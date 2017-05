Serie B: Omgång 42: Sista omgången levde upp till förväntningarna!

Reflektioner och statistik

Spal-Bari 2-1

Målskyttar: Galano, Zigoni x2

Pisa-Benevento 0-3

Målskyttar: Puscas, Falco, Ceravolo

Virtus Entella-Cittadella 4-1

Målskyttar: Tremolada x2, Catellani, Diaw, Chiaretti

Cesena-Hellas Verona 0-0

Avellino-Latina 2-1

Målskyttar: Insigne, Ardemagni, Castaldo

Carpi-Novara 2-0

Målskyttar: Concas, Mbakogu

Frosinone-Pro Vercelli 2-1

Målskyttar: D. Ciofani, Självmål, La Mantia

Perugia-Salernitana 3-2

Målskyttar: Coda, Ricci, Di Carmine, Terrani, Ronaldo

Vicenza-Spezia 0-1

Målskytt: Giannetti

Ascoli-Ternana 1-2

Målskyttar: Gigliotti, Avenatti, Falletti

Brescia-Trapani 2-1

Målskyttar: Torregrossa, Caracciolo, Curiale

1 SPAL 42 22 12 8 66 39 +27 78 2 Hellas Verona 42 20 14 8 64 40 +24 74 3 Frosinone 42 21 11 10 57 42 +15 74 4 Perugia 42 15 20 7 54 40 +14 65 5 Benevento 42 18 12 12 56 42 +14 65 6 Cittadella 42 19 6 17 60 54 +6 63 7 Carpi 42 16 14 12 41 40 +1 62 8 Spezia 42 15 15 12 38 34 +4 60 9 Novara 42 15 11 16 48 50 -2 56 10 Salernitana 42 13 15 14 44 44 +0 54 11 Virtus Entella 42 13 15 14 54 51 +3 54 12 Bari 1908 42 13 14 15 39 44 -5 53 13 Cesena 42 12 17 13 51 48 +3 53 14 Brescia 42 11 17 14 49 58 -9 50 15 Ascoli 42 10 19 13 44 49 -5 49 16 Pro Vercelli 42 10 19 13 35 45 -10 49 17 Avellino 42 13 13 16 40 55 -15 49 18 Ternana 42 13 10 19 42 53 -11 49 19 Trapani 42 10 14 18 45 55 -10 44 20 Vicenza 42 9 14 19 33 52 -19 41 21 Pisa 42 6 21 15 23 36 -13 35 22 Latina 42 6 21 15 38 50 -12 32

-Hellas Verona var klara favoriter att innan säsongen ta en av direkt platserna till Serie A . Man startade säsongen på ett övertygande sätt men efter formsvackan man hade i februari såg det länge ut som att man inte skulle klara av sitt mål. Under slutskedet av säsongen har man dock ryckt upp sig och börjat plocka segrar. Pecchia som jag har ifrågasatt under stora delar av säsongen motbevisade mig när han förmådde att lyfta laget ur formsvackan och tillslut ta tillbaka klubben till Serie A.-Bottenstriden har varit jämn och oviss hela vägen till den sista omgången. Det såg länge ut att bli ett play-out spel. Trapani presterade inte i matchen mot Brescia och som resultaten blev i sista omgången hade det räckt med en poäng för att Sicilienklubben skulle få chansen att kvala sig kvar i Serie B. Nu blev det inte så och Trapani blev det fjärde laget att åka ut ur Serie B.-Länge såg det ut som att det tre bäst placerade lagen skulle bli uppflyttade eftersom det har skillt tio poäng mellan trean och fyran under avslutningen av säsongen. Det blev inte fallet och istället väntar ett härligt kvalspel som kommer att innehålla stor dramatik. Kvalet drar igång nästa vecka med matcherna. Cittadella mot Carpi och Benevento mot Spezia. Frosinone och Perugia går in den efterföljande rundan, alltså semifinalen.Galano sköt in en frispark som efter några vändor gick fram till Moras som nickade mot mål. Meret fångade bollen. Bari tog ledningen efter tolv minuters spel. Romizi slog en fin genomskärare till Galano. Cristian lättade snyggt bollen över Meret. Nio minuter senare var matchen utjämnad. Zigoni gjorde målet på egen hand när han visade upp härlig känsla när han ställde Micai. Spal var det spelförande laget i första halvlek. Del Grossos frispark var bra slagen men gick precis över ribban. Castagnetti sköt strax utanför straffområdet och fick till ett ganska bra vänsterskott. Salzano fick ett jätteläge efter en hörna men han fick inte till skottet som gick via Castagnetti. Galano slog precisa hörnor och det var ifrån dessa som bortalaget skapade sina hetaste målchanser. Daprela fick stå ganska omarkerad men försvararen lyckades inte ta till vara på det fina läget att göra mål. Galano spelade in bollen till Parigini som testade att klacka bollen men en försvarare stod i vägen. Del Grosso hittade Zigoni som nickade utanför. Bari var bättre i den andra halvleken men Spal tog ändå segern. Zigoni gjorde sitt andra mål efter att han tog tillvara på returen efter Finottos skott.(3-5-2): Meret (Poluzzi), Silvestri, Gasparetto (Vicari), Giani, Lazzari, Schiavon, Castagnetti (Antenucci), Arini, Del Grosso, Finotto, Zigoni(3-5-2): Micai (Gori), Saugher, Moras, Cassani, Furlan, Salzano (Greco), Romizi, Basha, Daprela, Coratella (Parigini), GalanoBenevento var laget som hade något att spela för i denna match och gästerna tog tag i matchen från början. Man fick ett tryck och skapade tidigt två hörnor som dock var resultatlösa. Det avtog dock och den första halvleken var låst och Benevento hade svårt att skapa chanser mot ett kompakt hemmalag. Den andra halvleken började med att Mannini fick till ett bra distansskott som inte alls var oävet. Benevento fick den starten i andra man sökte efter och tog ledningen. Lopez slog in bollen i straffområdet och Puscas kunde ostört nicka in bollen i det bortre hörnet. Eramo fick ett gyllene läge att avgöra efter Violas fina framspelning men Mirko fick ingen kraft i avslutet. Gästerna skulle dock avgöra matchen efter dryga timmen spelad. Eramo gav bollen till Falco som tog med sig bollen och sköt ett perfekt avvägd skott i det bortre hörnet utan chans för Cardelli. Manaj fick det bästa reduceringsläget men albanens nick gick rakt på Cragno. Det tredje målet kom på stopptid efter att skyttekungen Ceravolo elegant satt sitt avslut i nättaket. Benevento utförde sin uppgift på bästa sätt och tog tre viktiga poäng. Vinsten innebar att man slutar femma och spelar den första rundan av play-off spelet på hemmaplan.(4-3-3): Cardelli, Golubovic, Del Fabro (Polverini), Milan ovic, Longhi, Verna (Tabanelli), Di Tacchio, Zammarini (Angiulli), Lores, Manaj, Mannini(4-2-3-1): Cragno, Gyamfi, Camporese, Lucioni, Lopez, Chibsah (Falco), Viola (Pezzi), Pajac (De Falco), Puscas, Eramo, CeravoloChiaretti testade Iaccobucci men det hårda skottet saknade riktning och Iacobucci kunde blocka skottet. Tremolada gav Entella ledningen efter en snabb omställning från hemmalaget. Paolucci sköt en bra frispark som Iacobucci snabbt reagerade på och räddade. Cittadella såg lamslagna ut och agerade väldigt passivt när hemmlaget utökade sin ledning. Tremolada hittade Catellani centralt i straffområdet och anfallaren kunde enkelt sätta dit bollen i mål. Diaw avgjorde matchen redan efter trettiotre minuter. Tremolada friställde Diaw som blev helt fri och kunde runda Alfonso och rulla in bollen i det öppna målet. Innan pausvillan skulle Tremolada göra det fjärde målet. Han satt hörnan direkt i mål. Tremolada hade stor show i första när han förutom det två målen han gjorde själv spelade fram det två andra målen. Iunco sköt ett bra skott som tvingade Iacobucci till en ny räddning i början av den andra halvleken. Cittadella ryckte upp sig i andra och började skapa en del offensivt. Tremolada var glödhet i denna match och hade kunnat göra ett tredje mål men Alfonso gjorde en bra räddning. Gästerna fick in ett tröstmål. Chiaretti gjorde målet på egen hand innan han snyggt satt bollen i nät. Det var Cittadella som hade något att spela för men Venetolaget såg förvånasvärt passiva ut och förlorade med klara siffror.(4-3-1-2): Iacobucci, Pecorini, Ceccarelli (Benedetti), Pellizzer, Baraye, Ardizzone, Di Paola, Palermo (Cleur), Tremolada, Catellani (Puntoriere), Diaw(4-3-1-2): Alfonso, Salvi (Pedrelli), Pelagatti, Pascali, Martin, Pasa, Iori (Schenetti), Paolucci, Chiaretti, Iunco (Fasolo), ArrighiniFörutsättningarna var klara inför matchen. Cesena hade inget att spela för. För Hellas del räckte det med att spela oavgjort för att behålla andraplatsen och ta direktuppflyttning till Serie A. Pazzini var framme direkt och hans volleyskott gick tätt ovanför ribban. Bortalaget startade bäst och Pazzini sög åt sig bollen innan han spelade ut till vänster där Souprayen kom framrusande. Fransmannens avslut var svagt och han utanför. Bessa avslutade ett fint anfall men han sköt rakt på Bardini. Romulo fick ett kalasläge i inledningen av den andra halvleken efter ett misstag från Ligi men han sköt utanför. Verona hade tydlig kontroll över matchen men Romulo missade återigen en bra chans. Crimi fick det bästa läget för Cesena men han sköt utanför ifrån en snäv vinkel. Hellas kunde i lugn och ro spela av matchen för att sedan få fira med de tusentals ditresta fansen.(3-5-2): Bardini, Ligi, Rigione, Donkor, Setola (Kone), Crimi, Laribi (Schiavone), Garritano, Falasco, Rodriguez (Akammadu), Ciano(4-3-3): Nicolas, Pisano, Ferrari, Bianchetti, Souprayen, Fossati, B. Zuculini, Bessa (Luppi), Romulo (Troianiello), Pazzini, Siligardi (Valoti)Bandinelli testade från distans men Radunovic hade inget problem med att rädda. Hemmalaget fick en superchans att göra mål. Castaldo nickade först mot mål och Grandi gjorde en kanonräddning. I andra läget sköt D’Angelo i ribban. Avellino började att sätta press på Latina och man skapade lägen regelbundet. Ardemagni nickade utanför i straffområdet. Trots det var Latina som tog ledningen efter trettiotre minuters spel. Pinato hittade Insigne som snyggt avslutade bakom en chanslös Radunovic. Castaldo såg ut att ha kvitterat för Avellino men domaren dömde bort målet och reprisen visade att han gjorde rätt. Hemmlaget tryckte på med vad man hade för att få till en kvittering. Ardemagni kvitterade med cirka tjugo minuter kvar att spela. Verde slog frisparken som Jidayi förlängde till Ardemagni som nickade in bollen. Tio minuter senare var vändningen fullbordad. Paghera slog in en långboll i straffområdet. Ardemagni stångades och Castaldo fick tag i bollen och kunde raka in den i mål. Verde sprintade sig loss från försvaret men Grandi gjorde på nytt en fin räddning och höll nere sifforna. Segern för Avellino och att Trapini förlorade innebär att avståndet mellan lagen är fem poäng och det betyder att Avellino är klara för Serie B nästa säsong.(4-4-2): Radunovic, Lasik, Jidayi, Migliorini, Perrotta (Verde), Laverrone (Eusepi), Moretti (Camara), Paghera, D’Angelo, Castaldo, Ardemagni(3-4-3): Grandi, Bruscagin, Garcia, Maciucca, Rolando (Colarieti), De Vitis, Bandinelli, Di Matteo, Insigne (Negro), Di Nardo (Megelaitis), PinatoCarpi tog omgående ledningen i matchen. Letizia stod för assisten när han tog sig runt på vänsterkanten och slog in ett inlägg mot den bortre stolpen. Concas vann sin duell och nickade in bollen bakom Montipo. Orlandi hade en bra chans efter att han fick till ett bra skott. Belec var med på noterna och räddade. Novara kom in i matchen efter det insläppta målet men det var hemmalaget som avgjorde matchen i slutet av första. En snabb omställning där Lasagna spelade fram Mbakogu som kyligt gjorde mål via stolpen. Macheda nickade en frispark mot mål som Belec relativt enkelt kunde rädda. Den andra halvleken rivstartade med en soloprestation från Lasagna som sköt i stolpen. Lasagna var ett ständigt hot för gästerna. Kevin slog en frispark i ribban. Resultat gjorde att Carpi slutade sjua och Novara nia.4-4-2): Belec, Struna, Roma gnoli, Gagliolo, Letizia, Concas, Sabbione, Bianco (Lollo), Di Gaudio (Fedato), Lasagna, Mbakogu (Pasciuti)(3-5-2): Montipo, Troest, Lancini, Mantovani, Dickmann, Casarini, Selasi, Orlandi (Chajia), Calderoni, Macheda (Lukanovic), Sansone (Stroppa)D. Ciofani var nära att ge Frosinone ledningen direkt i den första halvleken. Crivello slog in bollen i straffområdet. Ciofani tog ner bollen på bröstet och fick till ett bra avslut. Gilardi gjorde dock en bra räddning. Ciofani skulle dock göra mål några minuter senare. Maiello slog en exakt frispark och Daniel knoppade in bollen. M. Ciofani sköt ett tungt distansskot men Gilardi kunde styra ut bollen. Hemmalaget dominerade den första halvleken och man såg till att stänga matchen. Legati förlängde bollen i eget mål bakom en chanslös Gilardi. Dominansen fortsatte för Frosinone och Frara borde ha gjort det tredje målet. Kaptenen vänder snyggt bort en försvarare men han sköt över från en bra postition i straffområdet. Istället reducerade gästerna. Eguelfi slog passningen och La Mantia förlängde bollen in i mål. M. Ciofani fick ett bortdömt mål för offiside. Frosinone gjorde vad som förväntades när man vann men eftersom att Hellas tog en poäng så slutar man trea och får spela play-off.(4-4-2): Bardi, M. Ciofani, Terranova, Krajnc, Crivello, Pagarini (Fiamozzi), Frara, Maiello, Soddimo (Sammarco), Dionisi, D. Ciofani (Mokulu)(3-5-2): Gilardi, Legati, Konate, Luperto, Berra, Altobelli, Castiglia, Castellano (Osei), Eguelfi (Negro), Starita (Vajushi), La MantiaRicci var framme och testade lyckan men mittfältaren sköt utanför. Hemmalaget var ytterst nära att ta ledningen men Vitale räddade bollen på mållinjen. Gästerna skulle aningen oväntat ta ledningen efter en halvtimme. Importa slog inlägget och Coda nickade in bollen bakom en passiv Brignoli i hemmamålet. Det tog endast en minut innan Perugia kvitterade. Ricci bombade in bollen i krysset. Ett mycket vackert fotbollsmål. Di Carmine fullbordade hemmalaget vändning precis innan paus. Del Prete måttade in ett inlägg med vänsterfoten och Di Carmine stötte in bollen i mål. Perugia spelade en riktigt fin anfallsfotboll och man fick än mer utdelning i början av den andra halvleken. Acampora spelade fram Terrani som distinkt sköt i stolpen och in. Denna målglada match innehåll ett till mål och det var ett till snyggt mål. Ronaldo satt en frispark från långt håll. Brignoli hade ingen chans att reagera och rädda. Salernitana flyttade fram sina postioner och fick till en slutforcering. Odjer hade ett öppet nickläge men Brignoli gjorde en kanonräddning. Perugia avslutade den ordinarie säsongen på ett bra sätt och slutar fyra i tabellen. Det betyder att man slipper kvalets första omgång.(3-4-2-1): Brignoli, Monaco, Del Prete, Di Chiara, Mancini, Brighi, Ricci (Acampora), Dezi, Terrani, Di Carmine, Nicastro (Mustacchio)(4-3-3): Gomis, Mantovani (Bittante), Tuia, Bernardini, Vitale, Odjer, Della Rocca, Ronaldo (Zito), Rosina (Donnarumma), Coda, ImprotaSpezia var piskade att vinna och Giannetti gav gästerna ledningen tidigt i den första halvleken. Vignali fick fram bollen och Giannetti stack iväg i djupled och överlistade Costa. Matchen stoppades tillfälligt efter att hemmafansen visade sitt missnöje och kastade in pyroteknik på planen. När spelet kom igång igen samarbetade Mastinu och Granoche men Costa gjorde en kanonräddning på Mastinus skott. Granoche fick ett friläge och kunde avgöra matchen redan i första men Pablos skott gick precis utanför stolpen. Spezia dominerade fullständigt i första halvlek och det var tack vare Costa som gästerna bara ledde med ett mål i paus. Spelbilden var densamma i andra och Costa stoppade återigen Granoche från att göra mål. Fabbrini dribblade sig fram men även han sköt utanför. Spezia gjorde en bra match och segern var aldrig hotad. Ligurienlaget tar den sista platsen till uppflyttningskvalet.(4-3-3): Costa, Pucino, Zaccardo, Adejo (Zivkov), Bianchi, Signori, Gucher, Siega, Orlando (Cuppone), De Luca, Giacomelli (Cernigoi)(4-3-1-2): Chichizola, De Col, Valentini, Ceccaroni, Terzi, Vignali, Maggiore, Sciaudone, Mastinu (Fabbrini), Giannetti (Baez), Granoche (Nene)Mignanelli sköt högt över från ett ganska bra läge. Di Noia sköt ett långskott som Ragni kunde hålla. Bianchi fick till ett avslut som inte såg speciellt farligt ut men det tvingade ändå Aresti till en räddning. Hemmalaget tog ledningen efter en intensiv matchinledning. Almici slog en välavvägd frispark som mittbacken Gigliotti styrde in i mål. Ledesma sköt fick ett bra läge från ett frisparksläge strax utanför straffområdet. Christian fick inte till frisparken utan sköt över. Gästerna började få fart i spelet och Pettinari kom inte riktigt till bollen och nickade över från en bra postion i straffområdet. Meccarielllo borde ha kvitterat efter att han från en fri postion borde ha fått nicken mot och i mål. Gästernas spelmässiga övertag gav tillslut frukt när Avenatti kvitterade. Tre minuter efter kvitteringen skulle Falletti ge Ternana ledningen. Ragni stod för en pinsam blunder och Falletti kunde rulla in bollen i mål. Addae hade ett bra läge att kvittera efter en fin aktion men Aresti gjorde en bra räddning. Ternana var tvunga att vinna för att på sätt slippa play out och det gjorde man också. Ternana har stått för en imponerade uppryckning sedan Liverani tog över klubben och tack vare det spelar man i Serie B även nästa säsong.(4-4-1-1): Ragni, Almici, Cinaglia (Mengoni), Augustyn, Gigliotti (Slivka), Carpani, Addae, Bianchi, Mignanelli, Bentivegna (Perez), Cacia(4-3-1-2): Aresti, Zanon, Diakite, Meccariello, Contini, Coppola (Petriccione), Ledesma, Di Noia, Falletti (Valijent), Pettinari, Palombi (Avenatti)Matchens första mål kom redan efter tre minuters spel. Bisoli slog in bollen från högerkanten. Torregrossa vann nickduellen på ett kraftfullt sätt och gjorde mål. Torregrossa borde ha gjort ytterligare ett mål efter Colys fina inlägg men anfallaren nickade rakt på Pigliacelli. Brescia var överlägnsa i första halvlek och när Caracciolo stänkte in tvåan redan efter arton minuter kändes det hela helt avgjort. Trapani hade inte mycket i anfallsväg i den första halvleken men Manconi sköt ett skott utanför. Matchbilden fortsatte på samma sätt där Brescia tryckte tillbaka Trapani. Maracchis inspel gick in till Curiale men Arcari gjorde det bra när han räddade närskottet. Trapani bjöds in i matchen efter Arcaris svaga ingripande på Nizzettos frispark. Curiale var framme och satt dit returen. Förutom att Lancini stoppade ett skott på slutet hade inte bortalaget något att komma med. Brescias fina avslutning på säsongen räddade laget kvar i Serie B. Trapani stod för en imponerade vårsäsong men det räckte inte utan laget får inrikta sig på Lega Pro.(3-4-1-2): Arcari, Calabresi, Romagna, Blanchard, Untersee, Bisoli, Pinzi, Coly, Crociata (Lancini), Caracciolo, Torregrossa (Ferrante)(4-3-1-2): Pigliacelli, Casasola, Pagliarullo, Legittimo, Rizzato, Maracchi, Nizzetto, Barilla (Citro), Coronado (Ciaramitaro), Manconi (Curiale), Jallow