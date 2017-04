VV: Gulsvart motstånd mot terrorn

En tysk buss, lunchmatch, hånfylld applåd, kaos i Lyon och Orient bankrutt.

Leicester fans clashing with Police in Madrid today #LCFC pic.twitter.com/M3XbSFPo6t — Pints and Pyro (@PintsandPyro) April 12, 2017

Scenes. Ball goes out 10 ft from us, fans refuse to send it back to Hector, then shouting "you're not fit to wear the shirt" right at them. pic.twitter.com/F7Qsn4owLS — GoonersInUSA Podcast (@GoonersinUSA) April 10, 2017

Morning run to recover from a difficult night. pic.twitter.com/FSQ0IODgzi — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) April 11, 2017

SAN GIGI pic.twitter.com/Rg2I67XoVw — Serie A English (@SerieA_English) 11 april 2017

“Suárez es un gran jugador. Espero que no se hable más del incidente”https://t.co/Qijp271ltn pic.twitter.com/ZizLuecYqI — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) 12 april 2017

Grande! Lui sì che ha capito tutto! Un grande abbraccio al piccolo Lorenzo ?? @bonucci_leo19 https://t.co/8dTJLzNbdQ — Andrea Belotti (@gallobelotti) 9 april 2017



10 - Yesterday vs Cagliari, Andrea Belotti won 10 fouls - a league-high for a single player in a Serie A game this season. Harassed. pic.twitter.com/ykmmmG5oTx — OptaPaolo (@OptaPaolo) 10 april 2017

How Dortmund's Yellow Wall will look today. Phwoar. pic.twitter.com/D2aY8A5zdm — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 12 april 2017

Soccer: Player injured in Borussia Dortmund bus blast - club https://t.co/Mpq36zvZwE pic.twitter.com/2bCatHqN18 — Reuters Top News (@Reuters) 11 april 2017

Hello! As you can see I am doing much better. Thanks for all your messages! All my strength to my team mates, fans and to @BVB for tonight! — Marc Bartra (@MarcBartra) 12 april 2017

Edinson Cavani reprend (seul) la tête du classement des meilleurs buteurs de la saison 2016/17.

Messi et Lewandowski suivent avec 46 buts. pic.twitter.com/pzsYUTSgSk — Actu Foot (@ActuFoot_) April 10, 2017

On est 4 francais bloqué a dortmund aide nous les khey #bedforawayfans — Fisher Tiger?? (@BraamsDonneil) April 11, 2017

La Semaine: Omgång 32 – Balotelli lyfter och Lyon kraschar?

Den stora snackisen sen i måndags har ju varit Arsenals katastrofinsats borta mot Crystal Palace. Men eftersom jag lyft det här så många gånger känns det tradigt. Man kan hur som helst konstatera att laget är i fritt fall och oharmoniskt.ochhar inte skrivit på nytt kontrakt och de kan mycket väl missa Champions League för första gången sedan 1811.Spinner vidare istället på protagonisten i den matchen.var majestätisk i mittförsvaret och med tanke på hur Liverpools försvar sett ut den här säsongen, så måste insatser som den i måndags grämaen smula. Sakho har tre år kvar och uttalade sig i ämnet förra helgen.- I still have a contract for three more years. If I were to wear the Liverpool jersey again, I would be happy to do so. I was late for training, something that happens everywhere. I paid a fine and I do not know what else I can do. It is up to the boss. He makes the decisions and I can only accept that. And we will see what happens if my future is elsewhere.satte sitt 16:e mål för säsongen. Och hur vackert var inte det målet?Dortmund - Monaco kom att handla om terror, skräck, men också förbrödning. Dortmundfansen skapade en hashtag som uppmanade Dortmundfans att bjuda in Monacofansen till deras hem, nu när matchen blev uppskjuten en dag. Det kändes väldigt vackert och fint. Supporterskap 2017! Modernt och digitalt. Så åker då Leicesterfansen till Madrid och slåss, super och skriker “Gibraltar is ours”. Fruktansvärt pinsamt.gör ett misstag som bara inte får hända på den här nivån. Han dömer straff för Atletico Madrid för en förseelse som solklart börjar utanför straffområdet.slänger sig in i straffområdet och får straff som han förvaltar. Ovärdigt och hårt mot ett Leicester som var kompakta."I think we're playing and fighting for bigger things. If we look at the bigger picture it's to try to reduce the gap with Chelsea. I think today it's not important the gap we have with Arsenal.”/Mauricio Pochettino tittar bara uppåt.Kan ju inte vara någon annan än den här mannen?ledde sitt Crystal Palace till 3-0 mot Arsenal i måndags, nio dagar efter 2-1 på Stamford Bridge. Seger i fem av sex senaste matcherna och helt plötsligt ser ligans virrigaste lag ut att bli kvar i Premier League. Skönt, för de har ju också ligans bästa publik.Denna efterlysning på Leyton Orients ägaresitter utanför arenan Brisbane Road. Ni har säkert följt Robert De Mander här på SvenskaFans.com som beskrivit turerna. Om inte - gör det! Italienaren har på tre år förvandlat en klubb som var nära The Championship till en bankrutt klubb, nära att åka ur League Two.Arsenalfansen var inte nöjda med sitt lag.tog förlusten och buropen hårt verkar det som., Crewetalangen som varit i Uniteds ägo under fyra år, gjorde på torsdagskvällen sitt bästa för att rädda kvar Wigan i The Championship. Med 20 minuter kvar stod det 0-2. Wigan hade 7 poäng upp till Bristol City som ligger på andra sidan nedflyttningsstrecket. Då vaknade Nick Powell och gjorde ett hattrick på tio (!) minuter. Det sista på straff i klippet ovan. Nu är det istället fyra poäng upp, samtidigt som fyra av lagen just ovanför strecket möter varandra i sexpoängsmatcher. Wigan lever!Efter en misslyckad ligasäsong ser Uniteds väg till Champions League ut att gå via Europa League istället. Men det hindrar dem givetvis inte ifrån att försöka ge ligan en chans. Att knäppa sitt gamla lag och Antonio Conte på nästan vore nog en dröm för José Mourinho.har gjort 13 mål på 13 matcher under 2017.- Med sitt 14:e mål för säsongen tangerarsin bästa målsäsong i Premier League.hade 0 skott på mål moti den andra halvleken.- För första gången sedan 1963 är14 poäng eller fler bakomhar nu spelat 675 ligaminuter utan att göra mål.Kineserna var i Milano för att träffa och avsluta affären med Berlusconi. Knäpptyst på medierna.Krigströtta milanisti visste vad som väntade- Ännu en flopp - ännu ett haveri.Men, strax efter lunch den 13 April 2017 sitter allt på plats. Berlusconi lämnar över ägandet till Rossoneri Sport Investment Lux, som leds av affärsmännen Yonghong Li och Han Li, för 720miljoner €.Galliani fick stående ovationer av samlade deltagare och en epok har verkligen gått i graven. Milano har nu blivit Kinas nya fotbollshuvudstad.Dybala, Cuadrado, Chiellini - ni får ursäkta. Läget hade varit ett helt annat inför returen utan den här räddningen.Några fina mpl av Suso, Babacar och Belotti.Men det är ändå det här som borde lyftas fram.Första gången i Serie:A historia som en Nordkorean gör mål.Hold me tight med Johnny Logan ekar i huvudet...Många såg fram emot kampen i kampen. Chiellini vs Suarez. Då mer än bara fotbollsmässigt såklart.Skulle italienaren ge igen för VM? Skulle uruguayanen avsluta jobbet?Vi fick det här:Känns som om det är bara skit som jag drara ram här, Tyvärr är det så nu också. Hela tolv Sampdoria-fans har fått daspo efter incidenter efter derbyt och efter Sampdorias match mot Juventus. Det har varierat från ett till åtta år och samma med åldern. Den yngsta var inte född vid scudetton 1991 och den äldsta var nog ett rötägg redan då.De flesta hade åkt dit på att attackerat supportrar med livrämmarna utanför stadion. Andra hade pga planinvasion.Många fällningar blev det i spelskandalen från 2014. Många ledare och spelsre fick fem år och kraftiga bötrer. Landslagsmannen och Genoabacken Armando Izzo, som då spelade i Avellino, riskerade sex års avstängning "klarade" sig med bara 18 månader och €50.000 i böter. Straffet startar omedelbart och Izzo får missar hela nästa säsong.The Beauties and the beastsDeulofeus lycka......och två fula gubbar.Romas pensionärer. De Rossis profet-look tillsammans med Totti, med snedlugg och musatchtendens (Påminner han inte lite om någon..?).Grunden till Atalantas Papu Gomez fina form? Hemmets lugna(?) vrå framför TV:n.Försttweet om hans son Lorenzo dyrkan avoch hans sen Toro-spelarens varma svar.Inget öga är torrt...”Milan är deras” eller, eftersom han heter LI, ”Milan tillhör Li”back on track i Genoa. Preziosi köpte spelarrevolten kanske lite väl fort när han kickade Juric.Men är det inte overkligt många gånger tränare gör comeback i sin klubb i Serie:A under samma säsong?Berlusconis och Gallianis är verkligen stora avsked men om man ser på gräsrotsnivån, så...Andrea- sju matcher på bänken för Genoa. Ciao!Diegotio matcher hos Zamparini i Palermo. Ciao!- Inter mot Milan - på söndag.... lunch (12.45). Rekommenderar att ta Antipasti och il Primo före match för att fortsätta med il Secondo när den är avslutad, allt för att hålla bästa energin uppe.Det blir också första derbyt på San Silo.Chievoredaktionens "Italienrresan - del 1" är ute. Ni som följt den dem vet att de inte blir en vanlig semesterguide.återkommer ofta här. Ingen skillnad nu.Senaste omgången drog han på sig hela tio fouls - mest av en enskild spelare i Serie:A den här säsongen.Och Cagliari visste var på planen de var tvungna att ta bort honom (inte för att det hjälpte..).Real Madrid som seriesegrare. En smått omöjlig uppgift för Barcelona att ta in på Real Madrid efter helgens förlust mot Málaga. Å andra sidan blir El Clásico om två veckor ohyggligt spännande och det sista halmstrået för katalanerna.Zaza stod för två mål när Valencia bortaslog Granada med 3-1. Zaza har verkligen hittat sin livs form och Valencia har ryckt upp sig.Över 20 000 Alavezfans har ansökt om biljetter till Copa del Reyfinalen den 27 maj. Dessvärre lär flera få stanna hemma.“Det känns som att det skulle kunna var ett sätt för Nike att ta pr-biten ett steg längre” - Frederic Pavlidis om att Neymar har bytt skor tidigt i fem matcher nu.Tony Adams, det gamla fyrtornet i Arsenal tar över som tränare i Granada med en kostym från tiden då han var aktiv.100 år av El Clásicos illustrerat på en bild. Fantastiskt.Tre matcher kostade den hånfulla applåden av Neymar. Nja inte riktigt, två av dem var för det direkta röda kortet i sig.Marc Batra till sjukhus med glassplitterskador efter attack mot Dortmunds spelarbuss. Matchen mellan Dortmund och Monaco sköts upp tills onsdagen.Valencia - Sevilla, söndag klockan 16:15.- Carlos Vela har varit delaktig i 100 mål på hans 200 matcher för Real Sociedad.- Real Betis har inte hållit nollan på 20 raka bortamatcher.- Eibars 50 poäng denna säsong är mer än deras tidigare två säsonger i La Liga.Terror.Ja, skillnaden mellan vad som har snackats om och vad som bör snackas om är tämligen hårfin. I Tyskland har det mer snackats om spelarnas fysiska hälsa än vem som låg bakom spelarbuss-dådet tisdagskväll. Vi svenskar och våra medier var naturligtvis kvicka att döma detta som ett islamistiskt terrordåd, och om så är fallet- må så vara, men tyskarnas medier var mer oroliga för Marc Bartra och spelarnas psykiska och fysiska hälsa eftersom de tvingades till match dagen efter, vilket i sig var vidrigt gjort av Uefa.Men även "bedforawayfans" blev en succé när Monacos strandade fans blev erbjudna logi av vänliga Dortmundare.Målfest. Goalmania har levererat massvis med mål och helgens matcher var inget undantag.Raphael Guerreiros kanon i Borussia Dortmund förlust borta mot Bayern München var väl vad som stod ut allra mest. Skaplig rökare upp i krysset från portugisen.Peruansk dräkt verkade vara grejen för Borussia Dortmund på onsdagskvällen när hela Südtrubune bar ponchos som visde upp ett stort "BVB" på håll. Magiskt värre och mäktigt med tanke på omständigheterna.Att matchen mellan Dortmund och Monaco ens spelades var en ren skandal. För att ge Dortmunds spekare en chans borde den ha flyttats. Till när vet jag ej, det är inte mitt jobb att planera Champions League. Men att folk blir betalda massvis med pengar för att pressa spelarna mentalt är för mig en gåta. Någon borde bli avskedad ögonaböj.Hoffenheims straff borta mot Hamburg var YTTERST tveksam. Ingenting som jag med min fem-, sju- och niomannadomarerfarenhet skulle dömt."it´s hard to find the right words", Nuri Sahin var mycket rörd efter gårdagens match och det var mycket uppenbart i intervjun med duktige Jan Aage Fjortoft.Maik Walpurgis är en doldis. Han har släpat upp ett till synes utdömt FC Ingolstadt och nu är de redo för en fight om att stanna kvar, ett slag där deras legioner är i bäst form. Schanzer kommer klara sig, sanna mina ord.Bilden på den tilltufsade bussen är svår att glömma. Det kunde dock ha gått mycket värre. Tacka vet vi pansarglas.GOALS GALORE!Kanske världens härligaste spelare att se live, Marco Reus, är tillbaka från skada och förväntas stå på planen mot Eintracht Frankfurt till helgen. Som Frankfurt-fan är det naturligtvis inget positivt, men för alla andra.Javi Martinez blev korkat nog utvisad mot Real Madrid i Champions League. Känner man Ancelotti rätt lär vi inte se mycket av honom mer.(Eurosport Player, lördag 15.30) brukar alltid bli en fartfylld match med mycket mål. Men naturlgtvis rekommenderar jag även returmacherna för Bundesliga-klubbarna i Champions League som spelas tisdag-onsdag nästa vecka.är också rekommenderbart. Kolla. Lördag 18.30, Eurosport 2.-Heiko Westermann gjorde 16 matcher i Europaspel för Schalke 04. Hur i helsike gick det till?-Sedan vinsten 2013 har Bayern förlorat 6 av sina 21 matcher i Champions League-slutspelet. 5 av dess har varit mot spanska lag.-Arjen Robben gjorde sin 100:e match i Europaspel i onsdags mot Real Madrid. Skapligt facit.2-3, ett offsidemål, en missad straff och en 18-årig tvåmålsskytt. Det kan låta som den perfekta CL-matchen – men det var det förstås inte. Det tog en minut att se att Dortmund inte var redo för kvartsfinal när matchen drog igång ett dygn för sent. Den första halvleken blev märklig med två lag som inte riktigt ville vara där.Visst var tifot magnifikt, hyllningarna till den i terrorattacken skadade Bartra värdiga, men matchen borde man förstås att skjutit upp längre.De bästa målskyttarna just nu:blev att fantastiskt initiativ i Dortmund när matchen sköts upp. Många har redan sett bilderna från när de tyska fansen öppnade sina dörrar för Monaco-supportrarna.Så här kunde det gå till: En fransman twittrar att man är fyra personer utan tak över huvudet för den kommande natten. Två timmar senare kommer en ny tweet och allt är löst!Balotelli gjorde sin bästa match i Frankrike i helgen när han ordnade segern till sitt Nice i Lille. Målskytt, hemjobb, target- och framspelare. Den här kompletta versionen av italienaren hade han gömt bra fram till i vår. Det firades förstås med säkerhetskontroll på flygplatsen ”Mario-style”.Kaos omgärdade Lyon – Besiktas i Europa League. Det var stökigt inför, under och efter matchen. När smällare började flyga mellan läktarsektionerna tog sig Lyons president Aulas till ena kortsidan för att lugna känslorna. Många kände sig ändå tvungna att söka säkerhet inne på gräsmattan och matchen blev kraftigt försenad.Under matchen blev det rätt stökigt också (och vi hade en spansk domare) när det hela väl drog igång. Lyon vände och vann till slut med 2-1 efter två sena mål. Returen kan bli en het historia.Två klassiska klubbar som jagar en Europaplats till hösten. Då har ingen av dem råd med en förlust och ta risken att Bordeaux drar ifrån på femteplatsen.hade två skott på mål när man besegrade Dortmund med 3-2.har gjort 92 procent av sina mål efter en bolltouch.- Januarivärvningenhar gjort fem av Nantes sju senast mål.hade inte ett enda skottförsök ö.h.t. i första halvlek mot Nancy.