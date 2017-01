2017-01-08 15:00

Lazio - Crotone



Inför Lazio - Crotone

Lazio möter Crotone imorgon klockan 15:00 på Olimpico. 3 poäng är ett måste.





Anderson och Lulic är avstängda och Inzaghi kan inte heller räkna med Keita som befinner sig i Senegal pga Afrikanska mästerskapet som pågår just nu. Lukaku och Djordjevic är kommer också att inte vara tillgänliga pga sjukdom.



Inzaghi kommer att ställa upp med den vanliga 4-3-3. Marchetti kommer att stå i mål medan mittbackslinjen kommer att bestå av de Vrij och Wallace. Radu och Basta kommer att agera på kanterna. Biglia kommer att styra spelet i mitten av planen tillsammans med Parolo och Milinkovic som varit osäker ända fram till igår. Immobile på topp ska försöka hitta målet igen medan vi kommer att få se Lombardi och Kishna på kanterna. Det ska bli intressant.



I Crotone är Cordaz avstängd, medan Tonev, Cojocaru och Mesbah är inte tillgänliga.



Statistik

Lazio har aldrig mött Crotone tidigare. Det ska alltså bli den allra första matchen mellan lagen.

Crotone har tagit hem 7 poäng de senaste 7 matcher, efter att ha spelat oavgjort 2 gånger och förlorat 8 gånger under de första 10 matcher

Lazio har tagit hem 65 poäng under 2016 (4:e i Serie A), av vilka 46 med Inzaghi (på 25 matcher, alltså 1.84 poäng i snitt per match)

Crotone har släppt in flest mål av alla under de senaste 15 minuterna i båda halvtiderna. 8 mellan 30:e och 45:e minuten och 11 mellan 75:e och 90:e minuten.

Lazio är laget som (procentuellt) släpper in flest mål i den andra halvleken (86%, 18 av 21). Alla de senaste 12 insläppta målen har varit i andra halvleken.

Lazio har just nu rekordet i antal nickmål (8 stycken)

Av de senaste 9 gjorda mål är bara ett gjort av en anfallare (Keita mot

Falcinelli har gjort alla de senaste bortamålen för Crotone. Från den 8:e omgången är han den enda som gjort något bortamål i laget.



Kommentarer

