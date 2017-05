Aquilotti: Dags för slutspel

Seriespelet för primaveran är över och nu väntar slutspelet.





Lazio s primavera vann Girone A och är därmed klara för det så kallade Final Eight tillsammans med grupptvåan Fiorentina samt Juventus Chievo , Atalanta och Inter från de övriga två grupperna.Kvar återstår två slutspelsplatser som nu ska avgöras genom playoff för lag som slutade trea och fyra i respektive grupp samt de två bästa femmorna resultatmässigt. Anmärkningsvärt är att Milan missade playoff som sämsta femma i Lazios grupp. Även ett lag som Napoli hamnade utanför slutspelet.Striden om de återstående två slutspelsplatserna står nu mellan Virtus Entella/Genoa mot Roma /Sassuolo och Sampdoria /Empoli mot Torino/Hellas Verona . Matcherna kommer att spelas den 20 och sedan den 27 maj.Kvartsfinalspelet inleds sedan från och med den 2 juni och där finalen spelas lördag den 10 juni på Mapei Stadium, Reggio Emilia.Nytt för i år är att man även kommer att använda sig av videogranskning(VAR) under slutspelet.

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

