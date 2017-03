VV: Utslagna efter tre och ett halvt år

Ingen Lacazette, Icardi i farten, Checkpoint Dardai, klass har ingen ålder, Vardy nitar sig själv.

Det får helt enkelt sammanfatta italienska fotbollen i allmänhet men då också helgens "Big Match" mellan Juventus och Milan i synnerhet.







"Un muro da campioni"



Efter att åttondelsfinalerna är klara så lyfts Juventus defensiva kvaliteter fram i pressen.

Två insläppta på åtta matcher i Champions League. Såklart starkast av alla lagen så här långt.









I samband med Tavecchios fortsättning så tackade spelarföreningens populäre ordförande Damiano Tommasi för sig.

Den gamla Verona-spelaren ska nu utnamana Fabio Tosi och Lega Nord om borgmästarrollen i samma stad.

En gammal Hellas-spelare mot en hängiven Hellas-supporter.





Direkt på lördagen kl. 18.00 drar Torino-Inter igång. Ett Torino som har svårt att få kontinuitet i sina framträdanden tar emot ett Inter som gjorde "den perfekta matchen" förra helgen. Läge för baksmälla?













— Att Palermo, Crotone och Pescara inte direkt lyser upp ser alla. Nu är det papper på att det är den klart mörkaste årgången sett i sammanlagda poäng för en bottentrio sen trepängssystemet infördes 93-94.



— Ciro Immobiles sjuttonde mål innebar att han är bästa målskytt i Lazio sen Crespo säsongen 2000-2001.



— Empoli jobbar fortafarande att göra mål. Laget är klart sämst i Europas toppligor att sätta den med sina 15 mål. Tänk då att laget gjorde fyra stycken i en enda match. (Pescara-Empoli 0-4).



— Armando Izzo är listad - nej , inte bara finanspolisens utan även på den spelare som gjort mest lyckade bollerövringar i ligan. Hela 108 stycken. Genoaspelaren ligger fem före Miranda i Inter och elva före Torreira i grannlaget Sampdoria.



— Gigi Buffon har nu passerat Francesco Totti i antal matcher för Serie:A med sina 613. Nu har han bara två milanese framför sig. Javier Zanetti på 615 och Paolo Maldini på omöjliga(?) 647.



— Par i Triss - igen! Ett dubbelt hattrick är man inte bortskämda med i Italien. Att ha två stycken på en säsong är nästan unikt (Mertens och Hamsik tidigare mot Bologna). Sist Inter hade det var över åttio år sedan. Giuseppe Meazza och Atilio DeMaria hade lekstuga om Casale 1933. 9-0 slutade den matchen.



- Johan Stistrup







Det har snackats en del om Keylor Navas ingripande vid Real Betis mål. Matchfixning eller inte, ett bra ingripande är det inte i alla fall.









Celta Vigo klarade sig precis kvar i förra omgången av Europa League som enda spanska lag. Nu har de även slagit ut Krasnodar mot sin resa till finalen i Stockholm.

Målskyttar: Hugo Mallo och Iago Aspas.

Här kommer ett utdrag av en vacker text Alexandra Jonson skrev om den unga Hugo Mallo.



“Den 15 mars 2013 rullar supportergruppen "Peña Iago Aspas" buss in i La Coruña och förväntningarna är stora. För första gången på sex år ska det spelas ett galiciskt derby i La Liga på Estadio Riazor. Ut ur bussen stiger Hugo Mallo tillsammans med sina vänner, de tar sig in på arenan och fram till sina platser högst uppe. Förväntningarna är enorma. Det är mörkt ute men Mallo har trots det solglasögon på sig, han har dragit upp sin luva över huvudet, har en matchtröja och en Celtaflagga över axlarna. Deportivo La Coruña gör mål och frustrationen hos den 21-åriga Mallo tar över, han går tills staketet som separerar Celtasupportrarna från hemmafansen och börjar provocera och förolämpa supportrarna på andra sidan, så pass mycket att en polis måste ingripa för att lugna ner honom.

Det är knappast den första gången en supporter på en fotbollsmatch i Spanien agerat så här. Men den här incidenten står ut och hela Spanien kommer timmarna efter matchen prata mer om vad som hände där högt uppe på läktaren än vad som hände nere på planen. Hugo Mallo är nämligen ingen vanlig supporter. Han är en a-lagsspelare i Celta de Vigo.”



Detta är inledningen av den text som publicerades i sin helhet på Fotbollskanalen 2014. Nu är han historisk.





Mauricio Lemos för Las Palmas dunkar in bollen från lååång distans och följer sedan upp det målet med att nicka in bollen med bakhuvudet. Det räckte dock inte då Las Palmas förlorade borta mot Espanyol med 4-3.









Lämnade mirakelmatchen för tidigt.





Galicienderby väntar i helgen och fansen från bägge håll är oerhört hoppfulla. Celta Vigo har precis nåt en historisk kvartsfinal i Europa League och Deportivo La Coruña kommer närmast från seger hemma mot Barcelona.

Det blir något av en magisk atmosfär. Den här matchen kommer alla vilja ha varit på. Till stor del för fansens skull.





Jag ger upp på domarna i Spanien. Man blir förbannad i var och varannan match då misstag leder till matchavgörande situationer och i slutändan, resultatet.





Juan Mata tar Manchester United till Europa Leaguefinal? - Kommentatorn på kanal 9.





Idag (fredag) tar Spaniens förbundskapten ut laget som ska spela VM-kvalmatcher om dryga veckan.





Nasri och Vardy gick bägge in med huvudena mot varandra och Vardy spelade över.





Lite senare gör han detta mot sig själv. Filmande pajas!





Jämfört med balansen i den föregående incidenten borde detta ha resulterat till att han skulle flugit upp på läktaren.





Staten och kapitalet, sitter i samma båt.

Idag har Atlético Madrid köpt en fotbollsarena. Sin nya enligt avtal med Madrids stad. Det kostar runt 600 miljoner kr totalt med parkering. — Per Zander (@PerZander) 13 mars 2017



Sergio Ramos avgör matcher på löpande band.





Vi tar avsked till Sevilla FC som efter 3 och ett halv år till slut åkte ur de Europeiska cuperna. Tre raka finaler med raka titlar i Europa League har hållit dem kvar längst av alla lag. (Någonsin?) Men nu är det över. För denna gång.





Många bra matcher i helgen där topplagen är inblandade i. Med det heta rivalmötet mellan Atlético Madrid mot Sevilla sticker ut lite mer i mängden. Söndag klockan 16:15 drar den igång.





La Ligapodden konstaterar:





- David Silva har spelat 50 Champions Leaguematcher.

- Jorge Sampaoli har som enda tränare blivit uppvisad på läktaren två gånger i samma Champions Leaguesäsong.

- Ronaldo har nickat in 45 mål i La Liga, mest av alla aktiva spelare.





- Jens Kassnert









- Marvin Plattenhardts vänsterfot underskattas åter igen. Han bevisade sin frisparkskunskap med ett rungande skott från 20 meter i hemmavinsten mot BVB.

- Dortmunds form kan inte ens en raketforskare förstå sig på. Ena dagen vinst med 6-2 mot Leverkusen för att följa upp med 1-2 i Berlin.

- Christian Pulisic är viktigare än vad som kan tros. öppnade målskyttet mot Lotte i cupkvartsfinalen.

- Super Mario Gomez avgjorde bortamatchen mot Leipzig för Wolfsburg och hans Wölfe är faktiskt mycket bättre på bortaplan än på hemmaplan.

- Alex Isak gjorde debut i kvartsfinalen mot Lotte.

-Robin Quaison gjorde sitt första mål för mainz i förlusten mot Darmstadt



Felix Wiedwald gjorde en riktigt bra match mot Leverkusen och är troligtvis i sin bästa form någonsin. Det visade han i och med sin superräddning på Wendells rökare från 25 meter. Akrobatiskt och viktigt. Någonting säger mig att Wiedwald inte kommer spela Bundesliga nästa säsong dock.



Det finns väl bara ett mål som kan bli veckans mål? Marvin Plattenhardt har fått ett rykte om sig att ha en sanslös vänsterslägga och det visade han från 20 meter mot Dortmund när han tryckte upp den i målvaktens kryss. MEN! Andrej Kramaric tyckte annorlunda. Han klev in från strafffområdeskanten, ut i banan och skruvade in den i bortre krysset med en smekning. Ett sanslöst avslut som kvitterade matchen för hans Hoffenheim mot SC Freiburg.





Personligen förbannar jag ännu Hummels över denna tackling och det kanske mer är en sanslös tackling än en extrem miss, men när Rebic spelade Hrgota fri tänkte man att nu är det dags för ännu en Frankfurt-skräll. Hummels kände inte likadant.

?





Hertha Berlins fans har ett visst rykte om sig att ha grupperingar med homofobiska inslag och inför matchen mot Dortmund tog en supportergrupp avstånd från regnbågens färger. Extrem underlig gest.



Wendells röda kort mot Werder Bremen var det helt rätta valet från domaren och det var sanslöst korkat att ens kasta sig in i en tackling med dubbarna uppåt när han redan hade ett gult kort.



"Serge brennt. Wenn er fit ist, wird er spielen"



Alexander Nouri, Werder Bremens coach sade att Gnabry är "on fire", vilket fick intressanta kommentarer från gemene man som svarade på Bremens tweet med "Hämta brandkåren då."



Pal Dardai. Oj oj oj, vilken hjälte han är i Berlin. De borde döpa om Checkpoint Bravo eller Alpha till Checkpoint Pal. Eller Checkpoint Dardai. Han har nog aldrig varit så uppskattad som han är just nu.



Die Taktik für #svwrbl ist klar: ???? #Werder pic.twitter.com/1ZxC3yJ8rB — SV Werder Bremen (@werderbremen) 16 mars 2017

Frankfurts Marco Fabian är tillbaka till helgen och är aktuell för spel i hemmamatchen mot Hamburg. Viktigt.





Frankfurt- HSV, Commerzbank Arena, lördag 18.30, Eurosport 2.

Rykande het match där HSV kommer i form. Ett fullsatt Commerzbank Arena och ett hemmalag som desperat vill ha vinst gör inte matchen mindre otrevlig.



Borussia Mönchengladbach- FC Bayern, Borussia-Park, söndag 17.30, Eurosport 2

En gammal klassiker som på 70-talet hade varit en megamatch. Nu är det en smärre stormatch där Bayern mycket väl kan tappa poäng. De har det historiskt svårt på Borussia-Park.



Sonntagsangst: Ode till Tysk Fotboll



- Dardai snittar i Hertha 1,47 poäng per match. Fjärde bäst i Herthas historia

- Leroy Sané har gjort fem poäng, tre mål två assist, på sina fem senaste matcher i Champions League

- Castro har gjort minst 7 assist de senaste 4 säsongerna. Ingen annan har gjort detsamma.

- Schmelzers mål mot Lotte var hans första sedan september 2013.



- Axel Falk







Glädje och stolthet präglade reaktionerna när Monaco tog sig vidare i Champions League. Visst öses beröm över laget. Det är ju en fröjd att se dem spela fotboll, men någon bragd talar man inte om i Frankrike. Så här bra är monegaskerna 2016/17.

Nu blir det spännande. Jardims lag har en ligaledning att försvara, är kvar i de nationella cuperna och laddar för kvartsfinal i Europa. Med en lång skadelista och i princip 14 spelare som tränaren regelbundet snurrar på är frågan: orkar Monaco?





But Bakayoko Monaco Manchester City (3-1) 15... par esprit-foot





Slå det här den som kan! Memphis Depay varvar upp i Lyon. LE but de l'année signé @Memphis !! ?? pic.twitter.com/JSRyYFHZGc — Olympique Lyonnais (@OL) March 12, 2017

Alexandre Lacazette..?

Istället för att glädjas över Giroud är med – Lacazette får stanna hemma”. Hur är det möjligt?





”Jag drömmer om att få avsluta en match med elva spelare”

Rui Almeida är ny tränare i Bastia och har på tre matcher inte få se sin dröm bli verklighet. Inte så konstigt, Korsikaklubben har redan dragit på sig nio utvisningar bara under 2017. Bara en fransk lyckades slå den siffran under hela kalenderåret 2016. Den klubben var förstås… Bastia.





På en och en halv minut hann Loïc Perrin med galen räddning på egen mållinje och en avgörande nick på matchens sista bolltouch. Nu har det startats #ASSE #TeamASSE Aucun montage! 1'27" chrono entre le sauvetage sur sa ligne du 3-1 et l'égalisation! Signé Capitaine Perrin biensûr #ASSEFCM pic.twitter.com/k2Jrv9z1Nk — Alex (SerialKiffeur) (@alex_indahouse1) March 12, 2017

Där rök OGC Nice chans att hänga med i titelracet. Med bäste målskytten Plea redan bort tappade man i helgen Cyprien, lagets hjärta, hjärna och lungor. Färdigspelat den här säsongen för en av Ligue 1: bästa mittfältare.

Aj som fan! Comment j'ai mal pour #Cyprien #OGCNSMC pic.twitter.com/abfg8rxYJX — Guillaume (@Koyott69) March 10, 2017

PSG – Lyon, söndagen den 20 mars 21:00, TV3 Sport

Håll i hatten! Paris har inte råd att låta Monaco rycka och det här blir första riktiga testet (Lorient räknas inte) efter Barcelona-matchen. Man möter ett formstarkt Lyon som både har lite vittring uppåt i tabellen och måste titta bakom sig också. Upplagt för dramatik.





Perrin STOR matchräddare





- Målkungen Edinson Cavani slog i helgen sin första målgivande passning i Ligue 1 den här säsongen.

- 46 meter långt och elva meter upp i luften for bollen när Memphis Depay gjorde mål mot Toulouse.

- Saint-Etienne har gjort sju mål på övertid den här säsongen. Rekord i Ligue 1.

- 5-0 mot Bastia var första gången i klubbens historia som Guingamp vann en match med fem måls marginal.



Premier League säsongen 2015/16 var en som en enda lång vandring på små blå moln för Leicester City och klubbens supportrar. Men den här säsongen har de rasat ihop och istället har det vanliga topp sex-gänget tagit kommandot om platserna som ger spel ute i Europa nästa säsong. Tillslut sparkadesför att rädda det som rädda kundes. Att åka ur vore ett historiskt fiasko och lite senare väntade returen mot Sevilla i Champions League. Efter det första mötet kunde de bara tacka gudarna ochför att de inte åkte på stordäng.Tre veckor senare vankades returen. Ett pånyttfött Leicester hade enkelt avfärdat både Liverpool och Hull och på tisdagen gästade Sevilla King Power Stadium. Rutinerade Sevilla medsom tippats efterträdai Barcelona. Det var knappast Leicester som skulle hålla den engelska fanan högt under våren?Men se på fan. Det är torsdagskväll och Leicester har med en frenetisk energi avfärdat ett chockat Sevilla och ett dygn senare ramlade Manchester City ut ur Premier League med dunder och brak efter förlust borta mot Monaco.Ett tag under hösten såg Manchester City ut som givna ligasegrare och som en stark kandidat för att vinna Champions League. Detta samtidigt som ingenting fungerade i Leicester, förutom spelet i Champions League.Nu är det mitten av mars och Tottenham har skämt ut sig mot Gent, Arsenal mot Bayern Munchen, City mot Monaco och det är alltså bara Leicester City, mästarna, som fortfarande har något att spela för i Champions League. Inför fredagens lottning är det sex drakar och så Monaco och Leicester. Det visar att det fortfarande går att vinna med mycket hjärta och hjärna. Det är inte altid oljepengarna och namnen på tröjan som avgör.En miss av AFC Wimbledon att inte sätta in några motståndare i programmet inför nästa ligamatch? Att inte hälsa motståndarna välkomna? Nä, MK Dons står ju för motståndet...KKK-möte på King Power Stadium?knuffar tilltvå gånger om. Han vet mycket väl om att fransmannen har en varning. Vardy går sedan aggresivt fram mot Nasri och är den som aktivt sätter fram huvudet. Men sen kastar han sig bakåt, filmar och ser till att Nasri åker ut.Man kan och bör givetvis ifrågasätta Samir Nasris fotbolls-IQ. Sevilla var inne i en fin period just där och då. Att då gå på Vardys fulspel är urbota dumt. Men hade Jamie Vardy hetatoch händelsen drabbat Leicester hade det varit krigsrubriker i dagarna tre efter förseelsen."Yes of course. I do wonder sometimes why I came here.", på lån från Manchester City till Stoke, gick ut i intervju och undrade varför han inte får spela under. Han har inte ens suttit på bänken de senaste fyra matcherna. Intervjuaren frågar sedan om han ångrar att han kom till Stoke och levererar därefter ovanstående citat.Vild gissning att han inte lirar en minut till?har fått kontrakt resten av säsongen, efter att ha klivit fram urskugga och lett laget till tre raka segrar.var i Leicester och hejade fram sina gamla lagkamrater när de slog ut Sevilla.Chelsea var klasser bättre än Manchester United när de möttes i kvartsfinal i FA-cupen. Men den största klasskillnaden var mellan de två stora profilnyförvärven. Chelsea värvade, som snyggt satte 1-0, medan United erkände sitt misstag och la en miljard på ett varumärke,. Efter matchen sa, till mångas förvåning, att Pogba var bäst på planen. Sen fortsatte han att försvara honom under en presskonferens några dagar senare.Klass har ingen ålder., 34 år ung, är tillbaka i landslaget nästan fyra år sedan senast det begav sig.Ingen seger under 2017, ingen offensiv att tala om i Premier League. Tillslut så ficklämna klubben han lett i över tre säsonger.Trean mot fyran i tabellen. Ett skakat hemmalag ska försöka fokusera om på ligan och FA-cupen. Liverpool får häng på Tottenham och City om de kan få ett resultat här. Och Citys anskrämliga defensiv borde passa dem bra.- De senaste sex åren har Premier League bara haft fem lag i kvartsfinal i Champions League.- Middlesbrough har bara gjort 19 mål och haft 65 skott på mål på hela säsongen.- Leroy Sané har gjort sju mål av 11 skott på mål.- För första gången någonsin har i Champions League Manchester City inte ett enda skott på mål under första halvlek.Som Rod Steward sjöng för över trettio år sedan:Donnarumma var fantastisk i Milans mål i matchen mot Juventus men jag tycker ändåvar snäppet vassare i Crotones förlust mot Napoli.Hade inte två billiga straffar tillkommit för Napoli så vette tusan om inte nollan hållits.IcardiVänster, höger, panna - klart!Klang och jubel för två veckor sen på Bergamos flyplats när Atalantas hjältar landade efter vinsten mot Napoli.Det skulle bli andra bullar när spelarbussen anlände från Milano efter 7-1 i arslet...trodde man.Självklart kommer den felaktiga, och ganska avgörande avlåsningen i matchen mellanmotupp. Der var onekligen svårt att se men Bacca var offside med en fotlängd.Vi tar det med en milanistas objetiva ögon...Sen vill jag selägga in en protest till domarförbundet. Att inte en enda tilläggsminut lades till i matchen (varken i första eller andra) mot Inter är en mindre skandal.Det har gått lite under radarn manblev omvald som italienska fotbollsförbundets boss förra veckan. Han kommer nu sitta säkert tre år till. Främst var det klubbarna i Serie:A och domarna som ville ha kvar honom.Jorå, det är nonno Carlo på bänken...Ingen Lacazette, Icardi i farten, Checkpoint Dardai, klass har ingen ålder, Vardy nitar sig själv.La Curva Podcast - där kvaliteten på diskussionen är garanterat bättre än kvaliteten på ljudet - tar och fördjupar sig i aktuella frågor kring italiensk fotboll i allmänhet och Serie:A i synnerhetSPAL nya serieledare efter vinst hemma i derbyt mot Cesena och Ternana fick effekt av tränarbytet och slog Trapani i bottenmötet.En podcast om italiensk fotboll med Robin Salomonsson och Fredrik Tillberg.Amarcord - "jag minns" på romagnolsk dialekt får stå som bärare för den här tråden. Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.Fransk kollaps, Ramos i luften, tyska tavelmaskiner, tryck i Neapel, ”den tiden på året”.Välkommen till La Curva Big Match - specialpodden som kollar läget hos berörda redaktioner och snackar upp den kommande stormatchen. I helgen gäller det alla vinnares vinnare - Juventus mot Milan.Här får du reda på små som stora notiser om av som händer i allmänhet ner på apenninska halvön med dess öar.Amarcord - "jag minns" på romersk dialekt får stå som bärare för den här tråden. Vi gör nämligen nedslag i calciohistorien. Kollar upp milstolpar, anekdoter och annan kuriosa från det italienska fotbollsfloran. Går från dåtid till nutid genom att kolla vad som hände denna vecka för ett antal år tillbaka.