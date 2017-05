Familjefest

Gästskribenten Nicolas Garcia gladdes av dagens familjefest.





Det är en hyllning. En hyllning till vad Simone Inzaghi har burit, fött och uppfostrat. Det är en familj som tillsammans tagit sig till en fjärdeplats i



Nu återstår endast tre omgångar och fortsätter det så här är fjärdeplatsen ljusblå. Inget snack om den saken. Det som dock är än viktigare att poängtera, är den aura som omger laget. En aura som ger sken av framtidshopp, hunger och gemenskap och som sammanstrålar i en ändlös glädje.



När jag sneglar på avbytarbänken blir jag påmind om att



"Idag får alla göra mål" säger kommentatorn när Lulic gör 6-1 på



Självklart är jag medveten om att det är lätt att skriva om Lazio i sådana positiva ordalag idag. 5-1 mot Sampdoria hemma på Olimpico i halvtid var det som fick min bägare att rinna över. Jag har inte tagit mig tid att hylla detta gäng som generellt slår de lag de ska slå, och har det svårare mot lag de ska ha det svårare mot.



Men precis som med annat här i livet är det fråga om utveckling. Vi måste lära oss gå innan vi kan springa. Och visst har det gått bra denna säsong. Självklart har det blivit några snedsteg men vem har inte ramlat, fått ett skrubbsår, och sedan rest sig upp?



Jag kan dock ana kommande orosmoln på den ljusblåa himmelen. Men inte en dag som denna. Jag njuter och i skrivande stund hoppas jag på ett 8-2:mål.



Såg ni förresten Mancini och Mihajlovic på läktaren? Likt mig verkar de fortfarande vara en del av familjen. Vilket är enkelt i dessa tider.



Sommarsolen skiner över det böljande ljusblåa havet på läktaren och till tonerna av "So Gia Du Ore" stämmer hela arenan in i sång.Det är en hyllning. En hyllning till vad Simone Inzaghi har burit, fött och uppfostrat. Det är en familj som tillsammans tagit sig till en fjärdeplats i Serie A Nu återstår endast tre omgångar och fortsätter det så här är fjärdeplatsen ljusblå. Inget snack om den saken. Det som dock är än viktigare att poängtera, är den aura som omger laget. En aura som ger sken av framtidshopp, hunger och gemenskap och som sammanstrålar i en ändlös glädje.När jag sneglar på avbytarbänken blir jag påmind om att Lazio har en hel del egenfostrade och unga killar i laget som har fått chanser under säsongen. Roligt. Det får mig att glädjas. Det har blivit en del av Lazios identitet."Idag får alla göra mål" säger kommentatorn när Lulic gör 6-1 på Sampdoria . "Nu får alla spela" är kommentaren som följer när Lazio gör sitt tredje byte och egenfostrade Lombardi kommer in. På något sätt understryker det den större bilden av familjekänsla. Jag skulle inte bli förvånad om de kör fredagsmys tillsammans.Självklart är jag medveten om att det är lätt att skriva om Lazio i sådana positiva ordalag idag. 5-1 mot Sampdoria hemma på Olimpico i halvtid var det som fick min bägare att rinna över. Jag har inte tagit mig tid att hylla detta gäng som generellt slår de lag de ska slå, och har det svårare mot lag de ska ha det svårare mot.Men precis som med annat här i livet är det fråga om utveckling. Vi måste lära oss gå innan vi kan springa. Och visst har det gått bra denna säsong. Självklart har det blivit några snedsteg men vem har inte ramlat, fått ett skrubbsår, och sedan rest sig upp?Jag kan dock ana kommande orosmoln på den ljusblåa himmelen. Men inte en dag som denna. Jag njuter och i skrivande stund hoppas jag på ett 8-2:mål.Såg ni förresten Mancini och Mihajlovic på läktaren? Likt mig verkar de fortfarande vara en del av familjen. Vilket är enkelt i dessa tider.

1 KOMMENTARER 212 VISNINGAR 1 KOMMENTARER212 VISNINGAR NICOLAS GARCIA

2017-05-07 18:29:36

ANNONS:

Fler artiklar om Lazio

Lazio

2017-05-07 18:29:36

Lazio

2017-05-07 17:22:44

Lazio

2017-05-06 12:30:00

Lazio

2017-05-01 18:59:00

Lazio

2017-04-30 15:11:39

Lazio

2017-04-29 19:30:00

Lazio

2017-04-29 12:19:08

Lazio

2017-04-26 21:01:09

Lazio

2017-04-23 18:16:00

Lazio

2017-04-15 17:07:00

ANNONS:

Gästskribenten Nicolas Garcia gladdes av dagens familjefest.Lazio fick en drömstart på soliga Olimpico och som sedan resulterade i en målrik match.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Som spelare var Simone Inzaghi oönskad och en lönepost för ett ekonomiskt ansträngt Lazio. Som tränare är han på väg att bli allt det som han aldrig blev som spelare.Lazio vinner 3-1 mot Roma tack vare 2 mål av Keita, trots att Roma gör mål på en påhittad straff.Här sammanfattas intressanta nyheter gällande Lazio under veckorna.Dags för säsongens och Tottis sista derby, då derby della capitale spelas på söndagsförmiddagen.En gästkrönika om ett speciellt derby.Ett högexplosivt Lazio knäckte Palermo.Lazio stor favoriter inför dagens batalj med Genoa. Med all rätt.