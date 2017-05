VV: Filmningar ska bestraffas i efterhand

Mourinho-gnäll, Monaco och 50 cent, Interfansens matpaus, James farväl, målrika Bundesliga.







Med en omgång kvar står det klart att Manchester United blir som bäst sexa. Trots drygt 1.8 miljarder spenderade på nya spelare är de bara tre poäng bättre än förra säsongen. José Mourinho är mycket väl medveten om det och verkar vilja föregå pressen så mycket han kan genom att varje vecka gnälla över hur många matcher hans lag tvingas spela.



Gnället senaste veckan har handlat om att sista omgången spelas på söndag och att laget bara får tre dagar vila innan det är dags för Europa League-finalen. Det är djupt orättvist, särskilt då Ajax fått en extra vecka vila. Kunde inte United få spela en vecka senare än alla andra? Varken Crystal Palace eller Manchester United har ju något att spela för?



Det är ju såhär José är. Men det blir så oerhört tröttsamt i längden att lyssna på. Frågan är om han är passé som tränare? Han är duktig på att organisera ett lags försvar, det kan man enkelt konstatera. Men sen då?



Innan vi hörs nästa vecka har Europa League-finalen avverkats. Ett Manchester United som spelat dödgrävarfotboll i veckor ställs mot Europas yngsta och mest spännande lag just nu, utöver Monaco. Förlust innebär ny säsong med många torsdagsmatcher. Hur länge får Mourinho vara kvar i klubben vid förlust?









Inte vackert. Men att avsluta karriären med mål i sista (?) matchen från start på Stamford Bridge. Kan det bli bättre?





Spurs fan leaves farewell note to pillar that blocked his view for a decade https://t.co/jF4Oioj3mZ pic.twitter.com/iiwrnyHLpO — ShortList (@ShortList) May 15, 2017

96 year old Ken Stanley has been a season ticket holder for 88 years, hope my boots add the many great memories as a Spurs fan! ???? #COYS pic.twitter.com/pL4sdnzvy9 — Dele (@Dele_Alli) May 17, 2017

We love you Tottenham we do, o Tottenham we love you! Away fans brilliant all night. #COYS pic.twitter.com/KqFRqDzmrQ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) May 18, 2017

More problems for Man Utd next season. https://t.co/6EG8hrdNEs — Jamie Carragher (@Carra23) May 18, 2017

Great News, add pretending to be injured and crying when you lose and we are really getting somewhere! pic.twitter.com/z5aN7jTQDU — robert huth (@robert_huth) May 18, 2017

It's been a wonderful 9 years, city fans thank you for everything ?? pic.twitter.com/vYhPxu4vlE — Pablo Zabaleta (@pablo_zabaleta) May 16, 2017

"As you can't deserve our support, today we salute you and go to eat" ???????? pic.twitter.com/MnpKFotASR — Siavoush Fallahi (@SiavoushF) 14 maj 2017

Fansen tog farväl avefter 118 år. En arena som, precis som många andra gamla areor, har/hade en hel del platser med skymd sikt.“After the Board discussed with Walter Mazzarri the club’s future goals and aspirations, it was decided he will be stepping down from his position as the club’s Head Coach after the final game of the 2016/17 season. We thank Walter and his staff for the contribution they have made to Watford Football Club over the past year.”Efter rykten om spelarrevolt mot italienarens arrogans kom då kommunikén från Watfords sida:ska inte träna klubben nästa säsong. Absolut ingen kommer att sakna honom. Frågan är bara vad Watfords lynnige ägare gör härnäst?Närklappade igenom motstod det klart attoch hansblir kvar i Premier League. Grymt starkt av Paul Clement att styra upp skutan som lagets tredje tränare den här säsongen.Det här värmde ju i hjärtat.Nöjda Tottenhamfans påefter 6-1. Tottenhams största bortaseger någonsin och andra gången någonsin (Manchester United-Manchester City 1-6 2011/2012) som en regerande mästare får sådan storpisk på hemmaplan.Så kom då det som många efterfrågat: det är på bordet att spelare ska kunna stängas av i efterhand om man konstaterat att spelaren i fråga filmat till sig en fördel. Reaktionerna lät inte vänta på sig:Jag tycker att det låter som en jäkligt bra idé. Frågan är bara hur man ska kunna bedöma det tillräckligt objektivt och noggrannt? Det borde bli så att bara sådana där solklara filmningar som Marcus Rashfords häromveckan gör att man åker dit rejält. Maxstraffet föreslås bli två matcher.Efter nio år och två ligatitlar gårvidare i karriären. Matchen hemma motblev hans sista på hemmaplan.Kvalet till The Championship är nu framme vid finalen mellan Bradford och Millwall som tv-sänds på lördag.mål mot Leicester innebar att Tottenham för första gången någonsin har tre spelare som samma säsong gör 20 mål eller fler. De två övriga;ochär den arena där det gjorts minst antal mål den här säsongen, 36.- Med sina 36 skott på mål knäckteOptas statistikbas. De har aldrig noterat fler skott för Londonlaget under en och samma match.snittar ett mål var 62:a minut. Bäst i ligan av de som spelat minst 500 minuter.hattrick mot Leicester är hans fjärde den här säsongen, inte sedanför 48 år sedan har en Tottenhamspelare lyckats med det.Juventus gjorde sin plikt och bärgade sin första titel för säsongen att den togs på Olimpico i Rom var inte så oväntat, det mer oväntade var att det inte var redan i lördags mot Roma i Serie:A mötet utan att det kom senare på onsdagen i cupfinalen mot Lazio.Trots rotation i laget så var segern odiskutabel mot Lazio, vilket inte var konstigt då de gjorde en slätstruken andra halvlek i mötet med Roma och revanchlustan var självklar.Men också Conte såklart. Inte en dag utan att det står i pressen att han är huvudmålet för klubben som inte har ngn CL nästa säsong.Att han ändå känns 99% klar för fortsättning i PL-mästarna Chelsea bekommer inte kineserna ett dugg verkar det som.Inte omgångens snyggaste men vi är svältfödda med svenskmål i Serie:A...Lamannas ofokuserade "räddning" kan bli dyr för Genoa...Scenografiet med Lazios tifo i cupfinalen...Interfans tröttnade och gick och käkade.Uppochnervända världen... #Crotone #InterBorriellos vadslagning om hans målskörd med Bobo Vieri. Skänker vinsten till välgörenghet.”Min framtid? Matchen mot Juventus på Olimpico”Francesco Totti innan lördagens match.Tottigate fortsätter. Det blev ett herrans liv när Francesco Totti byttes in när det bara var två minuter kvar i matchen.Många tyckte det var en skymf - andra tyckte det var helt i sin ordning att Spalletti gjorde taktiska byten.Även om Francesco är otroligt professionell i det hela så känns det som en krutdurk ligger och pyr.Kan explodera närsomhelst.SPAL och Hellas Verona tillbaka till Serie:A.Gialloblu behövde bara en säsong för att kravla sig upp igen.Ferrara laget tog lite längre tid på sig. Hela fyrtionio år har de varit i en törnrosasömn.Hellas spelarbuss ramlar in i Verona - klockan 3 på natten till en fredag......trodde man lite tillmans att man kunde ta med Serie:A....Juventus är nu bara fyra poäng före Roma och Crotone har häng på Empoli och Genoa i botten.Plus att vi har tridenten med Milan, Inte och Fiorentina som försöker undvika den sista EL-platsen (innebär kval redan under sommaren).Två omgångar återstår och Serie:A like lever.. Kan Juve nu stänga ligan en gång för alla mot kölaget?Inte kan seriens näst formstarkaste lag (bara Napoli är vassare) hota Huguain och gänget i deras kula och ta ett steg närmare nytt kontrakt? Ett tomrum i Serie:A av Mats Lerneby- ofina gäster. 46 mål gjorda på bortaplan, vilket är lika mycket som Juventsu serierekord från 1949-50.Apropå Napoli...har det inte lätt med Sarris pojkar. 10 insläppta mål på två matcher den här säsongen. 3-5 respektive 0-5.s form är inte vass - för att utrycka det mit. Två poäng på åtta matcher är tangerat rekord. De har lyckats med bedriften ett par gånger och senast var det 1982.Nu är vi framme vid den sista omgången där allt ska avgöras. Eller egentligen är mycket redan klart med placeringar, uttåg Europa platserna och sånt. Men vem som tar hem ligan är inte avgjort även om det är fördel Real Madrid. De vann sin hängmatch mot Celta Vigo och leder ligan med tre poäng. Barcelona måste vinna och hoppas på att Real Madrid förlorar i helgen. Allt annat betyder att Real Madrid står som vinnare. Real Madrid möter Málaga borta och Barcelona har hemma. Bägge matcherna spelas på söndagen klockan 20:00 och avslutar denna säsong.Deportivo La Coruña räddar nytt kontrakt. Däremot säger vi Adiós till Sporting som ramlar ur tillsammans med Osasuna och Granada.Nachos “fuskmål” mot Sevilla. Inget avstånd begärdes och Nacho klappade på när ingen var beredd.Marcelino tar över i Valencia. En beprövad tränare på alla sätt.Ronaldo har gjort 400 mål i Real Madrid. Här är hans säsongssiffror.Fansen i Málaga hyllar mors dag!







Största anledning till Atleticos framgång under Diego Simeone är defensiven. Släppt in färre mål än Barca och Real varje säsong sen 11/12. pic.twitter.com/n91LgVnARj — Niklas Hermansson (@Nikche) 16 maj 2017

There'll be 1,000 litres of free beer from Astra! Plus live appearances by the Hamburger Kneipenchor, Le Fly & the players! Admission free. https://t.co/q9PTWQBFMq — FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) 14 maj 2017

That team talk [with ENG subs] by Bielefeld assistant coach Carsten Rump - then beat Braunschweig 6-0. HT @dw_sports pic.twitter.com/GdOE9mYErQ — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 16 maj 2017

Valverde till Barcelona?Vem tar över efter Luis Enrique i Barcelona? Rykten gällande Valverde är heta.Barcelona har hoppats att Real Madrid skulle förlora mot Celta Vigo. Nu ser det kört ut men laget har spelat bra fotboll under lång tid. Får nöja sig med en cuptitel.När James Rodriguez byttes ut på i matchen mot Sevilla på Bernabeu applåderades han rejält vilket tyder på att han har gjort sin sista match på arenan. Och mycket riktigt, i veckan kom uppgifter att Manchester United blir nästa stopp för colombianen.Valencia mot Villarreal söndag klockan 16:45. Derbymatch på Mestalla.- Marcelo första back att nå 10 assist i de stora ligorna.- Ronaldo meste målgöraren i de stora ligorna genom tiderna, 367 ligamål.- Suarez har gjort 83 mål på 95 matcher.Målrika Bundesliga är tillbaka. Efter en säsong med mycket taktiskt dravel och defensivt spel såg vi i helgen en glimt av vad Bundesliga brukade representera, mer mål än någon annan liga. 37 mål blev det på 9 matcher under lördagen och det var utan tvekan fantastiskt att se.Favre-feber? Det snackas konstant om att Lucien Favre ska ta över i Dortmund. Klokt eller ej, verkar bli mer och mer troligt.Landslagstrupperna till Confederations Cup och U21-EM har släppts. Det fanns en del skrällar. Diego Demme i RB Leipzig har gjort sig förtjänt av en plats i Tyskarnas landslag till sommaren efter sitt grovjobb på mitten, en spelare som annars gått under radarn på grund av sin kompanjon på mitten, Naby Keita. Matthias Ginter får chansen igen, vilket är ofattbart, och Amin Younes samt Sandro Wagner får också en plats i laget till sommaren. Mesut Özil, Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels och Thomas Müller vilas och är ej med i truppen.Robben! Hans dribbling genom Leipzigs trötta försvar i den 94:e minuten var något alldeles extra. Det var ju det avgörande målet dessutom.DRAMA! I Gelsenkirchen kvitterade Lasogga för HSV borta mot Schalke i den 92:a, vilket i och med Ingolstadts resultat i Freiburg betydde att Ingolstadt åkt ur Bundesliga. Men vad nu? Hörna i den 94:e för Schalke och MÅL! Verrückt! Kolasinac gör 2-1 på nick, Ingolstadt har en chans! Men vad händer? Domaren dömer bort målet! Hjärtesorg i Freiburg för Schanzer från Bayern när de inser att detta betyder deras nedflyttning. Ja, målet var korrekt bortdömt.Arjen Robben. Arjen Robben. Arjen Robben. Säg namnet hur många gånger du önskar, han blir bara bättre med åren. Holländaren gjorde ett skapligt solomål i den 94:e minuten i niomålsdramat i Leipzig som slutade 5-4 till Bayern München.St.Pauli bjöd fansen på 1000 liter öl från Astra för att fira att de lyckades hålla sig kvar i 2. Bundesliga. Ganska fullt torg, kan tyckas.Schalkes mål i slutet mot HSV dömdes bort. Varför? Bollen var utanför linjen på inlägget från hörnan. Geis inlägg skruvades ut och in och direkt på Kolasinac panna och in. Regelrätt bortdömt. Ganz genau."War on the DFB", menade Dynamo Dresdens fans när de tågade genom Karlsruhe iklädda militär utrustning. Imponerande uppslutning, kan man ändå medge.Arminia Bielefelds tränare Carsten Rump (V I L K E T N A M N !) körde ett skapligt uppviglande tal inför Bielefelds überviktiga match i bottenstriden mot topplaget Braunschweig. De vann med 6-0.Skaplig repertoar av bra spelare som slåss om Europa.Detta är humor. Reaktioner från en Frankfurtare under matchen mot Mainz. 2-0 blev till 2-4. Det kallas jinx.Stefan Kiessling drog nytta av allt vårt snack om hans kokbok och gjorde tillbaka i truppen mål i derbyt mot Köln. Skaplig näsa för mål han har. Men laga mat, det kan han inte.Adjö Ingolstadt. Det var kul så länge det varade. Ni lär klara er ganska bra i 2. Bundesliga.I helgen spelare två legender sina sista matcher. Philipp Lahm och Xabi Alonso går i pension efter matchen mot Freiburg på lördag. Stämningen? Räkna med GÄNSEHAUT.Hamburg- Wolfsburg kommer spraka. Hamburg måste vinna och spelar på hemmaplan. Vinner man går Wolfsburg till kvcal och man klarar sig. Allt annat än vinst betyder playoff, troligtvis mot Braunschweig.12- Mesut Özil slog rekord i Premier League genom att skapa 12 chanser för medspelare under matchen mot Sunderland i helgen.8- Stefan Kiessling hade fler skott (8) på mål än hela Kölns lag (7) under derbyt mot Köln. Slutade 2-2.15- Bara Firmino och Ibisevic har gjort fler ligamål under en säsong än vad Kramaric gjort för Hoffenheim i år.Säsongen är (nästan) över och det kan bli rejält snurr kring tränare och sportchefer i toppklubbarna.Tränaren Jardim har på tre år ordnat en spikrak formkurva. Går det att förbättra? Perfekt läge att lämna? Ingen med insyn är säker, men anbud saknas inte.Emery sitter förstås löst, men mest intressant är det kring sporchefsposten (som inte riktigt finns/är uppdelad). Létang försvinner, Kluivert lär få gå. Andrea Berta (Atlético Madrid) eller Antero Henrique (tidigare Porto) är två heta sportchefskandidater.Tränare Favre byggde vidare på Puels jobb på ett fint sätt och tränar nästa år… Dortmund?Krisar på en fjärdeplats. Det är få förunnat. Måste se över den sportsliga ledningen. Houllier och Lacombe ut? Tränare Genesio följer med av bara farten? Många tränarnamn cirkulerar som möjliga ersättare.ochär i uppbyggnadsfas och har nog sina ledningar på plats. Ilämnar trotjänaren Galtier. Klubben vill ha Kombouaré – känns som hand i handske, om Guingamp går med på att släppa honom.104 mål hittills, +75 i målskillnad, elva raka segrar (kan bli fler) i Ligue 1. Det är svårt att hitta en värdigare ligamästare. Monaco har gjort allt rätt i år. 1-0-målet mot Saint-Etienne var inte Mbappés vackraste och kanske var han offside, men ändå.Klubben firade ordentligt under onsdagskvällen.Linjemannen viftar för frispark till Bordeaux. Huvuddomaren vinkar fördel och låter spelet fortgå. Bordeaux gör mål. Marseille-spelarna, de hade slutat spela när de såg linjemannens flagga.Det är svårt att kritisera utnämningarna till(även om undertecknad hade röstat på Bernardo Silva som årets spelare).Edinson Cavani (PSG)Danijel Subasic (Monaco)Kylian Mbappé (Monaco)Leonardo Jardim (Monaco)

Ils nous ont fait rêver toute la saison. Félicitations aux lauréats de @Ligue1 des #TropheesUNFP ?? pic.twitter.com/zmVAJwJMQK — UNFP (@UNFP) May 15, 2017

?? Concert privé de @50cent pour célébrer une saison historique dimanche sur la Place du Palais !!! ??????



INFOS ?? https://t.co/zr0uJEsoY0 pic.twitter.com/FEBPuM6De1 — AS MONACO ???? (@AS_Monaco) May 17, 2017

Här är truppen som ska möta svenska landslaget

Monaco bjuder in till titelfirande och har hittat 50 cent för att förgylla kvällen. Den såg man inte komma.Det blev en rejäl storm i annars lugna Bordeaux när klubben gick ut med att man inte förlänger med publikfavoriten Carrasso. Argast är man dock över tajmingen, någon dag efter sista hemmamatchen, vilket gör att han inte får tacka för sig efter åtta år.Två korsbandsskador på kort tid på den 35-årige målvakten lär ligga bakom beslutet, trots fina insatser under senvåren. Klubben värvar Les Bleus andremålvakt Benoit Costil (Rennes) gratis… så det var svårt att tacka nej rent sportsligt.Cedric Carrasso hyllade fansen och skällde på klubbledningen i ett långt avskedsbrev.Pling i rutan och hopp mellan alla matcher är en tradition, en vansinnigt underhållande sådan, i sista omgången. Den här gången följer vi mest den heta bottenstriden.- 40 år.har inte besegrat les Girondins i Bordeaux sedan 1977.har förlorat åtta av sina nio senaste hemmamatcher. Fritt fall.har vunnit en enda av sina 17 senaste bortamatchern.- 92 poäng efter 37 omgångar ärbästa facit någonsin.