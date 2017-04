VV: Uppflyttningsfest i Brighton

El Clásico, ungerska domare, fransk planstormning, Zlatans skada, Juventus delmål.

Absolute scenes in the Victory Bar #pompey pic.twitter.com/Z7XKpRf1Su — Portsmouth FC (@officialpompey) April 17, 2017

This is Roger Abbott, he has MND. He's followed and loved Plymouth Argyle his whole life. What a photo. ???? pic.twitter.com/YAidhJ2YrJ — The Away Fans Videos (@TheAwayFansVids) April 18, 2017

OFFICIAL: The Club is delighted to announce the appointment of Harry Redknapp as our new manager. #BCFC pic.twitter.com/kB1oirZz4s — Birmingham City FC (@BCFC) April 18, 2017

John Terry lascia il Chelsea dopo 22 anni, 713 presenze, 66gol e 14 fidanzate di compagni di squadra #BarcellonaJuve #terry #UltimOra #news — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) 18 april 2017

???? The new South Stand keeps going up! What a great Stadium we'll have ???? pic.twitter.com/aD6eeekHnx — Real Betis Balompié (@RealBetis_en) 18 april 2017

Manos fuera del área de Diego Alves. No pitó nada González González. pic.twitter.com/OsAMVJSZrW — Chema Salas (@ChemaSalas2) 16 april 2017

?? On a une grande nouvelle pour vous ??? #Ligue1Conforama pic.twitter.com/7Ba6K13yBm — Conforama (@Conforama) April 20, 2017

Les meilleurs buteurs français en phase éliminatoire de LdC.

Seuls 6 joueurs font mieux que Mbappé (18 ans...). pic.twitter.com/yKQDqBoZ8c — David Wall (@1DavidWall) April 19, 2017

Attaque du car à Dortmund, débordements avant Lyon-Besiktas, agressions à Bastia... Le foot a vécu une semaine épouvantable. pic.twitter.com/blf9NbpcBu — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 16, 2017

Kaotiskt för Lyon på Korsika

Efter attförlorade hemma motfick rubriksättare och tidningsmakare över hela England ståpäls. En förlust till och helt plötsligt har vi en jakt! Så i söndags så maldener Chelsea och plötsligt var ointagliga 10 poäng ner tillbara fyra. Och nu skrivs det överallt om jakten och spekuleras över hur ligan ska sluta. I det hela resonemanget utesluts helt tänket att Chelsea har en, möjligtvis två matcher där de kan tappa poäng. Tottenham å andra sidan har sex matcher kvar där alla är riktigt tuffa.Detta drama späs givetvis på av att lagen ställs mot varandra på lördagskvällen i en semifinal av FA-cupen. Heta Tottenham mot ett Chelsea som “darrar”. En dröm för varje tidning och sportsajt. Spelare och tränare har fått kommentera och reflektera inför semifinalen och den följande jakten på Premier League-titeln.har sagt att Tottenham är det bättre laget just nu.har hyllat sitt Tottenham och menat att laget är en produkt av en naturlig process och inte av att någon har pumpat in pengar - en inte allt för dold pik mot lördagens motståndare.Under veckan har det kommit rykten att Milanolagen är och rycker i några av Tottenhams försvarare. Ryktena lyftes fram av journalisten Fabrizio Romano, god vän med Antonio Conte för övrigt. Mauricio Pochettino var dock lugn över dessa rykten."I invite all the clubs that want players from Tottenham to come to the training ground and visit our chairman Daniel Levy."Chelsea har på lördag chansen att proppa till Tottenhams titeljakt och döda deras momentum inför ligaspurten. Tar de chansen?var på spelhumör motoch stänkte in den här rökaren.Portsmouthfansen firar avancemang efter fyra år i League TwoManchester United behövde förlängning för att avfärda Anderlecht igår kväll. Och det som gjorde saken än värre var att bådeochfick linka av planen med skador. Med slutspurten i ligan och Europa League som reservplan för Champions League-plats 2017/2018 så ser det helt plötsligt väldigt tufft ut för Manchester United.Efter två år iharlett laget upp till League One. Här kramas han om av fansen efter återkomsten till arenan efter bortasegern mot Notts County som säkrade avancemanget.Vi är i absoluta slutskedet av alla serier och efter förra omgången stod det klart att anrikagått upp till League One efter att ha inlett säsongen i kaos med brist på spelare. Ingen hade nog kunnat drömma om avancemang till League One. Men nu är de där. Denna bild värmde mitt hjärta. En man i rullstol lyfts upp i publikhavet.är tillbaka i den högsta serien igen efter 34 år utanför finrummet. Trots att det inte blev matematiskt klart förrän närtappade poäng sent på måndagskvällen så firades det vilt efter segern mot Wigan.Twitterkonto gjorde sig impopulärt i torsdags bland de egna fansen genom att skicka en hälsning till sin gamla målvakt, som sedan blev en hängiven Newcastlespelare. Se gärna kommentarerna till inlägget...He's back!Birmingham sparkadenär laget låg just bakom playoffplatserna. 22 omgångar senare sägerupp sig självmant och lämnar ett lag i kris bakom sig.Helgen bjuder på FA-cupsemifinaler. Eftersom jag redan lyft Londonderbyt så passar jag på att lyfta den här matchen. Det andra semifinalparet slåss om ligatiteln, det här kämpar om att säkra en Champions League-plats inför nästa säsong. Nu ställs de dessutom mot varandra i den anrika FA-cupen. Läge att markera inför slutsstriden av ligan.41 - Antalet procent somspelat av alla West Ham-matcher sen han köptes av Londonklubben.3 - Av fyra röda kort för räddningar på mållinjen med en hand harstått för tre av dem.5 - Antalet kort somfått för att käftat med domaren i ligan den här säsongen. Flesta av alla i ligan.1983 - Senastvar i högsta ligan.Milanoderbyt i alla ära men snacket och fokuset i Italien ligger nu påoch deras bortplockande av MSN.Hur långt kan det här laget gå?Efter att varit mjugga med att bjussa på Bianconeris matcher förra säsongen så har Sky öppnat upp för Mediaset att köra deras CL matcher på markkanalerna, vilket har gjort laget hela mångas Gli Azzurri. Italiens stolthet som fotbollsnation stavas just nu Juventus.Zapatas tåhäng i den 97´i Derby della Madonnina kommer han alltid att leva på....Wanda. Har det gått en enda match som Icardi gjort mål i som hon INTE har zoomats in?Inte nog med det. Följetongen med Icardi vs Lopez fortsätter..."Alla handlingar man gör får man stå till svars för, han betalar för det nu". Sa Lopez i en intervju med anledning av varför Icardi inte är med i den argenstinska landslagstruppen.Alltid mäktiga tifon i Milanoderbyna...VAR eller icke VAR....Lotito gör sitt bästa för att förbättra Lazios förutsättningar inför finalen i Coppa Italia.Efter att fått tvivelaktiga domslut emot sig i ligamatchen mot Genoa så kräver han att(Video assistant referee) ska användas på Olimpico. Han ser nog redan bilden framför sig att den gamla damen får ett tvivelaktig straff tilldömd men såna här tankar brukar alltid slå tillbaka..."När Chelsea och Inter var på Nou Camp i CL gick det på knäna för att klara sig vidare"Juventus bara manövrerade ut Barcelona. De skulle kunna spela nittio minuter till och Barca hade i alla fall inte gjort något mål""Det var inte direkt så de behövda sätta på sprinklersystemet för att få bort spelarna på planen i firandet. De tackade fansen och bytte om. Det här var bara ett delmål, Juventus och Allegri ska bara till finalen."efter matchen mellanochMaxi Lopez - igen!Dybala är ju verkligen i ropet efter matcherna mot Barcelona. Självklart dyker det upp en gammal film med honom som ung borta i Argentina. (Är det inte förvånande ändå att gamla filmer på spelare alltid är dålig kvalité?. De kvittar liksom om det är 1984 eller 2004...)Kan inte låta bli en Gene Gnocchi.Och även om det rör sig om en engelsk spelare så har vi vad herr Terry lämnat för avtryck i Italien...Svulstigt värre i Torinobaserad Tuttosport inför matchen mot Barcelona:- Snack om ordförandeskap i Serie:A eller någon annan hög post inom förbundet efter Milan.Nu poppar det upp i Spanien att Real Madrids president Perez har tankar på honom.Underbart att få se Sneijder, Cassano och Robinho i Real igen.?Med många halvjumma matcher ser jag faktiskt mest fram emot att se Juric Genoa överraska borta mot Juventus. Kommer bli kul att se det Barcelona inte klarade av - att göra mål på den gamla damen.Juveredaktionens " Svartvitt paragdimskifte ".— På sitt åttonde försök lyckades han.första derbymål var ett faktum.ochskiftar inte mycket men i helgen var det första gången att ställde upp med exakt samma starelva som omgången innan.har nu kommit ifatt och utjämnat Javier Zanettis antal i Serie:A matcher. Bara Gigi Buffon och Paolo Maldini ligger före.har nu gjort 35 tävlingsmål den här säsongen. Bara ett enda efter hans bästa säsong i Wolfsburg 2008-09.i Cagliari blev i helgen seriens äldsta spelare då han . som 41-åring - höll nollan hemma mot Chievo.Helgens El Clásico. Matchen som avgör ligan? Vinner Real Madrid hemma på Bernabeu är ligan över. Inte i praktiken men i teorin och det räcker oftast så.Osasunas målvakt Sirigu räddade inte bara en utan två straffar inom loppet av några minuter mot Atlético Madrid. Huvudstadslaget vann ändå matchen med 3-0. Men matchens snackis var ändå straffräddningarna.Isco Disco vänder och vrider och skapar sig lägen. Detta mål från helgens match mot Sporting Gijón är helt underbart.Barcelonas tifo mot Juventus kanske inte var spektakulärt men unikt i sitt slag. Barcelona bytte nu ut sitt vanliga “Mes que un club” till den engelska översättningen “More than a club” i fall någon icke spansktalande person skulle ha missat budskapet. Det hjälpte föga.Jag vet inte vilket av felaktiga avgörande domslut denna vecka som varit värst. Men en sak är säker, kameragranskning är på väg.Många domslut gick Real Madrid tillmötes i matchen mot Bayern. Många reaktioner runt det.“Det var det värsta ögonblicket i mitt liv” - Marc Bartra skriver från sjukhussängen. Här är en hel artikel om det han skrev. Tony Adams i Granada. Det är så fel på så många sätt.Neymar var helt förkrossad efter uttåget ur Champions League. Den forne lagkamraten och numera motståndaren som slog ut Barcelona, Dani Alves, var framme och tröstade honom.Dessa scener är så otroligt vackra när motspelare finns där för förlorarna istället för att fira med laget just i den stunden.Ett klipp från bygget av nya arenan.Domare dubbelGonzalez (Gonzalez Gonzalez) friade detta solklara röda kort i matchen mellan Valencia och Sevilla.Endast två spanska lag i semifinalen i Champions League.Real Madrid och sena mål. Ordspråket passar lika bra som vilket annat. Handen i handsken eller fisken i vattnet, det är precis likadant.Nu var det Ronaldo som slog till med ett hattrick mot Bayern München och slog ut tyskarna. Tre av Reals mål kom i förlängningen.Celta Vigo till historisk semifinal i Europa League. För åtta år sedan var de en match från att få spela i tredje divisionen, nu har det nått semi i Europa League för första gången någonsin.Real Madrid - Barcelona, Söndag klockan 20:45. Här avgörs ligan om Real Madrid vinner.- Ronaldo först med att nå 100 mål Champions League.- N’Zonzi slog 105 passningar för Sevilla mot Valencia.- Luis Enrique tappade poäng för första gången i en hemmamatch i Champions League-Det har varit en Kass(ai) vecka för FC Bayern München som både åkt ur Champions League på väldigt skandalösa grunder, samt tappat Manuel Neuer efter att han brutit fotleden (Men ändå spelat mot Real Madrid... VA I?)- Hoffenheim är mer eller mindre helt klara för Champions League, vilket är någonting utöver ens det ovanliga. Vad Nagelsmann gjort är en sällan skådad sensation.- Den üüüüüberjämna bottenstriden som inte slutar att upphetsa. Egentligen alla lag från 17:e till 9.e plats är involverade på ett eller annat sätt, åtminstone har alla dessa lag den matematiska risken att åka ner. Den vanliga poängskörden som brukar behövas för att stanna kvar (ca 34) har krossats på alla fronter av ganska många lag och läsa slås även av Ingolstadt som just nu ligger 17:e. Europas jämnaste liga, jotack!- Xabi Alonso och Philipp Lahm spelade sina sista matcher i Champions League i tisdags. Synd att det skulle sluta så illa.Manuel Neuer hade en bruten fotled, men lyckades ändå rädda Carvajals kanon som skulle borrats sig in i det högra hörnet. Sanslös räddning som visar varför han ses som en av världens absolut bästa.Det var ganska många vackra mål i helgen. När jag såg Marco Fabians mål för mitt Frankfurt mot Dortmund var jag säker på att det inte skulle överträffas. Men när Mark Uth slog till för Hoffenheim mot Gladbach krossades drömmen om en Frankfurt-spelare i veckans mål. Mark Uths kanon med vänstern var något alldeles speciellt.Före och efter matchen mot Eintracht Frankfurt hyllades Dortmunds Marc Bartra på ett vackert sätt. Efter matchen klev spelarna fram till Südtribune och höll upp hans tröja för fansen att beskåda. Vackert, även för mig som i jut den matchen var på den förlorande sidan.- Victor Kassais misstag när Vidal fick rött kort efter en klockren tackling.- Det ungerska domarteamets två raka uppenbara offside-missar på Ronaldos två mål på övertid.- Kassais beslut att inte visa ut Casemiro trots en rejäl mängd förseelser.Greuther Fürths Janos Radoki skrev på nytt kontrakt i veckan och som han gjort sig förtjänt av det. Han lyckades ta Fürth ffrån en diger nedflyttningsstrid till ett lag som skulle kunna slåss för uppflyttning nästa säsong. WOWZA!SnyftMarc Bartra fick tydligen sista minuten i omklädningsrummet innan matchen för att motivera spelarna. Gick väl sådär. Men ändå!Philipp Lahm. Xabi Alonso. Tack för fin fotboll och gott gentlemannaskap alla dessa år. Ciao.Superb drabbning som ofta involverar många mål och bra spel. Vinner Gladbach har man slagläge vad gäller Europa, vinner Dortmund kan man gå förbi Hoffenheim som möter Köln i en svår bortamatch på fredagen.- 28 mål gjorde Dortmund i Champions League. Deras bästa någonsin.- Marco Reus mål mot Monaco var hans 16:e i Champions League. Han överträffas bara av Thomas Müller på 39 och Mario Gomez på 26.-100. Matchen mot Monaco var Tuchels 100:e tävlingsmatch för Dortmund. Hur många fler blir det?- 100. Matchen mot Monaco var även Dortmunds 100:e match i Champions League någonsin.Det har varit en stökig vecka för fransk fotboll. Inte ens Monacos fantasiska insats i CL kan dölja allt strul.Efter stöket kring Lyon-Besiktas åkte de förstnämnda till Korsika för ligamatch. Där fick några spelare stryk av inrusande Bastia-supportrar redan under uppvärmningen. Efter första halvlekens slut brakade det loss igen och matchen bröts - förstås.Incidenterna startade på en läktarsektion som hade varit stängd i tre matcher efter tidigare oroligheter. Det här var knappast en perfekt nystart. Bastias hemmarena har stängts tills vidare och laget får spela nästa match på neutral plan, inför tomma läktare. Det lär knappast rädda Bastia kvar i Ligue 1, och lika bra är nog det.Monaco hade problem mot Dijon i ligan. Då bytte man in Falcao vars första frispark gav retur och kvittering till 1-1. Sen gjorde han så här.Franska ligaföreningen LFP (motsvarigheten till SEF) har sålt namnrättigheterna till vad som nu ska heta Ligue 1 Conforama...Conforama säljer billiga möbler och vitvaror.Samma vecka fyllde en av Marseilles största supporterföreningar, South Winners, 30 år. Jublileumstifot såg ut som en tanke,Kylian Mbappé är alltså 18 bast. Han har spelat fyra matcher i utslagningsomgångarna i Champions League. Han har där gjort fem mål... och är därmed uppe jämsides med Antoine Griezmann i den statistikenVar ska det sluta?x2Kanske var Monaco-Dortmund mer välspelad. Lyons besök hos Besiktas hade nog nästan allt.Tempo, tjusiga mål, ribb- och stolpträffar, snygga räddningar, dråpliga missar, förlängning, åtta straffar och ett till franskt semifinallag i Europaspelet: Olympique Lyonnais kan jubla igen efter en knepig vecka.Här lobbar Alexandre Lacazette in kvitteringen till 1-1.L'Equipes etta efter Bastia-Lyon. Ungefär "Gråtfärdiga"Frankrikes två semifinalister i Europa gör upp i en match som Monaco måste vinna för att hålla PSG på avstånd – och som Lyon nog bör vinna för att skapa luft ner till de jagande lagen.i L'Equipe innehöll nio olika nationaliteter.hade inte ett enda skott på mål mot Bordeauxunga stjärnskott i målet Alban Lafont har fått tre straffar emot sig. Flest för en målvakt i de fem största ligorna.- 53 månader tog det, sedan gjordemål på frispark igen. Back on track!