Curiosi Lazio: Klart med Sèleco

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.

Det är nu klart att Sèleco kommer att fortsätta som tröjsponsor fram till juni 2018 med option om fortsättning. Sponsorkontraktet är enligt uppgift värt 4 miljoner euro.







Det är nu klart att Sèleco kommer att fortsätta som tröjsponsor fram till juni 2018 med option om fortsättning. Sponsorkontraktet är enligt uppgift värt 4 miljoner euro. Juventus supportrar har enligt uppgift startat en namninsamling för att skapa ett gemellaggio med laziali. Juventini har inga vänskapsband med övriga italienska klubbar på högre nivå och ser Lazio som en god kandidat. Anledningen är bland annat Lazios vinst mot Inter 2002 vilket gav Juventus scudetton och den gemensamma rivaliteten med Roma . Även Lazio-fansen stöd till Buffon och Bonucci har lyfts fram. Frågan är hur ömsesidigt det är?Ynglingen Manolo Portanova är uttagen till Italiens trupp till U17-EM i sommar.

