VV: Speedos, speedos, speedos!

Lacazettes 100 mål, Mourinhos tre fingrar, Bonuccis son, Real Madrids ligafirande, giganter i blåsväder och Ancelottis öldusch.

Speedos and speedos only and it's yours my friend https://t.co/asLsh7rXre — Peter Crouch (@petercrouch) May 18, 2017

@petercrouch What about speedos goggles flippers snorkl and you can have mine — Charlie Adam (@Charlie26Adam) May 18, 2017

Oh dear I have broke twitter ???? — Tyrone Sidley (@stokemadsidders) May 21, 2017

@PhilHayYEP Shocking news from GM. We were keen to do 3 years deal.We never receive any request from him and his agent. No regrets, we did our best #mot — Andrea Radrizzani (@andrearadri) May 25, 2017

2013: Mourinho (after Benitez won the Cup): "I don't want to win the UEFA Cup. It would be a big disappointment for me if I win it".

2017: pic.twitter.com/CaG80Agn1f — Artur Petrosyan (@arturpetrosyan) May 25, 2017

10 yrs later! Young boy with dreams ???? anything is possible if you believe ! @ManUtd pic.twitter.com/SI8N7haTN8 — santi gomes (@agomes_47) May 22, 2017

Delighted to be back in the @england squad after so long! can't wait to get the ?????? back on ???? https://t.co/SuurpT57ED — Jack Butland (@JackButland_One) May 25, 2017

Thanks for letting me know!! All the best ???? https://t.co/1NhM6aUvls — Alex Bruce (@AlexBruce84) May 24, 2017

Lördag 18.30: FA-cupfinal Arsenal-Chelsea

Måndag 16.00: Playoffinal Huddersfield - Reading

José Mourinho blev förste manager att vinna Champions League och Europa League (första gången Ueafa-cupen) två gånger.

Med 19 år och 205 dagar är Marcus Rashford den yngste engelsmannen på 37 år att starta en stor final i Europeisk fotboll.

Trots att Sam Allardyce coachat 15 säsonger och sex olika lag har han aldrig åkt ut ur Premier League.

För första gången sedan 1978/79 hamnar både Manchester United och Arsenal utanför topp fyra.

Cuadrado får inte spela.

Badmössa

Gör vad f-n ni vill, bara...

Even #Lazio fans appreciated #Totti.



“The enemies of a lifetime salute Francesto Totti.” Lazio ultras pic.twitter.com/WV8Mhl0sxB — mephobia (@mephobia8) 22 maj 2017

Lieto fine per Gabigol:" Ci siamo chiariti e la crisi è passata, io e la panchina siamo tornati insieme ". #laziointer #GabiGOL #UltimOra — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) 22 maj 2017

Oggi In edicola : ? #LE6END Juve, è storia! ? EuroMilan dopo 3 anni ? Vince l'Inter, ma non serve. E poi #Giro100, MotoGp, Tennis... pic.twitter.com/Mglu1F3NGo — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) 22 maj 2017

This is a goal where u can say, i did it al by myself, Messi golazo pic.twitter.com/abF1wA6idd — Lionel_1899 (@lionel_1899) 21 maj 2017

Zinedine Zidane now averages a trophy every 21 games as Real Madrid manager.



One more coming up? pic.twitter.com/kkuC19xN7u — GeniusFootball (@GeniusFootball) 24 maj 2017

Marca drawing: La Liga teams giving Real Madrid a standing ovation for winning the 2016/17 La Liga ?? pic.twitter.com/zlu8VXItG5 — SB (@Realmadridplace) 23 maj 2017

?? The bench wait for the final whistle to officially name Real Madrid 16/17 La Liga champions. #SR4 #HalaMadrid pic.twitter.com/6Ff6AYCirT — Team Ramos (@TheKingSR4_) 21 maj 2017

Messi is preparing for the Copa del Rey Final against Alaves tomorrow.



These are his Spanish Cup stats

?? https://t.co/rmAOJPV68a pic.twitter.com/TSFZKkELkh — MESSISTATS ???? (@MessiStats_) 26 maj 2017

Sammanfattning: Fem saker vi minns från säsongen

Carlo Ancelotti: "I have memorized which players did the beer shower to me. The next pre-season will be difficult for them" ?? pic.twitter.com/9uNhmjXgGJ — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) 20 maj 2017

Our German football expert Thomas Berthold reckons @eintracht_eng have a big chance against @BVB in the @DFB Cup final on Saturday. Agree? pic.twitter.com/0Ada9WRPMw — DW Sports (@dw_sports) 25 maj 2017

Lacazette ends the season with 36 goals in 45 games for Lyon. pic.twitter.com/jgprh7yQmJ — Sam (@samuelJayC) May 20, 2017

Four of the most ambitious men in football come together to form the Lille project: Marc Ingla, Marcelo Bielsa, Gérard Lopez & Luis Campos. pic.twitter.com/Pt8vIRxPqN — Get French Football (@GFFN) May 23, 2017

Kylian Mbappé: "This celebration came about because it is what my younger brother does when he scores on PlayStation against me." (BeIN) pic.twitter.com/ZXl3FAmVKc — Get French Football (@GFFN) May 23, 2017

