför mål. Blanchard fick ett bra läge efter att Coly nickat bollen mot mål men han fick inte till avslutet. Crociata testade från distans och Brescia började komma mer in i spelet. Crociata hörna nådde Coly som med härligt häng i luften nickade in bortalagets andra mål. Chiosa kvittering betydde att de stod 2-2 med cirka tio minuter kvar av matcher. Chiosa nickade även han in en hörna. Martinelli spelade fram Coly som efter några fina finter sköt ett placerad högerskott som gick in bakom da Costa. Hemmalaget fick en riktigt bra kvitteringschans på stopptid. Minelli fångade dock bollen precis framför Adorjan. Novaras förlust gör att man ligger fem poäng efter den sista playoff platsen. Brescia fina form fortsätter och man har vunnit tre av de fem senaste matcherna. Man har en poäng tillgodo på Trapani som ligger på playout platsen.(3-5-2): da Costa, Troest, Mantovani (Sansone), Casarini, Dickmann, Cinelli (Adorjan), Chiosa, Chajia (Di Mariano), Calderoni, Galabinov, Macheda(3-5-1-1): Minelli, Calabresi, Pinzi, Blanchard, Untersee, Bisoli, Martinelli, Crociata, Coly, Camara (Sbrissa), FerranteMåndagens lunchmöte var ett hett sådant. Benevento-Avellino gjorde upp i ett välspelat Kalabrienderby. Benevento tog kontroll över spelet och fick ett bra läge på frispark. Viola sköt tätt utanför. Viola sumpade ett gyllene läge när den assisterande domaren något överranske höll sin flagga nere. Falco fick hemmlagets nästa farliga chans på frispark. Han var också han väldigt nära att göra mål. Benevento dominerade den första halvleken fullständigt och skapade mängder av heta målchanser. Falco stack in bollen till Ceravolo. Fabio skott räddades av Radunovic. Gästernas chans i första kom efter att bollen studsade ut till Lasik som från ett bra läge sköt utanför. Direkt i andra skulle hemmalaget få sin utdelning. Falco prickade Ceravolo i straffområdet och han gjorde inget misstag när han nickade in bollen vid den bortre stolpen. Ceravolo släppte bollen till Falco i straffområdet och det krävdes en fin räddning av Avellinos serbiske målvakt för att det inte skulle bli mål. Bidaoui var pigg efter han byttes in efter målet. Han drev sig in till ett bra läge men sköt rakt på Cragno. Ett slarv i bortaförsvaret gav Falco chansen att avgöra matchen och det gjorde också när han kyligt la bollen i mål. Fem minuter senare reducerade Eusepi men bortalagen orkade inte sätta in den forceringen som skulle ha krävts för att man skulle kunna kvitera. Benevento behåller sin femte plats i tabellen. Avellinos förlust gör att man ligger risigt till i tabellens nedre delar.(4-2-3-1): Cragno, Venuti, Camporese, Lucioni, Lopez (Pezzi), Chibsah, Viola, Ciciretti (Puscas), Falco, Eramo, Ceravolo (Gyamfi)(4-4-2): Radunovic, Laverone, Jidayi (Asmah), Djimisti, Perrotta, Lasik (Bidaoui), Moretti, Omeonga, D'Angelo, Eusepi (Camara), ArdemagniMatchinledningen var jämn där inget av lagen tog taktpinnen över spelet. Siligardi var aktiv i spelet under den första halvleken. Luca vände och vred och tog med sig bollen men fick inte till träffen som han hade önskat sig. Några minuter senare skulle han dock ge Hellas ledningen i matchen. Han gjorde det på egen hand när han drev med sig bollen och väntade att skjuta tills läget blev bra nog sköt han vid den bortre stolpen. Hellas hade bollen mer men man lyckades inte göra så mycket med den. Bellomo skulle kvittera efter dryga halvtimmen spelad. Han gjorde det på ett vackert sätt då han curlade in bollen i de bortre hörnet. Pazzini fick ett korrekt bortdömt mål efter att Bessa sköt i stolpen. Giampaolo stod tydligt offside. Siligardi fortsatte att vara pigg i början av andra halvlek. Han låg bakom de anfall som avslutades med Bessas svaga avslut. Verona fick i gång farten i de offensiva spelet men då överraskade Vicenza och tog ledningen. På en hörna nickade Esposito bollen under Nicolas. Det såg inte otagbart ut. Bessa fick iväg ett bra skott som Vigorito gjorde en bra räddning på. Efter en kontring lobbade Ebagua bollen över Nicolas men han fick inte bollen mot mål. Hellas fick till en slutforcering på slutet. Vigorito räddade vid bägge gångerna. Bessa kvitterade dock efter en fin aktion. Den lille kreativa mittfältaren bombade in skottet bakom en chanslös Vigorito. Hellas öste på för ett vinstmål. Valotti fick ett fritt nickläge men nickade över. På stopptid skarvade Pazzini fram bollen till Ganz som sköt högt över. Bra läge. Hellas klarade av vändningen i matchens skälvande minuter. Romuolo volleysköt från den bortre delen av straffområdet in vid stolpen. Hellas tog en otroligt viktig seger och behåller andra platsen. Vicenza däremot åkte på en riktigt tung smäll när man inte kunde hålla ledningen.(4-3-3): Nicolas, Romulo, Ferrari, Caracciolo (Troianello), Souprayen, Fossati, B. Zuculini (Ganz), Bessa, Luppi (Valotti), Pazzini, Siligardi(4-3-3): Vigorito, Pucino, Esposito, Adejo, D`elia, Signori, Gucher, Bellomo (Rizzo), Orlando (Siega), De Luca (Ebagua), GiacomelliMinala spelade vidare till Sprocati som därefter passade Donnarumma på motsatt sida men han fick inte till avslutet. Redan efter åtta minuters spel tar gästerna ledningen. Sammarco hittade en framrusande Mazzotta som enkelt kunde göra målet. Terranova fick stå relativt omarkerad och nicka men träffade inte målet. En chockstart för hemmalaget när Bittante styrde in bollen i eget mål. Ronaldo väggspelade med Zito men skottet gick högt över. Bardi missbedömde hörnan och Tuia fick ett bra nickläge som han inte riktigt fick träff på. Gori försökte på sig ett konstyckte med att från distans lobba över Gomis men han räddade. Ronaldo sköt ett hårt pressat skott som Bardi reagerade snabbt på. På stopptid urartarde matchen på flera olika sätt. Minala drog på sig ett onödigt rött kort. I sitautionen efter gjorde domaren ett stort misstag då gav en helt felaktig straff till Frosinone. D. Ciofani gjorde inget misstag när han rullade in straffen och definitivt avgjorde matchen. Hemmalaget startade den andra på ett bra sätt. Tempot sjönk betydligt vilket var väntat med tanke på förutsättningarna. Salernitana fortsatte att ha mest boll men det gav få heta chanser. Sprocati sprätte iväg ett skott som gick utanför. Donnarumma hade det bästa läget efter Codas framspelning men Alfredo nickade utanför. Vitale tappade också huvudet när han drog på sitt andra kort. Dionisi sköt frisparken och Gomis räddade. Salernitana fick straff efter att Gori drog ner Ronaldo. Coda satt bollen säkert i mål. Salernitanas förlust gör att ett eventuellt kvalspel är för långt borta. Frosinone tog en storstilad seger när man imponerade stort och till stora delar körde över hemmalaget.(4-3-3): Gomis, Bittante (Improta), Tuia, Bernardini, Vitale, Minala, Ronaldo, Zito (Della Rocca), Donnarumma (Silva), Coda, Sprocati(3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo (Russo), Krajnc, Fiamozzi, Sammarco (Frara), Gori, Maiello, Mazzotta, D. Ciofani (Mokulu), Dionisi