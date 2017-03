BLAHZIO: Giallo Mattia

I vintras fick Preziosi också låna in Danilo Cataldi för att fylla luckan som hade uppstått på mittfältet. Genast kom så uppgifter om att Lotito har att vänta sig en gentjänst i sommar. Det har förvisso pratats om den spännande succéanfallaren Giovanni Simeone, men även Mattia Perin som ersättare och arvtagare för Federico Marchetti.



Nu sägs affären vara klar i sommar förutsatt att Perin kommer tillbaka i ett bra fysiskt skick. Men faktum är att det är en affär som jag hoppas aldrig sker.



Perin representerar först och främst inte en målvaktstyp som jag uppskattar eller som Lazio enligt mig behöver. Han är som Marchetti ibland stark på linjen och är reflexsnabb, men han har betydande svårigheter i luftspelet. Han är fladdrig och ojämn och har mer än en gång satt det egna laget i svåra situationer med tanklösa utrusningar. Jag föredrar en målvakt som gör det han borde göra snarare än några magiska räddningar någon gång då och då.



Därutöver har han på senare tid varit rejält skadedrabbad och med två svåra knäskador på kort tid. Ingen vet vilket skick Perin kommer eller kommer att kunna komma tillbaka till. Har vi verkligen råd med ytterligare en medicinsk och psykologisk mardröm i mål?



Perin har dock fördelen av att vara italienare och på så sätt ingå i den kvot som trupperna nu måste uppfylla med fyra egen- respektive även fyra Italien-fostrade spelare i truppen. Om Marchetti försvinner i sommar vore det ju då lämpligt att ersätta med en annan italienare. Eller? Mattia är dock tyvärr inte vilken italienare som helst. Perin som är född i Latina är nämligen



Med tanke på lazialis reaktioner på Candrevas ungdomliga oförstånd så borde en sådan här affär ligga väldigt långt borta. Men frågan är tyvärr om Lotitos och Preziosis affärer istället gör att det hela tyvärr ligger nära till hands.

