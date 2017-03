VV: Straff, straffare, straffast

Dino Zoff, Claudio Ranieri, spansk karneval, ett riktigt Robben-mål, franska sifferskyltar.

@Carra23 yea, joke man united players holding this beauty pic.twitter.com/XXiBrrdbCH — Danny Simpson (@dannysimpson) March 1, 2017

I definitely meant that???? — Mohamed Diame (@MohamedDiame17) February 28, 2017

Ever seen Gareth Bale lose his head before? You have now. pic.twitter.com/ZRHAnqlfRR — Sean (@SeanWaIker) 1 mars 2017

Hjertelig velkommen til Franco Vázquez' fotballskole. I dag skal vi lære hvordan vi IKKE skal agere når vi står i mur i et byderby. pic.twitter.com/wqSj5qDvy8 — Petter Veland (@ViasatVeland) 25 februari 2017

#Schäfer: Das Wort Abschied gefällt mir nicht, da es keinen gibt. Bildungsreise passt schon besser. #TampaBay4WOB — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 1 mars 2017

Hätten heute vielleicht besser gegen den Hamburger SV getestet! ???? — TSV Winsen (@TSVWinsen) 28 februari 2017

Ämnet på allas läppar är fortfarande det faktum attfick sparken och blev andra mästartränaren på rad som förlorar sitt jobb säsongen efter. Mycket av snacket har handlat om huruvida Ranieri tappat omklädningsrummet och flera spelare gått till ägarna och sagt att de ville ha bort tränaren, vilket ägarna själva fick gå ut och förneka dagarna efter.Ämnet blev ännu hetare efter att Leicester kört över Liverpool på måndagskvällen och alla undrat vart detta lag varit under säsongen. En rejäl Twitterfejd började med att Leicesters högerbackpikade ensom av någon anledning jonglerade med bollar iförd Evertonoutfit. Simpson, en Unitedprodukt, hade sedan väldigt kul mot Liverpoollegenden Carragher. Ni ser hela diskussionen här. Ett av de märkligaste mål jag någonsin sett leder till Newcastles blytunga vändning borta mot Brighton.Ingen har väl missat den här bilden? Crystal Palace-bussen vandaliserad, med beräknad restaureringskostnad på 400 000 kronor. Vilka gjorde det? De egna fansen som misstog bussen för bortalaget Middlesbroughs buss...satte 1-0 i cupfinalen mot Manchester United och satte sedan två mål till. Problemet är bara att domarna t yckte att det här var offside. Oacceptabel domarnivå.släpper en bok där han bland annat berättar hurskällde på honom och ifrågasatte tyskens attityd under deras tid tillsammans i Real Madrid."You think two beautiful passes are enough… You think you're so good that 50 per cent is enough. Oh, are you giving up now? You're such a coward. What do you want? To creep under the beautiful, warm shower? Shampoo your hair? To be alone? Or do you want to prove to your fellow players, the fans out there, and me, what you can do."Svårt att inte säga. Den avgörande nicken var ett av de enklare han gjort i sin karriär, men den första frisparken var oerhört vältajmad. Också kul att se hur glad han blev."This is a team effort. This is what I came for - to win and I am winning. The more I win the more satisfied I get."You appreciated it more the older you get. Wherever I have gone I have won. I think this is trophy number 32 for me. This is what I predicted. To many I could not do it. My friend, I keep doing it. I'm enjoying it in England."fick frågan om sin framtid under presskonferensen inför mötet med Liverpool.kommenterar sitt kvitteringsmål mot Brighton.tar över Leicester? Av sociala medier att döma är inte fansen överförtjusta.Liverpools otroligt mörka 2017 fortsatte med en dunderförlust borta mot Leicester. Nu väntar Arsenal. Förlust här och det är fyra poäng och en match mer spelad upp till Champions League-platsen. En riktig sexpoängsmatch!15 -har haft hjälp av ramarna hela femton gånger den här säsongen.180 - Endast 21 av 201 dagar harvarit på rätt sida om sträcket.9 -har nu hålllit nollan i nio raka matcher för första gången på 96 år.13 - För första gången på 13 matcher förlorarnärgör mål.Inter jagar Antonio med jättemånga miljoner.Tuttosport - Torinobaserade sporttidningen - drar på för full och säger att Conte vantrivs i England och att Inters kineser sagt ok till att försöka värva Chelseas succétränare (?).10 miljoner pund per år i fyra år sägs ha erbjudits förre Juventustränaren för att anlända i sommar. Det ryktas också om att han har accepterat det hela men det kanske man ska ta med en nypa salt.Diego Simeone är nog inte helt ute ur bilden ändå då han borde kosta betydligt mindre då han lämnar Atletico Madrid i sommar.Hur det komer se ut i sommar vet vi inte än men Stefano Pioli lär inte köra en säsong till - inte ens om en Champions League-plats uppnås.Nainggolans pärlor är underbara men jag väljer ändå frpn matchen Genoa vs Bologna.Vivianis frisparksmål stod sig som vinnare som matchens och som snyggaste - tills Ntcham kom in i stället för Hiljemark på tilläggstid och satte sen kvitteringen i den fjärde övertidsminuten. Mandorlini fick andas ut i sin första match. (1:10 in i klippet)Nord mot Syd rivaliteten är som tydligast när Atalanta och Hellas Verona möter Napoli.Mottagandet av fansen vid flygplatsen Oriol al Serio efter segern mot Napoli säger det mesta om hur stort det var för Atalanta.Det var också första gången på 20 år som de vunnit båda möterna samma säsong mot partenopei.Dai! Non ancora....Det här skulle vara #snackisen i egentligen. Zamparini, Berlusconi eller Conte i alla ära , närmast hjärtat hos italienarna är ändå la moviola - titt på händelser under matchen i allmänhet men domarens agerande i synnerhet.Men eftersom vi har #domslut-rubriken, så lastar vi av den här.Självklart är det händelsen från cupmatchen mellan Juventus och Napoli då Dybala faller ganska lätt och får straff vid 1-1 och det senare tillfället då, vid ställningen 2-1 till Juve, Albiol faller i hemmalagets straffområde - domaren fortsätter spelet rulla - Juve kontrar - Cuadrado drar Reina, som drar ner colombian men också touchar bollen. Straff! Napolispelarna är vansinniga.Här hinner till och med RAI få en känga av Napolis officiella twitterkonto under matchen och uppmanar alla supportar att dra ner ljudet på sändningen.Det slungas lite här ooch var på tidningar, twitter och TV och det enda säkra som kommer ut av det här är att returmatchen kommer bli hetare än någonsin nere i Neapel.Italienarna vet hur man bygger upp draman...och vi fortsätter:”Nu pratar jag som Napolisupporter. Som en av miljontals Napolissupporters som älskar den ljusblå tröjan har vi fått uppleva ständiga domarmisstag kryddat med skamliga ramsor från hemmapubliken riktat mot staden.”Uttdrag ut Neapels bormästare De Magistris strax efter att cupmatchen slutat.Berlusconi är kvar. Möte och kinesiskt övertagande uppskjutet. #KämpaMilan!Zamaprini säger tack och adjö. Lernebys krönika får stå för hyllningen Angående Zamparini....- världens äldsta världsmästare i fotboll. Han var 40 år när Italien tog guld i VM 1982 - fyllde i veckan 75 år. För egen del kan jag den här matchen utantil. Måste dock erkänna att jag som trettonåring inte direkt jublade över räddningen på Zicos nick (fyra minuter in i klippet).Klassisk italiensk hashtag som säger "Om ni ser matchen på Rai - gör det utan ljud" men vink om att kommentatorerna Gianni Cerqueti och Roberto Rambaudi var för partiska i matchen men kanske framförallt - hånen av publiken mot Napoli och Neapel.Nu fick också Juventus en böter på 20.000€ för territoriell rasism.Solen är het - Derby della Sole är ännu hetare.bränner av direkt påEtt Roma - som blev taktiskt och viljemässigt avklätt i cupderbyt i onsdags - som måste vinna för att hänga den gamla damen i kjolstyget mot ett lättirriterat och spänt Napoli som förlorat tre raka matcher. Visserligen mot bra motstånd men ovanan att inte hämta hem någon poäng kan ha satt sig hos partenopei.Poddtips förra veckan.har fick blodad tand och satt igång och köra egen podd. Fullt ös direkt med analyser om nutid och framtid , för det mesta, att få straff emot sig. Inte bara cupen förekom det utan bjöds på en hel del i helgens omgång också. Sex straffar utdömdes (mest den här säsongen) varav två missades.— Visst, den kickar in, men jag skulle nog säga "Ramla inte i Rom".Många tycker att Juventus många och billiga straffar (läs Nainggolan) Två stycken så här långt den här säsongen (bara en satt) måste vara något av ett bottenrekord. Det är annat om man möter något av romlagen. Tjugo straffar totalt har det skrapat ihop. 12 föroch åtta för. De toppar också antalet som det gjort mål på med 10 respektive 7.— Vi fortsätter med straffar.fick skäll när han tog en straff frånför några omgångar sen. Belotti har själv inget vidare facit på elva meter. Fyra straffa skjutna. Ett mål.har haft åtta straffar och bara satt fyra mål.har varit slarvigast i eget straffområde. Åtta stycken straffar har det dragit på sig varav sju har resulterat i mål. Kostsamt.skjuter mest så här långt under säsongen - 391 stycken har det avlossat.ligger tvåa med 367 stycken. Inte för inte de ligger i topp i gjorda mål.s två mål i Napoli sätter inte han bara på kartan. Hans fem mål sammanlagt den här säsongen gör att Gasperinis gäng har tolv mål gjorda av backlinjen den häs säsongen.är bara bäst i Italien med det utan i alla Europas top-5 ligor.Alexis Sanchez på väg tillbaka till La Liga. Rykten som går att han skulle lämna Arsenal för Spanien igen.Iborra byttes in i Sevilladerbyt och avgjorde matchen till Sevillas fördel med sitt 2-1. Snyggt? Spelar ingen roll. Känslor? Ja, så in i helvete, åt bägge håll.Runt om på läktarna i Spanien firade man i helgen karneval vilket syntes bland de många utklädda fansen.Real Betisfansens sång under derbyt mot Sevilla är bland det högsta som måste ha sjungits i Spanien.“Jag måste lära Messi lite mer” - RonaldinhoSampaoli - Rock star!Lionel Messi är den enda spelaren som gjort mål med högern, vänstern, huvudet, på en straff och en direkt frispark i La Liga på hela säsongen.Bale utvisad, då rasar hela Real Madrid.Barcelona körde över Sporting med 6-1. Samtliga mål gjordes av olika spelare. Fem olika för Barcelona (Suarez, Neymar, Messi, Rakitic, Alcacer) och ett självmål. För Neymars del var det hans första hemmamål sedan i maj mot Espanyol.Luis Enrique meddelar att han inte tränar Barcelona nästa säsong.No, he couldn't!Barcelona - Celta Vigo, lördag kl. 20:45.Luis Enrique har gjort 50 matcher på Camp Nou för Barcelona. 40 segrar, 5 oavgjorda och 5 förluster.Sergio Ramos har orsakat flest straffar av alla spelare i La Liga denna säsong.Bayern krossade Hamburg igen. En snackis? Hörde att himmelen var blå också. Den underligt uppskjutna matchen mellan Lotte och BVB, samt Wolfsburgs nya tränarbyte är vad som snackats mest om i veckan. Cupen är naturligtvis ett fokus nu mitt i veckan, men nu är den över. De väntade lagen gick vidare, inte mer med det.Nja, ta någon av Lukas Hradeckys räddningar i hemmamatchen mot Bielefeld. Ett hemskt försvar hos Eintracht tillät Klos och company i Bielefeld att springa och skjuta fritt. Turligt nog är finnen Hradecky gjord av stjärnstoff. Men veckans räddning går till yann Sommers rakt matchavgörande räddning efter Almog Cohens fantastiska trix+skott.Arjen Robbens mål, Bayerns åttonde och sista, mot HSV i helgen var läckert, ett riktigt Robben-mål. Han klev in från kanten och lurade upp Mavraj på läktaren innan han intimt smekte in bollen i bortre hörnet.Schalkefansen under gårdagens match mot Bayern München var beundransvärda. Bundesliga må vara känt för sina fans som sjunger, oavsett lagets form, men matchen mot Bayern såg synnerligen hemsk ut för Königsblau och efter att ha släppt in tre mål på 30 minuter hade nog ingen beskyllt dem för plast om de hade slutat sjunga och blivit irriterade istället. Ändock, de hördes genom tv:n och det är inte lätt som bortafans på Alllianz Arena, det ska gudarna veta.Vanligtvis brukar det finnas en del domslut att klaga på i Bundesliga, speciellt som partisk supporter av ett lag som snart slagit rekord i antal röda kort på en säsong. Likväl, det kan bara sägas "bra gjort" till domarna denna helgen."Ordet 'avsked' gillar jag inte, för det här är inget. Utbildningsresa passar mig bättre". Wolfsburgs trotjänare Marcel Schäfer lämnar Wolfsburg efter tio år och går till Tampa Bay Rowdies, varpå han i sin sista presskonferens blev någorlunda språkfilosofisk. Det är aldrig fel, skulle jag vilja påstå.Andries Jonker. Tar man in Fredrik Ljungberg som assisterande tränare så har man is i magen.Bunducksliga återvänder. En av de underligaste idéerna sedan ketchup uppenbarar sig för den kritiska massan ånyo och lär få lika mycket skit som vanligt. Värt att ta en titt dock!Hamburg-klubben ?TSV Winsen skämtar lite med sina grannar HSV efter förlusten mot Bayern. Winsen förlorade sin träningsmatch och hade hellre velat möta HSV.





Andries Jonker till Wolfsburg. Hoppas han klarar av den intressant jobbiga uppgiften att ens hpålla kvar klubben i Bundesliga.



Valerien Ismael. Tack, men nej tack.



Helgens matcher bjuder inte på några jättedueller. Men matchen mellan Dortmund och Leverkusen kommer nog att spraka. Den spelas 15.30 på Signal Iduna Park i Dortmund och kan ses på Eurosport 2. Även Frankfurt- Freiburg på söndagen klockan 15.30 på Commerzbank Arena bör rekommenderas. Ett egentligen hemmastarkt Frankfurt mot ett bortasvagt Freiburg, men där bortalaget är i bätrre form.





Fussball ist eine Lotterie



- Marcel Schäfer har spelat 312 matcher för VFL Wolfsburg, detta på tio säsonger.

- Gladbach har nu vunnit sex raka bortamatcher. Senast det hände var året 1970.

- Lars Stindl har gjort åtta mål 2017, lika många som han gjorde under hela 2016

- Axel Falk







Marseilles totalkrasch hemma mot PSG har naturligtvis fyllt alla spalter. Hårdast åtgången blev OM:s kapten Patrice Evra som fick kliva av i halvtid efter mardrömshalvlek med Lucas i andra ringhörnan.

”Jag är ledsen för supportrarna. De gav allt och vi kunde inte följa dem. Vi visade ingen respekt för Olympique de Marseille. PSG var långt bättre och de behövde inte ens ta i.”, sa Evra efter matchen.

OM Champions Project fick sig en rejäl törn men ledningen lovar stora värvningar till sommaren. Nästa år då…





Med Plea skadad, Balotelli avstängd och Donis helt ur slag kastade Nice en anfallaren Le Bihan vid underläge 0-1 i helgen. Han hade inte spelat fotboll på 18 månader och gjorde direkt de två mål som håller Nice kvar i titelstriden. Först kvitteringen, sedan…



Mickael Le Bihan 2nd Goal HD - Nice 2-1... by HoFoot





PSG-fansen tar emot på flygplatsen Bourget efter Le Classique.



Säsongens fånigaste utvisning. Cahuzac drog på sig sitt fjärde röda kort när han hamnade i slagsmål med siffertavlan precis efter det att han blivit utbytt. Bastia föll och har nu sparkat tränaren Cicciolini för att ta in Rui Almeida. Portugisen får det tuffa uppdraget att försöka hålla klubben kvar i Ligue 1.

Det är höga berg och djupa dalar som gäller för Lyon den här säsongen. I bakgrunden händer det dock en hel del som ger hopp om ny framgångsrik era. Nu har Aulas & co fått alla 100 miljoner euro som utlovades från de kinesiska investerarna. Dags att börja handla?Det är inte bara CL-klass på gräsmattorna när Paris spelar. I veckan mot Niort i franska cupen var Lucas rätt säker på mål när...

bel arret de la boue pic.twitter.com/pEDS3kbCOS — Philippe (@philousports) March 1, 2017

Sérgio Conceição stannar i Nantes. Tränaren startade ett twitterkonto för att stoppa Leicester-ryktena.