Arrivederci Laziali: Siktet inställt

Vi hör oss för om var gamla Lazio-spelare blev av.





Duon Cristian Ledesma och Libor Kozak har båda brutit sina kontrakt med Panathinaikos respektive Aston Villa. Båda har ryktats tillnala till



Mannen som från elva meter avgjorde Coppa Italia för Lazio kommer vidare att låta höra om sig den närmaste tiden. Ousmane Dabo kommer nämligen att vara expertkommentator för Fox Sports under Afrikanska mästerskapen. Möjligen kommer han att hålla ett extra öga och en och annan tumme för "sitt" Senegal och Keita Baldé.



César ”Cesaretto” Rodrigues verkar annars må gott och verkar ha även



Den i Lazio misslyckade mittbacken Diego Novaretti är tydligen i hetluften efter att ha blivit avstängd i sex matcher. Anledningen är att Novaretti ska ha spottat på en motståndare i mötet mellan hans Leon och Pachuca i den mexikanska ligan.



En annan tidigare skrattfest, Stephen Makinwa, är kanske som bekant numera agent till bland annat landsmannen Ogenyi Onazi som lämnade Lazio i somras. Utöver att tillsammans med adepten tjafsa med Lazio om påstådda obetalda löner så kommer Makinwa säkert följa de Afrikanska mästerskapen i syfte att kunna knyta till sig "the next big thing".

Stefano Mauri fick i somras lämna Lazio trots att han ville fortsätta spela att fotboll. Nu får han ändå chansen igen efter att ha skrivit på för Brescia som numera tränas av kompisen och den tidigare lagkamraten Christian Brocchi. Dessutom kommer de båda att få återse Lazio-talangen Franjo Prce som nu även har lånats in.Duon Cristian Ledesma och Libor Kozak har båda brutit sina kontrakt med Panathinaikos respektive Aston Villa. Båda har ryktats tillnala till Serie A och Pescara, men det är nog flera nedflyttningshotade lag som kan se en räddning i de båda tidigare Lazio-spelarna.Mannen som från elva meter avgjorde Coppa Italia för Lazio kommer vidare att låta höra om sig den närmaste tiden. Ousmane Dabo kommer nämligen att vara expertkommentator för Fox Sports under Afrikanska mästerskapen. Möjligen kommer han att hålla ett extra öga och en och annan tumme för "sitt" Senegal och Keita Baldé.César ”Cesaretto” Rodrigues verkar annars må gott och verkar ha även siktet väl inställt precis som i derbyt Den i Lazio misslyckade mittbacken Diego Novaretti är tydligen i hetluften efter att ha blivit avstängd i sex matcher. Anledningen är att Novaretti ska ha spottat på en motståndare i mötet mellan hans Leon och Pachuca i den mexikanska ligan.En annan tidigare skrattfest, Stephen Makinwa, är kanske som bekant numera agent till bland annat landsmannen Ogenyi Onazi som lämnade Lazio i somras. Utöver att tillsammans med adepten tjafsa med Lazio om påstådda obetalda löner så kommer Makinwa säkert följa de Afrikanska mästerskapen i syfte att kunna knyta till sig "the next big thing".

0 KOMMENTARER 152 VISNINGAR 0 KOMMENTARER152 VISNINGAR ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-01-13 22:05:00 arvid.lazio@gmail.comPå Twitter: @NeuBitter2017-01-13 22:05:00

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-01-13 22:05:00

Lazio

2017-01-12 19:00:00

Lazio

2017-01-09 16:30:00

Lazio

2017-01-08 18:02:38

Lazio

2017-01-07 13:54:56

Lazio

2017-01-05 22:33:17

Lazio

2017-01-02 17:26:00

Lazio

2016-12-26 20:47:00

Lazio

2016-12-21 22:58:00

Lazio

2016-12-20 22:36:00

ANNONS:

Vi hör oss för om var gamla Lazio-spelare blev av.Här sammanfattas rykten och klara övergångar under Lazios vintermercato 2017.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Det var nära att det skulle sluta som förra året när Lazio spelade 0-0 mot Carpi första matchen på det nya året. Men tack vare Ciros mål i den 90:e minuten lyckas Lazio ta hem 3 viktiga poäng.Lazio möter Crotone imorgon klockan 15:00 på Olimpico. 3 poäng är ett måste.Lazio-redaktionen tar tempen på aktuella ämnen rörande Lazio.Vi synar guldkornen under Lazios tidigare vinterfönster.Ett nytt himmelsblått år väntar runt hörnet. Vill du bli en del av hur det skrivs?Biancocelesti begav sig till Milano för att möta Inter på onsdagskvällen. Tre poäng var målet men efter 65 minuter var dem poängen bortblåsta.Biancocelesti reser till Milano och Giuseppe Meazza med hopp om poäng mot kusinen i norr.