Derby della Capitale och returmatch i Coppa Italia

Säsongens viktigaste match är kommen samtidigt som barriärerna på läktaren är borta(!).

Publiken är därmed tillbaka, vilket betyder att inramningen förväntas bli sådär magisk som det bara kan bli i Derby della Capitale.



I första matchen emellan dessa fick vi se ett mycket hungrigare och ett mer taktiskt Lazio än vi sett tidigare och de ljusblåa vann med viktiga 2-0. Coppa Italia liras oturligt nog (i detta fall) med dubbelmöte vilket betyder att Lazio inte gått vidare än bara för att det vann första mötet. Inzaghi har själv gått och sagt att det bara är halvtid och säger ordagrant ”we still have to play out of our skins”. Han påminner även på presskonferensen om att det är viktigt att göra mål, men man ska samtidigt minnas vad som hände i Champions League mellan Barcelona - PSG. Inzaghi fyller 41 år på onsdag och önskar inget hellre i present än att gå vidare ur striden som segrare.Lagen har nu haft två vilodagar, de båda Rom-lagen spelade match så sent som i lördags där det slutade seger för bådadera.Lazio spelade bortamatch mot Sassuolo där man trots dåligt spel lyckades ta tre viktiga poäng i kampen om Europaspel nästkommande säsong.Biancocelesti har fortsatt fin form trots att spelet inte glänste i senaste matchen. De tio senaste matcherna har varit åtta vinster och två oavgjorda.Inzaghi väljer att spela ett 3-5-2 likt förra matchen i cupen. Parolo och Marchetti är otillgängliga då den första nämnde är avstängd och den sistnämnde är fortsatt skadad.Troliga startelvan: Strakosha; Radu, de Vrij, Wallace; Basta, Milinkovic, Biglia, Lulic, Lukaku; Felipe Anderson, Immobile. Roma har återigen hittat formen då dem hade en svacka runt förra mötet mot Lazio. Fyra segrar utav fyra möjliga och kommer senast från en hemmavinst mot Empoli. Efter att Dzeko hittat nätet en gång i vardera halvlek. Roma har fått tillbaka De Rossi som varit på skadelistan vilket gör att Spaletti troligtvis kommer spela med formationen 3-4-2-1 samt ställa upp med följande lag: Alisson; Rudiger, Manolas, Fazio; Emerson, De Rossi, Strootman, Bruno Peres; Salah, Nainggolan; Dzeko.Domare: Nicola RizzoliMatchtid: 20.45Ingen svensk kanal sänder matchen.