VV: Tidernas comeback – alla kategorier

Fransk kollaps, Ramos i luften, tyska tavelmaskiner, tryck i Neapel, ”den tiden på året”.

“Wenger out”

6 months since last goal nowhere near good enough but nevertheless buzzing with the goal and 3points! Top support throughout as well! #cpfc — Andros Townsend (@andros_townsend) March 4, 2017

1 För första gången någonsin har ett Pep Guardiola-lett lag endast ett skott på mål. Stoke stängde igen butiken rejält.

7 För sjunde gången på rad åker Arsenal ut i sextondelen. Och detta med den största förlustmarginalen någonsin för ett engelskt lag ute i Europa.

26 mål har Zlatan gjort den här säsongen. 17 före närmaste lagkamrat i United.

Manuel Lanzini har gjort mål i 8 av 12 Londonderbyn.

Tottenham har 14 raka matcher utan förlust på hemmaplan för första gången sedan i början av 60-talet.

'The Champioooonsss' outside the San Paolo. Naples is shaking. #NapoliReal pic.twitter.com/sSVvDt6i8N — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) 7 mars 2017

Best comeback since Jesus. — Football Hub (@RealFootballHub) 8 mars 2017

Lived it. Loved it.



Farewell beautiful game. pic.twitter.com/1aSN7GGNzZ — Xabi Alonso (@XabiAlonso) 9 mars 2017

Le "NOOOOOOOON" de Le Guen déjà au panthéon aux cotés de "Crucifié sur ce renvoi" ? pic.twitter.com/66ODmnWkUE — Paic Citron (@paicweb) March 8, 2017

LACAZETTE!! Stänker in 4-2 till Lyon?????? pic.twitter.com/ctldRT9tMq — Eurosport Sverige (@EurosportSE) March 9, 2017

Saint-Ruf qui prend un rouge pour un pied dans la tête et Pajot sort sur civière #SCBASSE



Bon rétablissement a Pajot ?? pic.twitter.com/rwDinouJTv — Giffoot 1.0 (@Giffoot1) March 4, 2017

Et si on prenait un peu de recul sur la polémique des penalties obtenus ? pic.twitter.com/s8TYKNfLXH — Stats OM (@OMalytics) March 5, 2017

Kopa fut un des premiers footballeurs à faire de la publicité. #Kopa pic.twitter.com/HEOLc97z7u — Xavi McBeal (@XaviMcBeal) March 3, 2017

