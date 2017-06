BLAHZIO: Caso Keita

En blogg med och om Lazio.

Trots en framgångsrik säsong för både Keita och Lazio är det inte mycket som tyder på att äktenskapet kommer att hålla och att löftena kommer att förnyas.Anledningen enligt många är att relationen mellan Keitas agent Roberto Calenda och Lazio-ledningen är bortom all räddning. Parterna har de senaste dagarna svingat mot varandra i frågan om vad som stämmer kring Lazios försök att förnya anfallarens kontrakt som går ut sommaren 2018.Enligt Lazio-ledningen har Lazio försökt att förnya kontraktet redan under förra säsongen, men Calendas ointresse till samtal och löneanspråk har varit problemet. Lotito och Tare har vidare påstått att Lazio har erbjudit Keita kontrakt på toppnivå i Lazio och att man har tackat nej till flera bud på Keita då man vill förlänga med honom.Nu anklagar Lotito agenten och Juventus för att otillåtet prata om en övergång när Keitas kontrakt går ut och därmed ”sabotera” alla andra förhandlingar som enligt uppgift ska ha skett med Milan , Inter, Napoli och Liverpool. I övriga fall har klubbarna enligt Lotito bett om tillåtelse till att prata med Keita, men alltså inte Juventus. Lazio riskerar därmed att stå utan övergångssumma för Keita och istället en saftig agentavgift för Calenda själv när Keita sedan går på fri transfer till Juventus nästa sommar.Calenda har från sitt håll aningen förvirrat påstått att inga samtal med Lazio har ägt rum till att sedan hävda att ett möte har skett med Lotito där Lotito ska ha bekräftat att det finns en deal med Milan. Men nu skriver Calenda att de vill att Lazio ska informera dem om vad som gäller. Antingen är Calenda till synes lite glömsk av sig eller rentav en mytoman?Tyvärr sätter det hela även fingret på faktumet att spelares kontrakt med klubbar inte är det minsta heliga så länge kommunikation kan ske med deras agenter. Enligt reglerna kan annars inte klubbar prata med spelare som står under kontrakt fram till att endast det sista halvåret återstår.Men här är det uppenbart att Calenda planerar en deal för egen del och där Keita säkerligen lockas av att kunna spela i en klubb som Juventus. Problemet är bara för Keita att det hela riskerar att sluta i en plats på läktaren kommande säsong och i utdragna rättsliga processer. Det kan även bli så att hela saken drar ut på tiden och att juventus siktar på att komma med ett sent bud i slutet av mercaton till en kanske då mer depserat Lotito.Juventus försöker uppenbarligen få Keita för billig peng sett till hans marknadsvärde. Personligen gillar jag att Lotito i detta fall inte ger sig billigt och utmanar Juventus och agenten med sitt uttalande. Det är erhört viktigt att det markeras mot agenter och klubbar som försöker kringgå saker och ting. Annars kan vi lika gärna slopa kontrakt överhuvudtaget. Det är ju ändå ingen som hedrar dem, likväl klubbar, agenter som spelare.Det har slutligen sagts att Keita nu har fått ett ultimatum från Lazio fram till torsdag att bestämma sig för hur han vill göra med de erbjudanden som finns. Det återstår att se vad svaret kommer att bli och hur det bör tolkas. Det lär iallafall finnas olika syn på det.