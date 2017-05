Serie B: Omgång 41: Spal är uppflyttade!

Reflektioner och statistik

Salernitana-Avellino 2-0

Målskyttar: Coda, Improta

Pro Vercelli-Brescia 2-2

Målskyttar: Coly, Bianchi, Mammarella, Caracciolo

Hellas Verona-Carpi 1-1

Målskyttar: Ganz, Letizia

Benevento-Frosinone 2-1

Målskyttar: Puscas, D. Ciofani, Ceravolo

Latina-Perugia 2-2

Målskyttar: De Giorgio x2, Mustacchio, Dezi

Spezia-Pisa 0-0

Ternana-Spal 2-1

Målskyttar: Pettinari x2, Antenucci

Novara-Virtus Entella 2-0

Målskyttar: Sansone, Orlandi

Cittadella-Vicenza 2-0

Målskytt: Vido x2

Målskyttar: Ciano, Maracchi, Rodriguez

Målskytt: Bianchi

1 SPAL 41 21 12 8 64 38 +26 75 2 Hellas Verona 41 20 13 8 64 40 +24 73 3 Frosinone 41 20 11 10 55 41 +14 71 4 Cittadella 41 19 6 16 59 50 +9 63 5 Perugia 41 14 20 7 51 38 +13 62 6 Benevento 41 17 12 12 53 42 +11 62 7 Carpi 41 15 14 12 39 40 -1 59 8 Spezia 41 14 15 12 37 34 +3 57 9 Novara 41 15 11 15 48 48 +0 56 10 Salernitana 41 13 15 13 42 41 +1 54 11 Bari 1908 41 13 14 14 38 42 -4 53 12 Cesena 41 12 16 13 51 48 +3 52 13 Virtus Entella 41 12 15 14 50 50 +0 51 14 Ascoli 41 10 19 12 43 47 -4 49 15 Pro Vercelli 41 10 19 12 34 43 -9 49 16 Brescia 41 10 17 14 47 57 -10 47 17 Ternana 41 12 10 19 40 52 -12 46 18 Avellino 41 12 13 16 38 54 -16 46 19 Trapani 41 10 14 17 44 53 -9 44 20 Vicenza 41 9 14 18 33 51 -18 41 21 Pisa 41 6 21 14 23 33 -10 35 22 Latina 41 6 21 14 37 48 -11 32

-Spal som har varit seriens bästa lag men har hackat en del de senaste matcherna fick hjälp på annat håll och man kunde därmed slutligen säkra avancemang till Serie A . Spals framgångar är frukten av att man har jobbat rätt och långsiktigt. Det var fyrtionio år sedan man spelade i Serie A sist och det kommer att firas i Ferrara med omnejd ett bra tag framöver.-Hellas Verona och Frosinones svaga insatser. Bägge lagen hade chansen att sätta sig i ännu bättre postioner inför den sista matchen. I och med Frosinones förlust hade Hellas chansen att säkra uppflyttning men man tappade istället två poäng hemma mot Carpi. Frosinone tappade poäng en poäng på slutet mot Benevento vilket försvårar deras läge. Roma produkten Pettinari klev fram när det gällde som mest för Ternana. Med sina två första mål för säsongen såg han till att Ternana ligger över strecket inför den sista matchen.Ett hett kampanienderby utspelade sig i Salerno. Rosina fick den första halvchansen att göra mål. Bollen studsade ut till Alessandro som dock nickade över. Hemmalaget hade övertag under den första halvleken och satte gästerna under press. Zito bröt sig in straffområdet och spelade fram Rosina som tog sig ner djupt i straffområdet innan han sköt ett rullande skott som gick knappt utanför. Salerntiana radade upp chanser i den första halvleken. Minala lättade in bollen till Sprocati som avslutade men Radunovic gjorde en fin räddning. Radunoivc höll på egen hand kvar Avellino i matchen under den första halvleken. Avellino kom dock ut med bättre energi och ideer och skapade inledningsvis två halvchanser. Efter sextiosex minuters spel tog hemmalaget också ledningen. Rosina utsökta passning i djupled gick fram till Coda. Coda dämpade ner bollen sköt ett välriktat vänsterskott i det bortre hörnet. Bortalaget ville ha straff och reprisen visade att domaren nog borde ha gjort det. Migliorini nådde högst efter en frispark och nickade utanför. I matchens sista ordinarie spelminut avgjorde Improta matchen. Coda stod för den fina assisten. Salernitana gjorde en bra match och vann derbyt. Avellino förlust gör att man är nere på play out.(4-3-3): Gomis, Perico, Tuia, Bernardini, Vitale, Minala (Improta), Della Rocca, Zito (Bittante), Sprocati, Coda, Rosina (Ronaldo)(4-4-2) Radunovic, Lasik, Djimisti, Migliorini, Perrotta, D’Angelo (Soumare), Paghera (Moretti), Omenonga, Verde (Bidaoui), Castaldo, ArdemagniBrescia fick en smakstart i matchen efter att Coly avslutade en omställning. Ferrante krigade fram bollen till Coly som satt bollen i nät. Hemmalaget kvitterade i mitten av den första halvleken. Mammarella slog hörnan som Blanchard nickade in i eget mål. Mammmarella fullbordade Pro Vercellis vändning efter att han slog in en frispark som Arcari släppte in väl enkelt. Ett svagt ingripande av målvakten helt enkelt. Brescia fick till en kvittering med cirka tio minuter kvar att spela. Martinelli slog ett precist inlägg. Provedel missbedömde helt sitautionen och Caracciolo fick in det viktiga kvitteringsmålet. Pro Vercelli säkrade nytt kontrakt i Serie B trots att man inte vann. Det är lagets fina avslutning på säsongen som gjorde att det inte behöver kvala för att hålla sig kvar. Brescia tog en poäng och det gör och man har en poäng tillgodo till Avellino.(3-5-2): Provedel, Konate, Luperto, Legati, Nardini (Berra), Altobelli, Vives, Germano, Mammarella (Palazzi), Morra (La Mantia), Bianchi(3-5-2): Arcari, Romagna, Calabresi (Crociata), Blanchard, Untersee (Camara), Bisoli, Pinzi, Martinelli, Coly, Ferrante (Caracciolo), Torregrossa,Pazzini vek in för att skjuta men skottet smet precis utanför stolpen. Hemmalaget fick en bra start och Pazzini fick flera halvlägen att jobba med. Mbakogu spelade till Di Gaudio som sköt och tvingade Nicolas till räddning. Jelenic hann först på returen men Lasagna kunde inte ta till vara på inspelet. Pazzini var het under den första halvleken och tvignade Belec till en bra räddning. Carpi gjorde sett till matchbilden ett överraskande mål i slutet av den första halvleken. Det var dock ett mycket vackert sådant. Letizia fick perfekt träff med högerfoten och Nicolas kunde bara se på när bollen gick i mål. Bessa var mycket nära att kvittera efter att han sköt i kryssribban. Pazzini sköt ytterligare ett skott från en postion i straffområdet men Belec storspelade och höll tätt. Bessa sköt ett till bra skott som krävde en fin räddning från Belec. Belec fick till slut släppa in ett mål efter att Siligardi serverade Ganz som överlistade slovenen. Hellas fick tack vare det oavgjorda resultatet ett ännu bättre läge inför den den sista matchen då man har två poäng nere till Frosinone. Carpi ligger på sjunde plats i tabellen.(4-3-3): Nicolas; Romulo, Ferrari A., Caracciolo, Souprayen; Fossati (Ganz), Zuculini B., Bessa; Luppi (Troianello), Pazzini, Siligardi.(4-4-2): Belec; Poli, Sabbione, Gagliolo, Letizia; Jelenic (Concas), Lollo, Bianco, Di Gaudio (Fedato); Lasagna, Mbakogu (Struna)Dionisi bombade på från distans och fick till ett tungt skott Cragno inte klarade av att greppa. Gästerna startade matchen på ett positivt sätt. Cragno satt Viola i tidsnöd som också tappade bollen. Gori fick till ett bra skott som Cragno räddade på ett elegant sätt. I slutet av den första halvleken var det dock Benevento som tog ledningen i matchen. Violas hörna nådde Puscas som snyggt knoppade in bollen i mål. Dionisi fick ett läge i början av den andra halvleken men Cragno fortsatte att spela bra och räddade. Viola var ytterst nära att stänga matchen efter att hans frispark träffade ribban. Hemmalaget spelade bättre efter målet och Melaras inlägg hitttade Puscas som efter ett aktrobatiskt nummer träffade ribban. Kort därefter kvitterade D. Ciofani efter att han nickade in en hörna. Frosinone pressade för att avgöra och Dionisis skott krävde en bra räddning från Cragno. Ceravolo såg till att hemmalaget tog segern. En lång frispark nådde Viola i den bortre delen av straffområdet. Han sköt i stolpen men fick tag i returen och slog in bollen mot mål. Och efter att Bardi inte fick bort bollen kunde Ceravolo nicka in bollen i öppet mål. Benevento ligger sexa och vinsten gör också att i dagsläget blir det play-off. Frosinones förlust gör att man måste vinna den sista matchen för att kunna gå om Hellas.(4-2-3-1): Cragno, Gyamfi, Padella (Pezzi), Lucioni, Venuti, Viola, Del Pinto, Eramo, Puscas (Pajac), Melara (De Falco), Ceravolo(3-5-2): Bardi, Terranova, Ariaudo (Mokulu), Krajnc, Fiamozzi, Gori (Soddimo), Maiello, Sammarco, Mazzotta (Crivello), Dionisi, D. CiofaniMustacchio gick runt på kanten och spelade in till Nicastro som missade från nära håll. Bra chans för gästerna. Perugia press gav utdelning och man tog ledningen efter tjugotre minuters spel. Acampora sköt ett tungt skott som Grandi gjorde en bra räddning på. Mustacchio var först på returen och rakade in bollen i mål. I slutet av halvleken kvitterade Latina efter De Giorgio förvaltade en straffspark. Dezi sköt strax över i början av den andra halvleken. Pinato fick ett bra läge att ge Latina ledningen men hans avslut var alldeles för svagt. Di Nolfos vänsterskott gick tätt över Grandis ribba. En lång passning friställde Rolando som löpte ifrån Volta men han lyckades inte överlista Brignoli. Det var knappt tjugo kvar att spela när Dezi gav Perugia ledningen. Terrani stod för förarbetet. Latina kvitterade ytterligare en gång återigen genom att De Giorgio gjorde mål på straff. Latina avslutade i alla fall säsongen på ett bra sätt på hemmaplan. Perugia ligger trots allt femma och placerar sig bra inför ett eventuellt kvalspel.(3-4-3): Grandi, Coppolaro, Dellafiore, Garcia, Bruscagin, Bandenelli, De Vitis, Pinato (Jordan), De Giorgio, Di Nardo (Rolando), Maciucca (Negro)(3-4-2-1): Brignoli, Del Prete (Dossena), Monaco, Di Chiara, Mustacchio, Brighi, Acampora, Alhassan (Di Nolfo), Dezi, Guberti (Terrani), NicastroPisa ställde om och Varela vek inåt i banan och sköt ett hyfsat skott. Chichizola behövde inte anstränga sig särskilt mycket för att kunna hålla bollen. Spezia fick mer fart i spelet och började skapa chanser. Fabbrinis fina soloraid var grann att se på men Cardelli räddade med en fotparad. Hemmalaget hade ett tydligt grepp över spelet under den första halvleken. Valentini nickade Masituns frispark utanför. Fabbrini fortsatte att vara delaktig i Spezias offensiva spel. Han hittade Giannetti i djupled som rundade Cardelli men kom ur vinkeln och missade målet från en snäv vinkel. Pressen var konstant och Giannetti borde ha gjort mål efter att Djokovic serverade anfallaren på ett fint sätt. Spezias övertag forsatte även i den andra men det heta målchanserna skapade man inte på samma sätt. Varela som var gästernas hetaste spelare fick ett fritt läge efter en kontring. Han sköt dock utanför. Ett av matchens bästa lägen. På tilläggstid fick hemmalaget straff och en möjlighet att vinna matchen. Skyttekungen Granoche brände straffen när han sköt i ribban. Spezia förmår alltså inte att vinna mot ett Pisa som redan är nedflyttade. Man ligger ändå på åttonde plats som i dagsläget betyder Play-off.(3-5-2): Chichizola, Valentini (Okereke), Terzi, Ceccaroni, Fabbrini, Djokovic, Maggiore, Vignali, Mastinu (Baez), Granoche, Gianetti (Nene)(4-3-3): Cardelli, Crescenzi, Lisuzzo, Birindelli (Gatto), Longhi, Lazzari, Zammarini, Zonta, Varela (Verna), Masucci (Peralta), ManniniTernana skapade en het chans direkt i matchinledningen. Coppola släppte ut bollen till Falletti som hittade Di Noia vid den bortre stolpen. En spalförsvarare stoppade bollen på mållinjen. Spal tog ledningen redan efter tolv minuters spel. Ledesma var oaktsam med bollen och bjöd Antenucci på ett gratis läge. Mirko förvaltade läget och gav Spal en perfekt start. Sex minuter senare skulle Ternana kvittera. Zanon och Falletti samarbete fint på högerkanten innan Falletti slog ett fint inspel mot den bortre stolpen. Pettinari tajmade sin löpning perfekt och kunde rulla in bollen i mål. En kvart senare i den första halvleken var vändingen ett faktum. Ledesma slog en hörna och Pettinari nickade in bollen i mål. Pettinari hade med två mål gett Ternana den viktiga ledningen i matchen. Spal var tydligt tagna av stundens allvar och man kände inte igen serieledarna. Palombi slet och tog sig till ett bra skottläge men sköt rakt på Meret. Hemmalaget fortsatte att äga matchen utan att helt kunna avgöra den. Semplici bytte in Zigoni för att på så sätt kunna sätta mer press på Ternana. Finotto fick den bästa chansen att kvittera men Ledesma blockade skottet. Det är sällan som bägge lagen känner sig som vinnare men efter denna match var det tydligt så. Ternana bärgade en mycket viktig seger i botten striden. Spal spelarna fick de andra resultaten med sig och kunde fira sin uppflyttning.(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Meccariello, Diakitè, Contini (Rossi), Coppola, Ledesma, Di Noia, Falletti (Valijent), Palombi, Pettinari (Avenatti)(3-5-2): Meret, Bonifazi, Vicari, Cremonesi, Lazzari, Schiattarella (Finotto), Arini, Mora (Zigoni), Costa (Schiavon), Antenucci, FloccariEn jämn inledning med två lag som försökte ta sig fram i planen och spela ett offensivt spel. Entella fick mer boll i mitten av halvleken vilket gav gästerna ett visst övertag. Catellani testade att skjuta från väldigt långt håll men han lyckades inte få riktning på skottet. I slutet av halvleken skulle dock Novara ta ledningen. Sansone gjorde mål efter en väldigt tilltrasslad sitaution. Entella försvaret borde kunnat ha undivikit detta genom ett mer resolut försvarsspel. Det sista som hände i halvleken var att Diaw kastade sig fram och nickade i ribban. Orlandi avgjorde match i böran av andra. Calderoni fick in bollen i straffområdet. Sansones skott gick via en försvarare och fram till Orlandi som tryckte in bollen i mål. Bortalaget lyfte upp spelet efter andra målet. Baraye var närmast att reducera men Montipo räddade. Resultatet i matchen gör att Novara fortfarande har chansen att nå eventuellt kval. Entella ligger på trettonde plats utan chans att nå topp åtta.(3-5-2): Montipo', Mantovani, Lancini, Chiosa (Chaija), Dickmann, Casarini, Selasi (Nardi), Orlandini, Calderoni, Macheda (Lukanovic), Sansone(4-3-1-2): Iacobucci, Benedetti, Ceccarelli, Pellzzer, Baraye, Moscati (Sini), Palermo , Ardizzone (Puntoiere), Zaniolo (Tremolada), Diaw, CatellaniArrighini fick ett läge efter att Adejo och Esposito gick på samma boll och kolliderade med varandra. Arrighini rundade Vigorito men lyckades trots detta inte göra mål. Orlando sköt med vänstern och Alfonso var snabbt nere och räddade. Efter tretton minuter skulle hemmalaget ta ledningen. Valzania stod för assisten och Vido satt dit bollen. Cittadella hade kontroll över matchen. Chiarettis vänsterskott gick strax över ribban. I en bitviss ganska tuff match så avgjorde Vido i böran av andra. Paolucci spelade fram och Vido rullade säkert bollen förbi Vigorito. Vicenza försökte att forcera efter målet men anfallet var uddlöst och Cittadella kunde lugnt spela av matchen. Cittadella ligger fyra och det kan på egen hand påverka om det blir något Playoff eller inte. En seger mot Entella eller matcha Frosinones resultat. Vicenza har med största sannolikhet åkt ur men kan genom att man vinner stort och att Trapani förlorar stort då får man spela play out.(4-3-1-2): Alfonso, Salvi, Scaglia (Varnier), Pelagatti, Pedrelli, Valzania (Pasa), Iori, Bartolomei, Chiaretti, Arrighini, Vido(4-3-3): Vigorito, Pucino, Esposito, Adejo, D’Elia, Gucher (Ebagua), Vita (Siega), Bellomo (Cernegoi), Signori, De Luca, OrlandoCiano satte Pigliacelli på prov omgående och målvakten gick segrande ur den duellen. Ciano skulle få sin revansch kort därefter. Camillo slog en urläcker frispark som Pigliacelli var chanslös på. Hemmalaget fick en bra chans att kvittera efter att Barillas boll nådde Legittimo vars nick var nära att hitta nätet. Tolv minuter efter Cianos mål kom kvitteringen för Trapani. Nizzeto bröt sig in straffområdet men fick sitt skott blockat. Bollen rullade till Maracchi som överlistade Agliardi. Rodiguez mötte Renzetttis inlägg och spanjoren sköt i ribban. Barilla sköt ett bra skott som tvingade Agliardi till en kvalitetsräddning. Renzetti kom fram på vänsterkanten vid ett flertal tillfällen. Han serverade Rodiguez som sköt högt över. Den andra halvleken var svängig och lagen bytte chanser med varandra. Coronado curlade bollen mot den bortre stolpen men Agliardi gjorde en ny fin räddning. Coronado skapade sig ett nytt skottläge men Agliardi räddade ännu en gång. I slutet av matchen var det Cesena som avgjorde. Ciano iscensatte en omställning och passade fram till Rodriguez som tillslut fick göra mål och avgöra matchen. En dyrköpt förlust för Trapani som ligger på nittonde plats i tabellen. Cesena tog en ny seger och man är ett av det formstarkaste lagen under slutdelen av säsongen.(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Pagliarulo, Legittimo, Rizzato, Maracchi (Raffaello), Rossi, Barilla, Nizzetto (Citro), Coronado, Manconi (Jallow)(3-5-2): Agliardi, Donkor, Capelli (Rigione), Ligi, Balzano, Garritano (Kone), Laribi (Schiavone), Crimi, Renzetti, Ciano, RodriguezParigini tog sig förbi sin motståndare på vänsterkanten och slog in bollen centralt. En bortaförsvarare hann före Galano och Lanni kunde med viss möda få undan bollen. Cacia tog ner bollen och sköt ett tungt skott som krävde en reflexräddning från Micai. Efter tjugosex minuter tog Ascoli ledningen. Målet uppstod efter en hörna där först hemmaspelarna inte fick bort bollen. Bianchi sköt och Micai tappade något enkelt in bollen. Parigini släppte bollen till Galano som i tur släppte bollen till Yebli. Fransmannen fick ett kanonläge men sköt tätt utanför. Orsolini tog sig fram och sköt tätt över. Daprela nickade över efter hörna. Bari ökade tempot och började skapa chanser i den andra halvleken. Moras fick även han ett nickläge efter hörna men greken fick inte ner nicken tillräckligt. Cacia friställde Orsolini som dock inte kunde överlista Micai. Ascoli vann ändå och har därmed säkrat nytt kontrakt. Bari fortsätter att underprestera och deras säsong måste ses som ett fiasko.(4-3-3): Micai, Cassani, Capradossi, Moras, Daprela, Salzano (Coratella), Romizi, Yebli (Basha), Parigini (Romanazzo), Galano, Furlan(4-4-2): Lanni, Mogos, Augustyn, Mengoni, Almici, Orsolini, Addae, Bianchi (Gigliotti), Giorgi (Cassata), Cacia, Perez (Carpani)