BLAHZIO: Närproducerad mercato

Så för många hände just ingenting för Lazio på in-sidan utöver några primaveratalanger och däribland den som otacksamt omnämnts som ”den finske Pogba”, Abukar Mohamed från TPS Åbo.



Men det kom även hem en talang som de senaste åren har varit befunnit sig i exil, nämligen mittfältaren Luca Crecco, född 1995. En spelare som vars egenskaper och mångsidighet annars påminner mycket om veteranen Senad Lulic. Inzaghi föredrog nämligen enligt uppgift att kalla hem Crecco framför att Lazio ånyo skulle chansa med någon spelare som Moritz Leitner, som packade väskorna i slutet av mercaton. Det ska även ha varit budskapet till Igli Tare att Simoncino hellre satsade på de egna talangerna än på någon ny chansvärvning. Hellre en spelare som kan ligan och klubben redan nu än någon som först måste anpassa sig till den.



Det viktigaste för Lazio denna mercato var annars det som hände på ut-sidan. Lazio lyckades göra sig av med en hel del överflödiga spelare på lån eller försäljningar. Strulpellen ”Travel” Morrison fick äntligen sin efterlängtade flytt hem till England och QPR på lån. Lazio hoppas nu få tillbaka en del av investeringen i sommar om inte något magiskt skulle hända. Därutöver försvann som sagt den anonyme Moritz Leitner som inte har övertygat Inzaghi och även den skadedrabbade Ricardo Kishna som inte har nått upp i sin potential. I deras ställe väntas egna talanger som Murgia och Lombardi nu få ännu mer utrymme istället.



Många hade dock säkert även velat se ett skifte på rollen som vice-Immobile som idag innehas av den bespottade och oftast mediokre Filip Djordjevic. Men problemet var att ingen klubb egentligen ville ha serben nog. Att ändå ta in en tredje anfallare var aldrig ett alternativ ekonomiskt. Rykten fanns om ett franskt intresse i Djordjevic och tjafs med Lotito om begärda prislappar, men också uppgifter om att dessa rykten aldrig har stämt. Det som låg närmast i slutet sägs ha varit ett möjligt byte med



Det ska nu bli spännande att se vad Inzaghis policy och prioritering kring de egna talangerna kommer att skörda för frukter i vår. Närproducerat ska ju annars vara att föredra sägs det.

