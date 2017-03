2017-03-19 15:00

Cagliari - Lazio

0-0



Cagliari - Lazio 0-0

Simone Inzaghi ställdes denna söndag mot sin gamle anfallspartner Massimo Rastelli från tiden i Piacenza. Matchen slutade dock mållös.

Efter segern mot Torino och Inters poängtapp mot demsamma under lördagen hoppades många att Lazio fortsatt skulle hålla kontakten med toppen och kanske även dra ifrån något i förhållande till konkurrenterna.Inzaghi kunde inför matchen glädja sig åt att trion Radu, de Vrij och Biglia kunde vara spelklara efter skadeoro efter förra matchen. I avstängde Sergejs frånvaro valde Inzaghi en beprövad mittfältstrio i Lulic. Biglia och Parolo. Framåt fick trion KIA chansen från start. I mål fanns födelsedagsbarnet Strakosha då Marchetti fortsatt är skadad. Kanske kommer det även heller inte att spela roll när Marchetti är tillbaka.Cagliari saknade på förhand Marco Borriello och talangen Nicolò Barella och tvingades även till ett tidigt byte på lagkaptenen Dessena som fick utgå på grund av en muskelsträckning.Matchen blev dock ett rejält sömnpiller och Lazio hade mycket svårt att få någon fart i sitt anfallsspel vilket gjorde det enklare att Cagliari att hålla sig till sin ursprungstaktik med att ligga lågt och gå på omställningar. Kvicksilvren Sau och Joao Pedro hotade runt firma de Vrij-Hoedt i väntan på att chansen skulle uppstå. Lyckligtvis var Cagliaris anfallsspel lika impotent som Lazios. Keita hade i slutet av halvleken annars ett skott som blockerades av Murro.Lazio inledde den andra halvleken något piggare även om Keita sågs gäspa när domare Guida blåste igång den andra halvleken. Men Lazio kom ändå ingenstans mot Cagliari och förlitade sig på egna aktioner från Keita och Anderson som slutade med att man tappade bollen. Lulic bröt ett antal gånger, men Lazio lyckades sedan inte få till ett tillräckligt effektivt omställningsspel.Radu spelade in bollen till Anderson efter en av Lulics aktioner, men brassen fick tyvärr till en alltför tam stöt på bollen för att hota Rafael i Cagliaris mål. Inzaghi valde att satsa än mer offensivt genom att ta av Radu till förmån för Dhordjevic på topp bredvid Immobile som dessvärre var blek och vilsen i denna match. Men bytet gav lite effekt utöver den övriga inbytta duon Luis Alberto och Patric.Istället var det Cagliari som med tio minuter kvar kom till matchens bästa möjlighet. Vänsterbacken Simone Padoin fann sig nämligen fri i Lazios straffområde och skulle möta ett inlägg på halvvolley som lyckligtvis gick utanför Strakoshas stolpe. Cagliari hade sedan även en straffsituation där det dock är oklart hur mycket kontakt det är mellan Lulic och Farias. Domare Guida valde att fria och det ska vi väl vara glada över.Det var dock snarare två förlorade poäng än en vunnen i denna match. Förhoppningsvis kommer inte den här matchen påminna oss alltför mycket i slutändan av kampen om Europa.*** Ingen** Senad Lulic. Klev som vanligt fram med brytningar och löpmeter när Lazio behövde mer initiativ* Thomas Strakosha: Ingen rolig match för födelsedagsbarnet som dock höll sig vaken bakom de Vrij och Hoedt när det behövdes.Rafael; Isla, Bruno Alves, Pisacane (86' Salamon), Murru; Dessena (9' Faragò), Tachtsidis, Padoin, Ionita; Joao Pedro, Sau (67' Farias).Strakosha; Basta (80' Patric), de Vrij, Hoedt, Radu (66' Djordjevic); Parolo, Biglia, Lulic; Felipe Anderson, Immobile, Keita (71' Luis Alberto).Simone Inzaghi ställdes denna söndag mot sin gamle anfallspartner Massimo Rastelli från tiden i Piacenza. Matchen slutade dock mållös.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Lazio vinner mot Torino efter en kul match som biancocelesti dominerat.Turen har kommit till att ge beröm till ytterligare en tränare som har gjort det bästa av situationen.Att lägga vinsten mot Roma bakom sig och att behålla koncentrationen. Det var det Inzaghi frågade laget innan macthen. Med tanke på den fina vinsten ikväll kan man lugnt påstå att spelarna lyssnade på honom.En blogg med och om Lazio.En blogg med och om Lazio.Stor eufori bland Laziali världen över då första segern över Roma sedan Cup finalen 2013 bärgades.Coppa Italia: Första mötet i semifinalen är nu kommen och detta mot ärkerivalen Roma. Förutom ett känslomässigt derby är det även två formstarka lag som nu ställs emot varandra.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.