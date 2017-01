Luciano Re Cecconi ledde Lazios mittfält som 1974 vann sin första historiska Scudetto, men den 18:e januari 1977 dog han på grund av en olycka...

Det är en kall och dimmig kväll i Rom den 19:e januari 1977 när mittfältaren Luciano Re Cecconi, mittbacken Pietro Ghedin och en gemensamm kompis, parfymören Giorgio Fraticcioli, går in i Bruno Tabocchinis guldbutik som ligger på Via Nitti i området Flaminio. Fraticcioli måste lämna några produkter till butikägaren. Den blonda ängeln har händerna i fickorna och kragen på rocken uppvikt. Han älskar att skämta, och kan inte ana att ett av sina skämt kommer snart att kosta honom livet. Därför skriker han "Det här är ett rån, stå stilla!"...Den perioden i Italien är känd som blyåren som kännetecknas av mer eller mindre våldsamma utomparlamentariska politiska aktioner och rena terrordåd, utförda av beväpnade extremister. Taabocchini hade den 8:e februari 1976 varit med om ett rån där han skadade rånaren som kunde därmed gripas. När Re Cecconi skrek de orden kände sig butiksägaren i fara och ta fram en revolver kaliber 7,65 och siktar på Ghedin. Mittbacken är snabb och ta genast ut händerna ur fickorna medans Re Cecconi inte är lika snabb. Ägaren skjuter ett skott som träffar Luciano mitt i bröstet. Han faller och viskar "Detvar bara ett skämt, det var bara ett skämt". Ghedin förstår inte riktigt vad som hänt och säger till Luciano att han kan resa sig, att skämtet är slut. Det är bara när han ser massa blod som han inser vad som hänt.En poilsbil åker med honom till sjukhuset San Giacomo. Det finns tyvärr inget att göra och Luciano dör klockan 20:04. Han, som var den enda i Lazio s trupp som inte hade vapenlicens och som kallades för den vise. Inom några minuter sprids nyheten om hans död i hela Rom.Ghedin är i shocktillstånd och bara några timmar senare är han kapabel till att förklara sin version av händelserna till polisen. Tabocchini blir anhållen misstänkt till överskott av självförsvar. Rättegången är 18 dagar senare och då blir han släppt för han anses ha skjutit för självförsvar.Begravningen sker i San Pietro och Paolos kyrka i Rom.Än i dag, snart 40 år senare, är det ytterst oklart vad som egentligen hände den dagen. Det som många menar är att det är svårt att butiksägaren inte kände igen Re Cecconi, i och med sitt blonda hår och starka ansiktsdrag, för att inte tala om att han var fotbollspelare i det Lazio som vann Scudetton några år tidigare. Dessutom bodde Re Cecconi i det området. Den dagen kom han in i butiken tillsammans med Fraticcioli, god vän till Tabocchini. Många spekulationer har gjorts kring den kvällen och vad som hände. Bland annat att pistolen inte hade nån säkring och att butiksägaren inte ville skjuta utan att han råkade göra det.En olycka eller ett mord? Frågan är ännu inte besvarad, också på grund av att Ghedin, som var med den kvällen och som efter att ha berättat sin version till polisen 1977, vägrar att berätta mer. Det som är klart är att Re Cecconi lever i alla Lazialis minne.