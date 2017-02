Empoli - Lazio 1-2

Lazio vinner Serie A:s lördagsmatch mot Empoli i Toscana. Empoli tar ledningen men Immobile lyckas kvittera efter bara en minut. Keita fixar det avgörande målet med 10 minuter kvar av matchen.

Inzaghi ställer upp med den klassiska 4-3-3 uppställningen. Lombardi, Marchetti och Luis Alberto är skadade och därmed inte tillgängliga. Strakosha får liksom förra måndagen starta mellan stolparna. De Vrij startar på bänken och därför får Wallace och holländaren Hoedt bilda mittbacksparet. Parolo, Biglia och Milinkovic bildar mittfältet medan anfallstrion består av Lulic, Immobile och Anderson. Lazio har vunnit tre av de senaste 4 möten med Empoli och har i de matcherna inte släppt in något mål. Biancocelesti har under 2017 gjort 122 skott på mål och men har bara gjort 10 mål, varav 6 stycken mot Pescara.Lazio börjar med bollen. Efter knappt en minut vinner Milinkovic en boll och passar Anderson som är fri mot målvakten. Rizzoli väljer dock att stoppa spelet och varna Costa av någon oklar anledning. Empoli har första chansen i den 7e minuten med Pucciarelli. Som tur är hamnar hans saxspark bara några centimeter över ribban.Lagen försöker spela boll med Lazio som tar initiativet. Empoli väljer att vänta och kontra. Lazios passningspel är hyfsat dåligt och de svårigheter man haft att avsluta på sistone syns under första halvleken också. Lazio lyckas komma fram till Empolis straffområde ganska ofta men utan att skapa några riktiga farliga chanser. Efter en halvtimma har Parolo kanske första halvlekens viktigaste chans när han tar emot en passning från Milinkovic och skjuter mot mål. Avslutet nuddas av en försvarare och hamnar några decimeter höger om stolpen. I den 43e minuten föröker Parolo göra mål med ett fint skott från 25 meter som Skorupsi lyckas rädda.Första halvlek slutar 0-0 och det står 1-10 i skott.Tre minuter in i andra halvlek har Empoli ett fint läge med El Kaddouri som inte får till en ren träff och gör det lätt för Strakosha att rädda. I 56e har Milinkovic en chans när han nickar mot mål från några meter. Skorupski lyckas rädda och Lulic är nära att peta in returen men Bellusci lyckas nå bollen ett ögonblick innan. 1 minut senare får Milinkovic lämna sin plats till Keita Balde. I den 60e minut får Biglia en varning och är avstängd nästa match då man möter Udinese I den 67e minuten tar Empoli oväntat ledningen. Krunic får till ett vackert avslut från 30 meter som hamnar i krysset. Strakosha kan inte göra nåt åt det och tavlan visar 1-0. Man hinner dock knappt bli sur innan Immobile kvitterar. Ett asvlut från utanför boxen träffar Krunic och får en konstig bana som gynnar Immobile som klipper till med högerfoten. 2 mål på drygt en minut och 1-1 nu.Med en kvart kvar tar Thiam och Jose Mauri Maccharone och Croces plats. Tio minuter senare tar Djordjevic Radus plats. I den 80e minuten tar Lazio ledningen med Keita. Lazios anfallare är först på en boll som studsar i straffområdet och får till ett avslut. Bollen träffar en försvarare och sedan går in under ribban. I 87e minuten gör Inzaghi sista bytet och väljer att byta ut Basta mot Bastos. Kort därefter blåser Rizzoli en frispark för Lazio en bit utanför stffområdet. Djordjevic tar frisparken och försöker få skottet att gå under muren men misslyckas. Efter 4 minuters tilläggstid blåser domaren 3 signaler och Lazio kan åka hem med 3 poäng.Skön och viktig vinst med tanke på Atalantas vinst under eftermiddagen. Lazio visar återigen att de har lätt att ta sig fram till motståndarnas straffområde men saknar sedan idéer. Personligen är jag inte nöjd med passningspelet och inte heller med Felipe Anderson som verkar nonchalant.*** Keita Skapar oro i Empolis försvar och står för avgörande målet.** Biglia*Immobile