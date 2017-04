VV: Foppa och Monchis favoritelva

Pressad Moyes, Higuains återkomst, Barcelonas form, domarkrock och luftpistol i Toulouse.

This is disgraceful. David Moyes cannot get away with these sexist threats - the @FA must take action immediately. pic.twitter.com/kcMSQFmI7g — Dr Rosena Allin-Khan (@DrRosena) April 3, 2017

Moyes incident highlights a tendency for some managers to treat interviewers with utter disdain. Pressured job. Well rewarded. Inexcusable. — Gary Lineker (@GaryLineker) April 3, 2017

Grande festa di compleanno per Maxi Lopez. Per spegnere le 33 candeline della torta le ha mangiate #EpicBrozo #UltimOra #InterSamp #news — Gene Gnocchi (@GnocchiGene) 4 april 2017

Tragiskt som händer i 2a B-klubben Eldense. Fem anhållna för spelskandal och klubb under utredning. Mer (spanska):https://t.co/Gl0O4QUHJu — Per Zander (@PerZander) 4 april 2017

"Iss einen halben Burger weniger!" - Julian Nagelsmanns Rat an Niklas Süle, um künftig Stammspieler beim FC Bayern zu werden.#ssnhd pic.twitter.com/GBNai8NFOz — Sky Sport News HD (@SkySportNewsHD) 3 april 2017

La Semaine: Omgång 31 – Jomasponsrade Toulouse tvingades till Nike