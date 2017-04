Postpartita, omg: 31: - Falcinelli gav hopp

Milan hotar, Juventus bort toppkonkurenter motar och Crotone med seger som ger smak efter mer. Den 31:e omgången stod för mycket, bland annat resultat som öppnade upp i botten.

Målskyttar: 1-0 El Kaddouri 9', 1-1 Caprari 31' (4-3-1-2): (4-3-3): Skorupski

Laurini-Veseli-Barba-Pasqual

Krunic-Buschel-Croce

El Kaddouri

Marilungo-Thiam Fiorillo

Zampano-Bovo-Campagnaoro-Biraghi

Coulibaly-Muntari-Memushaj

Benali-Bahebeck-Caprari Byten:

Pucciarelli-Marilungo 62'

Diousse-Beuchel 71'

Mchedlidze-Thiam 84'

Byten:

Brugman-Bahebeck 36'

Bruno-Muntari 62'

Verre-Coulibaly 68'

Tränare: Giovanni Martusciello Tränare: Zdenek Zeman Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 57.51m Medial-linje: 43.87m Distans/Snabbhet: 109.76/6.7 Distans/Snabbhet: 109.24/6.7 Krunic, Buechel Campagnaro, Bovo, Muntari Domare: Paolo Tagliavento Stadio: Carlo Castellani

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 57-43 Räddningar: 5-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-12 Skott på mål: 6-6 Direkta frisparkarsavslut: 1-0 Fasta situationer-avslut: 3-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 5-5 Assists: 5-3 Offsides: 0-3 Hörnor: 7-5 Orsakade fouls: 13-14 Förlorade bollar: 43-43 Vunna bollar: 36-32 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-3 Långbollar: 22-25 Anfall centralt 12-5 Anfall från höger: 11-13 Anfall från vänster 4-7 Speluppbyggnader: 14-6

Målskyttar: 0-1 Pellegrini 36', 1-1 Cristante 73' (3-4-1-2): (4-3-3): Berisha

Toloi-Caldara-Masiello

Conte-Cristante-Freuler-Spinazzola

Kurtic-Petagna-Gomez Consigli

Adjapong-Cannavaro-Acerbi-Del´Orco

Pellegrini-Sensi-Missiroli

Berardi-Defrel-Ragusa Byten:

Grassi-Spinazzola 46'

D'Alessandro-Kurtic 55'

Mounier-Conti 70' Byten:

Politano-Defrel 35'

Duncan-Sensi 63'

Peluso-Rugasu 80' Tränare: Gian Piero Gasperini Tränare: Eusebio Di Fransesco Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 56.77m Medial-linje: 44.40m Distans/Snabbhet: 105.02/6.7 Distans/Snabbhet: 104.79/6.8 Cristante, Petagna, Gomez Cannavaro, Missiroli, Duncan,

Berardi Domare: Nicola Rizzoli Stadio: Atleti Azzurri d'Italia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 61-39 Räddningar: 1-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 12-3 Skott på mål: 7-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-1 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 8-3 Assist 7-1 Offsides: 5-1 Hörnor: 11-2 Orsakade fouls: 14-3 Förlorade bollar: 23-23 Vunna bollar: 11-17 Kontringar: 0-0 Krossbollar 12-0 Långbollar: 6-13 Anfall centralt: 6-3 Anfall från höger: 5-1 Anfall från vänster 11-1 Speluppbyggnader: 24-12 Målskyttar: 1-0 Higuain 23', 2-0 Higuain 84' (4-2-3-1): (4-3-1-2): Buffon

Lichsteiner-Barzagli-Rugani-Sandro

Khedira-Marchisio

Cuadrado-Dybala-Sturaro

Higuain Seculin

Cacciatore-Spolli-Cesar-Gobbi

Castro-Radovanovic-Hetemaj

Birsa

Pellessier-Meggiorini Byten:

Lemina-Cuadrado 66'

Bunucci-Sturaro 72'

Alves-Lichsteiner 85' Byten:

Izco-Gobbi 46'

Inglese-Meggiorini 67'

De Guzman-Hetemaj 75' Tränare: Massimiliano Allegri Tränare: Rolando Maran Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 52.87m Medial-linje: 48.81m Distans/Snabbhet: 116.01/7.1 Distans/Snabbhet: 111.73/6.8 Bunucci Cacciatore, Spolli Domare: Michael Fabbri Stadio: Juventus Stadium

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 59-41 Räddningar: 3-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 17-6 Skott på mål: 10-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 13-6 Assists: 9-3 Offsides: 2-0 Hörnor: 9-2 Orsakade fouls: 11-8 Förlorade bollar: 43-34 Vunna bollar: 16-21 Kontringar: 0-0 Krossbollar 7-13 Långbollar: 9-18 Anfall centralt: 6-16 Anfall från höger: 7-8 Anfall från vänster 8-7 Speluppbyggnader: 31-25 Målskyttar: 1-0 Fernandes 5', 1-1 Rodriguez 60', 2-1 Alvarez 71', 2-2 Babacar 89' (4-3-1-2): (3-4-2-1): Viviano

Bereszynski-Silvestre-Skriniar-Dodó

Barreto-Torreira-Linetty

Fernandes

Quagliarella-Schick Tatarusanu

Sanchez-Rodriguez-Astori

Tello-Badelj-Valero-Milic

Bernardeschi-Ilcic

Kalinic Byten:

Praet-Fernandes 65'

Alvarez-Linetty 69'

Regini-Dodo 73' Byten:

Kalinic-Ilicic 46'

Chiesa Milic 73'

Saponara-Bernadeschi 81' Tränare: Marco Giampaolo Tränare: Paulo Sousa Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 49.08m Medial-linje: 53.41m Distans/Snabbhet: 104.62/6.6 Distans/Snabbhet: 103.46/6.6 Praet, Alvarez Rodriguez Domare: Carmine Russo Stadio: Luigi Ferraris

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 49-51 Räddningar: 4-3 Straffar: 0-0 Skott totalt: 11-16 Skott på mål: 5-8 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-2 Assists: 2-2 Offsides: 2-4 Hörnor: 4-10 Orsakade fouls: 11-19 Förlorade bollar: 28-39 Vunna bollar: 25-29 Kontringar: 0-0 Krossbollar 1-10 Långbollar: 22-9 Anfall centralt: 16-21 Anfall från höger: 1-10 Anfall från vänster 2-5 Speluppbyggnader: 10-16 Målskyttar: 0-1 Fazio 25', 0-2 Salah 41', 0-3 Dzeko 75' (4-3-3): (4-2-3-1): Mirante

Krafth-Maietta-Gastaldello-Masina

Nagy-Pulgar-Dzemaili

Verdi-Destro-Krejci Szczesny

Rüdiger-Manolas-Fazio-Jesus

De Rossi-Strootman

Salah-Nainggolan-El Shaarawy

Dzeko Byten:

Di Fransesco-Verdi 46'

Petkovic-Nagy 63'

Torosidis-Maietta 76' Byten:

Perotti-El Shaarawy 65'

Vermaelen-Manolas 77'

Totti-Dzeko 85' Tränare: Roberto Donadoni Tränare: Luciano Spalletti Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 51.41m Medial-linje: 48.89m Distans/Snabbhet: 106.16/6.8 Distans/Snabbhet: 101.02/6.6 Maietta, Dzemaili, Petkovic Manolas, Strootman Domare: Antoni Damato Stadio: Renato Dell'Ara

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 44-56 Räddningar: 2-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-10 Skott på mål: 6-5 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 9-11 Assists: 1-2 Offsides: 1-3 Hörnor: 5-5 Orsakade fouls: 8-12 Förlorade bollar: 33-26 Vunna bollar: 25-29 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-6 Långbollar: 15-16 Anfall centralt: 21-20 Anfall från höger: 5-9 Anfall från vänster 8-4 Speluppbyggnader: 15-21 Målskyttar: 1-0 Borriello 19', 1-1 Ljajic 33', 1-2 Belotti 39', 1-3 Acquah 53', 2-3 Han 90' (4-3-2-1): (4-3-3): Rafael

Isla-Piscane-Alves-Murru

Ionita-Tachtsidis-Padoin

Pedro-Sau

Borriello Hart

Zappacosta-Carlao-Moretti-Molinaro

Acquah-Baselli-Falque

Iturbe-Belotti-Ljajic Byten:

Farago-Borriello 34'

Farias-Padoin 56'

Han-Sau 81' Byten:

Boye-Iturbe 22'

Barreca-Molinaro 46'

Ajeti-Carlao 65' Tränare: Massimo Ratelli Tränare: Sinisa Mihajlovic Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 54.88m Medial-linje: 46.56m Distans/Snabbhet: 116.64/6.8 Distans/Snabbhet: 112.79/6.8 Pisacane, Pedro Carlao, Ljajic, Falque

Acquah Domare: Gianluca Rocchi Stadio: Sant'Elia

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 40-60 Räddningar: 2-1 Straffar: 0-0 Skott totalt: 7-12 Skott på mål: 3-6 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 4-9 Assists: 1-8 Offsides: 2-1 Hörnor: 5-2 Orsakade fouls: 12-19 Förlorade bollar: 59-64 Vunna bollar: 34-24 Kontringar: 0-0 Krossbollar 5-2 Långbollar: 10-19 Anfall centralt: 9-12 Anfall från höger: 4-5 Anfall från vänster 4-0 Speluppbyggnader: 14-20 Målskyttar: 1-0 Falcinmelli(Straff) 18', 2-0 Falcinell i 22', 2-1 D'Ambrosio 65' (4-4-2): (4-2-3-1): Cordaz

Rosi-Ceccherini-Ferrari-Martella

Rohdén-Barberis-Crisetig-Stoian

Trotta-Falcinelli Handanovic

D´Ambrosio-Miranda-Murillo-Ansaldi

Medel-Kondogbia

Candreva-Banega-Perisic

Icardi Byten:

Sampirisi-Rohden 67'

Acosty-Trotta 73'

Capezzi-Barberis 75' Byten:

Palacio-Ansaldi 46'

Eder-Murillo 46'

Joao Mario-Kondogbia 81' Tränare: Davide Nicola Tränare: Stefano Pioli Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 45.56m Medial-linje: 56.00m Distans/Snabbhet: 110.56/6.6 Distans/Snabbhet: 113.91/6.6 Martella, Ceccherini, Acosty

Capezzi Palacio, Banega Domare: Marco Guida Stadio: Ezio Scida

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 41-59 Räddningar: 4-4 Straffar: 0-0 Skott totalt: 9-15 Skott på mål: 7-7 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-10 Assists: 1-4 Offsides: 4-2 Hörnor: 3-7 Orsakade fouls: 11-14 Förlorade bollar: 17-40 Vunna bollar: 20-11 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-13 Långbollar: 33-6 Anfall centralt: 5-7 Anfall från höger: 10-15 Anfall från vänster 13-4 Speluppbyggnader: 4-19 Målskyttar: 1-0 Suso 6', 2-o Pasalic 19', 3-0 Bacca 37', 4-0 Deulofeu 70' (4-3-3): (3-5-2): Donnarumma

Calabria-Zapata-Romagn.-De Sciglio

Kucka-Sosa-Pasalic

Suso-Bacca-Deulofeu Fulignati

Andelkovic-Gonzalez-Goldaniga

Rispoli-Henriq.-Jajalo-Cochev-Pezzella

Diamanti-Nestorovski Byten:

Locatelli-Sosa 59'

Antonelli-Suso 73'

Lapadula-Deulofeu 75' Byten:

Sallai-Henrique 54'

Trajkovski-Goldaniga 67'

Cionek-Andjelkovic 72' Tränare: Vincenzo Montella Tränare: Diego Lopez Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 53.70m Medial-linje: 48.75m Distans/Snabbhet: 101.76/6.7 Distans/Snabbhet: 101.10/6.6 Pasalic Goldinga, Cionek, Gonzalez

Gonzalez (två gula) 83´ Domare: Marco Di Bello Stadio: Guiseppe Meazza

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 56-44 Räddningar: 2-6 Straffar: 0-0 Skott totalt: 14-6 Skott på mål: 10-2 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 2-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 14-4 Assists: 8-1 Offsides: 4-2 Hörnor: 8-5 Orsakade fouls: 14-10 Förlorade bollar: 29-25 Vunna bollar: 22-19 Kontringar: 0-0 Krossbollar 4-7 Långbollar: 11-22 Anfall centralt: 11-3 Anfall från höger: 9-8 Anfall från vänster 7-5 Speluppbyggnader: 31-18 Målskyttar: 1-0 De Pauö 20', 2-0 Zapata 31', 3-0 Rubinho(Självmål) 49' (4-4-2): (4-3-2-1): Karnezis

Widmer-Danilo-Angella-Samir

De Paul-Hallfreds.-Badu-Evangelista

Zapata-Thereau Rubinho

Munoz-Burdisso-Izzo-Laxalt

Hiljemark-Cofie-Rigoni

Morosini-Ntcham

Simeone Byten:

Silva-Samir 56'

Felipe-Evangelista 68'

Heurtaux-Danilo 79' Byten:

Pandev-Hiljemark 55'

Palladino-Morosini 55'

Veloso-Rigoni 70' Tränare: Luigi Delneri Tränare: Andrea Mandorlini Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 46.74m Medial-linje: 52.63m Distans/Snabbhet: 100.49/6.6 Distans/Snabbhet: 96.95/6.3 Evangelista, Silva Burdisso, Cofie Domare: Maurizio Mariani Stadio: Friuli

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 43-57 Räddningar: 3-1 Straffar: 0-0 Skott totalt: 6-8 Skott på mål: 4-3 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 0-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 3-8 Assists: 1-0 Offsides: 0-2 Hörnor: 7-5 Orsakade fouls: 12-11 Förlorade bollar: 25-26 Vunna bollar: 23-16 Kontringar: 0-0 Krossbollar 7-4 Långbollar: 11-6 Anfall centralt: 9-11 Anfall från höger: 5-7 Anfall från vänster 3-5 Speluppbyggnader: 20-21 Målskyttar: 0-1 Callejon 25´, 0-2 Insigne 51´, 0-3 Insigne 90´+2´ (3-4-2-1): (4-3-3): Strakosha

Bastos-Wallace-radu

Basta-Murgia-Parolo-Lukaku

Anderson-MilinkovicSavic

Immobile Reina

Hysaj-Albiol-Koulibaly-Strinic

Allan-Jorginho-Hamsik

Callejon-Mertens-Insigne Byten:

Hoedt-Bastos 52´

Keita-Murgia 52´

Paytic-Basta 59´ Byten:

Zielinski-Callejon 72´

Rog-Hamsik 79´

Milik-Mertens 83´ Tränare: Simone Inzaghi Tränare: Maurizio Sarri Systemändring: Systemändring: Medial-linje: 44,82 Medial-linje: 53,86 Distans/Snabbhet: 114,3/7 Distans/Snabbhet: 115,6/7,2 Bastos, MilinkovicSavic, Patric Allan, Zielinski, Hysaj Domare: Stadio: Olimpico - Rom

Publik: Matchstatistik: Bollinnehav (%): 43-57 Räddningar: 4-5 Straffar: 0-0 Skott totalt: 12-11 Skott på mål: 7*7 Direkta frisparkarsavslut: 0-0 Fasta situationer-avslut: 1-0 Ramträffar: 0-0 Målchanser: 6-5 Assists: 1-5 Offsides: 2-1 Hörnor: 3-4 Orsakade fouls: 7-10 Förlorade bollar: 37-33 Vunna bollar: 30-31 Kontringar: 0-1 Krossbollar 9-7 Långbollar: 9-5 Anfall centralt: 3-13 Anfall från höger: 10-8 Anfall från vänster 13-14 Speluppbyggnader: 24-37





Juventus 31 25 2 4 62-20 77 Roma 31 23 2 6 69-26 71 Napoli 31 20 7 4 72-33 67 Lazio 31 18 6 7 52-34 60 Atalanta 31 18 5 8 52-34 59 Milan 31 16 7 8 47-33 57 Inter 31 17 4 10 57-35 55 Fiorentina 31 14 10 7 49-39 52 Sampdoria 31 12 9 10 39-37 45 Torino 31 11 11 9 59-52 44 Udinese 31 11 7 13 41-40 40 Chievo 31 11 5 15 35-45 38 Cagliari 31 10 5 16 41-62 35 Bologna 31 9 7 15 29-46 34 Sassuolo 31 9 5 17 38-49 32 Genoa 31 7 8 16 30-51 29 Empoli 31 5 8 18 18-49 23 Crotone 31 5 5 21 52-51 20 Palermo 31 3 6 22 25-67 15 Pescara 31 2 8 21 31-68 14

Postpartita, omg: 31: - Falcinelli gav hoppOmgångens första drabbning hette bottenmöte, stavades, och skrevs till 1-1. Inte mycket hände i detta möte där hemmalaget får ses som förlorarna. En poäng får ses som en okej skörd, men man hade hellre gått hem med alla tre. Crotone hotar bakom och vann sin match under söndagen innebärande att det, för dem, endast skiljer tre poäng upp till Empoli och säker mark.befäster sin Europa-placering och man gjorde det genom 1-1 mot. Alejandro Gomez fortsätter att göra poäng. Argentinarens assist till Bryan Cristantes mål var hans 7:e hittills under säsongen. Förutom 7 assist har den lille magikern öven skickat in 14 mål. Otroligt imponerande, och jag skulle bli förvånad om Atalanta lyckas behålla Gomez tills efter sommarens transfer-fönster.reste till Turin och Juventus Stadium.har vunnit samtliga hemmamatcher under säsongen och Chievo skulle inte bli laget att ändra på detta. Två mål av Higuain såg till att hålla segerstatistiken vid liv för "Den gamla damen". Man ligger fortsatt 6 poäng före Roma med 7 omgångar kvar, och det finns inget som tyder på att Juventus inte tar sin sjätte raka Lo Scudetto.Det var lunchmatch på Luigi Ferraris, och det varmot. En jämn och underhållande tillställning där delad poäng får ses som rättvist. Ett tidigt mål av Sampdoria satte fart på matchen. Fiorentina var efter det tvugna att kvittera två gånger om. 2-2 slutade mötet efter att Khouma Babacar , genom en riktig pärla, kvitterat i slutet för gästerna. Anfallarens 7:e mål för säsongen tog Viola upp på 52 poäng, 7 före just Sampdoria. Man närmar sig nu Milan och Inter ovanför i tabellen, och det är just nu 7 poäng upp till Europa-plats.Omgångens kross stodför. Man bankade till stackarsmed 4-0 genom mål av bland annat Gerard Deulofeu. Spanjoren, som gjort succé sen ankomst från Everton, såg till att sänka Palermo ännu längre ner mot botten av Serie A . Även Carloc Bacca målade med sitt 12:e för säsongen. Milan går fortsatt starkt och skuggar Atalanta i kampen om Europa-platserna. Senast Palermo lyckades plocka poäng av Milan var 2014. Då vinst med 2-0.Hatten av försom fortsätter vinna trots att Juventus ser omöjliga ut. Utspelning avregisserades av Salah och Dzeko. Den sistnämnde gjorde matchens sista mål och sitt 11:e på 11 mather. Bossniern är glödhet och delar skytteligaledningen med Andrea Belotti. Det kommer bli otroligt intressant att följa skytteligan och dess uppgörelse.Roma ligger topp 3 i hemma/borta-statistiken.Omgångens målrikaste match var den mellanoch. En svängig match där den unge anfallaren Han blev den förste nordkoreanen att göra mål i Serie A. Precis som tidigare nämnt nätade Andrea Belotti vilket gav honom en delad ledning i skytteligan. Precis som med Alejandro Gomez är jag förvånad om Belotti inte blir upplockad under kommande övergångsfönster.Den 31:e omgångens utropstecken är utan tvekan. Tung skalp hemma motger nos på Empoli ovanför strecket. Stor hjälte på Ezio Scida var Diego Falcinelli som med sina två mål i första halvlek bäddade för segern. Crotone är nu endast tre poäng bakom Empoli och segern mot Inter ger smak för mer. Man har ett tufft spelschema framöver så segern kom vid precis rätt tillfälle.I och med förlusten tappar Inter på topp 5 och kampen och platserna som ger Europa-spel nästa säsong.går fortsatt tungt. Man har änsålänge ett 6 poäng ner till Empoli(9 ner till Crotone) men att rada upp förluster kommer inte vara nyttigt i längden. Försvaret fortsätter att läcka och man har 0-8 på sina två senaste matcher.s De Paul stod för ett vackert mål i matchen. Till skillnad från Genoa ligger Udinese på säker mark och kan redan nu börja bygga inför nästa säsong. Countdown för mandorlini har säkerligen redan börjat.Avslutningsmässigt så blev sexpoängsmatchen i Rom mellanochen ganska ensidig historia. De Vrij och Biglias frånvaro betydde helt eneklt för mycket för att Lazio skulle kunna rubba Sarris trupp. Dock bjöd Napoli på sedvanlig förvirring i försvarsspelet när det satts sig till ro med sin 2-0 ledningen men Lazio hade inte förmågan att sätta den trots frilägen.Napoli har nu sju poäng ner Lazio i kampen om Champions League -platsen.Glada miner för7) i Crotone. Andra raka segern och fint betyg i Gazzettan. Hade ett bra läge att kunna göra mål men Miranda satte stopp. Laget börjar kravla...Lite surare statistik för de andra svenskarna.(5) fick starta hos Bologna mot Roma men hade problem i defensiven mot EL Shaarawy först och sen Perotti. Gästerna var ett par nummer för stora.Och(5) hade det än värre. 0-3 i Udine och utbytt i den 55´minuten. Han var rent dålig och gjorde egentligen inget konstruktivt. Genoa är verkligen ett lag i fritt fall - likt Palermo.fick se sitt Torino vinna borta mot Cagliari på bänken. Han känns långt borta från att få mycket mer speltid än enstaka inhopp.ochute ur truppen pga av skada.(Betygen i La Gazzetta dello Sport i parentes)