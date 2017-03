Curiosi Lazio: Lazios nya tröjor?

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.





Hemmatröjan är tydligt retro med Lazios gamla klubbmärke från 80-talet.





Bortatröjan goes Argentina och för tankarna tillbaka till Lazios CL-tröja säsongen 1999/00 under president Cragnotti.







Lazio har som sagt nyligen förlängt sitt kontrakt Macron till 2022 gällande sina matchtröjor. Nu har det kommit uppgifter om hur kommande säsongs tröjor kan se ut.

