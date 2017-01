Coppa Italia. Inter - Lazio 1-2. Roma i semin?

Lazio vann i Milano mot Inter i kvartsfinalen efter en händelserik och underhållande match. Om Roma vinner mot Cesena (matchen spelas imorgon på Olimpico) väntas 3 derby på drygt 2 månader.

Lazio förlorade 3-0 mot Inter för drygt en månad sen. Idag spelade dock Lazio en bra match och lyckades vinna 2-1 trots onödigt lidande mot slutet.Pioli ställer upp med en 4-2-3-1 och väljer att inte starta med Icardi iom mötet mot Juve nästa helg. Palacio får börja på topp med Candreva, Banega och Perisic bakom. Brozovic och Kondogbia bildar mittfältet medan D'Ambrosio, Murillo, Miranda och Ansaldi är backarna.I Lazio är Keita och Lombardi inte tillgänliga. Immobile är tillbaka efter att ha varit avstängd i Serie A . Simone väljer att starta med Patric istället för Basta och med Murgia istället för Milinkovic. Lulic får liksom i lördags starta som ytter på vänstra kanten. Anderson och just Immobile kompletterar anfallstrion.Lulic och Patric fick ett gult kort var i matchern och kommer att missa semin tillsammans med Radu som blev utvisad pga 2 gula kort.Inter startar bra och spelar aggressivt och trycker ner Lazio i sin egen planhalva. Efter en kvart har Inter första läget när Biglia tappar bollen några meter utanför straffområdet. Kondogbia skjuter och träffar stolpen. Knappt 5 minuter senare är det dock Lazio som lite oväntat tar ledningen med Anderson som nickar fint in ett inlägg från Lulic. Inter försöker reagera men Lazio försvar skärper sig väl. Mellan den 30:e och 31:a minuten har Lazio två guldlägen att göra 2-0. Först är det Immobile som inte lyckas utnyttja ett misstag av Miranda och en minut senare är Anderson fri mot Handanovic som lyckas rädda brassens skott med fötterna. Sista minuten bjuder på spänning när Hoedt fäller Palacio bara några decimeter utanför straffområdet. Guida dömer en frispark som inte resulterar farlig för Lazios försvar.Jao Mario och Icardi kliver in istället för Banega och Palacio. Efter drygt en minut har Lazio ett till guldläge till att göra 2-0. Biglia slår en fin hörna som Hoedt nickar mot mål. Handanovic räddar och Parolo missar att göra mål på returen från 2 meter.Inter försöker spela offensivt och Lazio väljer att kontra. I den 53:e minuten ger taktiken utdelning när Immobile spelas fram av Murgia. Anfallaren kommer fri mot Handanoviv och fälls av Miranda som får rött kort. Biglia tar straffen och skjuter den rakt under ribban. Omöjligt för målvakten att rädda den och 2-0 Lazio.Inter har sin första riktiga chans i den 66:e minuten när Icardi nickar ett inlägg mot mål men Marchetti är duktig och räddar. Med en kvart kvar väljer Inzaghi att ta ut både Anderson och Lulic och byta in Milinkovic och Lukaku. Knappt en minut senare får Radu sitt andra gula kort och då väljer Inzaghi att byta ut Murgia och sätta in Wallace.Lazios spelare är trötta och laget kan inte hålla i bollen. Inter anfaller med allt de har och i den 83:e minuten nätar Brozovic. Marchetti kunde kanske ha gjort lite mer men avslutet va fint. De sista minuterna föröker Inter att kvittera och skickar till och med upp Handanvoci utan utdelning. Efter 4 minuters tilläggstid blåser Guida av matchen.Lazio spelar en intensiv match fram till mitten av andra halvleken. Kunde ha gjort 3 mål minst med tanke på alla lägen. Troligtvis väntar Roma i semin. Tur och retur möte spelas 1a mars och 5.e april. Derby i Serie A spelas istället den 30:e April.*** Patric Gör en bra match. Har blivit mycket bättre men okoncentrerad ibland.** Murgia. Spelar fram Immobile i samband med 2-0 målet. Krigar och kämpar* Anderson. Skapar mycket men bränner mycket också. Verkar ofokuserad ibland men han ser ut att vara tillbaka.