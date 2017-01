Curiosi Lazio: Nytt kontrakt nära för Biglia?

Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.

7/1

Ett nytt kontrakt med Lucas Biglia sägs vara nära efter att Lotito påstås ha ringt Biglias agent Enzo Montepaone som sägs vara i Rom på tisdag. Det återstår att se vad det ryktet är värt.



Jose Mourinho påstås enligt ”The Sun” vilja ha Keita Baldé och att man överväger ett bud på närmare 30 miljoner euro alternativt att försöka få till en bytesaffär med den bänkade holländaren Memphis Depay.



Wesley Hoedt påstås vara nära en utlåning till Hamburg. Holländaren vill ha speltid, men



Efter bara elva framträdanden under hösten uppges Brayan Perea kunna komma att avbryta sin utlåning till spanska Lugo i förtid och återvända till Rom.



Sergej Milinkovic-Savic avslöjade nyligen i en intervju att favoriträtten är kebab och att hans utländska favoritspelare är Zlatan

Ett nytt kontrakt med Lucas Biglia sägs vara nära efter att Lotito påstås ha ringt Biglias agent Enzo Montepaone som sägs vara i Rom på tisdag. Det återstår att se vad det ryktet är värt.Jose Mourinho påstås enligt ”The Sun” vilja ha Keita Baldé och att man överväger ett bud på närmare 30 miljoner euro alternativt att försöka få till en bytesaffär med den bänkade holländaren Memphis Depay.Wesley Hoedt påstås vara nära en utlåning till Hamburg. Holländaren vill ha speltid, men Lazio är inte beredda att sälja Hoedt för gott ännu.Efter bara elva framträdanden under hösten uppges Brayan Perea kunna komma att avbryta sin utlåning till spanska Lugo i förtid och återvända till Rom.Sergej Milinkovic-Savic avslöjade nyligen i en intervju att favoriträtten är kebab och att hans utländska favoritspelare är Zlatan Ibrahimovic och som tränare föredrar José Mourinho. Han berättade även att hans dubbla efternamn kommer sig av att hans föräldrar när Sergej och hans bror föddes följde spansk lag som säger att utländska barn måste döpas med både pappans och mammans efternamn.

0 KOMMENTARER 140 VISNINGAR 0 KOMMENTARER140 VISNINGAR ARVID LARSSON

arvid.lazio@gmail.com

På Twitter: @NeuBitter

2017-01-07 20:45:00 arvid.lazio@gmail.comPå Twitter: @NeuBitter2017-01-07 20:45:00

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-01-07 21:00:00

Lazio

2017-01-07 20:45:00

Lazio

2017-01-07 13:54:56

Lazio

2017-01-05 22:33:17

Lazio

2017-01-02 17:26:00

Lazio

2016-12-26 20:47:00

Lazio

2016-12-21 22:58:00

Lazio

2016-12-20 22:36:00

Lazio

2016-12-19 16:00:00

Lazio

2016-12-18 22:47:34

ANNONS:

Här sammanfattas rykten och klara övergångar under Lazios vintermercato 2017.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Lazio möter Crotone imorgon klockan 15:00 på Olimpico. 3 poäng är ett måste.Lazio-redaktionen tar tempen på aktuella ämnen rörande Lazio.Vi synar guldkornen under Lazios tidigare vinterfönster.Ett nytt himmelsblått år väntar runt hörnet. Vill du bli en del av hur det skrivs?Biancocelesti begav sig till Milano för att möta Inter på onsdagskvällen. Tre poäng var målet men efter 65 minuter var dem poängen bortblåsta.Biancocelesti reser till Milano och Giuseppe Meazza med hopp om poäng mot kusinen i norr.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Förvånansvärt lamt Fiorentina i första halvlek och förvånansvärt gästvänligt Lazio i andra.