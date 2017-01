BLAHZIO: Persona non grata

En blogg med och om Lazio.

Många skriver ju annars här på Svenskafans om sina favoritspelare både nu och från förr i tiden. Långa och vackra texter om varför dessa spelare väcker skribentens känslor och minnen till liv. Just därför och på grund av rådande vintermörker är det dock enligt mig på sin plats att skriva om de spelare i Serie A som jag istället ogillar.Ibland är det inte mycket som krävs för att man ska utveckla en känsla av ogillande gentemot en spelare. Nu vore det ju iochförsig enkelt för mig som laziale att rada upp ett antal Roma -spelare eller som tidigare har spelat där som inte har fallit mig i smaken. Men så enkelt ska vi inte göra det för oss. Två av dem är nämligen exempel på tråkiga skilsmässor.Pandev bildade ett sylvasst anfallspar med Tommaso Rocchi och är fortfarande tillsammans med Klose Lazio s vassaste utländske målskytt. Men det var skilsmässan och Pandevs beteende som gjorde mig till en bitter fan. De flesta kan historien om hur Lotito stängde av Pandev från spel när han inte vill skriva på nytt kontrakt. I själva verket hade Pandev redan en överenskommelse med Inter om en övergång och anklagelserna om ”mobbing” var egentligen bara ett sätt att komma ur äktenskapet så billigt och enkelt som möjligt.Makedonierns dåvarande förbundskapten uttalade sig om att Inter pratat med Pandev under en landslagssamling, men tog kort därefter mystiskt tillbaka det hela. Pandev vann mot Lotito och gick gratis till Inter. Pandev har därefter uppträtt som en slyngel när hans lag har vunnit eller han själv har gjort mål mot Lazio. Han påstår att det är riktat mot Claudio Lotito, men han borde förstå att klubben och supportrarna är viktigare än så.Under en period hade Lazio oerhört svårt för Genoa och kunde ett tag knappt göra mål på i Rossublu. En spelare i synnerhet representerade hela den förskräckliga förlustsviten och Kuckas fula spel och uppsyn gjorde inte saken bättre. Kucka kunde konsten att sätta in en ful tackling och sedan stå för ett avgörande mål i momentet efter. Det måste man ju bara hata och jag kan fortfarande inte släppa känslan trots att han numera spelar i Milan.Egentligen innehades den här platsen främst av Mauro Zárate, men utifrån att argentinaren idag blev klar för Watford så fick det bli en annan spelare som ännu spelar i Italien. Men återigen är det en fråga om hur man skött sig efter uppbrottet från Lazio.Nämligen ”Forrest Gump” som han kallades under tiden i Lazio. Han var en förvisso en uppskattad arbetshäst, men när locktonerna kom från Juventus låg han på Lazio-ledningen om en flytt. Lichtsteiners ständiga gnäll och gestikulerande på planen blir ännu mer outhärdligt att se när han nu spelar i en annan tröja. Lichtsteiner har dessutom i samband med en match på Olimpico gjort gester mot publiken.Visst, många har med all rätta hyllat Meggiorini för hans insats när han grep in när en man misshandlade sin flickvän. Å andra sidan har han även anklagats för rasism gentemot Paul Pogba under ett Turin-derby. Men hans uttalanden gentemot Lazios lagkapten Stefano Mauri angående calcioscommesse blev annars för mig en ihållande törn. Meggiorini ifrågasatte inför ett möte med Lazio att Mauri tilläts spela även efter att hans avstängning hade löpt ut. Situationen ledde till att Mauri vägrade att ta Meggiorinis hand inför matchen. Frågan är ju dock bara vad Meggiorini ansåg om sin dåvarande lagkamrat Gillet som också hade varit avstängd. Tur att man nu slipper Meggiorini på lördag som ironiskt nog är just avstängd.***Vilken spelare har du svårt för i Serie A och varför?