Coppa Italia Lazio - Roma 2-0

Stor eufori bland Laziali världen över då första segern över Roma sedan Cup finalen 2013 bärgades.

Äntligen ett kvällsderby! Lazio är stora under dogs mot Roma som har en vinnande form. Barriärerna i kurvorna är inte helt borttagna ännu vilket leder till en publik siffra om cirka 35 tusen personer, långt ifrån de 65-70 tusen som derbyt tidigare lockat, men stämningen är god ändå.Inzaghi ställer sedvanligt upp med en mer defensivt orienterad elva då det vankas stor möte. 5-3-1-1 är det som gäller där Lukaku och Basta huserar på flankerna tillsammans med mittbackarna De Vrij, Wallace och Bastos. Första gången de två sistnämnda startar en match tillsammans. Många minns fortfarande Wallace dans med bollen som siste man i senaste derbyt vilket kostade oss ett baklängesmål. Idag skötte han sig mycket bättre.På mitten är det ordinarie mittfältet med Biglia, SMS och Parolo. Felipe Anderson fick idag starta rakt bakom Immbobile istället för ute på högerkanten. Strakosha får chansen i mål i hans första derby start.Matchen kör igång med ett högt tempo och böljande anfall fram och tillbaka. I mitten på halvleken kommer ett bra inlägg från Lukaku som SMS nickar men Romas målvakt gör en bra räddning. Nytt fint anfall kort där på där Bastos slår en svepande boll i djupled och SMS tar ner den perfekt i steget och klackar den vidare till Immobile som tar med sig den i full fart och lyckas avsluta utanför straffområdet men skottet styrs ut åt sidan.Lazio har en positiv period från och med mitten av halvleken. Det resulterar sedermera i ett ledningsmål där SMS bygger upp anfallet bra och serverar Felipe. Anderson i sin tur rycker ifrån sin gubbe och serverar tillbaka perfekt i ett svårt nummer. SMS är hungrig och går all in mot den passningen och lyckas smäll in den i mål.Direkt där efter får Dzeko ett bra nickläge men nickar över i ett dåligt avslut..Matchen fortsätter likt första halvlek. Lazio kommer ofta i kontringar med 2 mot 2 lägen men där inte kloka beslut tas med sista passningen. Lazio känns hetare överlag och vill vinna mycket mer än Roma. Giallorossi har mest boll men Biancocelesti kommer till farligare lägen. Immobile gör ett snyggt mål men som korrekt döms bort för offside.Till slut kommer 2-0 och det är inte helt orimligt. Keita som hoppat in får bollen på högerkanten och rundar av Manolas likt en polisbil med blå ljus passerar chockerande bilar. Han serverar en evigt springande Immobile till öppet mål och tillsammans springer de ut mot Curva Nord för att fira 2-0 målet. Underbara scener.Roma trycker på sista kvarten utan att komma till direkta farligheter. Wallace rensar heroiskt undan allting som kommer mot honom. Lika så Bastos. De Vrij är generalen som dirigerar de båda. Immobile försöker få till ett drömmål från 45 meter då självförtroendet var på topp men bollen hamnar en bit utanför. Slut. 2-0. Äntligen!Likt så många gånger förr så är det laget som ter sig underlägsna innan match det laget som går segrandes ur derbystriden. Lazio gör en grym insats och var mycket hungrigare än Roma idag. Viktigt att Strakosha som är så ung gör en stabil insats i en så betydelsefull match. Crecco gör comeback och får speltid. Murgia får hoppa in. Inzaghi tror mycket på ynglingarna i laget och det sprider hopp inför framtiden.Just Inzaghi fick ta sin första vinst mot ett topplag, detta trots hans kritiserade 3-5-2 uppställning som han använt sig av mot topplagen och som varit så dysfunktionell tidigare. En eloge till dig, Mister.***Milinkovic-Savic. Vilken spelare han håller på att bli. Ämnad för stor dåd. Sin bästa insats i Lazio tröjan där han leder laget till sin första seger på fem år mot ärkerivalen.**Lukaku. Dominerade sin vänsterkant idag både offensivt och defensivt. Vem hade trott detta efter hans insatser i EM?*Immobile. Ständigt springandes. Vårdsam i bollmottagandet och var ofta ett alternativ i trängda situationer. Behöver utveckla sitt beslutstagande i kontringsituationer dock. Han och Felipe Anderson kom i två mot två lägen flertalet gånger under matchens gång utan att det ledde till bra skottlägen.Returmötet spelas den femte april.