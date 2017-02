BLAHZIO: Fönstershopping

Det kinesiska transferfönstret är nämligen fortfarande öppet till den 28 februari, vilket gör det fortfarande aktuellt med fler locktoner för några av Europas fotbollsstjärnor. En del klubbar jublar kanske fortfarande då en försäljning kan säkra klubbens framtid för lång tid framöver och innebär i sak ingenting nytt. De har alltid varit en säljande klubb. Bara att exporten nu sker till Kina.



Nu uppges dock ”turen” ha kommit till



Ett bud på 50 miljoner euro hade i annat fall varit ett bra bud på en spelare som Anderson sett till vad han har presterat sedan succésäsongen under Pioli. Pengarna skulle kunna generera 3-4 nya spelare som hade spetsat Lazios trupp ytterligare. Problemet är nu bara tidpunkten. Säljer Lazio nu så kan man inte ersätta brassen eller förstärka förrän i sommar. Den återstående säsongen med cupderbyn och andra ambitioner förvandlas till mer av parantes. För att Lazio skulle onekligen med Anderson sälja bort en stor del av sina möjligheter att kvalificera sig för Europa och att kunna nå framgång i cupen.



Det är det här som det kinesiska fönstret nu bidrar och samtidigt ”ställer till” med. Det är ett i många fall fint erbjudande för att sälja, men till vilket pris säljer klubben egentligen? Vad innebär och kostar framförallt förlorade ambitioner och förhoppningar när de istället packar väskorna för Kina? Detta i utbyte för pengapåsar som egentligen inte får öppnas förrän i sommar? Men om man inte säljer, kommer då samma pengar att erbjudas i sommar? Är det i det här fönstret som man ska passa på?



De kinesiska pengarna kan dock annars användas för att säkra upp andra viktiga spelare och istället kunna stå emot mer när andra bud kommer. I Lazios fall hade detta rört sig om spelare som Biglia, de Vrij och Keita. Men vill dessa spelare stanna i en klubb som också säljer sina drömmar?



Känslan är iallafall att fler klubbar nu iochmed det kinesiska fönstret kommer att behöva ställa sig själva en del jobbiga frågor. På ett sätt och framförallt vid en tidpunkt som de tidigare inte har behövt göra det.

