2017-04-15 15:00

Genoa - Lazio

2-2



Keita lyckas inte fullt ut när han startar matcherna.

Genoa - Lazio 2-2

Lazio stor favoriter inför dagens batalj med Genoa. Med all rätt.





Lazio ställer upp med absolut bästa lag där man ej lider av skador eller avstängningar på någon. Det kan inte ha hänt mer en ett fåtal gånger de senaste fem åren! De Vrij och Biglia tillbaka i startelvan alltså efter att ha missat det så viktiga mötet med Napoli. Dessutom får alla fans som skrikit efter en startplats för Keita äntligen gehör och anfallstrion ser sylvass ut tillsammans med Immobile och Felipe Anderson, som visserligen visat på svag form på sistone. Genoa å sin sida petar svenske Oscar Hiljemark samt Lazio lånet Danilo Cataldi. Även en viss Goran Pandev sitter på bänken. Santiago Gentiletti som även han tillhört Lazio startar på mittbacken.



Primo tempo

Tidigt gör hemmalaget 1-0 och bryter sin fyra matchers långa måltorka till efter skickligt nickmål av Simeone i den tionde minuten. Basta blir uppsnurrad på kanten och inlägget når lite turligt den unge anfallstalangen som knoppar in den.



Efter att halva första halvlek passerat så bryter Parolo sig igenom och är till synes fri med målvakten när han blir både ned dragen och ned sparkad bakifrån. Självklart är det Burdisso som är brottsmakarn. Solklar straff och möjligtvis rött kort? Men ICKE. Enorma protester från Laziospelarna och känner man Parolo så vet man att den mannen inte gnäller i onödan. Det hela slutar med att Immobile blir varnad istället.



I övrigt har Lazio mest boll och Genoa står och väntar med sin tajta 3-5-2 defensiv där man stuckit upp med ett par halvfarliga skott.



Det sista som händer i halvleken är att Lazio får en hörna som leder till att Genoa får slå ifrån sig både en och två gånger. Bollen hamnar till slut hos Felipe Anderson som drar till för kung och fosterland från 25 meter men där Burdisso står i vägen med kroppen. Men domaren blåser straff och reprisbilderna visar tydligt att han gör en fin målvaktsräddning med armen. Biglia stiger upp och målvakten gör en fin enhandsräddning men inte bättre än att bollen studsar tillbak till Biglia som enkelt kan rulla in den.



1-1 och paus.



Secondo tempo

Första farligheten uppstår efter en kvart in i andra halvlek då Hoedt tycks tröttnat på matchutvecklingen och skjuter från 30 meters håll. Blir ett bra skott som räddas ut till hörna. Den hörnan leder i sin tur till att bollen hamnar hos Keita som utmanar Laxalt och tar sig förbi när han blir nedsparkad innanför straffområdet. Än en gång solklar straff. Och domarens bedömning lyder..? Spela vidare! Varenda person på Lazio bänken slänger ut med armarna och mindre kaos bryter ut. Mister Inzaghi blir uppvisad på läktaren på grund av för vilda protester.



Matchen börjar öppna upp sig andra delen av halvleken. Palladino nära drömmål efter grym mottagning, vändning och ett halvvolley avslut mot första stolpen, men Strakosha står rätt placerad och klarar. Sergej kommer nära från Lazios sida men når inte hela vägen fram. Båda lagen verkar sugna på alla tre poäng.



Lombardi imponerar med sitt rappa steg sedan han ersatt Felipe Anderson. I en blixtsnabb kontring som startas av Keita och fortsätter i 50 meter så släpps bollen till Lombardi som kommer ensam mot målvakten tillsammans med en Immobile som hängt med från andra sidan. Lombardi visar stort självförtroende och väljer att avsluta själv med en yttersida mot första stolpen. Det beslutet visade sig vara felaktigt då bollen går en halvmeter utanför.



Direkt efter sker det som inte får hända. Ett inlägg som verkar bli för långt hinns ikapp av den där Goran Pandev som sätter pannan till och bollen går via Strakoshas ben retsamt in i mål. Pandev gör som vanligt och firar tills lungorna nästan ger vika och slänger ett antal svordomar mot hedersläktaren där en viss Lazio ledning råkar sitta.



Matchen går mot sitt slut när domaren visar sju minuters övertid. Lite väl tilltaget kan tyckas men han har inte gjort många andra rätt i den här matchen så varför skulle detta bli bättre? 92a minuten. Långboll mot Burdisso som nickar ned den till en Luis Alberto som kommer fram stormandes och lägger upp den för skott på halvvolley från 20 meters håll. Undertecknad måste erkänna att en liten gäspning var på väg men hör och häpna, bollen sitter stensäkert i hörnet, 2-2! Alberto firar som aldrig förr, det behövde han stackaren som fått utstå mycket skit sedan ankomsten till Lazio inför säsongen.



Trots den sena kvitteringen skulle Sergej vara centimeter från ett nickmål i 95e minuten. Tyvärr går bollen tätt utanför, tur för målvakten som stod på hälarna och var bortspelad.



96e minuten, Pandev kommer loss och verkar runda Strakosha men Lukaku hinner komma emellan i sista stund och bollen går ut till hörna. Mycket viktig brytning av Lukaku som räddar Lazio fansen från att behöva utstå en förlust som åsamkats av två mål från Pandev. Tack Lukaku.



Tre stelle

*** Parolo. Viktig kämpainsats i en böljande match. Borde ha fått med sig straff och rött kort tidigt i matchen.

** Keita. Stor kämpainsats idag. Lyckas dock inte uträtta lika mycket som startspelare jämfört med hans imponerande inhopp.

* De Vrij. Hade han inte fått utstå dessa två tunga knäskador så hade han kunnat bli en av världens bästa mittbackar. Återstår att se hur nära den nivån han kan komma.







Genoa-Lazio Eugenio Lamanna

Ezequiel Munoz

Nicolas Burdisso

Santiago Gentiletti

Darko Lazovic

Olivier Ntcham

Miguel Veloso

Diego Laxalt

Luca Rigoni

Giovanni Simeone

Raffaele Palladino



Avbytare

Andrea Beghetto

Davide Biraschi

Davide Brivio

Danilo Cataldi

Diego Faccioli

Oscar Hiljemark

Leonardo Morosini

Thomas Strakosha

Dusan Basta

Stefan de Vrij

Wesley Hoedt

Stefan Radu

Marco Parolo

Lucas Biglia

Sergej Milinkovic-Savic

Felipe Anderson

Ciro Immobile

Balde Keita



Avbytare

Marius Adamonis

Bastos

Luca Crecco

Filip Djordjevic

Cristiano Lombardi

Luis Alberto

Jordan Lukaku



