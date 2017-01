Inför Juventus-Lazio

På söndag förmiddag så gästar Lazio Turin och serieledarna. Matchen har lagts på den eminenta tiden 12.30 för ovanlighetens skull.

Har en fin form i ligan där man den senaste tiden har befäst serieledningen. Senast vann man hemma mot Bologna med 3-0 efter två mål av Higuaìn och straffmål av Dybala. Inför matchen mot Lazio saknar man avstängda Sandro och Sturaro och har på skadelistan Dani Alves , Benatia och Mattiello.Bonucci gick tidigare ut i veckan och berömde Inzaghi`s Lazio som han menade hade blivit ett starkare lag under Simone Inzaghi. Bonucci varnade vidare för Lazios starka defensiv med sitt farliga kontringsspel.Simone själv, kommer hålla en presskonferens på Formello klockan 14.00 idag lördag där vi får veta mer om hans tankar inför matchen samt ifall han kommer att spela 4-3-3 eller 3-4-2-1.Lazio som hittills gjort de flesta laziali nöjda med fjärdeplaceringen med det starka ligaspelet (förutom förlusterna mot Roma ). Dock har man fortfarande svårt i mötena med de bättre lagen i ligan då det är dessa man inte lyckas ta viktiga poäng ifrån.Senast i ligan vann Lazio mot Atalanta med 2-1 och dessförinnan mot bottenlaget Crotone efter mål i 90:e av Immobile, som hittat självförtroendet under de senaste matcherna.Förutom en avstängd Lulic så är enda frågetecknen i truppen ifall Keità är med eller inte (haft landslagsmatch) samt Bastas skada.Otroligt svår bortamatch väntas för Lazio där en prestation utöver det vanliga krävs för poäng.Juventus (4-3-1-2): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Khedira, Rincon, Marchisio; Pjanic; Dybala, Higuain.Lazio (3-4-2-1): Marchetti; Bastos, De Vrij, Wallace; Patric, Parolo, Biglia, Radu; Milinkovic-Savic, F. Anderson; ImmobileLazios statistik är otroligt dyster mot just Juventus. Av lagens senaste 24 möten i ligan så har Lazio inte lyckats slå den gamla damen en endaste gång. Däremot har Juventus vunnit 18 av dessa möten medan sex stycken har slutat oavgjorda. I snitt av dessa 24 möten har Juventus gjort 1,8 mål/match.I inbördes möten så har inget av det andra laget lyckas vinna fler än fem matcher i rad mot det andra. Inför morgondagens match så har Juventus dock med sig fem raka segrar mot Lazio vilket betyder att vinner man så utökar man ”milstolpen”. Av dessa fem förlustmatcher för Lazio så har man i samtliga matcher varit mållösa…De senaste tre liga-mötena lagen emellan på Juventus Stadium så har samtliga vunnits av Juventus.Gonzalo Higuaìn är i superform då han de senaste fyra matcherna i ligan hittat nätmaskorna sex gånger. Higuaìn stortrivs även mot Lazio då han gjort 11 mål på de sju senaste liga-mötena mot Biancocelesti.28/8 mötes senast de två lagen i ligans andra omgång. Då vann Juventus med 1-0 på Olimpico efter mål av Khedira.Som ovan nämnda statistik så kan man bara konstatera att Juventus är vår absoluta mardrömsmotståndare. Vi bjuder ofta på bra motstånd men Juventus visar alltid prov på skicklighet då man har en extraväxel att lägga in och avgöra matcherna. Oftast är matcherna lagen emellan målsnåla där Juve vinner med uddamålet, som alldeles för ofta görs av Higuaìn.AVANTI RAGAZZI