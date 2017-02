Curiosi Lazio: Avspärrningarna försvinner?

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.

1/2





Det gäller dock att de eventuellt återvändande fansen sköter sig, annars sätts avspärrningarna troligen upp igen omgående. Spelare i de båda lagen kommer annars att få en huvudroll för att få tillbaka fansen till arenan. Detta sägs på förhand röra sig



Lazio uppges under mercatons sista dag igår ha erbjudits



Keita Baldé fortsätter att ställa till det för sig och reta upp Lazio-ledningen. Tanken var nämligen att Lazio förväntade sig att anfallaren skulle vara med i cupmatchen mot Inter efter att Senegal åkte ur Afrikanska mästerskapen, men Keita valde att istället dröja sig kvar i Dakar. Inzaghi uppges vara arg över detta och böter är troligen att vänta för Keita för den icke-sanktionerade ledigheten. Lazio s president Claudio Lotito och Roma -direktören Mauro Baldissoni sägs under tisdagen ha träffat Italiens idrottsminister Luca Lotti och inrikesminister Marco Minniti. Ämnet för mötet var Stadio Olimpico. Enligt uppgift har man kommit fram till, efter politiska påtryckningar uppifrån, att riva bort avspärrningarna i curvorna under säsongen. Förmodligen kan detta redan ske nu i februari.Det gäller dock att de eventuellt återvändande fansen sköter sig, annars sätts avspärrningarna troligen upp igen omgående. Spelare i de båda lagen kommer annars att få en huvudroll för att få tillbaka fansen till arenan. Detta sägs på förhand röra sig Francesco Totti , men det återstår ännu att se vem Lotito väljer i Lazio för ändamålet. Det är dock inte första gången det ryktas om förändringar så det gäller troligen att invänta definitivt besked.Lazio uppges under mercatons sista dag igår ha erbjudits Omar El Kaddouri av agent Raiola. Lazio valde dock att tacka nej till El-Kaddouri och istället plocka hem talangen Luca Crecco.Keita Baldé fortsätter att ställa till det för sig och reta upp Lazio-ledningen. Tanken var nämligen att Lazio förväntade sig att anfallaren skulle vara med i cupmatchen mot Inter efter att Senegal åkte ur Afrikanska mästerskapen, men Keita valde att istället dröja sig kvar i Dakar. Inzaghi uppges vara arg över detta och böter är troligen att vänta för Keita för den icke-sanktionerade ledigheten.

0 KOMMENTARER 161 VISNINGAR 0 KOMMENTARER161 VISNINGAR ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-02-01 16:34:00 arvid.lazio@gmail.comPå Twitter: @NeuBitter2017-02-01 16:34:00

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Lazio vann i Milano mot Inter i kvartsfinalen efter en händelserik och underhållande match. Om Roma vinner mot Cesena (matchen spelas imorgon på Olimpico) väntas 3 derby på drygt 2 månader.Här sammanfattas klara övergångar under Lazios vintermercato 2017.Lazio - Chievo öppnade Serie A:s 22:a omgång. Det blev en bitter hemmaförlust och andra matchen i rad utan att göra mål.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.En blogg med och om Lazio.Mycket fin inramning på Juventus Stadium den här soliga förmiddagen men tydligen räcker inte det för att Inzaghis mannar skall vara taggade till max.På söndag förmiddag så gästar Lazio Turin och serieledarna. Matchen har lagts på den eminenta tiden 12.30 för ovanlighetens skull.Luciano Re Cecconi ledde Lazios mittfält som 1974 vann sin första historiska Scudetto, men den 18:e januari 1977 dog han på grund av en olycka...Lazio vidare till kvartsfinal efter en seger som satt onödigt hårt inne.