Curiosi Lazio: Foggia assisterar Tare?

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.

29/5

Cristian Ledesma, Stefano Mauri och Pasquale Foggia kopplas samman med eventuella framtida ledarroller i



Lazio uppges i princip ha gjort klart med



Mino Raiola uppges på nytt vilja erbjuda Mario Balotelli till Lazio efter sommarens lyckade affär kring Jordan Lukaku. Problemet är dock Balotellis lönekrav.



Lazio uppges även vara intresserade av



Igli Tare sa innan matchen mot Crotone att man vill behålla Biglia och Keita som är de spelare som främst har kopplats samman med en flytt bort på sistone. Han sa att klubben har en verbal överenskommelse med Biglia. Tare uttryckte dock att man även bara vill ha spelare som är motiverade att stanna och även att den unga truppen skulle behövas erfarna nyförvärv. Beslut kommer enligt Tare att fattas utifrån vad som blir bäst för laget.



Felipe Anderson uppges annars vilja lämna Lazio. Anledningen ska vara att han önskar byte av miljö och en ny utmaning efter ett par år i Rom. Det ska även göras gällande att Anderson inte är nöjd med det förtroende han har fått under säsongen av Inzaghi.



