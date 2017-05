Crotone-Lazio 3-1

Ett semesterplanerande Lazio föll mot ett inspirerat Crotone som höll sig kvar i Serie A.

Det var på förhand ett Lazio med dålig form och många spelare frånvarande som skulle möta ett taggat och inspirerat Crotone som hade fått vittring på att kunna bli kvar i Serie A . Inför den sista omgången levde deras hopp iochmed bottenkonkurrenten Empolis bortamatch mot Palermo Lazio å sin sida var dock piskade att vinna för att kunna säkra fjärdeplatsen i Serie A efter att Atalanta hade vunnit mot Chievo under lördagskvällen.Men Simone Inzaghi hade en lite svårare uppgift på förhand med spelare som Keita, Lulic och Parolo borta. Även de Vrij satt på bänken på grund av skadekänningar. Unge Murgia fick istället ansvaret tillsammans med Biglia och Sergej på mitten och Anderson flyttades upp tillsammans med Immobile.Immobile fick även Lazios första chans när hans tåpaj styrdes utanför stolpen av Crotones Cordaz. Men där följde en bra period för Crotone som tog ledningen eften upprullning längs högerskanten följt av inspel fram till en framåtrusande Nalini. Hemmalaget gjorde även 2-0 mot ett sömnigt Lazio-försvar som inte plockade upp den farlige Diego Falcinelli på en frispark.Lazio bjöds dock in i matchen efter att Samparisi knuffat ner Patric bakifrån och Immobile kunde sedan förvalt straffen som kunde ha inneburit en biljett tillbaka in i matchen. Lazio låg nu på mer framåt och Immobile fann sig själv fri igen framför mål men lyckades inte få ordning på boll och ben nog för att få till ett avslut.Istället försvann all form av chans och spänning när Bastos tveksamt drog på sig sitt andra gula kort precis före halvtid. Lazios redan små chanser till en upphämtning försvann därmed ner i avloppet.Ett tråkigt avslut på en annars bra säsong totalt sett av Inzaghis Lazio. Nu återstår en spännande och samtidigt nervös sommar kring vilka som kommer att vara en del av framtidens Lazio och inte.Cordaz; Sampirisi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis, Nalini; Falcinelli, TonevStrakosha; Bastos, Wallace, Radu; Basta, Milinkovic, Biglia, Murgia, Patric; Felipe Anderson, Immobile