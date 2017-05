Serie B: Omgång 40: Pisa och Latina nedflyttade!

Reflektioner och statstik

Perugia-Spezia 0-0

Avellino-Bari 1-1

Målskyttar: Salzano, Verde

Ascoli-Benevento 1-1

Målskyttar: Ceravolo, Självmål

Virtus Entella-Hellas Verona 1-2

Målskyttar: Bessa, Pisano, Caputo

Brescia-Latina 1-1

Målskyttar: Självmål Caracciolo

Cesena-Novara 0-1

Målskytt: Macheda

Carpi-Salernitana 2-0

Målskyttar: Bianco, Lasagna

Vicenza-Ternana 0-1

Målskytt: Falletti

Målskytt: Dionisi

Spal-Pro Vercelli 0-0

Pisa-Cittadella 1-4

Målskyttar: Arrighini, Masucci, Vido x2, Scaglia

1 SPAL 40 21 12 7 63 36 +27 75 2 Hellas Verona 40 20 12 8 63 39 +24 72 3 Frosinone 40 20 11 9 54 39 +15 71 4 Perugia 40 14 19 7 49 36 +13 61 5 Cittadella 40 18 6 16 57 50 +7 60 6 Benevento 40 16 12 12 51 41 +10 59 7 Carpi 40 15 13 12 38 39 -1 58 8 Spezia 40 14 14 12 37 34 +3 56 9 Novara 40 14 11 15 46 48 -2 53 10 Bari 1908 40 13 14 13 38 41 -3 53 11 Salernitana 40 12 15 13 40 41 -1 51 12 Virtus Entella 40 12 15 13 50 48 +2 51 13 Cesena 40 11 16 13 49 47 +2 49 14 Pro Vercelli 40 10 18 12 32 41 -9 48 15 Ascoli 40 9 19 12 42 47 -5 46 16 Brescia 40 10 16 14 45 55 -10 46 17 Avellino 40 12 13 15 38 52 -14 46 18 Trapani 40 10 14 16 43 51 -8 44 19 Ternana 40 11 10 19 38 51 -13 43 20 Vicenza 40 9 14 17 33 49 -16 41 21 Pisa 40 6 20 14 23 33 -10 34 22 Latina 40 6 20 14 35 46 -11 31

– Säsongen närmar sig sitt slut men med två omgångar finns det många saker som ska avgöras. Vilka lag hamnar på det två play out platserna. I dagsläget ser det inte ut som att det blir något play off men det är långt ifrån avgjort. Spal sitter i förarsättet i toppstriden. Frosinone och Hellas gör upp om den andra direktplatsen upp till Serie A – Latina och Pisa har haft stora sportsliga problem och även vid sidan av planen har det vart tungt för det två lagen. Minuspoängen lagen fått för misskötsel vid sidan av var det som i slutändan blev deras fall. Det var tydligt att det tog musten ur de bägge lagen.– Luca Vido är tjugo år gammal och fotbollsfostrad i Milan . Han har representerat alla Italienska ungdomslandslag upp till U-21. Det var så sent som i februari som han gjorde sin proffesionela debut i Cittadella. I matchen mot Pisa kom det två första målen.Piccolo spelade fram Granoche som tog med sig bollen och sköt i stolpen. Ingen medspelare kunde hinna fram på returen. Spezia fick en bra start i matchen och Granoche avslutade även den andra framstöten. Brignoli räddade efter en fotparad. Gnahore hittade Di Nolfo i djupled, han tunnlade en motståndare för att efter det skjuta i burgavelen. Fint initiav av yngligen. Den första halvleken var jämn med ett visst övertag för gästerna. I början av andra halvlek fick hemmalaget ett bra frisparksläge. Guberti fick en bra träff men Chichizola räddade. Efter en frispark för Spezia studsade bollen fram till Terzi i straffområdet. Mittbacken sköt ett tungt som Brignoli parerade och en hemmaförsvare rensade sedan bort bollen. Mustacchio fick det sista farliga läget men han nickade rakt på målvakten.(3-4-3): Brignoli, Dossena, Mancini, Del Prete (Monaco), Mustacchio, Gnahore (Ricci), Acampora, Alhassan, Di Nolfo (Di Carmine), Forte, Guberti(3-4-3): Chichizola, Valentini, Terzi, Ceccaroni, Vignali, Maggiore, Djokovic, Mastinu (Baez), Piccolo (Giannetti), Granoche, Fabbrini (Signorelli)Daprela slog inlägget som Salzano förlängde med huvudet. Radunovic var med på noterna och styrde ut bollen till en resultatlös hörna. Sjutton minuter tog det innnan gästerna tog ledningen i matchen. Migliorini fällde Maniero på ett klumpigt sätt och domaren hade inget annat val än att blåsa straff. Salzano lurade bort Radunovic och rullade bollen i borte hörnet. Förutom målet var den första halvleken händelsefattig då inte Avellino fick igång sitt anfallsspel. Bari var såklart nöjda med att gå in i pausvillan i ledning. Ardemagni nådde först på ett inspel och styrde bollen mot mål. Micai kunde dock rädda. Tjugo minuter in i den andra halvleken skulle Avellino kvittera efter att Verde slog in matchens andra straffspark. Moras var syndabocken när han fick en nick på armen. Avellino fick inte till någon slutforcering och matchen slutade 1-1. Poängen kan dock komma att visa sig högst nödvändig för hemmalaget som behöver poäng för att säkra nytt kontrakt.(4-4-2): Radunovic, Laverone (Verde), Djimisti, Migliorini, Perrotta, Bidaoui (Soumare), Paghera, Moretti, Lasik, Eusepi (Castaldo), Ardemagni(4-3-3): Micai, Sabelli (Cassani), Moras, Capradossi, Daprela, Salzano, Romizi, Greco (Yebli), Galano (Parigini), Maniero, FurlanLopez fällde Orsolini strax utanför straffområdet. Domaren valde att ge Lopez ett direkt rött kort, ett domslut som bortaspelarna hade svårt att köpa. Reprisen visar nog att domaren gjorde rätt ändå. Benevento reagerade på utvisningen på bästa sätt och man tog över spelet och börjat skapa målchanser. Ledningsmålet kom i mitten av den första halvleken. Viola slog hörnan och Ceravolo var först på bollen och nickade via Lanni och i mål. Falco tog sig fram på egen hand och fick till ett bra skott som Lanni var snabbt nere och avvärjade. Mengoni nickade strax utanför efter hörna och det var Ascoli enda målchans i första. Mignanelli slog in bollen mot den bortre stolpen där Cacia försökte konstsparka in bollen men avslutet gick över. Bra anfall av hemmalaget. Ascoli spelade betydligt bättre i andra och Carpani fick ett jätteläge att göra mål men Cragno räddade. Chibsah låg skadad men fick trots detta en varning och det gjorde att bortalaget var nere på nio man. Hemmalaget kvitterade också på tilläggstid. Eramo styrde olyckligt in bollen i egen kasse. Ascoli var det laget som var mest belåtna med det oavgjorda resultatet då man behöver ta några poäng till för att vara på den säkra sidan. Benevento klättrade upp till femte plats i tabellen.(4-4-2): Lanni, Mogos, Augustyn, Mengoni, Mignanelli, Orsolini, Addae, Giorgi (Carpani), Cassata (Bentivegna), Favilli (Perez), Cacia(4-2-3-1): Cragno, Gyamfi, Camporese, Lucioni, Lopez, Chibsah, Viola, Venturi (Pezzi), Falco (Del Pinto), Eramo, CeravoloVenetolaget tog ledningen efter knappa fem minuters spel i matchen. Romulo släppte bollen till Bessa som avlossade ett välplacerat skott som drog sig bort från Iaccobucci. Hellas skulle sätta sig i ett väldigt gynnsamt läge när man efter tio minuter hade gått upp till en tvåmålsledning. Romulo slog hörnan som en omarkerad Pisano kunde nicka in. Entella repade sig en aning efter chockstarten och Zaniolo testade från distans men han kan inte pressa ner skottet tillräckligt. I början av andra var Ceccarelli nära att reducera efter ett volleyskott men skottet gick precis utanför stolpen. Några minuter senare reducerade Virtus Entella och det var efter att Caputo satt en straff. Caracciolo gjorde ner Catellani i straffområdet. Hemmalaget lyckades inte sätta allt för stor press på Verona och därmed fortsätter den dåliga formen för ligurienlaget. Hellas tog en momumental seger och det betyder att man har saken i egna händer inför de två avslutande matcherna.(4-3-1-2): Iaccobucci, Benedetti (Tremolada), Ceccarelli, Pelizzer, Baraye, Palermo , Di Paola, Ardizzone (Moscati), Zaniolo (Diaw), Caputo, Catellani(3-4-3): Nicolas, Pisano, Ferrari, Caracciolo, Zaccagni, Bessa (Fares), Fossati, Romulo, Luppi (Troianello), Pazzini, SiligardiBounaiuto passade Pinato som från en snäv vinkel sköt i burgaveln. I en avvaktande och chansfattig halvlek skapade Brescia i slutet av halvleken sin första och bästa målchans. Crociata krosspassade bollen ut till vänster. Coly slog in bollen i mitten där Bisoli kom i hög fart och nickade mot mål. Pinsoglio var snabbt nere och räddade. Tjugo minuter in i andra kom kallduschen för hemmalaget. Bounaiuto slog in frisparken mot straffområdet och Untersee missbedömde sin rensning och bollen letade sig in i det egna målet. Brescia vaknade till efter målet och visst borde Bisoli ha kvitterat när han från någon meters avstånd nickade i stolpen. Crociata var bäst i hemmalaget denna match. Han låg bakom det mesta i anfallsspelet. Bollen studsade fram till honom och han volleysköt mot målet. Pinsoglio gjorde en ny fin räddning. Brescia radade upp chanser och närmade sig en kvittering. Dall'Oglio konstsparkade men även denna gång räddade Pinsoglio. Kvitteringen kom på stopptid. Caracciolo klev fram och på ett vackert sätt såg han till att Brescia fick med sin en poäng. Latina är med nya minuspoäng klara för Serie C.(4-3-1-2): Minelli, Untersee, Calabresi, Blanchard, Coly, Bisoli, Lancini (Torregrossa), Martinelli, Dall Oglio, Crociata, Caracciolo, Ferrante (Camara)(3-4-3): Pinsoglio, Coppolaro, Dellafiore, Garcia, Rolando (Bruscagin), Bandinelli, De Vitis, Pinato (Maciucca), Insigne, Corvia, Bounaiuto (De Giorgio)Matchen startade i ett högt tempo med två lag som sökte offensiva lösningar. Crimi fick ett bra skottläge men träffade en försvare och bollen gick över. I slutet av halvleken kom matchens första och enda mål. Sansone stod för det fina förarbetet och efter att Orlandi inte fick med sig bollen kunde Macheda distinkt sätta bollen bakom Agliardi. Cesena skapade en högkaratig målchans strax efter det insläppta målet. Laribi slog ett precist inlägg som Rodriguez nickade mot mål. Montipo reagerade snabbt och gjorde en kanonräddning. Garritano löpte iväg med bollen och vek in för att skjuta dock fick han inte till träffen tillräckligt. Det var ett bra läge. Bolzoni blev utvisad med tjugo minuter kvar att spela vilket gav Cesena en möjlighet att hitta tillbaka in i matchen. Garritano var aktiv i andra och kom till ett nytt skott. Denna gång ett tungt skott som gick rakt på Montipo. Cesena tryckte på för en kvittering och närmast kom Rodriguez på stopptid. Spanjoren borde gjort mål då han fick ett bra läge någon meter från mål men han nickade rakt på Montipo.(3-5-2): Agliardi, Perticone, Capelli, Ligi, Di Roberto (Kone), Crimi, Laribi, Garritano, Renzetti, Cocco (Panico), Rodriguez(3-5-2): Montipo, Lancini, Mantovani, Chiosa, Kupisz, Bolzoni, Selasi, Orlandi (Troest), Calderoni, Macheda (Nardi), Sansone (Lukanovic)Carpi fick omgående ett hett frisparksläge. Lasagna fick en okej träff men Kevin sköt över. Odjer lättade in bollen i straffområdet och Coda nickade mot mål men Belec kunde fånga bollen. Bortalaget var pigga inledningvis och skapade flera bra chanser. Zito slog in bollen från vänsterkanten och Coda nickade i stolpen. Rosina var ytterst nära att kunna hantera returen. Bianco testade från distans men sköt en bit utanför. Jelenic tog sig fram på högerkanten och slog in bollen i mitten. Lasagna kom störtande och nickade just över. Struna stod för en härlig soloraid och avslutade aktionen med att skjuta i ribban. Matchen skulle avgöras inom loppet av två minuter. Det första kom till efter att Mbakogu föll väl lätt men domaren valde ändå att blåsa straff. Bianco satt säkert straffen. Lasagna avgjorde matchen. Mbakogu bröt sig fram och sköt men Gomis räddade det skottet, men Lasagna hann först på returen och nickade in bollen. Lasagna kunde ha gjort ett till mål men avslutet gick över. Carpi tog en viktig seger och ligger sexa. Salernitanas förhoppningar om playoff försvann i och med förlusten.(4-4-2): Belec, Struna, Roma gnoli, Poli, Letizia, Jelenic (Concas), Bianco, Lollo, Di Gaudio (Fedato), Mbakogu, Lasagna (Beretta)(4-3-3): Gomis, Perico, Tuia (Sprocati), Bernardini, Mantovani, Zito (Ronaldo), Della Rocca, Odjer, Rosina, Coda, Donnarumma (Improta)Det var en jämn inledning i detta mycket viktiga bottenmöte. Halvchanser skapades under den första delen av halvleken utan att på allvar sätta det andra laget i problem. Palombi snodde åt sig bollen på egen planhalva och sätt iväg i högsta fart mot hemmamålet. Han passade till Falletti som dock inte riktigt fick till avslutet. Början av andra var lik den första spelmässigt och det där riktigt heta målchanserna saknades för lagen. Pettinari tryckte till ett hårt vänsterskott som gick utanför. Zanon hittade Palombi i djupled. Palombis skott var aningen missriktad från en snäv vinkel. Ternana tog över spelet efterhand och tjugo minuter in i den andra halvleken såg Falletti till med sitt mål att Umbrienlaget var i förarsättet. Aresti räddade sitt lag när han först räddade Espositos avslut sen var han först på returen och fick undan bollen. Vicenza förmådde inte att få till en forcering på slutet utan Ternana var närmare att göra mål. Vicenza såg tagna ut av studens allvar men Ternana visade styrka och moral när man vann denna kluriga bortamatch. Segern gör att Ternana har två poäng till godo till Vicenza som ligger under nedflyttningstrecket.(4-3-3): Vigorito, Bianchi (Doumbia), Adejo, Esposito, D’Elia, Signori, Gucher (Rizzo), Bellomo (Giacomelli), Orlando, De Luca, Ebagua(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Diakite, Meccariello, Contini, Petriccione, Ledesma, Di Noia (Rossi), Palombi, Falletti (Valijent), Avenatti (Pettinari)D. Ciofani drev med sig bollen och spelade Dionisi som sköt utanför. Några minuter senare skulle dock anfallsparet kombinationsspel ge frukt. Crivello slog in ett svepande inlägg som Ciofani tog emot och friställde Dionisi som kunde rulla in bollen i det öppna målet. Ariaudo gjorde ett försökt till att cykla in bollen i mål och mittbackens försökt var inte alls oävet. Maracchi skapade gästernas första chans. Mittfältaren sköt ett bra vänsterskott som tvingade fram en bra räddning av Bardi. Dionisi revs ner av Pigliacelli i början av andra och domaren blåste straff. D. Ciofani hade chansen att avgöra matchen men hans straff var klent slagen och Pigliacelli kunde rädda. Pigliacelli skapade rubriker när han valde det oortodoxa sätt att som målvakt driva med sig bollen över hela planen. Motståndarna såg chockade ut och tog det inte på allvar. Han släppte tillslut bollen till Manconi som fick till ett ganska bra avslut. Trapani skapade ett visst tryck på slutet men utan att få till kvitteringen. Frosinones seger gör att man hakar på Hellas i toppstriden. Det betyder också att i dagsläget blir det inget play-off. Trapani ligger kvar på playout platsen.(3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo, Krajnc, Fiamozzi, Sammarco (Frara), Maiello, Gori, Crivello (M. Ciofani), D. Ciofani, Dionisi (Mokulu)(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Pagliarulo, Legittimo, Rizzato, Maracchi, Colombatto (Jallow), Barilla (Manconi), Nizzetto, Coronado, Citro (Curiale)Serieledarna satt fart från början och skapade med chanser att göra mål. Mora testade vid två tillfällen dock utan att träffa målet. Nardini lyfte in bollen i straffområdet och bollen studsade ner hos Morra som fick till ett snabbt skott, dock rakt på Meret. Floccari svingande iväg ett närskott dock utan den önskade riktningen för veteranen. Spal fortsatte att vara det spelförande laget men Pro Vercelli var inte ofarliga när det tillfället gavs. Floccari var pigg i denna match och han vände runt för att skjuta. Provedel gjorde en stabil räddning. Arini blev varnad och bortalaget fick med det ett bra frisparksläge. Eguelfis slog en fint slagen frispark som gick strax utanför. Spal fick till en slutforcering. Cremonesi nickade strax över efter en hörna. Antenucci bröt in och sköt ett skott i stolpen. Spal fick ett bortdömt mål på stopptid. Reprisen visade att den assisterande domaren trots allt gjorde rätt när en Spal spelare var någon centimeter offside. Imponerade av domaren att se detta. Spal får vänta ytterligare en omgång innan man kan säkra Serie A spel.(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari (Finotto), Schiattarella (Schiavon), Arini, Mora, Costa, Antenucci, Floccari (Zigoni)(3-5-2): Provedel, Berra, Vives (Luperto), Konate, Nardini, Germano, Castiglia, Altobelli, Eguelfi, Morra, La Mantia (Bianchi)Omgångens avslutades i Toscana, en match där hemmalaget var piskade att vinna för att fortfarande ha någon chans att hålla sig kvar i Serie B. Cittadella rivstarade och efter ett fint anfall från bortalaget, spelade Strizzolo fram Arrighini som kyligt la in bollen vid den bortre stolpen. Pisa ryckte upp sig efter målet och började hota sina motstånadare. Precis innan halvtid så fick man ett bortdömt mål för offisde. Den assisterande gjorde rätt som vinkade av målet. En kvart in i andra kom kvitteringen. Masucci drev med sig bollen en långt bit och passade till Lores som släppte tillbaka bollen och Masucci pricksköt in bollen bakom Alfonso. Cittadella stod för en imponerade slutkvart som innehöll hela tre mål. Ledningsmålet kom till så att Vido bröt bollen högt upp på offensiv planhalva. Chiaretti fick tag i bollen och spelade Vido i djupled som enkelt kunde rulla in bollen. Åtta minuter senare avgjorde Vido matchen med sitt andra mål. Iori lättade fram bollen till Vido som tog med sig bollen och behärskat avslutade bakom en chanslös Cardelli. Manaj fick en bra reduceringschans men hans lobbavslut förhindrades av en försvarare som räddade bollen på mållinjen. Det sista målet var av mer akademsik betydelse. Paoluccis hörna nådde Scaglia som knoppade in bollen. Pisa är därmed nedflyttade tillbaka till Serie C efter ett år i Serie B. Cittadella är ett starkt lag som postionerar sig bra i tabellen inför ett eventuellt kvalspel.(4-3-3): Cardelli, Golubovic, Del Fabro, Lisuzzo, Longhi, Verna, Di Tacchio, Lazzari (Gatto), Lores (Peralta), Masucci, Mannini (Manaj)(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Pascali, Scaglia, Martin, Bartolomei, Iori, Valzania (Paolucci), Chiaretti (Schenetti), Arrighini, Strizzolo (Vido)