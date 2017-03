BLAHZIO: #AmoStoStadio

En blogg med och om Lazio.





Laziali har dock nyligen startat en namninsamling under hashtagen #AmoStoStadio för att få Lotito att omvärdera sin negativa inställning till att bygga en ny arena på platsen där den förfallna arenan Flaminio idag ligger.



Debattören Vittorio Sgarbi har sagt att i en civiliserad värld borde staten ge Lotito Flaminio för en euro för att få den klassiska arenan återuppbyggd. Sgarbi var även tidigare ute och svingade mot Totti för att denne hade i åsikter i frågan om huruvida Roma borde få bygga sitt arenaprojekt. ”Han är en fotbollsspelare, inte en stadsplanerare”. Sgarbi anser att han helst hade velat se de bägge lagen dela en arena och att nu Lazio ur rättvisesynpunkt också borde få bygga en arena.



Flaminio är annars bekant mark för Lazio som även spelade här när Olimpico byggdes om. Den skulle på senare tid enligt plan bli hemmaborg för det italienska rugbylandslaget, men det blev istället en byggarbetsplats där det mesta har stått still. Rugbylandslaget har istället bott in sig på Olimpico och har inga planer på att flytta ut.



En arena som Flaminio skulle då ligga centralt, men frågan är om Lotito eller investerarna kommer att kunna tilltalas av de begränsade byggmöjligheterna kring Flaminio. Frågor om exempelvis parkering och kommers skulle bli svårlösta. Lotito sägs ju även ha ambition om att bygga hotell och Lazio-museum i anslutning till den nya arenan. Borde Lotito och Lazio nöja sig med Flaminio?



Att bara fräscha upp i det närliggande ganska nedgångna området runt Flaminio sägs annars kosta ungefär 10 miljoner euro. Det är innan ett enda spadtag för arenan och kringverksamheten ens har gjorts. Låter inte som den business som Lotito vill göra?



Samtidigt vet vi att saker i Italien inte är verkliga förrän de går att ta på dem. Det är mycket som behöver ske innan Lotitos dröm kan realiseras. Många byråkratiska och kanske även utom-byråkratiska krafter som ska betvingas. Kommer exempelvis maffian som annars uppges ha inflytande över marken där Roma har planerat sin arena att bara stå och titta på?



Frågan som laziali dock kanske får ställa sig är om man föredrar en vacker men samtidigt osannolik dröm, eller ett mer småskaligt men realistiskt projekt som åtminstone fortfarande går att ta på? Lotito verkar iallafall bortse från den arena som redan finns på pappret.

ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-03-02 23:10:00

