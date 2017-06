VV: Säsongens viktigaste vinnare

Geoff Hurst award - säsongens viktigaste spelare:

Kämpade en hel del med den här kategorin, ska sägas. I Chelsea kan man ju lyfta så många. Visst kan man lyfta en som Fernando Llorente som bar Swansea till säkerhet. Men den spelare som poppar upp i huvudet är Paul Pogba. Han kostade 900-ish miljoner och levde väl upp till en tiondel av den absurda transfersumman (Dele Alli, 50 miljoner!). Men målet i Europa League-finalen, det som kommer ge United så mycket pengar, är det han som gör via en försvarares ben. Det målet löser upp matchen och ger dem titeln. Sjukt viktigt.



2016: Riyad Mahrez

2015: Harry Kane

2014: Aaron Ramsey

2013: Robin van Persie

2012: Sergio Agüero



Three Lions award - säsongens viktigaste lag:

Svårt att inte nämna Huddersfield Town. 19:e lag förra säsongen. Tippade att slåss i botten även denna. En budget som knappt täcker Zlatans lön (12m pund). Ändå så är de klara för Premier League nästa säsong. Det är fantastiskt charmigt.

2016: Leicester City

2015: Bournemouth

2014: Liverpool

2013: Queens Park Rangers

2012: Norwich



Brian Clogh award - säsongens viktigaste tränare:

Antonio Conte och det behöver ju inte ens förklaras egentligen. Premier League-redaktionerna tippade Chelsea som trea. I införsnacket var redaktionen glad ifall de ens nådde Champions League. Men Chelsea malde på från oktober och framåt och det räckte hela vägen.



2016: Claudio Ranieri

2015: Nigel Pearson

2014: Tony Pulis

2013: Sir Alex Ferguson

2012: Alan Pardew



Michael Owen award - säsongens viktigaste tonåring:

Evertons Tom Davies fick chansen och TOG den verkligen, blott 18 år gammal. Många imponerande insatser.



2016: Dele Alli

2015: Ruben Loftus-Cheek

2014: Luke Shaw

2013: Romelo Lukaku

2012: Alex Oxlade-Chamberlain



Eric Cantona award - säsongens viktigaste köp:

Det får väl bli N'Golo Kanté igen här då, även om spelare som Victor Wanyama, Zlatan Ibrahimovic och Joel Matip borde också hyllas (även om de två senare inte var köp rent tekniskt. Ingen slump att Chelsea höjde sig så mycket igen efter att de köpte den ettrige lille fransmannen.



2016: N'Golo Kanté

2015: Diego Costa & Esteban Cambiasso

2014: Wilfried Bony & Dejan Lovren

2013: Robin van Persie

2012: Yakubu Ayegbeni



Ole Gunnar Solskjaer award - säsongens viktigaste mål:

Spontant tänker jag på det här målet av Pedro. Tottenham hade ledningen på Stamford Bridge, men Pedros fantastiska mål ändrade tonen på matchen. Tottenhamfansen grämer sig såklart. 3+ för Tottenham 3- för Chelsea gör en stor skillnad i tabellen. Men det är sådana matcher som Tottenham inte lärt sig vinna ännu.



2016: Robert Huth

2015: John Terry

2014: Aaron Ramsey

2013: Laurent Koscielny

2012: Sergio Agüero



Crazy Gang award - säsongens viktigaste prestation:

Eftersom jag reda nämnt Huddersfield så nämner jag Chelsea här. När man byter tränare två gånger under en säsong så brukar ingenting gott komma utav det. Men Swansea insåg det massiva misstaget med Bob Bradley, korrigerade det och tog in förnuftige Paul Clement som redde ut allting. Fint! Svanarna hör hemma i Premier League, tycker jag.



2016: Eddie Howe

2015: Ronald Koeman utvecklar Southampton

2014: Sunderland räddar sig kvar i PL

2013: Wigans seger i FA-cupen

2012: Wigans säsongsavslutning



Busby Babes award - säsongens viktigaste tragedi:

Cancersjuke Bradley Lowery har synts mycket i media den här säsongen. Han bor i Sunderland och är bästis med Jermain Defoe som tagit pojken till sitt hjärta. Lowery har fått leda ut Three Lions på Wembley. Och Everton, vilket jag tyckte var så stort och visade vilket hjärta det finns där, har öppnat sitt hjärta och donerat över två miljoner för att hjälpa den stackars pojken. Tyvärr verkar det som att cancerdjävulen ska vinna tillslut och ta pojkens liv. Fyfan.



2016: Upprättelse för Hillsborough

2015: 30 år sedan branden i Bradford.

2014: 29 år sedan Heysel

2013: Hillsboroughoffren får rättvisa

2012: Roger Johnsons förfall



Abel Xavier award - säsongens viktigaste frisyr:

Momo Sakho... jag vet inte om du klipper dig på gatan hos någon blind knarkare... eller vad är grejen?



2016: Raheem Sterling

2015: Bacary Sagna

2014: Nicklas Bendtner

2013: Tom Huddlestone

2012: Raul Meireles





Kentucky Fried Chicken award - säsongens viktigaste klubbägare:

"Viktig". Ser att jag tagit med Vincent Tan här tidigare och då undrar jag fan hur jag tänkte med "viktig". Det finns ju så otroligt många dårar som leder klubbar som Leyton Orient, Blackpool, Blackburn och Coventry i förfall. Men ska jag ta något positivt så väljer jag ändå Tottenhams Daniel Levy. Han må vara lite väl snål, vilket kostar Tottenham titlar. Men nu bygger de ny arena som står klar nästa sommar och Tottenhamsupportern (sedan barnsben) ska nu leda Tottenham in i en ny era. De får en ny, supermodern arena som kommer att ta 25 000 fler människor per match. Det kommer ge en helt ny dimension till klubben.



2016: Vichai Srivaddhanaprabha

2015: Mike Ashley

2014: Vincent Tan

2013: Vincent Tan

2012: Mike Ashley



Robbie Fowler award - säsongens viktigaste målgest:

Det är väl bara att välja någon av Antonio Contes 100 målfiranden... passion förkroppsligad.



2016: Bafetimbi Gomis

2015: Wayne Rooney

2014: Samuel Eto'o

2013: Luis Suarez

2012: Rafael van der Vaart



- Henrik Örtenvik







Premio Paolo Maldini - säsongens viktigaste spelare:

Roma fixade, ännu en gång, andraplatsen i Serie:A. Mycket det tack vare en central spelare - Edin Dzeko.

Han har nu gjort mest mål för Roma under en enda säsong tillsammans med Rodolfo Volk säsongen 1930-31.

Bosnien gjorde alltså lika många mål som Empoli...



2016: Gianluigi Buffon

2015: Carlos Tevez

2014: Arturo Vidal

2013: Antonio Di Natale

2012: Zlatan Ibrahimovic



Premio Chievo Verona - säsongens viktigaste lag:

Atalanta flyger självklart här. Ungdomlig entusiasm (Conti, Caldara, Spinazzola, Kessie, Petagna etc etc...) med rutin (Papu Gomez, Berisha, Masiello) och en formidabel nyckelöppnare i Gian Piero Gasperini gjorde att de kunde ta Europlats - med facit i hand - helt ohotat från deras randiga kusiner i Milano.



2016: Sassuolo

2015: Lazio

2014: Roma

2013: Cagliari

2012: Udinese



Premio Arrigo Sacchi - säsongens viktigaste tränare:

Gian Piero Gasperini tar all plats här just nu men det skulle vara odiskutabelt om Max Allegri tog CL på lördagen.

Från ett notoriskt defensivt, pragmatiskt i de nedre regionerna lag så förvandlades La Dea till ett sprudlande, offensivt och pragmatiskt lag med Gasperinis 3-4-3 stomme. Fjärdeplatsen var såå välförtjänt.



2016: Maurizio Sarri

2015: Max Allegri

2014: Rudi Garcia

2013: Vincenzo Montella

2012: Antonio Conte



Premio Antonio Cassano - säsongens viktigaste tonåring:

Ja, det var en fin säsong för i pulcini och Atalanta och Milan låg båda i poole position och det är där vi hittar vinnaren.

Mattia Caldara gjorde en fantastisk säsong med sitt Atalanta och blev även klart för Juventus i januarifönstret men jag tycker ändå att Gianluigi Donnarumma får det igen. I antalet räddningar kom han trea i ligan vilket betyder att han hade lag som Empoli och Crotone före sig och Cagliari, Pescara och Chievo snäppet efter. Han spelade i det hänseendet för ett bottenlag men tog dem till en Europa-plats.



2016: Gianluigi Donnarumma

2015: José Mauri

2014: Domenico Berardi

2013: Mauro Icardi

2012: Marco Verratti



Premio Christian Vieri - säsongens viktigaste köp

Rent spontant så blir det Gonzalo Higuain från Napoli till Juventus. Priset, jobbet han gjorde och, inte minst, ringarna på vattnet så det gav.

Många avgörande mål i ligan men tänk att vi med största säkerhet inte hade sett tridenten Insigne-Mertens-Callejon ösa in med 60 mål den här säsongen.



2016: Paulo Dybala

2015: Diego Perotti

2014: Mehdi Benatia

2013: Samir Handanovic

2012: Antonio Nocerino



Premio Roberto Baggio - säsongens viktigaste mål:

Visserligen vann de i omgången innan borta mot absoluta den då absoluta jumbon Crotone md 3-1 men Petagnas segermål mot Napoli i den nionde omgången betydde att Gasperinis snara om halsen var helt borta. Han var ju i stort sett utdömd och alla väntade på ersättare efter förlusten mot Palermo hemma och 95% förståsigpåare ansåg att det var lönlöst att köra Gasperini-style i Bergamo.

Tjugonio omgångar senare vet vi ju resultatet.



2016: Gonzalo Higuain

2015: Jeremy Menez

2014: Alessandro Lucarelli

2013: Mario Balotelli

2012: Stefano Mauri



Premio Osvaldo Bagnoli - säsongens viktigaste prestation:

Visst, Juventus är i Champions League-final men även om prestationen för två år sedan var stor, betydelsefull så den inte lika mycket det i den här säsongen - än!

Vinner de är de en helt annan dignitet men i skrivande stund så är Crotone ensamma på den platsen.

Nio omgångar kvar och 8 poäng efter Empoli på säker mark. Empoli vaknar till liv och tar starka 10 poäng på de resterna matcherna men Crotone öser på med än mer och tar hela 20 poäng av 27 möjliga (bara förlust borta i Juventus guldmatch). Tredje bäst i ligan med bara Roma och Napoli före sig.



2016: Juventus upphämtning

2015: Juventus tar sig till CL-final

2014: Fiorentinas vändning mot Juventus

2013: Josip Ilicic solomål

2012: Samir Handanovic straffräddningar



Premio Superga - säsongens viktigaste tragedi:

Francesco Totti såklart.

Men frågan är vilket som var tragedin. Spallettis ovilja att låta honom spela, det långsamma farvälet på Olimpico eller att han inte tackade för sig redan förra säsongen?

För min del är det Olimpico som kommer att leva kvar som allra starkast.



2016: Tomma kurvor på Olympiastadion

2015: Parmas konkurs

2014: Dödsskjutningen innan cupfinalen

2013: Javier Zanettis skada

2012: Permario Morosinis dödsfall



Premio Rodrigo Palacio - säsongens viktigaste frisyr:

Dåligt med frisyrer i år (Hamsik och Nainggolan räkans inte längre) men vi kanske kan peta in en svensk här.

Ingen vidare säsongen för den Oscar Hiljemark men de italienska tidningarna var mer fascinerade över att han klippt sig efter att han lämnat Palermo än för hans spel. Den blonda kalufsen lyste upp mer på Sicilien än hans spel den här säsongen.



2016: Paul Pogba

2015: Gabriel Paletta

2014: Paul Pogba

2013: Hernanes

2012: Rodrigo Palacio



Premio Silvio Berlusconi - säsongens viktigaste klubbägare:

Vi får gå in på Juventusspåret här. Visst, Juventus ägs av många olika och Exor är den största ägaren så vi kör med Andrea Agnelli.

Utan dem och deras målmedvetenhet hade inte den gamla damen suttit här med sin sjätte raka Serie:A titel, sin tredje raka Coppa Italia och sin andra Champions League-final på tre år.

Bara att salutera.



2016: Silvio Berlusconi

2015: Massimo Ferrero

2014: James Pallotta

2013: Aurelio De Laurentiis

2012: Massimo Cellino



Premio Vincenzo Montella - säsongens viktigaste målgest:

Om vi i öppnar boken för prenumerationsgesterna så står självklart Andrea Belottis tuppgest sigstarkast. Men ser man det situationsmässigt är det en viss herre i Juventus som poppar upp.

Napoli tar emot Juventus på San Siro inför returen av Coppa Italias semifinal och Gonzalo Higuain gör första målet.

Inget firande medd lagkamraterna men tillbaka till mittlinjen pekar han på president De Laurentis och säger ”É colpa tua”.

Ampdorias Muriels gest mot sitt gamla lag Udinese som renderade rött kort var annars också en stark kandidat.



2016: Luca Toni

2015: Francesco Totti

2014: Carlos Tevez & Paul Pogba

2013: Mirko Vucinic

2012: Arturo Vidal & Leonardo Bonucci



- Johan Stistrup







Premio Alfredo Di Stefano - säsongens viktigaste spelare:

Det är svårt att inte ta med Lionel Messi här. Hans 53 mål på 50 matcher i ligan, cupen och Champions League talar för sig själv. Trots det blev det blev det “bara” en titel, cupguldet.



2016: Luis Suárez

2015: Leo Messi

2014: Cristiano Ronaldo

2013: Willy Caballero

2012: Leo Messi



Premio Deportivo Alavés - säsongens viktigaste lag:

Real Madrid med sin titel. Deras rekord på över 40 matcher utan förlust är sådan kvalitet och även om det blev spännande mot slutet så hade Real titeln i sina händer egentligen från start till mål. Imponerande.



2016: Villarreal

2015: Sevilla

2014: Atlético de Madrid

2013: Malaga & Real Sociedad

2012: Levante



Premio Pep Guardiola - säsongens viktigaste tränare:

Zinedine Zidane. Hans magiska säsong är svårslaget. Ligaguldet till Real Madrid, det första sedan 2012 och har fortfarande chans på dubbeln. Han är värd titeln.



2016: Eduardo Berizzo

2015: Unai Emery

2014: Diego Simeone

2013: Manuel Pellegrini

2012: Juan Ignacio Martínez



Premio El Niño - säsongens viktigaste tonåring:

Theo Hernández, 19 åringen i Alaves. Trots sin ringa ålder har vänsterbacken redan tagit en startplats. 32 matcher blev det i ligan för Hernández och ett mål men viktigast av allt, redan etablerat sig i La Liga. Alaves slutade ändå nia i tabellen.



2016: Alen Halilovic

2015: Martin Ödegaard

2014: Aymeric Laporte

2013: Rafael Varane

2012: Isco



Premio Shejk al-thani - säsongens viktigaste köp

Stevan Jovetic, kom in på lån under vinterfönstret till Sevilla. Och på vilket sätt han gjorde det. Mål i debuten mot Real Madrid i den 92:a minuten vilket innebar seger och bröt marängernas långa svit utan förlust.



2016: John Guidetti

2015: Grzegorz Krychowiak

2014: Carlos Bacca

2013: Deportivos seger mot Levante

2012: Radamel Falcao



Premio Van Gol - säsongens viktigaste mål:

Sergio Roberto när han på övertid slår in 6-1 målet i Champions Leaguekvartsfinalen mot PSG på Camp Nou. Barcelona stod för tidernas största vändning efter att ha förlorat borta med 4-0. Denna match kommer för alltid att finnas med i historieböckerna. Euforisk afton.



2016: Samuel García Sánchez

2015: Paco Alcacer

2014: Gareth Bale

2013: Miranda

2012: Julio Baptista



Premio Real Zaragoza - säsongens viktigaste prestation:

Celta Vigos insats i Europa. En oerhört stark prestation att ta sig till semifinal i Sevilla League, öh, jag menar Europa League där de var nära att slå ut Manchester United som sedan vann turneringen. Med hela staden i ryggen kommer denna säsong alltid vara speciell för Celtasupportrarna.



2016: Spanska dominansen i Europa

2015: Villarreals sjätteplats trots skadeproblem

2014: Atléticos ligaguld

2013: Malagas framfart i Champions League

2012: Real Zaragoza lyckas säkra nytt kontrakt



Premio Deportivo - säsongens viktigaste tragedi:

Världens bästa sportchef, Monchi lämnar Spanien och Sevilla. Hans värvningar är ökända och har räddat Sevilla i så många år. Trots spelarförluster har han alltid kunnat hitta fullgoda ersättare. Jag är rädd för att det kan få hela laget på fall och ta tid innan Sevilla är tillbaka i toppen igen.



2016: Domarnivån

2015: Deportivo-supportern som blev dödad

2014: La Liga blir utan svenskar

2013: Sergio Canales tredje allvarliga skada

2012: Villarreal åker ur



Premio Ivan Campo - säsongens viktigaste frisyr:

Keylor Navas rakade av sig håret direkt efter ligasegermatchen mot Málaga. Han sa att det var för att visa stöd till alla barn som genomgår tuffa cancerbehandlingar.



2016: Andrés Iniesta

2015: Neymar

2014: Carles Puyol

2013: Sergio Ramos

2012: Vicente del Bosque



Premio Jesús Gil y Gil - säsongens viktigaste klubbägare:

Layhoon Chan, Valencias första kvinnliga president. Rätta mig om jag har fel men visst är hon även ligans första kvinnliga president också? I alla fall stormade det ordentligt runt Valencia i somras vilket till slut ordnade upp sig. Om man nu kan kalla en 12:e plats för uppordnat av en före detta storklubb.



2016: Raúl Martín Presa

2015: Florentino Perez

2014: José Maria del Nido

2013: Abdullah Al-Thani

2012: José Maria del Nido



Premio Hugo Sánchez - säsongens viktigaste målgest:

Lionel Messi när han hänger tvätt efter att ha gjort segermålet i El Clásico i den 92:a minuten. 3-2 blev det på Santiago Bernabeu och Messi tor av sig sin tröja och höll upp den mot bortasupportrarna.







2016: Jan Oblak

2015: Carlo Ancelotti

2014: Cristiano Ronaldo

2013: José Mourinho

2012: Salomón Rondón



- Jens Kassnert







Kaiser Franz preis - säsongens viktigaste spelare:

Emil Forsberg



Eftersom detta pris mer går efter hur viktig en viss spelares insats har varit för vederbörandes lag finns det egentligen bara en spelare som kan vinna och det är naturligtvis svensken Emil Forsberg. Kan bara beskrivas som en superspelare, en framspelare av rang och även en duktig målskytt som har visat upp sig på styva linan och klarat av det med mer än enkel bravur. Killen klarade alltså av att slå KdBs rekord i sin första säsong i den mycket hårda Bundesliga under en annars ganska målfattig säsong.



2016: Robert Lewandowski

2015: Kevin de Bruyne

2014: Arjen Robben

2013: Franck Ribery

2012: Simon Jentzsch



Eintracht Braunschweig preis - säsongens viktigaste lag:

RB Leipzig



Stora delar av mig önskade länge att Eintracht Frankfurt skulle få detta pris efter attt ha klarat av Europa och att vinna cupen, men det gick i stöpet. Kanske bra det, för Leipzig har ganska odiskutabelt varit ligans viktigaste lag. Många kritiker skulle anse att de blott är en orm i gräset, men jag vill anse att RB har föränndrat Bundesliga för all framtid. Och vilken säsong de gjorde också. Är de en fantastisk nyhet eller blott ett fenomen även självaste John Wilkes Booth skulle ha njutit av i helvetet?



2016: Hertha BSC

2015: Bayern München

2014: Augsburg

2013: Bayern München

2012: Borussia Dortmund



Ottmar Hitzfeld preis - säsongens viktigaste tränare:

Julian Nagelsmann



En säsong fylld med succér på tränarbänkar och 29-årige Julian Nagelsmann går in och dominerar. "Julle", som han helt inofficiellt kallas i väldigt inofficiella forum, har visat upp en helt ny sida av Hoffenheim. Hans Hoffe har spelat offensiv och frejdig fotboll och har visat upp en taktisk förståelse som André Schubert ännu försöker klura ut varje kväll innan det är dags att sussa. Älgen Hoffi njuter för fullt och brölar, som älgar gör, av välvilja.



2016: Martin Schmidt

2015: Markus Weinzierl

2014: Thomas Tuchel

2013: Christian Streich

2012: Lucien Favre



Mario Götze preis - säsongens viktigaste tonåring:

Kai Havertz



Förmågan att bolla skola och sport är svårlärd. Men Kais Havertz har visat hur man lyckas med skolan samtidigt som man kan kliva ut som självklar startare i ett talangspäckat Leverkusen och smälla dit två baljor borta mot Berlin. Havertz har dykt upp lite i skymundan, men var alltid en supertalang i ungdomslagen. Men med tanke på antalet dukitga tonåringar i Leverkusen är det svårt att sticka ut. Man behöver klara av några matteprov för att sticka ut. Se där, även det har han gjort, grabben.



2016: Leroy Sané

2015: Pierre-Emile Höjbjerg

2014: Max Meyer

2013: Julian Draxler

2012: Bernd Leno



Lothar Matthäus preis - säsongens viktigaste köp

Max Kruse



Personligen har jag aldrig varit ett jättefan av Timo Werner, ty jag anser hans storhet vara en produkt av andra spelares briljans. Max Kruse, som gick till Bremen från Wolfsburg för en billigare peng, visar gång på gång upp varför så många klubbar njutit av hans närvaro. Hans form under våren fick Bremen att vända och kan ha betytt att de överlevde ännu ett år. Live to fight another day, Bremens motto vad det ser ut som, är vad Kruse har räddat. Plus, 4 mål mot Ingolstadt? Kom igen, vad hände där?



2016: Jonathan Tah

2015: Yann Sommer

2014: Raffael

2013: Daniel Carvajal

2012: Ilkay Gündogan



Gerd Müller preis - säsongens viktigaste mål:

Matthias Ostrzolek



Det var väl inte vidare snyggt, men satan så viktigt. Hans mål borta mot Darmstadt vände saker och ting för HSV. Från att vara toksist i december till att vara ett av ligans starkaste lysande stjärnor under våren och att man till slut klarade sig. Igen.



2016: Douglas Costa

2015: Lucas Piazon

2014: Thiago

2013: André Schürrle

2012: Juan Arango



Lars Ricken preis - säsongens viktigaste prestation:

Miraklet i Baden- Freiburgs succé



SC Freiburgs säsong är kanske den minst omtalade och mest sensationella av alla denna säsong. De gick upp, värvade mcyekt smart, liksom alltid, och bara lät STreich ta upp dem till Europa League-kval. Skippa snacket om Leipzig, Hoffenheim, Köln- SC Freiburgs säsong är en prestation minst sagt värdig Lars Ricken preis.



2016: Robert Lewandowskis fem mål

2015: Borussia Dortmunds återhämtning

2014: Mainz når Europa

2013: Bayern Münchens alla rekord

2012: Uträknade Freiburg och Augsburg klarar nytt kontrakt



Robert Enke preis - säsongens viktigaste tragedi:

Våldet mot civila RB-fans



Ja, det var synd om Marc Bartra. Ja, det var synd om Borussia Dortmund som efter terrorattacken garanterat kommer drömma kollektiva mardrömmar kontinuerligt de närmaste åren. Men bara en människa skadade sig fysiskt, han bröt handleden. Det kunde ha gått mycket värre. Våldet från Borussia Dortmunds värsta ultras mot civila (alltså inga ultras) RB Leipzig-fans är bland det äckligaste jag sett på länge i tysk fotboll. Det må hända utomlands kontinuerligt, det må hända att ultrasgrupper stött ihop i ett föga imponerande slagsmål, jag har till och med råkat hamna mellan två ultrasgrupper en gång i Hamburg. Men att en ultrasgrupp kastar sten och använder annat våld och diverse tillhyggen mot RB Leipzigs tillresta civila fans är absurt och en tragedi för hela den tyska fotbollen.



2016: Terrordåden i Paris

2015: Junior Malanda omkommer i bilolycka

2014: Hamburgs säsong

2013: Boris Vukcevic bilolycka

2012: Domare Babak Rafatis självmordsförsök



Lockenkopf preis - säsongens viktigaste frisyr:

Michael Hector



Jag är av den ovanliga läran att jag anser lustiga frisyrer och spelares kvalitet höra ihop. Speciellt vad gäller mittbackar. Vi har sett uppseendeväckande frisyrer hos bland annat Jannik Vestergaard, David Luiz och nu även Michael Hector. Alla dessa tre har en annan sak gemensamt.- de är inget vidare på att försvara. Basically- är man en mittback med skum frisyr finns vissa garantier för att man är bättre på att anfalla än på att försvara.



2016: Marco Sailer

2015: Tin Jedvaj

2014: Pierre-Emerick Auabemeyang

2013: Jan Schlaudraff & Dante

2012: Jan Schlaudraff



Dietmar Hopp preis - säsongens viktigaste klubbägare:

51 procent-regeln



Här följer jag Andreas Holms exempel. 51 procent-regeln har fått sig en törn nästan varje säsong, den attackeras år efter år och denna säsongen är nog första på länge där den faktiskt har tagit skada offentligt. Det finns garanterat en större del av fansenän på länge som är mer intresserade, irriterade, förargade, uppviglade och generellt sett ganska sura kring hur den hanteras, både på gott och ont. Man undrar hur RB ens kan finnas till, man undrar om inte fler lag som RB skulle göra ligan med spännande. Vilket är gott och vilket är ont? Bestäm själv.



2016: 51 procent-regeln

2015: 51 procent-regeln

2014: 51 procent-regeln

2013: 51 procent-regeln

2012: 51 procent-regeln



Jürgen Klinsmann preis - säsongens viktigaste målgest:

Anthony Modeste



Vare sig det handlar om hans glasögonsmålgest eller den gången han firade med geten Hennes, han är en odiskutabel vinnare. Vänder mig ännu en gång till Hennes för en kommentar. Han påbörjar en monolog om varför Vergilius Aeniden är bättre än Homeros Odysséen, jag hinner inte stoppa honom, kan bara böna och bä för att han snart är klar. Modeste har haft en ganska sensationell säsong och hans målgest har satt en bild på succén. Tack, mvh alla skribenter och allehanda journalister.



2016: Pierre-Emerick Aubameyang

2015: Martin Harnik

2014: Josip Drmic

2013: Jürgen Klopp

2012: Jürgen Klopp



- Axel Falk







Prix Michel Platini - säsongens viktigaste spelare:

Den officiella titeln gick till målmaskinen Cavani när spelarna själva fick välja. Mbappé stal rubrikerna i media under senvåren. Men vi är många som tycker/vet att Monacos magiska trollgubbe på högerkanten, Bernardo Silva, var Ligue 1:s stora behållning rakt igenom den här säsongen. Grattis Manchester City!



2016: Hatem Ben Arfa

2015: Alexandre Lacazette

2014: Zlatan Ibrahimovic

2013: Zlatan Ibrahimovic

2012: Eden Hazard



Prix Red Star FC 93 - säsongens viktigaste lag:

Förra årets hipsterlag OGC Nice bytte Ben Arfa mot Balotelli, men titeln den tar man förstås ändå. Fantastiskt hemmasnitt, underhållande varje vecka och en drömduo på mitten i Seri och Cyprien. Hur många i truppen är kvar när det ska CL-kvalas i sommar?



2016: Marseille

2015: Red Star FC

2014: Lens

2013: Saint-Etienne

2012: Montpellier



Prix Guy Roux - säsongens viktigaste tränare:

Det är lätt att glömma… Efter första säsongen ville de flesta bedömarna skicka Leonardo Jardim så långt det gick. Tråkigare fotboll hade ingen sett. Förra säsongen började bitarna falla på plats, men målglatt var det ju inte. Den här säsongen har Monaco gjort 50 (!!!) mål mer än den förra. Tålamod betalar sig även för de som har pengar – en läxa som fler borde lära sig nu när portugisen är en av Europas hetaste tränaralternativ.



2016: Claude Puel

2015: Jocelyn Gourvennec

2014: René Girard

2013: Elie Baup

2012: Francis Gillot



Prix anti-Obertan - säsongens viktigaste tonåring:

I julas visste inte många vem han var. Nu talas det om transferrekord (130 miljoner euro?) för de som vill locka till sig Kylian Mbappé. Och inget talar för att det handlar om en tom hype. Mbappé är Frankrikes nästa superstjärna, förstås. Kanske får vi behålla honom i Ligue 1 ett år till?



2016: Ousmane Dembélé

2015: Anthony Martial

2014: Adrien Rabiot

2013: Florian Thauvin

2012: Lucas Digne



Prix Champagne - säsongens viktigaste köp

Miljonerna har rullat som sällan förr i det bitvis nyrika Ligue 1, men frågan är om inte det viktigaste hände häromveckan, i kulisserna, när PSG verkar vara på gång att reda ut sitt bisarra ”organigram” till sportslig ledning? Kanske är det en efterlängtad riktig sportchef man hittat i Antero Henrique som gjort underverk i Porto? Nästa säsong då djävlar…



2016: Parc Olympique Lyonnais

2015: Christophe Jallet

2014: Radamel Falcao

2013: Thiago Silva

2012: Thiago Motta



Prix Zinedine Zidane - säsongens viktigaste mål:

Kvitteringen som räddade Lorient från direktnedflyttning, eller någon av alla de vackra cykelsparkarna? Det är ändå något speciellt med det där målen från långt håll. Som här när Memphis Depay i Lyon provar lyckan.

Kylian Mbappé: "This celebration came about because it is what my younger brother does when he scores on PlayStation against me." (BeIN) pic.twitter.com/ZXl3FAmVKc