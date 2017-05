VV: ”Spelarna och managern borde skämmas”

Osportslig Verratti, magisk Benzema, Spurs avsked, maktkamp i Dortmund och curvans gest.

Gary Neville on the funniest chant the opposition fans sang at him. pic.twitter.com/MfAu4j3h2w — Football Fights (@footbalIfights) May 10, 2017

Conte re-emphasises he has a two-year contract with Chelsea but the most important is to focus on the present. #CFC — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2017

20 mins til KO, nerves starting to kick in, let's get out there I've a good feeling about this,crowd are buzzing, let's go #TheLaneTheFinale — Micky Hazard (@1MickyHazard) May 11, 2017

@1MickyHazard No phones in the changing room please Micky. A request from the gaffer. #TheLaneTheFinale — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 11, 2017

L'omaggio dei tifosi del #Milan per #Totti, ma il capitano è rimasto in panchina a San Siro. Ha fatto bene #Spalletti? #Tikinews alle 19 pic.twitter.com/5yV7FHPnSi — Tikitaka (@Tikitakaita1) 8 maj 2017

GLIK GLIK BANG BANG pic.twitter.com/w8k3Yi4zii — The Big Brunowski (@TheBigBrunowski) 9 maj 2017

Who had Leganes producing one of the goals of the season? pic.twitter.com/VQw3v1qMJY — EuanDewar (@EuanDewar) 8 maj 2017

"ORGULLOSOS DE NO SER COMO VOSOTROS" pic.twitter.com/KrIEg25GZP — 91minutosAtlético (@91minutosAtleti) 10 maj 2017

What a pic. pic.twitter.com/Out56xs7gw — Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) 10 maj 2017

Krönika: Det ekonomiska pusslet

Naby Keita reacts to Ralf Rangnick saying he's like "a koala you could cuddle all day" https://t.co/Yx8i83W9Fn pic.twitter.com/tHvqmFRdOw — Peter McVitie (@PeterMcVitie) 5 maj 2017

17-year old Kai Havertz last week:



Tuesday: Final German exam



Thursday: Final Sport exam



Saturday: Score crucial equaliser vs. Ingolstadt — Alex Chaffer (@AlexChaffer) 10 maj 2017

BUT DE #EVRA !



[#OMOGCN]



?? Le but de Patrice Evra.



MARSEILLE 2-1 NICE



pic.twitter.com/91RYRN07Gf — TOP LIGUE 1 Officiel (@Romain_football) May 7, 2017

?? E. Macron: "Oh merde. Deuxième fois, p****n"

?? Brigitte : "Quoi donc ?!"

?? E.M: "Monaco a encore battu l'OM"#LesCoulissesDuneVictoire pic.twitter.com/hWw6cDhjSn — TF1 Le JT (@TF1LeJT) May 8, 2017

.@raphaelvarane et le Real Madrid ont éliminé l'Atlético et joueront à nouveau une Finale de la Ligue des Champions! ???? #FiersdetreBleus pic.twitter.com/u2aPk3KHKJ — Equipe de France (@equipedefrance) May 11, 2017

La Semaine: Omgång 36 – Evra lyfter Marseille – Monaco stormar mot titeln

Efter att West Ham plockade ner Tottenham på jorden så passade många fans och sportyckare på att såga Tottenham som de tyckte hade "tappat" titeln och gjort bort sig. Ett Tottenham som aldrig lett tabellen över huvudtaget och som först sista veckorna närmat sig efter åtta raka ligasegrar. Många har då istället diskuterat hur tabellen sett ut och vilka det är somhar tappat ligan den här säsongen. Chelsea har, utan CL-spel, fått mer tid att träna och adaptera tillfilosofi. Chelsea hade en relativt svag september månad med 1-1-2, men annars har de gått som tåget.Tottenhamfansen tycker att de överpresterar och visar gärna såna här bilder. Och visst är det ju så. Men man kan inte gömma sig bakom det hur länge som helst. Ingen kommer ihåg en tvåa och ett lag som nästan nådde en FA-cupfinal. Som det brukar heta: second place is the first loser.Liverpool, som inte heller hade något spel i Europa, har däremot inte alls fått det att stämma och kan i värsta fall missa Champions League. Vilket fiasko det vore! Arsenal som inledde piggt har ju helt rasat ihop. Efter 15 omgångar var de alltså med 7 poängs marginal klara för Champions League. Nu är de 14 poäng efter Tottenham och ser ut att få det svårt att nå Champions League för första gången sedan Internet uppfanns. Typ.?Målet i sig givetvis inget märkvärdigt. Men matchen slutar 1-1 och målet blir därmed avgörande och tar United till final, där Ajax väntar., den så tidvis bespottade, kliver fram i Zlatans frånvaro. Lite vackert på något sätt.Hull hade inför mötet med redan nedflyttningsklara Sunderland en fantastisk hemmasvit som löd 8-1-0 under 2017! Helt makalöst för att vara detta bottenlag som desperat värvade in massa spelare i januari. Nu mötte de ett Sunderland som inte hade något att spela för. Kunde bara sluta med en etta på Stryktipset? Nej, istället så tappade de helt konceptet och förlorade med 2-0 - mycket på grund av Sunderlands duktige målvaktNu ligger Hull en poäng efter Swansea och har Crystal Palace (b) och Tottenham (h) kvar. En riktigt mardrömsavslutning! Swansea, å andra sidan, har just Sunderland på bortaplan till helgen. Ska Sunderland knäcka en till struggler i bottenstriden?la upp en bild på sin son på Instagram. Har frun månne vänstrat med Harry?Millwall vann bortamatchen mot Scunthorpe med 2-3 och playoffsemifinalen med sammanlagt just 2-3. Nu väntar Bradford i finalen den 20:e maj. För en som är uppväxt med "Vi är Gnaget, vi är Gnaget, vi är Gnaget - AIK. Alla hatar oss - vad fan gör det" så blir det lite nostalgiskt att se såna här klipp där man ser vars de snott ramsan ifrån. Eller har Millwallfansen snott av AIK:s dito? ;)har gnällt frekvent senaste veckorna om att United spelar så många matcher. Och alla hans utspel i media lyckas ju på något sätt göra så att hans lag ändå undkommer den kritik de borde få, med tanke på alla miljarder de har spenderat. Roy Keane blev förbannad (suprise!) och uttalade sig."I think he’s always coming up with plenty of excuses over the last few months. There’s no way United should shy away from dealing with these challenges. This idea that they are sixth in the league, I think it’s 19 points behind Chelsea, the manager and players should be embarrassed by that"Under veckan har det framkommit att Mino Raiola tjänade drygt 400 miljonern på transfern som togtillbaka till Manchester United från Juventus, en transfer som nu gör att båda klubbarna är under utredning. Tydligen hade Raiola inskrivet i dealen som tog Pogba till Juventus för bara 15 miljoner att han skulle få 50 % av allt över 40 miljoner pund om han såldes vidare. Bra deal, minst sagt...Såhär glad blir man när man sänker Everton och ger Swansea hopp om överlevnad.Få saker är ju heliga inom fotbollen längre. Men ett, enligt mig, verkligen bisarrt rykte är det attskulle vilja lämna Chelsea för Inter. För det första är Chelsea ett mycket bättre fotbollslag. För det andra är Conte en tvättäkta Juventino som både vunnit som spelare och coach för det laget. För mig vore det extremt märkligt om han då coachade Inter, kanske extra mycket för att fansen aldrig skulle acceptera honom. Kanske, kanske om tio år när hans Juve-tid är förbi. Men inte nu då han påbörjat denna häftiga resa med Chelsea. Är Chelsea såhär bra nästa säsong, så känns ju Champions League-titeln inom klart räckhåll.På söndag spelas sista matchen någonsin på White Hart Lane. Gamla legender är inbjudna och senaste veckorna har klubben spelat upp nostalgiska minnen i sociala medier. En riktigt kul grej var att de under torsdagen repriserade hela Uefacupfinalen från 1984 som Tottenham vann mot Anderlecht på White Hart Lane.De gamla spelarna som var med då tweetade om matchen. Bland annat legenden Micky Hazard som skrev på morgonen att han kände sig taggad inför matchstart. 20 minuter innan kickoff skrev han detta:Överhuvudtaget har Tottenham gjort det här riktigt snyggt med massor av memorabilia inför söndagens avslut.Crystal Palace vann 6 av 8 matcher och såg ut att gå mot ett säkrat kontrakt. Sedan skadades Mamadou Sakho och det är därför ingen slump att det därefter blivit tre raka förluster. Motståndarna Hull sumpade sannolikt sitt kontrakt mot Sunderland förra helgen. Men om de vinner mot Crystal Palace skiljer det en poäng med en omgång kvar. Det kan bli oerhört rafflande! Söndagens match är mer eller mindre en final värd en miljard i TV-pengar.- Tack vare 2-1 totalt mot Celta Vigo äri sin första Uefacup-/Europa Leaguefinal någonsin.- Eric Bailly sällar sig till den långa raden spelare som inte kan spela finalen mot Ajax efter sitt andra röda kort under Europa League säsongen 2016/2017.- West Ham har tappat 41 poäng från en ledande position sedan de anställde. Sämst i ligan.- Med sitt mål mot Southampton har nugjort 10+ mål alla sina fem säsonger i Arsenal.Mycket på en gång när Juventus avfärdar Monaco hemma på Juventus stadium samtidigt som de kinesiska ägarna Suning beslutat att ge Stefano Pioli foten.Det kändes spontant lite drastiskt men ser man på tabellen efter de sju senaste omgångarna så har Nerazzurri bara tagit två poäng. De har bara avstigningsklara Pescara bakom sig, men bara pga av sämre målskillnad.Efter den manövern så var det som om det var startskottet a la Princip. Förberdelserna för kapprustningen nästa säsong är i full gång. Sabatini blev klar för Inter som spelarobservatör och Conte sattes direkt högst upp på listan för nästa säsong. Milan stack och flörtade med Cairo och Petrachi i Torino och gav ett klart besked om att Belotti är på deras priolista.Känns som om brytningstiden är här nu. Juventus är stormakten som är i sitt zenit och "småstaterna" i Lombardiet har börjat skramla med sin vapen.Vi kommer ha en het krigssommar framför oss.Ljajic sköna frispark för sitt Torino borta mot JuventusApropå derbyt i Torino...Utvisningen (eller snarare det gula kortet) på Acquah blev livligt diskuterat i Skystudion efter matchen där en (fortfarande) irriterad Mihajlovic hamnar i dispyt med Gianluca Vialli...Att Torinospelaren tar bollen är utom all tvivel, men tilvägagångsättet?Ja, Fiorentinas fröknar tog sin första titel någonsin. Det också hemma på Artemio Franchi för nära 10.000 åskådare.Grattis till förre Hellas-skribenten här på Svenska Fans Stephanie Öhrström som vaktade målet.Pia Sundhage var också nere och tjuvkikade på matchen. Landslaget kanske?Inter och Milan bara vägrar...Liten men fin gest av Milans Curva Sud.Alla vill nog ta en sista hälsning av Totti på San Siro.Alla utom en...”Om jag kunde gå tillbaka i tiden skulle jag aldrig ta över Roma igen”Luciano Spalletti var allt annat än avslapnpad efter den klara vinsten borta mot Milan.Anledningen var förstås Francesco Totti och hans nötande på bänken i hans (kanske) sista säsong.Nu har vi nog nått klimax av Atalantas lille argentinare...”Dansa som Papu”Dai! Su!Ler i mjugg...Någon här vill verkligen markera vem som är Back in townTredje tränaren den här säsongen fick tacka för sig hos Inter.Efter en fin start efter De Boer så försvann all känsla från och förLazio all over again för Stefano.Men måste också nämna att Palermo definitivt klara för degradering. Laget gamla senatore Sorrentino fixade det med sitt Chievo genom att kryssa mot sicilianarna på Bentegodi.Blir två ”måstematcher”...Då har vi det absolut sista hoppet för att Roma ska kunna nå omöjliga(?) Juventus. Vinst borta och det skiljer "bara" fyra poäng med två omgångar kvar.Italienska cupfinalen. Ska Juventus kunna boka två titlar inom fyra dagar eller ska de båda rom-lagen förstöra veckan för dem?Jesper Lindh går tillbaka i tiden och kollar vad som hänt med Italiens U21-hjältar från 2004.Serie:A rekordsvit på vunna matcher på hemmaplan bröts i och med krysset mot lokalkonkurrenten Torino. 33 har det nya rekordet bokförts till.— Gabriel"snyggade till" sin samling av röda kort genom att ta sitt fjärde för säsongen.Han kommer ha en match på sig att tangera Luigi Apollonis rekord på fem från hans säsong 2000-01 i Hellas Verona.fixade ett fint nytt klubbrekord i mot Milan genom att ta sin sjätte raka bortaseger.bjöd på 10 mål. Det var faktiskt endast den andra matchen i det här århundradet som det gjorts 10 mål i sen Serie:A match. Den tidigare var Parma-Livorno 2015kostade åtskilligt men han är faktiskt så här långt Juventus bästa målskytt sen Trezeguets dagar 2001-2002.— Apropå målskyttar...är nu bara två mål ifrån all-time best för en Roma-spelare.Rodolfo Volk satte 29 stycken säsongen 1930-31. Visserligen spelade de bara 34 matcher och inte 38 som nu, men...Sommaren kommer att leda till en hel del ruljans på tränarbänkarna runt om i Spanien. Redan nu har Real Betis, med två matcher kvar av säsongen, valt att sparka Víctor Sánchez som faktiskt varit den sämsta managern de haft genom tiderna sett till resultat efter 25 matcher. Valencias interimmanager Voro har själv deklarerat att han inte haft några tankar på en fortsättning efter säsongen och Los Ché har i dagarna gjort klart med Marcelino som ny manager. Inför den nuvarande säsongen fick Marcelino sparken av Valencias antagonister Villarreal efter märkliga omständigheter. Kan Valencia-derbyt få en nytändning nu?I Baskien verkar Mauricio Pellegrinos framtid i Deportivo Alavés vara osäker. Pellegrino har gjort en mycket bra debutsäsong i Alavés med en stabil mittenplacering och en final i Copa del Rey som väntar. 46-åringen har hittills inte valt att skriva på något nytt kontrakt och det ryktas om att han eventuellt kommer att lämna Alavés för Premier League. Han har även ryktats ta över Celta Vigo då Celtas manager Eduardo Berizzo ryktats ta över Sevilla eftersom Jorge Sampaoli ryktas ta över Argentinas landslag. Hängde ni med?Leganés krigar fortfarande för sin överlevnad och gör det i stil. Ett riktigt kanonmål av Gabriel i ödesmatchen mot Real Betis i måndags.Orgullosos de no ser como vosotros (”Stolta att inte vara som er”). Atlético Madrid må ha förlorat det sista Madridderbyt på Vicente Calderón och blivit utkastade ur Champions League men hemmasupportrarna fick in ett sista slag innan det var över.Det var en del diskutabla domslut i Champions League-semifinalen. Den turkiske domaren Cuneyt Cakir inledde matchen med att tillåta väldigt lite. Innan matchklockan ens slagit 37 hade fem spelare synat det gula kortet och om han hade följt sin egen inledande nivå hade troligen ett par-tre spelare visats ut. Han tog aldrig kontroll över matchen och kände förmodligen pressen från det kokande Vicente Calderón.“Mitt jobb är att berätta sanningen för Cholo”, sa den assisterande tränaren German Burgos i Atlético de Madrid. Det finns sannerligen andra människor än Diego Simeone man vill vara oärlig med.Karim Bezema låser upp hela Atlético-försvaret på egen hand. Magi.Det är längesedan nu men de som minns, minns. Ett formsvagt Real Madrid ställdes mot ett starkt Mallorca den 8:e maj 2004. Mallorca hade en viss Samuel Eto’o på topp. De rödsvarta slog bort Reals ligachanser för gott och titeln skulle senare hamna hos Valencia. Det har hänt mycket i Mallorca sedan dess. Nu krigar man för sin överlevnad i Segunda División och med bara fem matcher kvar att spela ligger man fortfarande under strecket. Jag undrar vad Eto’o har att säga om sitt kära Mallorca idag?Det har på allvar ryktats om att Lucas Pérez ska återvända till Deportivo de la Coruña efter säsongen på lån från Arsenal. Lucas, som är född i A Coruña, uppges vara missnöjd med den uteblivna speltiden i England och Arsenal själva verkar redan ha tappat tålamodet med sin anfallare. Oavsett vore det en fantastisk värvning om den går igenom för Deportivo – förutsatt att de håller sig kvar i La Liga. Klubben har saknat en målskytt under hela säsongen och Lucas tangerades för fantastiska 17 ligamål säsongen innan han lämnade för Premier League med Depor.Celta de Vigo fick under torsdagskvällen ta farväl av en fantastisk Europa-säsong. Galicierna var Spaniens sista hopp i Europa League men föll som bekant mot Manchester United med totalt 2-1 efter två matcher. John Guidetti och hans lagkamrater har charmerat, presterat och imponerat på hela Europa. Dessvärre har succén i Europa League lett till ett allt svagare ligaspel. Förhoppningsvis kan Eduardo Berizzo få till truppen ytterligare under sommaren så vi får se de ljusblåa i Europa inom kort igen. Nästa säsong blir det inget Europa-spel.– Real Madrid är det första laget någonsin att slå ut samma lag (Atlético de Madrid) fyra år i rad i Champions League.fyllde under torsdagen 33 år. Mittfältaren har haft en minst sagt fantastisk karriär hittills.har gjort tolv mål på de senaste sex ligamatcherna på Camp Nou för sitt Barcelona.– Athletic Bilbaos målvaktkommer att lämna Athletic Bilbao i sommar. Målvakten, som numer är 35 år gammal, har spelat 390 matcher för baskerna.Jahopp. Det är väl ändå lite av en minisnackis att undertecknat sett fyra matcher i Tyskland de senaste sex månaderna och sett exakt noll mål. Känns väl som någon form av ett rekord, oder? Nåväl, komiskt (tragikomiskt) är det i alla fall.Hamburg ligger i för att klara sig kvar, men hade desperat behövt en vinst hemma på ett soligt Volksparkstadion för att något sådant skulle bli av. Det såg knappt ut som om HSV ville vinna och från en skuggad pressläktare kunde man bara njuta av Mathenias briljnta målvaktsspel.Starke blev matchens lirare hemma mot Darmstadt. En match som ånyo visade upp Bundesligas rena vansinne. Många hade VÄL tippat på en storvinst för Bayern, men vann tveksamt efter ett fint avslut från Juan Bernat. Sedan fick tredjekeeper Starke verkligen chans att bevisa vrför Bayern behållt honom i 8 år. Ett hungrigt och neflyttningsovilligt 'Lilien' kämpade formligen som en skaplig Vilda Västern-dåre. Men ambitionen tog slut till sist och nu kan vi kalla Darmstadt för the Sundance Kid.Tuchel vs Watzke fortsätter, det snackas ånyo om hur det pågår en ganska intensiv maktkamp i Borussia Dortmund och det ter sig även nu som om vissa spelare börjar sätta sig emot Tuchel. Favre tippas bli nästa coach i Borussia. Undrar hur lång tid det tar innan man inser att problemet är Watzke och inte tränaren. Typ fem minuter in i kontrollfascisten Favres styre, gissar jag.Christian Mathenia storspelade hemma i ett varmt Hamburg och stod för en superb dubbelräddning i början av matchen mot Mainz. Men hur Muto misslyckades med returen är för mig en gåta.Det kändes av att det var många matcher som kunde bestämma mycket i flera olika strider på diverse platser i den galna tabellen, men det fanns ett par pärlor. Bland annat gjorde Ingolstadts Sonny Kittel ett läckert mål hemma mot Leverkusen i bottenstriden, ett oerhört viktigt sådant. Även om det verkar som om de lär åka ner ändå, Schanzer.Yoshinuro Mutos miss på returen som Mathenia ofrivilligt släppte kändes oerhörd. Ett öppet mål och skjuter ändå på målvakten som ligger ner på marken med huvudet i gräset. Skandalöst kasst, men Mathenia visade varför han fått spela.FSV Mainz 05 har startat en ganska fin hashtag som symboliserar deras fight i nuläget. #Mainzbleibt1. Under matchen mot HSV i Hamburg bar fansen tröjor med "12" på sig. Det kändes klyschigt, men likt Frankfurts "Auf Jetzt"-kampanj är det i vissa stunder nödvändigt.Hur i helsike kunde domare Brych döma straff till Borussia Dortmund i deras hemmamatch mot Hoffenheim. Bollen studsade upp på Dortmund-spelarens hand och nuddade inte ens Hoffenheims. Likvälm straff blev de, men den missades i vanlig ordning av Pierre-Emerick Aubameyang.Ja, Naby Keita. "Jag vet inte hur koalas ser ut. Jag brukar faktiskt vara skraj för djur, för i Guinea är många av dem farliga." Fantastiskt.?Hasenhüttl är en intressant herre. Förra säsongen släpade han upp Ingolstadt till en mittemplacering under sin första säsong i Bundesliga någonsin. Den här säsongen har han tillika släpat upp RB Leipzig till en Champions League-placering. Det måste beundras och applåderas utan tvekan, även om man naturligtvis kan argumentera för att han haft en ganska ok ekonomi i RB.Detta är en av de mest komiska missarna jag sett, men vad håller försvaret på med? Har inte sett Dardais Hertha ha så stora problem med hög press innan.Kai Havertz i Leverkusen fortsätter att trotsa allas förväntningar. Skaplig kille. Han barain i klassrumen och skriver rent för att sedan rent avut igen, rakt in i startelvan för Leverkusen. Sådant uppskattas.Jag vill ju av hela mitt hjärta rikta min tacksamhet till Francesco Totti... Men låt oss tacka av Darmstadt, laget som överträffat allas förväntningar, däribland deras egna. En klubb med en så minimal budget så det är svårt att få ett grepp om har klarat sig kvar i världens mest obeslutsamma och osjälvklara toppliga som uppenbarligen kan sliuta hursomhelst. Men nu är äventyret slut för 'Lilien' och det lär inte bli mer på några år. Ekonomin verkar ha kommit ifatt dem och tappar man sina viktiga centrala spelare Gondorf och Vrancic får man svårt att ta igen, då man inte har en tillförlitlig, självförsörjande akademi under sig. Finfin klubb som i min mening kommer saknas.Leipzig- Bayern München spelar på lördag 15.30 och är en toppmatch som kommer spraka. Annars rekommenderar jag Eurosport Player för att se alla andra matcher. Alla matcher går nämligen samtidigt denna helg, liksom nästa helg.Hannover-Stuttgart på söndag är också en superb match. Jag kan verkligen rekommendera denna då en vinst för Stuttgart garanterar uppflyttning och eftersom H96 är ett topplag som slåss om detsamma kommer matchen bli något utöver det extra på ett garanterat slutsålt HDI-Arena. Eurosport Player, söndag.35- Toni Kroos har nu gjort flest matcher i CL för Real Madrid av alla tyskar.2- Blott två förluster på 32 matcher gör att Bayern är bästa försvaret i Europa denna säsong.11- Niederlechner, som nyss skrivit på för Freiburg permanent, är den bäste målskytten i Bundesliga för Freiburg på en säsong med 11 mål sedan Uwe Spies gjorde 13 93/94. Bra värvning.Om man tycker det är stökigt kring rättigheterna i Sverige är det ingenting mot vad som nu händer i Frankrike. SFR Sport existerande inte för ett år sedan. I höstas köpte man Premier League och helt plötsligt fanns tre stora betalaktörer + Eurosport + statlig tv...Under torsdagen köpte så SFR Sport Champions League och Europa League från 2018. Kostnaden var mer än det dubbla mot senaste budgivningen. Canal + tycker att man klarar sig ändå. Värre lär det bli för tidigare storsatsande Bein Sports... och för oss som ska betala för fyra kanaler för att se europeisk fotboll.Patrice Evra målskytt. Det händer inte varje år, knappt varje decennium i Ligue 1.Då kan man kosta på sig att fira så här.Lyon lyckades inte vända i EL-semifinalen mot Ajax under torsdagen, trots en mycket dramatisk avslutning. Men man satte ju krokben för sig själva redan i det första mötet. Det får illustreras av Ghezzal från helgens drabbning...Franrike har en ny, fotbollsintresserad, president. Här ses Emmanuel Macron svära ordentligt när han får veta att Monaco just gjort två mål på Marseille.Snart är det dags för tre franska landskamper. Deschamps sitter och funderar på sin trupp. Samtidigt lyckades franska förbundets officiella Twitterkonto "glömma bort" Benzema när man gratulerade Varane till CL-final. Ingen comeback i sikte trots en fantastisk insats mot Atlético.Helgens hetaste verkar inte gå på svensk tv. Marseille har inte vunnit i Bordeaux på 40 år. Nu kämpar båda lagen om Europa League-plats. Fullsatt, festligt och viktigt!mål var hans första i Ligue 1 sedan 2003 och hans tredje totalt.är obesegrade de senaste nio omgångarna.15:e mål för säsongen ger honom hans högsta facit hittills i karriären.seger mot Lille var klubbens andra raka – en kort serie men den längsta för dem under säsongen så här långt.