Aquilotti: Bonatti Boys

Turen har kommit till att ge beröm till ytterligare en tränare som har gjort det bästa av situationen.

Kaoset kring Bielsa i somras innebar ju som sagt en del problem för Lazio som i slutändan tvimgades återinkalla Simone Inzaghi som fortsatt huvudtränare. Inzaghi hade annars varit på väg till tränarposten i Salernitana och den nuvarande tränaren där, Alberto Bollini, klev nu istället in som koordinator i ungdomsverksamheten i Lazio.Den 29 juli anställde Lazio Andrea Bonatti som ny primaveratränare med det svåra uppdraget att kort inpå säsong ersätta den framgångsrike och mycket omtyckte Simone Inzaghi. Det uppdraget började dock inte bra när även lagets tänkta mittback Filippo Cardelli meddelade att han bryter kontraktet med Lazio. Anledningen var bitterhet över att inte ha respekterats och värdesatts som i fallet med lagets utländska spelare. Bonatti fick därför tvunget modellera om i lagets försvarsspel och fick först nu i vintras den backvärvning (Baxevanos) som han behövde ha.Inför helgens drabbning med Vicenza stod primaveralaget på nio raka seriesegrar vilket i sak är ett rekord för Lazio. Inzaghi mäktade under sin tid bara med sju i rad och Bollini åtta raka segrar. Det rekordet såg ut att utökas i helgen, men två onödigt insläppta mål i slutet av matchen gjorde att Bonattis grabbar bara fick nöja sig med en avslutad svit och bara en poäng.Men det förändrar inte det faktum att Bonatti har gjort ett starkt jobb med tanke på förutsättningarna han gavs när han kom till Lazio i somras. Med minimal tid har han under säsongens gång fått fart på laget och toppar nu Girone A. Nytt för i år är annars att Lazio nu inte är i samma grupp som Roma utan spelar tillsammans med bland annat Milan , Hellas Verona och Sampdoria Bonatti uppger att det är slumpen och tur som har gjort att han blev tränare. Han avslutade sin egen spelarkarriär tidigt och fick sedan chansen att bli tränare redan som 22-åring i Lumezzane. Han ser på det som att hans omgivning måste ha varit lite galen som gav honom chansen som så ung, men att han är tacksam för det förtroendet. Han är annars en omtalad vinnarskalle som kräver detsamma från sina spelare. Under tiden i Salernitana har han både assisterat Torrone ochMenichini under deras sejourer.Bonatti har nu ett poängsnitt på 2,32 för sina inledande 22 matcher som primaveratränare i Lazio och har vunnit 16 av dem. Andrea själv vill tillskriva spelarna det fina resultatet, men faktum är att Bonatti efter en trög start nog har fått laget att leverera. En stark bidragande orsak är givetvis bombern Alessandro Rossi som toppar skytteligan med 18 mål på 15 matcher. Det har även visats upp insatser med stor moral med sena avgöranden och när underlägen har vänts i slutet av matcherna. Den stora plumpen kom väl isåfall i stortorsken mot Roma i cupen. Roma gick på knock och ett decimerat Lazio hämtade sig inte då.Förhoppningsvis kan det bli revansch i vår i säsongens finalspel. Där spelar åtta lag om titeln genom utslagsmatcher. De två främsta lagen från varje grupp går in i finalspelet med en bättre seedning medan resterande lag får göra upp om de sista två platserna. Kanske kan Bonatti fortsätta att matcha sina företrädares succé och också lyckas med det som Inzaghi inte gjorde, nämligen att ta hem primaveramästerskapet?