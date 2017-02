Arrivederci Laziali: Dansrutin

Vi hör oss för om var gamla Lazio-spelare blev av.

Claudio ”Piojo” Lopéz lämnade 2004



Lopéz danspartner från bilden ovan, Bernardo Corradi, försvann 2004 från Lazio till Valencia i syfte att betala tillbaka en del av de gamla skulderna för bland annat fiaskoköpet av Gaizka Mendieta. Corradi fick dock aldrig sin karriär att lyfta igen och avslutade 2012 sin karriär i Montreal Impact. Han gifte sig sedan med modellen Elena Santarelli och har till synes ingen roll inom fotbollen längre.



Roberto Baronio ansågs en gång i tiden mer talangfull än självaste Andrea Pirlo, men fick tyvärr aldrig ut det på planen. Han avslutade sin karriär efter några skadeförföljda år i Lazio i Atletico



En av de ansvariga för Stefano Fiore.



Rivjärnet Massimo Mutarelli hamnade ju på sommaren 2008 i konflikt med Lazio efter att han hade utelämnats ur truppen till sommarens ritiro. Vissa röster gjorde gällande att Delio Rossi inte längre ville ha honom och att till och med andra spelare hade försökt påverka ledningen att utesluta honom från laget. Anledningen uppges av olika källor vara en konflikt med icke namngiven spelare eller att han ska ha uttryckt sig olämpligt till sina lagkamrater. Det hela slutade till slut med att Mutarelli fick sitt kontrakt med Lazio brutet efter att ha tagit det hela till skiljedomstol. Mutarelli gick därefter på fri transfer till



Juan Sebastián Verón, 41, har annars om någon nu har missat det beslutat sig för att snöra på sig skorna igen för sin gamla pojkklubb Estudiantes. Frågan är dock om det är en allvarligt menad comeback eller om det är mer en PR-grej. Verón har iallafall lovat att efterskänka sin lön för att utveckla klubben. Vi

lämnade 2004 Lazio till följd av klubbens ekonomiska problem och flyttade till Mexiko där han spelade i Club América under de kommande tre åren. Därefter återvände han till sin moderklubb Racing vilket var elva år efter att han hade lämnat klubben för spel i Europa. Han blev dock inte långvarig i klubben då han året efter fick erbjudande om spel i MLS och Kansas City Wizards. Han spelade därefter för rivalen Colorado Rapids innan man till slut fann att man inte längre kunde erbjuda Lopéz ett förnyat kontrakt på den nivå som han hade haft tidigare. Lopéz kom dock 2015 att återvända till Colorado Rapids, men nu som tekniskt stöd till tränare Pablo Mastroeni och som ansvarig för individuell träning för spelarna kring exempelvis avslut.Lopéz danspartner från bilden ovan,, försvann 2004 från Lazio till Valencia i syfte att betala tillbaka en del av de gamla skulderna för bland annat fiaskoköpet av Gaizka Mendieta. Corradi fick dock aldrig sin karriär att lyfta igen och avslutade 2012 sin karriär i Montreal Impact. Han gifte sig sedan med modellen Elena Santarelli och har till synes ingen roll inom fotbollen längre.ansågs en gång i tiden mer talangfull än självaste Andrea Pirlo, men fick tyvärr aldrig ut det på planen. Han avslutade sin karriär efter några skadeförföljda år i Lazio i Atletico Roma 2011. Han tvingades därefter till en paus från tv-världen och offentligheten som tv-expert efter att han hade skrivit en uppmärksammad tweet i riktning mot Matuzalém när denne till synes medvetet skadade Baronios tidigare lagkamrat och vän Cristian Brocchi. Baronio anmäldes till förbundet för sitt meddelande där han kallade Matuzalém för en skit när han inte bad Brocchi om ursäkt för sin kapning. Från 2013 har dock Baronio varit en del av Italiens U18-landslag där han nu ingår i ledarstaben.En av de ansvariga för Udinese Academy, ett projekt för att utveckla unga spelare är annars den tidigare Udinese- och Lazio-mittfältarenRivjärnethamnade ju på sommaren 2008 i konflikt med Lazio efter att han hade utelämnats ur truppen till sommarens ritiro. Vissa röster gjorde gällande att Delio Rossi inte längre ville ha honom och att till och med andra spelare hade försökt påverka ledningen att utesluta honom från laget. Anledningen uppges av olika källor vara en konflikt med icke namngiven spelare eller att han ska ha uttryckt sig olämpligt till sina lagkamrater. Det hela slutade till slut med att Mutarelli fick sitt kontrakt med Lazio brutet efter att ha tagit det hela till skiljedomstol. Mutarelli gick därefter på fri transfer till Bologna , men affären med den staden slutade heller inte väl efter att han och frun både förklarade på sociala medier att Bologna var en ”skitstad”. Detta på grund av att mittfältaren hade bötfällts med 3200 euro efter att ha parkerat på en p-plats avsedd för funktionshindrade. Han avslutade annars karriären 2012 i moderklubben Atalanta och idag är Mutarelli primaveratränare i Empoli., 41, har annars om någon nu har missat det beslutat sig för att snöra på sig skorna igen för sin gamla pojkklubb Estudiantes. Frågan är dock om det är en allvarligt menad comeback eller om det är mer en PR-grej. Verón har iallafall lovat att efterskänka sin lön för att utveckla klubben. Vi minns även andra goda ting som Véron har stått för.

0 KOMMENTARER 184 VISNINGAR 0 KOMMENTARER184 VISNINGAR ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-02-10 16:12:00 arvid.lazio@gmail.comPå Twitter: @NeuBitter2017-02-10 16:12:00

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-02-10 16:12:00

Lazio

2017-02-10 15:30:00

Lazio

2017-02-06 19:17:00

Lazio

2017-02-05 16:50:00

Lazio

2017-02-01 23:09:00

Lazio

2017-01-31 23:35:19

Lazio

2017-01-31 23:00:00

Lazio

2017-01-29 11:03:00

Lazio

2017-01-28 17:15:00

Lazio

2017-01-25 17:29:42

ANNONS:

Vi hör oss för om var gamla Lazio-spelare blev av.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.En blogg med och om Lazio.Efter att ha förlorat hemma mot Chievo förra helgen togs idag tre viktiga poäng för Biancocelesti, i en minst sagt händelserik match.En blogg med och om Lazio.Lazio vann i Milano mot Inter i kvartsfinalen efter en händelserik och underhållande match. Om Roma vinner mot Cesena (matchen spelas imorgon på Olimpico) väntas 3 derby på drygt 2 månader.Här sammanfattas klara övergångar under Lazios vintermercato 2017.Lazio - Chievo öppnade Serie A:s 22:a omgång. Det blev en bitter hemmaförlust och andra matchen i rad utan att göra mål.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.En blogg med och om Lazio.