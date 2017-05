2017-05-13 18:00

Fiorentina - Lazio

3-2



Fiorentina- Lazio

Lazio reste till Florens för att ta sig ann Fiorentina. Fiorentina kom från omgången senast ifrån ett kryss efter att på Bernardeschi på övertid tryckt in 2-2 målet. Medan Lazio vann enkelt den målrika matchen mot Sampdoria.



Strakosha; Radu, Hoedt, Bastos; Lukaku, Alberto, Murgia, Parolo, Patric; Keita, Djordjevic.

De Vrij eller Milinkovic vilades helt och fanns inte med på bänken, likaså Marchetti som är fortsatt skadad.



Primo Tempo:

De båda lagen är två bollskickliga lag men inget lag tar dirket tag i taktpinnen. Målchanser skapas åt båda hållen men med ingen större farlighet.



Secondo Tempo:

I andra halvlek höjs tempot upp och efter 55 minuter spelade får Keita visa upp sin otroliga snabbhet. Alberto slår en utmärkt djupledsboll som Keita förvaltar bra och gör 0-1 till Biancocelesti. Bara minuter senare är Fiorentina hårsmån från att kvittera, efter en så kallad ”indianare” ifrån Strakosha, han lyckas skickligt nog få fingertopparna på bollen och det blir hörna istället. I den 67:e minuten får dock Fiorentina dit en kvittering. Babacar får nästintill ostört nicka in 1-1 bakom Strakosha. Det hinner inte dröja 10 minuter innan Florens-publiken än en gång får jubla. Kalinic får slå in bollen i stort sett öppet mål då Strakosha fått göra räddning medan Lazio försvaret stått och sovit. Tre minuter senare var det dags igen. 3-1 till Fiorentina efter att Lombardi olyckligtvis fått en retur rakt på sig efter att ett skott träffat stolpen ifrån Kalinic. Med knappa tio minuter kvar av matchen tvingas Parolo utgå på grund utav skada, vilket gjorde att Lazio fick avsluta matchen med endast tio man. Strax efter det gör Murgia reduceringsmålet efter ett fint inlägg av Luis Alberto.

Lazio får aldrig in ett kvitteringsmål utan matchen slutar 3-2.



Tre stelle:

*** Luis Alberto: Gör assist till båda målen och visar att han besitter fina kvalitéer.

** Keita: Gör ett mål och är i fortsatt fin form.

* Murgia: Många spelare som inte kan vara nöjd med sin insats. Murgia gör ett mål och det räcker idag för att komma med i Tre stelle.



Nu laddar vi om för cupfinalen på onsdag.

Fiorentina-Lazio Ciprian Tatarusanu

Nenad Tomovic

Sebastian De Maio

Davide Astori

Federico Chiesa

Matias Vecino

Sebastian Cristoforo

Maximiliano Olivera

Federico Bernardeschi

Khouma Babacar

Borja Valero



Avbytare

Bartlomiej Dragowski

Ianis Hagi

Josip Ilicic

Nikola Kalinic

Fabio Maistro

Thomas Mascarenhas

Jan Mlakar

Thomas Strakosha

Bastos

Wesley Hoedt

Stefan Radu

Patric

Marco Parolo

Alessandro Murgia

Jordan Lukaku

Luis Alberto

Filip Djordjevic

Balde Keita



Avbytare

Marius Adamonis

Dusan Basta

Lucas Biglia

Luca Crecco

Felipe Anderson

Ciro Immobile

Cristiano Lombardi



2017-05-13 20:02:00

